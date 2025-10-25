O preço ao vivo de Ozone metaverse hoje é 0.00007133 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de OZONAI para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de OZONAI facilmente na MEXC agora.O preço ao vivo de Ozone metaverse hoje é 0.00007133 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de OZONAI para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de OZONAI facilmente na MEXC agora.

Logo de Ozone metaverse

Cotação Ozone metaverse (OZONAI)

Preço em tempo real de 1 OZONAI para USD

-2.12%1D
USD
Gráfico de preço em tempo real de Ozone metaverse (OZONAI)
Última atualização da página: 2025-10-25 13:00:17 (UTC+8)

Informações de preço de Ozone metaverse (OZONAI) (USD)

Variação de preço em 24 horas:
Mínimo 24h
Máximo 24h

+0.86%

-2.12%

-8.37%

-8.37%

O preço em tempo real de Ozone metaverse (OZONAI) é $ 0.00007133. Nas últimas 24 horas, OZONAI foi negociado entre a mínima de $ 0.00007066 e a máxima de $ 0.00007506, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de OZONAI é $ 0.03447626727041513, enquanto o mais baixo é $ 0.000030714406696367.

Em termos de desempenho de curto prazo, OZONAI variou +0.86% na última hora, -2.12% nas últimas 24 horas e -8.37% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Ozone metaverse (OZONAI)

No.7032

0.00%

BSC

A capitalização de mercado atual de Ozone metaverse é $ 0.00, com um volume de negociação de 24 horas de $ 56.77K. A oferta em circulação de OZONAI é 0.00, com um fornecimento total de 801810225.66. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 142.66K.

Histórico de preços de Ozone metaverse (OZONAI) em USD

Acompanhe as variações de preço de Ozone metaverse para hoje, 30 dias, 60 dias e 90 dias:

PeríodoVariação (USD)Variação (%)
Hoje$ -0.0000015456-2.12%
30 dias$ -0.00000586-7.60%
60 dias$ -0.00000347-4.64%
90 dias$ -0.00017252-70.75%
Variação de preço de Ozone metaverse hoje

Hoje, OZONAI registrou uma variação de $ -0.0000015456 (-2.12%), refletindo sua atividade mais recente no mercado.

Variação de preço de 30 dias de Ozone metaverse

Nos últimos 30 dias, o preço variou em $ -0.00000586 (-7.60%), refletindo o desempenho de curto prazo do token.

Variação de preço de 60 dias de Ozone metaverse

Expandindo a visualização para 60 dias, OZONAI teve uma variação de $ -0.00000347 (-4.64%), oferecendo uma perspectiva mais ampla sobre seu desempenho.

Variação de preço de 90 dias de Ozone metaverse

Analisando a tendência de 90 dias, o preço variou em $ -0.00017252 (-70.75%), oferecendo uma visão sobre a trajetória de longo prazo do token.

Confira agora toda a história de preços e os movimentos de Ozone metaverse (OZONAI)!

Confira agora a página de histórico de preço do Ozone metaverse.

O que é Ozone metaverse (OZONAI)

Ozone provides the all-in-one solution for enterprises, digital media companies, brands, and governments to implement their metaverse strategies efficiently and effectively. The platform provides interoperability, scalability, and monetization solutions out of the box across web2 and web3.

Ozone metaverse está disponível na MEXC, proporcionando a você a conveniência de comprar, fazer hold, transferir e fazer staking do token diretamente em nossa plataforma. Seja você um investidor experiente ou um novato no mundo das criptomoedas, a MEXC oferece uma interface amigável e uma variedade de ferramentas para gerenciar seus investimentos em Ozone metaverse de forma eficaz. Para mais informações detalhadas sobre este token, convidamos você a visitar nossa página de introdução de ativos digitais.

Além disso, você pode:
- Verificar a disponibilidade de staking de OZONAI para saber como ganhar recompensas com suas participações.
- Ler análises e avaliações sobre Ozone metaverse em nosso blogue para se manter informado sobre as últimas tendências do mercado e insights de especialistas.

Nossos recursos abrangentes são projetados para tornar sua experiência de compra de Ozone metaverse tranquila e informada, garantindo que você tenha todas as ferramentas e conhecimentos necessários para investir com confiança.

Previsão de preço do Ozone metaverse (em USD)

Quanto valerá Ozone metaverse (OZONAI) em USD amanhã, na próxima semana ou no próximo mês? Qual poderá ser o valor dos seus ativos em Ozone metaverse (OZONAI) em 2025, 2026, 2027, 2028 - ou até mesmo daqui a 10 ou 20 anos? Use nossa ferramenta de previsão de preços para explorar tanto cenários de curto prazo quanto projeções de longo prazo para Ozone metaverse.

Confira a previsão de preço de Ozone metaverse agora!

Tokenomics de Ozone metaverse (OZONAI)

Compreender a tokenomics de Ozone metaverse (OZONAI) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token OZONAI agora!

Como comprar Ozone metaverse (OZONAI)

Quer saber como comprar Ozone metaverse? O processo é simples e sem complicações! Você pode comprar Ozone metaverse facilmente na MEXC seguindo nosso guia passo a passo de Como Comprar. Fornecemos instruções detalhadas e tutoriais em vídeo, demonstrando como se cadastrar na MEXC e usar as várias opções de pagamento convenientes disponíveis.

OZONAI para moedas locais

Recurso Ozone metaverse

Para uma compreensão mais aprofundada de Ozone metaverse, considere explorar recursos adicionais, como o whitepaper, o site oficial e outras publicações:

Whitepaper
Site oficial do Ozone metaverse
Explorador de blocos

As Pessoas Também Perguntam: Outras Perguntas Sobre Ozone metaverse

Quanto vale hoje o Ozone metaverse (OZONAI)?
O preço ao vivo de OZONAI em USD é 0.00007133 USD, atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes.
Qual é o preço atual de OZONAI para USD?
O preço atual de OZONAI para USD é $ 0.00007133. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens.
Qual é a capitalização de mercado de Ozone metaverse?
A capitalização de mercado de OZONAI é $ 0.00 USD. Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token.
Qual é o fornecimento circulante de OZONAI?
O fornecimento circulante de OZONAI é de 0.00 USD.
Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de OZONAI?
OZONAI atingiu um preço máximo histórico de 0.03447626727041513 USD.
Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de OZONAI?
OZONAI atingiu um preço minímo histórico de 0.000030714406696367 USD.
Qual é o volume de negociação de OZONAI?
O volume de negociação ao vivo de 24 horas para OZONAI é $ 56.77K USD.
OZONAI vai subir ainda este ano?
OZONAI pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do OZONAI para uma análise mais detalhada.
Atualizações importantes da indústria sobre o Ozone metaverse (OZONAI)

Hora (UTC+8)TipoInformação
10-24 21:49:00Atualizações da Indústria
Alguns tokens no ecossistema Base começam a subir, com PING, CLANKER e VIRTUAL a ganhar mais atenção
10-23 22:32:48Atualizações da Indústria
Índice de medo das criptomoedas sobe para 27, mercado muda de "medo extremo" para "medo"
10-23 15:34:02Atualizações da Indústria
As taxas de financiamento atuais das CEX e DEX populares indicam que o mercado está mais pessimista em relação às altcoins, enquanto as taxas do Bitcoin retornaram ao neutro
10-23 01:13:05Atualizações da Indústria
Índice de medo das criptomoedas cai, mercado volta ao modo de "medo extremo"
10-22 21:14:27Atualizações da Indústria
O Bitcoin caiu 5,12% até agora em outubro, potencialmente marcando o terceiro outubro em declínio na história
10-22 12:58:37Atualizações da Indústria
Bitcoin cai abaixo de $109.000, Ethereum perde suporte de $3.900, capitalização total do mercado cripto cai para $3,751 triliões

Notícias principais

Por Que Tantas Pessoas Ainda Perdem Dinheiro em um Bull Run?

October 6, 2025

A Ascensão das Redes Layer 2 do Bitcoin: Compreendendo a Tecnologia que Está Transformando o Futuro do Bitcoin em 2025

October 6, 2025

Altcoins em 2025: Quando o TOTAL3 Atinge Novas Alturas, mas Seu Portfólio Não Se Move

October 5, 2025
Ver mais

Aviso legal

Os preços de criptomoedas estão sujeitos a altos riscos de mercado e volatilidade de preços. Deve-se investir em projetos e produtos com os quais está familiarizado e onde entende os riscos envolvidos. Deve-se considerar cuidadosamente a sua experiência de investimento, situação financeira, objetivos de investimento e tolerância ao risco e consultar um assessor financeiro independente antes de fazer qualquer investimento. Este material não deve ser interpretado como aconselhamento financeiro. O desempenho passado não é um indicador confiável do desempenho futuro. O valor do seu investimento pode ir tanto para baixo quanto para cima, e talvez não recupere o montante investido. Você é o único responsável por suas decisões de investimento. A MEXC não se responsabiliza por quaisquer perdas que possa incorrer. Para maiores informações, consulte os nossos Termos de Uso e Aviso de Risco. Observe também que os dados relativos à criptomoedas acima mencionada aqui apresentados (como o seu preço atual ao vivo) são baseados em fontes de terceiros. Elas são apresentadas a você "como estão" e somente para fins informativos, sem representação ou garantia de qualquer tipo. Os links fornecidos para sites de terceiros também não estão sob o controle da MEXC. A MEXC não é responsável pela confiabilidade e precisão de tais sites de terceiros e o seu conteúdo.

Calculadora de OZONAI para USD

Montante

OZONAI
OZONAI
USD
USD

1 OZONAI = 0.00007133 USD

Negocie OZONAI

OZONAI/USDT
$0.00007136
$0.00007136$0.00007136
-2.19%

Junte-se à MEXC hoje mesmo

Taxa Maker no Spot de --, Taxa Taker no Spot de --
Taxa Maker em Futuros de --, Taxa Taker em Futuros de --

