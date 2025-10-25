O preço ao vivo de I love puppies hoje é 0.0000004245 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de PUPPIES para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de PUPPIES facilmente na MEXC agora.O preço ao vivo de I love puppies hoje é 0.0000004245 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de PUPPIES para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de PUPPIES facilmente na MEXC agora.

Logo de I love puppies

Cotação I love puppies (PUPPIES)

Preço em tempo real de 1 PUPPIES para USD

$0.000000425
$0.000000425$0.000000425
-8.68%1D
USD
Gráfico de preço em tempo real de I love puppies (PUPPIES)
Última atualização da página: 2025-10-25 13:43:33 (UTC+8)

Informações de preço de I love puppies (PUPPIES) (USD)

Variação de preço em 24 horas:
$ 0.0000004199
$ 0.0000004199$ 0.0000004199
Mínimo 24h
$ 0.0000005062
$ 0.0000005062$ 0.0000005062
Máximo 24h

$ 0.0000004199
$ 0.0000004199$ 0.0000004199

$ 0.0000005062
$ 0.0000005062$ 0.0000005062

$ 0.000001189097557191
$ 0.000001189097557191$ 0.000001189097557191

$ 0.000000001766024703
$ 0.000000001766024703$ 0.000000001766024703

+0.59%

-8.68%

-3.29%

-3.29%

O preço em tempo real de I love puppies (PUPPIES) é $ 0.0000004245. Nas últimas 24 horas, PUPPIES foi negociado entre a mínima de $ 0.0000004199 e a máxima de $ 0.0000005062, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de PUPPIES é $ 0.000001189097557191, enquanto o mais baixo é $ 0.000000001766024703.

Em termos de desempenho de curto prazo, PUPPIES variou +0.59% na última hora, -8.68% nas últimas 24 horas e -3.29% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de I love puppies (PUPPIES)

No.3683

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 54.29K
$ 54.29K$ 54.29K

$ 17.86M
$ 17.86M$ 17.86M

0.00
0.00 0.00

42,069,000,000,000
42,069,000,000,000 42,069,000,000,000

42,069,000,000,000
42,069,000,000,000 42,069,000,000,000

0.00%

ETH

A capitalização de mercado atual de I love puppies é $ 0.00, com um volume de negociação de 24 horas de $ 54.29K. A oferta em circulação de PUPPIES é 0.00, com um fornecimento total de 42069000000000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 17.86M.

Histórico de preços de I love puppies (PUPPIES) em USD

Acompanhe as variações de preço de I love puppies para hoje, 30 dias, 60 dias e 90 dias:

PeríodoVariação (USD)Variação (%)
Hoje$ -0.000000040396-8.68%
30 dias$ +0.0000002245+112.25%
60 dias$ +0.0000002245+112.25%
90 dias$ +0.0000002245+112.25%
Variação de preço de I love puppies hoje

Hoje, PUPPIES registrou uma variação de $ -0.000000040396 (-8.68%), refletindo sua atividade mais recente no mercado.

Variação de preço de 30 dias de I love puppies

Nos últimos 30 dias, o preço variou em $ +0.0000002245 (+112.25%), refletindo o desempenho de curto prazo do token.

Variação de preço de 60 dias de I love puppies

Expandindo a visualização para 60 dias, PUPPIES teve uma variação de $ +0.0000002245 (+112.25%), oferecendo uma perspectiva mais ampla sobre seu desempenho.

Variação de preço de 90 dias de I love puppies

Analisando a tendência de 90 dias, o preço variou em $ +0.0000002245 (+112.25%), oferecendo uma visão sobre a trajetória de longo prazo do token.

Confira agora toda a história de preços e os movimentos de I love puppies (PUPPIES)!

Confira agora a página de histórico de preço do I love puppies.

O que é I love puppies (PUPPIES)

I Love Puppies – Elon Musk

I love puppies está disponível na MEXC, proporcionando a você a conveniência de comprar, fazer hold, transferir e fazer staking do token diretamente em nossa plataforma. Seja você um investidor experiente ou um novato no mundo das criptomoedas, a MEXC oferece uma interface amigável e uma variedade de ferramentas para gerenciar seus investimentos em I love puppies de forma eficaz. Para mais informações detalhadas sobre este token, convidamos você a visitar nossa página de introdução de ativos digitais.

Além disso, você pode:
- Verificar a disponibilidade de staking de PUPPIES para saber como ganhar recompensas com suas participações.
- Ler análises e avaliações sobre I love puppies em nosso blogue para se manter informado sobre as últimas tendências do mercado e insights de especialistas.

Nossos recursos abrangentes são projetados para tornar sua experiência de compra de I love puppies tranquila e informada, garantindo que você tenha todas as ferramentas e conhecimentos necessários para investir com confiança.

Previsão de preço do I love puppies (em USD)

Quanto valerá I love puppies (PUPPIES) em USD amanhã, na próxima semana ou no próximo mês? Qual poderá ser o valor dos seus ativos em I love puppies (PUPPIES) em 2025, 2026, 2027, 2028 - ou até mesmo daqui a 10 ou 20 anos? Use nossa ferramenta de previsão de preços para explorar tanto cenários de curto prazo quanto projeções de longo prazo para I love puppies.

Confira a previsão de preço de I love puppies agora!

Tokenomics de I love puppies (PUPPIES)

Compreender a tokenomics de I love puppies (PUPPIES) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token PUPPIES agora!

Como comprar I love puppies (PUPPIES)

Quer saber como comprar I love puppies? O processo é simples e sem complicações! Você pode comprar I love puppies facilmente na MEXC seguindo nosso guia passo a passo de Como Comprar. Fornecemos instruções detalhadas e tutoriais em vídeo, demonstrando como se cadastrar na MEXC e usar as várias opções de pagamento convenientes disponíveis.

PUPPIES para moedas locais

1 I love puppies (PUPPIES) para VND
0.0111707175
1 I love puppies (PUPPIES) para AUD
A$0.000000649485
1 I love puppies (PUPPIES) para GBP
0.000000318375
1 I love puppies (PUPPIES) para EUR
0.00000036507
1 I love puppies (PUPPIES) para USD
$0.0000004245
1 I love puppies (PUPPIES) para MYR
RM0.00000179139
1 I love puppies (PUPPIES) para TRY
0.00001780353
1 I love puppies (PUPPIES) para JPY
¥0.000064524
1 I love puppies (PUPPIES) para ARS
ARS$0.000632636595
1 I love puppies (PUPPIES) para RUB
0.000033794445
1 I love puppies (PUPPIES) para INR
0.000037275345
1 I love puppies (PUPPIES) para IDR
Rp0.00707499717
1 I love puppies (PUPPIES) para PHP
0.000024939375
1 I love puppies (PUPPIES) para EGP
￡E.0.000020210445
1 I love puppies (PUPPIES) para BRL
R$0.00000228381
1 I love puppies (PUPPIES) para CAD
C$0.0000005943
1 I love puppies (PUPPIES) para BDT
0.0000518739
1 I love puppies (PUPPIES) para NGN
0.000619706325
1 I love puppies (PUPPIES) para COP
$0.00164534502
1 I love puppies (PUPPIES) para ZAR
R.0.00000732687
1 I love puppies (PUPPIES) para UAH
0.000017739855
1 I love puppies (PUPPIES) para TZS
T.Sh.0.00105596922
1 I love puppies (PUPPIES) para VES
Bs0.000089994
1 I love puppies (PUPPIES) para CLP
$0.0003994545
1 I love puppies (PUPPIES) para PKR
Rs0.000119271765
1 I love puppies (PUPPIES) para KZT
0.00022859325
1 I love puppies (PUPPIES) para THB
฿0.000013859925
1 I love puppies (PUPPIES) para TWD
NT$0.00001309158
1 I love puppies (PUPPIES) para AED
د.إ0.000001557915
1 I love puppies (PUPPIES) para CHF
Fr0.000000335355
1 I love puppies (PUPPIES) para HKD
HK$0.00000329412
1 I love puppies (PUPPIES) para AMD
֏0.000162579255
1 I love puppies (PUPPIES) para MAD
.د.م0.00000391389
1 I love puppies (PUPPIES) para MXN
$0.000007832025
1 I love puppies (PUPPIES) para SAR
ريال0.000001591875
1 I love puppies (PUPPIES) para ETB
Br0.000064103745
1 I love puppies (PUPPIES) para KES
KSh0.000054841155
1 I love puppies (PUPPIES) para JOD
د.أ0.0000003009705
1 I love puppies (PUPPIES) para PLN
0.000001549425
1 I love puppies (PUPPIES) para RON
лв0.000001855065
1 I love puppies (PUPPIES) para SEK
kr0.0000039903
1 I love puppies (PUPPIES) para BGN
лв0.00000071316
1 I love puppies (PUPPIES) para HUF
Ft0.000142398525
1 I love puppies (PUPPIES) para CZK
0.000008876295
1 I love puppies (PUPPIES) para KWD
د.ك0.000000129897
1 I love puppies (PUPPIES) para ILS
0.00000139236
1 I love puppies (PUPPIES) para BOB
Bs0.00000292905
1 I love puppies (PUPPIES) para AZN
0.00000072165
1 I love puppies (PUPPIES) para TJS
SM0.000003918135
1 I love puppies (PUPPIES) para GEL
0.000001150395
1 I love puppies (PUPPIES) para AOA
Kz0.000389449035
1 I love puppies (PUPPIES) para BHD
.د.ب0.000000159612
1 I love puppies (PUPPIES) para BMD
$0.0000004245
1 I love puppies (PUPPIES) para DKK
kr0.00000272529
1 I love puppies (PUPPIES) para HNL
L0.00001109643
1 I love puppies (PUPPIES) para MUR
0.000019327485
1 I love puppies (PUPPIES) para NAD
$0.00000732687
1 I love puppies (PUPPIES) para NOK
kr0.000004249245
1 I love puppies (PUPPIES) para NZD
$0.000000734385
1 I love puppies (PUPPIES) para PAB
B/.0.0000004245
1 I love puppies (PUPPIES) para PGK
K0.000001787145
1 I love puppies (PUPPIES) para QAR
ر.ق0.00000154518
1 I love puppies (PUPPIES) para RSD
дин.0.00004284903
1 I love puppies (PUPPIES) para UZS
soʻm0.00517682844
1 I love puppies (PUPPIES) para ALL
L0.0000352335
1 I love puppies (PUPPIES) para ANG
ƒ0.000000759855
1 I love puppies (PUPPIES) para AWG
ƒ0.000000759855
1 I love puppies (PUPPIES) para BBD
$0.000000849
1 I love puppies (PUPPIES) para BAM
KM0.00000071316
1 I love puppies (PUPPIES) para BIF
Fr0.0012518505
1 I love puppies (PUPPIES) para BND
$0.000000547605
1 I love puppies (PUPPIES) para BSD
$0.0000004245
1 I love puppies (PUPPIES) para JMD
$0.000068068575
1 I love puppies (PUPPIES) para KHR
0.001711690125
1 I love puppies (PUPPIES) para KMF
Fr0.000179988
1 I love puppies (PUPPIES) para LAK
0.009228260685
1 I love puppies (PUPPIES) para LKR
රු0.000128907915
1 I love puppies (PUPPIES) para MDL
L0.000007212255
1 I love puppies (PUPPIES) para MGA
Ar0.00192081156
1 I love puppies (PUPPIES) para MOP
P0.000003396
1 I love puppies (PUPPIES) para MVR
0.00000649485
1 I love puppies (PUPPIES) para MWK
MK0.000736978695
1 I love puppies (PUPPIES) para MZN
MT0.00002712555
1 I love puppies (PUPPIES) para NPR
रु0.000059595555
1 I love puppies (PUPPIES) para PYG
0.003010554
1 I love puppies (PUPPIES) para RWF
Fr0.0006151005
1 I love puppies (PUPPIES) para SBD
$0.00000348939
1 I love puppies (PUPPIES) para SCR
0.00000593451
1 I love puppies (PUPPIES) para SRD
$0.000016848405
1 I love puppies (PUPPIES) para SVC
$0.00000371013
1 I love puppies (PUPPIES) para SZL
L0.000007339605
1 I love puppies (PUPPIES) para TMT
m0.000001489995
1 I love puppies (PUPPIES) para TND
د.ت0.0000012442095
1 I love puppies (PUPPIES) para TTD
$0.00000287811
1 I love puppies (PUPPIES) para UGX
Sh0.001478958
1 I love puppies (PUPPIES) para XAF
Fr0.000239418
1 I love puppies (PUPPIES) para XCD
$0.00000114615
1 I love puppies (PUPPIES) para XOF
Fr0.000239418
1 I love puppies (PUPPIES) para XPF
Fr0.000043299
1 I love puppies (PUPPIES) para BWP
P0.000006057615
1 I love puppies (PUPPIES) para BZD
$0.000000853245
1 I love puppies (PUPPIES) para CVE
$0.00004042938
1 I love puppies (PUPPIES) para DJF
Fr0.0000751365
1 I love puppies (PUPPIES) para DOP
$0.00002703216
1 I love puppies (PUPPIES) para DZD
د.ج0.000055257165
1 I love puppies (PUPPIES) para FJD
$0.000000963615
1 I love puppies (PUPPIES) para GNF
Fr0.0036910275
1 I love puppies (PUPPIES) para GTQ
Q0.000003247425
1 I love puppies (PUPPIES) para GYD
$0.0000888054
1 I love puppies (PUPPIES) para ISK
kr0.0000522135

Para uma compreensão mais aprofundada de I love puppies, considere explorar recursos adicionais, como o whitepaper, o site oficial e outras publicações:

Whitepaper
Site oficial do I love puppies
Explorador de blocos

As Pessoas Também Perguntam: Outras Perguntas Sobre I love puppies

Quanto vale hoje o I love puppies (PUPPIES)?
O preço ao vivo de PUPPIES em USD é 0.0000004245 USD, atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes.
Qual é o preço atual de PUPPIES para USD?
O preço atual de PUPPIES para USD é $ 0.0000004245. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens.
Qual é a capitalização de mercado de I love puppies?
A capitalização de mercado de PUPPIES é $ 0.00 USD. Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token.
Qual é o fornecimento circulante de PUPPIES?
O fornecimento circulante de PUPPIES é de 0.00 USD.
Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de PUPPIES?
PUPPIES atingiu um preço máximo histórico de 0.000001189097557191 USD.
Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de PUPPIES?
PUPPIES atingiu um preço minímo histórico de 0.000000001766024703 USD.
Qual é o volume de negociação de PUPPIES?
O volume de negociação ao vivo de 24 horas para PUPPIES é $ 54.29K USD.
PUPPIES vai subir ainda este ano?
PUPPIES pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do PUPPIES para uma análise mais detalhada.
Atualizações importantes da indústria sobre o I love puppies (PUPPIES)

Hora (UTC+8)TipoInformação
10-24 21:49:00Atualizações da Indústria
Alguns tokens no ecossistema Base começam a subir, com PING, CLANKER e VIRTUAL a ganhar mais atenção
10-23 22:32:48Atualizações da Indústria
Índice de medo das criptomoedas sobe para 27, mercado muda de "medo extremo" para "medo"
10-23 15:34:02Atualizações da Indústria
As taxas de financiamento atuais das CEX e DEX populares indicam que o mercado está mais pessimista em relação às altcoins, enquanto as taxas do Bitcoin retornaram ao neutro
10-23 01:13:05Atualizações da Indústria
Índice de medo das criptomoedas cai, mercado volta ao modo de "medo extremo"
10-22 21:14:27Atualizações da Indústria
O Bitcoin caiu 5,12% até agora em outubro, potencialmente marcando o terceiro outubro em declínio na história
10-22 12:58:37Atualizações da Indústria
Bitcoin cai abaixo de $109.000, Ethereum perde suporte de $3.900, capitalização total do mercado cripto cai para $3,751 triliões

Notícias principais

Por Que Tantas Pessoas Ainda Perdem Dinheiro em um Bull Run?

October 6, 2025

A Ascensão das Redes Layer 2 do Bitcoin: Compreendendo a Tecnologia que Está Transformando o Futuro do Bitcoin em 2025

October 6, 2025

Altcoins em 2025: Quando o TOTAL3 Atinge Novas Alturas, mas Seu Portfólio Não Se Move

October 5, 2025
Aviso legal

Os preços de criptomoedas estão sujeitos a altos riscos de mercado e volatilidade de preços. Deve-se investir em projetos e produtos com os quais está familiarizado e onde entende os riscos envolvidos. Deve-se considerar cuidadosamente a sua experiência de investimento, situação financeira, objetivos de investimento e tolerância ao risco e consultar um assessor financeiro independente antes de fazer qualquer investimento. Este material não deve ser interpretado como aconselhamento financeiro. O desempenho passado não é um indicador confiável do desempenho futuro. O valor do seu investimento pode ir tanto para baixo quanto para cima, e talvez não recupere o montante investido. Você é o único responsável por suas decisões de investimento. A MEXC não se responsabiliza por quaisquer perdas que possa incorrer. Para maiores informações, consulte os nossos Termos de Uso e Aviso de Risco. Observe também que os dados relativos à criptomoedas acima mencionada aqui apresentados (como o seu preço atual ao vivo) são baseados em fontes de terceiros. Elas são apresentadas a você "como estão" e somente para fins informativos, sem representação ou garantia de qualquer tipo. Os links fornecidos para sites de terceiros também não estão sob o controle da MEXC. A MEXC não é responsável pela confiabilidade e precisão de tais sites de terceiros e o seu conteúdo.

