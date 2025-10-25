O preço ao vivo de Invesco QQQ hoje é 610.65 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de QQQON para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de QQQON facilmente na MEXC agora.O preço ao vivo de Invesco QQQ hoje é 610.65 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de QQQON para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de QQQON facilmente na MEXC agora.

Logo de Invesco QQQ

Cotação Invesco QQQ (QQQON)

Preço em tempo real de 1 QQQON para USD

$610.65
$610.65$610.65
-1.17%1D
USD
Gráfico de preço em tempo real de Invesco QQQ (QQQON)
Última atualização da página: 2025-10-25 13:44:00 (UTC+8)

Informações de preço de Invesco QQQ (QQQON) (USD)

Variação de preço em 24 horas:
$ 581.78
$ 581.78$ 581.78
Mínimo 24h
$ 625.7
$ 625.7$ 625.7
Máximo 24h

$ 581.78
$ 581.78$ 581.78

$ 625.7
$ 625.7$ 625.7

$ 618.7295335690482
$ 618.7295335690482$ 618.7295335690482

$ 566.7159774974706
$ 566.7159774974706$ 566.7159774974706

-0.58%

-1.17%

+4.75%

+4.75%

O preço em tempo real de Invesco QQQ (QQQON) é $ 610.65. Nas últimas 24 horas, QQQON foi negociado entre a mínima de $ 581.78 e a máxima de $ 625.7, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de QQQON é $ 618.7295335690482, enquanto o mais baixo é $ 566.7159774974706.

Em termos de desempenho de curto prazo, QQQON variou -0.58% na última hora, -1.17% nas últimas 24 horas e +4.75% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Invesco QQQ (QQQON)

No.895

$ 18.49M
$ 18.49M$ 18.49M

$ 56.24K
$ 56.24K$ 56.24K

$ 18.49M
$ 18.49M$ 18.49M

30.27K
30.27K 30.27K

30,273.51242568
30,273.51242568 30,273.51242568

ETH

A capitalização de mercado atual de Invesco QQQ é $ 18.49M, com um volume de negociação de 24 horas de $ 56.24K. A oferta em circulação de QQQON é 30.27K, com um fornecimento total de 30273.51242568. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 18.49M.

Histórico de preços de Invesco QQQ (QQQON) em USD

Acompanhe as variações de preço de Invesco QQQ para hoje, 30 dias, 60 dias e 90 dias:

PeríodoVariação (USD)Variação (%)
Hoje$ -7.2292-1.17%
30 dias$ +14.24+2.38%
60 dias$ +90.65+17.43%
90 dias$ +90.65+17.43%
Variação de preço de Invesco QQQ hoje

Hoje, QQQON registrou uma variação de $ -7.2292 (-1.17%), refletindo sua atividade mais recente no mercado.

Variação de preço de 30 dias de Invesco QQQ

Nos últimos 30 dias, o preço variou em $ +14.24 (+2.38%), refletindo o desempenho de curto prazo do token.

Variação de preço de 60 dias de Invesco QQQ

Expandindo a visualização para 60 dias, QQQON teve uma variação de $ +90.65 (+17.43%), oferecendo uma perspectiva mais ampla sobre seu desempenho.

Variação de preço de 90 dias de Invesco QQQ

Analisando a tendência de 90 dias, o preço variou em $ +90.65 (+17.43%), oferecendo uma visão sobre a trajetória de longo prazo do token.

Confira agora toda a história de preços e os movimentos de Invesco QQQ (QQQON)!

Confira agora a página de histórico de preço do Invesco QQQ.

O que é Invesco QQQ (QQQON)

A Ondo é uma empresa de tecnologia blockchain cuja missão é acelerar a transição para uma economia aberta, desenvolvendo plataformas, ativos e infraestrutura que tragam os mercados financeiros para a blockchain.

Invesco QQQ está disponível na MEXC, proporcionando a você a conveniência de comprar, fazer hold, transferir e fazer staking do token diretamente em nossa plataforma. Seja você um investidor experiente ou um novato no mundo das criptomoedas, a MEXC oferece uma interface amigável e uma variedade de ferramentas para gerenciar seus investimentos em Invesco QQQ de forma eficaz. Para mais informações detalhadas sobre este token, convidamos você a visitar nossa página de introdução de ativos digitais.

Além disso, você pode:
- Verificar a disponibilidade de staking de QQQON para saber como ganhar recompensas com suas participações.
- Ler análises e avaliações sobre Invesco QQQ em nosso blogue para se manter informado sobre as últimas tendências do mercado e insights de especialistas.

Nossos recursos abrangentes são projetados para tornar sua experiência de compra de Invesco QQQ tranquila e informada, garantindo que você tenha todas as ferramentas e conhecimentos necessários para investir com confiança.

Previsão de preço do Invesco QQQ (em USD)

Quanto valerá Invesco QQQ (QQQON) em USD amanhã, na próxima semana ou no próximo mês? Qual poderá ser o valor dos seus ativos em Invesco QQQ (QQQON) em 2025, 2026, 2027, 2028 - ou até mesmo daqui a 10 ou 20 anos? Use nossa ferramenta de previsão de preços para explorar tanto cenários de curto prazo quanto projeções de longo prazo para Invesco QQQ.

Confira a previsão de preço de Invesco QQQ agora!

Tokenomics de Invesco QQQ (QQQON)

Compreender a tokenomics de Invesco QQQ (QQQON) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token QQQON agora!

Como comprar Invesco QQQ (QQQON)

Quer saber como comprar Invesco QQQ? O processo é simples e sem complicações! Você pode comprar Invesco QQQ facilmente na MEXC seguindo nosso guia passo a passo de Como Comprar. Fornecemos instruções detalhadas e tutoriais em vídeo, demonstrando como se cadastrar na MEXC e usar as várias opções de pagamento convenientes disponíveis.

QQQON para moedas locais

1 Invesco QQQ (QQQON) para VND
16,069,254.75
1 Invesco QQQ (QQQON) para AUD
A$934.2945
1 Invesco QQQ (QQQON) para GBP
457.9875
1 Invesco QQQ (QQQON) para EUR
525.159
1 Invesco QQQ (QQQON) para USD
$610.65
1 Invesco QQQ (QQQON) para MYR
RM2,576.943
1 Invesco QQQ (QQQON) para TRY
25,610.661
1 Invesco QQQ (QQQON) para JPY
¥92,818.8
1 Invesco QQQ (QQQON) para ARS
ARS$910,057.8015
1 Invesco QQQ (QQQON) para RUB
48,613.8465
1 Invesco QQQ (QQQON) para INR
53,621.1765
1 Invesco QQQ (QQQON) para IDR
Rp10,177,495.929
1 Invesco QQQ (QQQON) para PHP
35,875.6875
1 Invesco QQQ (QQQON) para EGP
￡E.29,073.0465
1 Invesco QQQ (QQQON) para BRL
R$3,285.297
1 Invesco QQQ (QQQON) para CAD
C$854.91
1 Invesco QQQ (QQQON) para BDT
74,621.43
1 Invesco QQQ (QQQON) para NGN
891,457.4025
1 Invesco QQQ (QQQON) para COP
$2,366,854.974
1 Invesco QQQ (QQQON) para ZAR
R.10,539.819
1 Invesco QQQ (QQQON) para UAH
25,519.0635
1 Invesco QQQ (QQQON) para TZS
T.Sh.1,519,028.514
1 Invesco QQQ (QQQON) para VES
Bs129,457.8
1 Invesco QQQ (QQQON) para CLP
$574,621.65
1 Invesco QQQ (QQQON) para PKR
Rs171,574.3305
1 Invesco QQQ (QQQON) para KZT
328,835.025
1 Invesco QQQ (QQQON) para THB
฿19,937.7225
1 Invesco QQQ (QQQON) para TWD
NT$18,832.446
1 Invesco QQQ (QQQON) para AED
د.إ2,241.0855
1 Invesco QQQ (QQQON) para CHF
Fr482.4135
1 Invesco QQQ (QQQON) para HKD
HK$4,738.644
1 Invesco QQQ (QQQON) para AMD
֏233,872.8435
1 Invesco QQQ (QQQON) para MAD
.د.م5,630.193
1 Invesco QQQ (QQQON) para MXN
$11,266.4925
1 Invesco QQQ (QQQON) para SAR
ريال2,289.9375
1 Invesco QQQ (QQQON) para ETB
Br92,214.2565
1 Invesco QQQ (QQQON) para KES
KSh78,889.8735
1 Invesco QQQ (QQQON) para JOD
د.أ432.95085
1 Invesco QQQ (QQQON) para PLN
2,228.8725
1 Invesco QQQ (QQQON) para RON
лв2,668.5405
1 Invesco QQQ (QQQON) para SEK
kr5,740.11
1 Invesco QQQ (QQQON) para BGN
лв1,025.892
1 Invesco QQQ (QQQON) para HUF
Ft204,842.5425
1 Invesco QQQ (QQQON) para CZK
12,768.6915
1 Invesco QQQ (QQQON) para KWD
د.ك186.8589
1 Invesco QQQ (QQQON) para ILS
2,002.932
1 Invesco QQQ (QQQON) para BOB
Bs4,213.485
1 Invesco QQQ (QQQON) para AZN
1,038.105
1 Invesco QQQ (QQQON) para TJS
SM5,636.2995
1 Invesco QQQ (QQQON) para GEL
1,654.8615
1 Invesco QQQ (QQQON) para AOA
Kz560,228.6295
1 Invesco QQQ (QQQON) para BHD
.د.ب229.6044
1 Invesco QQQ (QQQON) para BMD
$610.65
1 Invesco QQQ (QQQON) para DKK
kr3,920.373
1 Invesco QQQ (QQQON) para HNL
L15,962.391
1 Invesco QQQ (QQQON) para MUR
27,802.8945
1 Invesco QQQ (QQQON) para NAD
$10,539.819
1 Invesco QQQ (QQQON) para NOK
kr6,112.6065
1 Invesco QQQ (QQQON) para NZD
$1,056.4245
1 Invesco QQQ (QQQON) para PAB
B/.610.65
1 Invesco QQQ (QQQON) para PGK
K2,570.8365
1 Invesco QQQ (QQQON) para QAR
ر.ق2,222.766
1 Invesco QQQ (QQQON) para RSD
дин.61,639.011
1 Invesco QQQ (QQQON) para UZS
soʻm7,446,950.028
1 Invesco QQQ (QQQON) para ALL
L50,683.95
1 Invesco QQQ (QQQON) para ANG
ƒ1,093.0635
1 Invesco QQQ (QQQON) para AWG
ƒ1,093.0635
1 Invesco QQQ (QQQON) para BBD
$1,221.3
1 Invesco QQQ (QQQON) para BAM
KM1,025.892
1 Invesco QQQ (QQQON) para BIF
Fr1,800,806.85
1 Invesco QQQ (QQQON) para BND
$787.7385
1 Invesco QQQ (QQQON) para BSD
$610.65
1 Invesco QQQ (QQQON) para JMD
$97,917.7275
1 Invesco QQQ (QQQON) para KHR
2,462,293.4625
1 Invesco QQQ (QQQON) para KMF
Fr258,915.6
1 Invesco QQQ (QQQON) para LAK
13,274,999.7345
1 Invesco QQQ (QQQON) para LKR
රු185,436.0855
1 Invesco QQQ (QQQON) para MDL
L10,374.9435
1 Invesco QQQ (QQQON) para MGA
Ar2,763,117.972
1 Invesco QQQ (QQQON) para MOP
P4,885.2
1 Invesco QQQ (QQQON) para MVR
9,342.945
1 Invesco QQQ (QQQON) para MWK
MK1,060,155.5715
1 Invesco QQQ (QQQON) para MZN
MT39,020.535
1 Invesco QQQ (QQQON) para NPR
रु85,729.1535
1 Invesco QQQ (QQQON) para PYG
4,330,729.8
1 Invesco QQQ (QQQON) para RWF
Fr884,831.85
1 Invesco QQQ (QQQON) para SBD
$5,019.543
1 Invesco QQQ (QQQON) para SCR
8,536.887
1 Invesco QQQ (QQQON) para SRD
$24,236.6985
1 Invesco QQQ (QQQON) para SVC
$5,337.081
1 Invesco QQQ (QQQON) para SZL
L10,558.1385
1 Invesco QQQ (QQQON) para TMT
m2,143.3815
1 Invesco QQQ (QQQON) para TND
د.ت1,789.81515
1 Invesco QQQ (QQQON) para TTD
$4,140.207
1 Invesco QQQ (QQQON) para UGX
Sh2,127,504.6
1 Invesco QQQ (QQQON) para XAF
Fr344,406.6
1 Invesco QQQ (QQQON) para XCD
$1,648.755
1 Invesco QQQ (QQQON) para XOF
Fr344,406.6
1 Invesco QQQ (QQQON) para XPF
Fr62,286.3
1 Invesco QQQ (QQQON) para BWP
P8,713.9755
1 Invesco QQQ (QQQON) para BZD
$1,227.4065
1 Invesco QQQ (QQQON) para CVE
$58,158.306
1 Invesco QQQ (QQQON) para DJF
Fr108,085.05
1 Invesco QQQ (QQQON) para DOP
$38,886.192
1 Invesco QQQ (QQQON) para DZD
د.ج79,488.3105
1 Invesco QQQ (QQQON) para FJD
$1,386.1755
1 Invesco QQQ (QQQON) para GNF
Fr5,309,601.75
1 Invesco QQQ (QQQON) para GTQ
Q4,671.4725
1 Invesco QQQ (QQQON) para GYD
$127,747.98
1 Invesco QQQ (QQQON) para ISK
kr75,109.95

Para uma compreensão mais aprofundada de Invesco QQQ, considere explorar recursos adicionais, como o whitepaper, o site oficial e outras publicações:

Site oficial do Invesco QQQ
Explorador de blocos

As Pessoas Também Perguntam: Outras Perguntas Sobre Invesco QQQ

Quanto vale hoje o Invesco QQQ (QQQON)?
O preço ao vivo de QQQON em USD é 610.65 USD, atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes.
Qual é o preço atual de QQQON para USD?
O preço atual de QQQON para USD é $ 610.65. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens.
Qual é a capitalização de mercado de Invesco QQQ?
A capitalização de mercado de QQQON é $ 18.49M USD. Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token.
Qual é o fornecimento circulante de QQQON?
O fornecimento circulante de QQQON é de 30.27K USD.
Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de QQQON?
QQQON atingiu um preço máximo histórico de 618.7295335690482 USD.
Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de QQQON?
QQQON atingiu um preço minímo histórico de 566.7159774974706 USD.
Qual é o volume de negociação de QQQON?
O volume de negociação ao vivo de 24 horas para QQQON é $ 56.24K USD.
QQQON vai subir ainda este ano?
QQQON pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do QQQON para uma análise mais detalhada.
Última atualização da página: 2025-10-25 13:44:00 (UTC+8)

Atualizações importantes da indústria sobre o Invesco QQQ (QQQON)

Hora (UTC+8)TipoInformação
10-24 21:49:00Atualizações da Indústria
Alguns tokens no ecossistema Base começam a subir, com PING, CLANKER e VIRTUAL a ganhar mais atenção
10-23 22:32:48Atualizações da Indústria
Índice de medo das criptomoedas sobe para 27, mercado muda de "medo extremo" para "medo"
10-23 15:34:02Atualizações da Indústria
As taxas de financiamento atuais das CEX e DEX populares indicam que o mercado está mais pessimista em relação às altcoins, enquanto as taxas do Bitcoin retornaram ao neutro
10-23 01:13:05Atualizações da Indústria
Índice de medo das criptomoedas cai, mercado volta ao modo de "medo extremo"
10-22 21:14:27Atualizações da Indústria
O Bitcoin caiu 5,12% até agora em outubro, potencialmente marcando o terceiro outubro em declínio na história
10-22 12:58:37Atualizações da Indústria
Bitcoin cai abaixo de $109.000, Ethereum perde suporte de $3.900, capitalização total do mercado cripto cai para $3,751 triliões

Aviso legal

Os preços de criptomoedas estão sujeitos a altos riscos de mercado e volatilidade de preços. Deve-se investir em projetos e produtos com os quais está familiarizado e onde entende os riscos envolvidos. Deve-se considerar cuidadosamente a sua experiência de investimento, situação financeira, objetivos de investimento e tolerância ao risco e consultar um assessor financeiro independente antes de fazer qualquer investimento. Este material não deve ser interpretado como aconselhamento financeiro. O desempenho passado não é um indicador confiável do desempenho futuro. O valor do seu investimento pode ir tanto para baixo quanto para cima, e talvez não recupere o montante investido. Você é o único responsável por suas decisões de investimento. A MEXC não se responsabiliza por quaisquer perdas que possa incorrer. Para maiores informações, consulte os nossos Termos de Uso e Aviso de Risco. Observe também que os dados relativos à criptomoedas acima mencionada aqui apresentados (como o seu preço atual ao vivo) são baseados em fontes de terceiros. Elas são apresentadas a você "como estão" e somente para fins informativos, sem representação ou garantia de qualquer tipo. Os links fornecidos para sites de terceiros também não estão sob o controle da MEXC. A MEXC não é responsável pela confiabilidade e precisão de tais sites de terceiros e o seu conteúdo.

Calculadora de QQQON para USD

Montante

QQQON
QQQON
USD
USD

1 QQQON = 610.65 USD

Negocie QQQON

QQQON/USDT
$610.65
$610.65$610.65
-1.16%

