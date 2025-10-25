O preço ao vivo de OHO PLUS hoje é 0.5369 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de OHO para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de OHO facilmente na MEXC agora.O preço ao vivo de OHO PLUS hoje é 0.5369 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de OHO para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de OHO facilmente na MEXC agora.

Cotação OHO PLUS (OHO)

Preço em tempo real de 1 OHO para USD

$0.5369
-1.18%1D
USD
Gráfico de preço em tempo real de OHO PLUS (OHO)
Última atualização da página: 2025-10-25 12:59:55 (UTC+8)

Informações de preço de OHO PLUS (OHO) (USD)

O preço em tempo real de OHO PLUS (OHO) é $ 0.5369. Nas últimas 24 horas, OHO foi negociado entre a mínima de $ 0.501 e a máxima de $ 0.551988, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de OHO é --, enquanto o mais baixo é --.

Em termos de desempenho de curto prazo, OHO variou +1.43% na última hora, -1.18% nas últimas 24 horas e +34.62% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de OHO PLUS (OHO)

BSC

A capitalização de mercado atual de OHO PLUS é --, com um volume de negociação de 24 horas de $ 163.42K. A oferta em circulação de OHO é --, com um fornecimento total de 168000000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 90.20M.

Histórico de preços de OHO PLUS (OHO) em USD

Acompanhe as variações de preço de OHO PLUS para hoje, 30 dias, 60 dias e 90 dias:

PeríodoVariação (USD)Variação (%)
Hoje$ -0.00641107-1.18%
30 dias$ +0.013014+2.48%
60 dias$ +0.5359+53,590.00%
90 dias$ +0.5359+53,590.00%
Variação de preço de OHO PLUS hoje

Hoje, OHO registrou uma variação de $ -0.00641107 (-1.18%), refletindo sua atividade mais recente no mercado.

Variação de preço de 30 dias de OHO PLUS

Nos últimos 30 dias, o preço variou em $ +0.013014 (+2.48%), refletindo o desempenho de curto prazo do token.

Variação de preço de 60 dias de OHO PLUS

Expandindo a visualização para 60 dias, OHO teve uma variação de $ +0.5359 (+53,590.00%), oferecendo uma perspectiva mais ampla sobre seu desempenho.

Variação de preço de 90 dias de OHO PLUS

Analisando a tendência de 90 dias, o preço variou em $ +0.5359 (+53,590.00%), oferecendo uma visão sobre a trajetória de longo prazo do token.

Confira agora toda a história de preços e os movimentos de OHO PLUS (OHO)!

Confira agora a página de histórico de preço do OHO PLUS.

O que é OHO PLUS (OHO)

OHO+ é um tipo de ativo digital desenvolvido pela ONFA Fintech, dentro do ecossistema ONFA. O objetivo do OHO é se tornar uma criptomoeda que ofereça valor sustentável por meio da integração de Web3, blockchain, IA e mecanismos de incentivo que estimulem as contribuições da comunidade para a rede.

OHO PLUS está disponível na MEXC, proporcionando a você a conveniência de comprar, fazer hold, transferir e fazer staking do token diretamente em nossa plataforma. Seja você um investidor experiente ou um novato no mundo das criptomoedas, a MEXC oferece uma interface amigável e uma variedade de ferramentas para gerenciar seus investimentos em OHO PLUS de forma eficaz. Para mais informações detalhadas sobre este token, convidamos você a visitar nossa página de introdução de ativos digitais.

Além disso, você pode:
- Verificar a disponibilidade de staking de OHO para saber como ganhar recompensas com suas participações.
- Ler análises e avaliações sobre OHO PLUS em nosso blogue para se manter informado sobre as últimas tendências do mercado e insights de especialistas.

Nossos recursos abrangentes são projetados para tornar sua experiência de compra de OHO PLUS tranquila e informada, garantindo que você tenha todas as ferramentas e conhecimentos necessários para investir com confiança.

Previsão de preço do OHO PLUS (em USD)

Quanto valerá OHO PLUS (OHO) em USD amanhã, na próxima semana ou no próximo mês? Qual poderá ser o valor dos seus ativos em OHO PLUS (OHO) em 2025, 2026, 2027, 2028 - ou até mesmo daqui a 10 ou 20 anos? Use nossa ferramenta de previsão de preços para explorar tanto cenários de curto prazo quanto projeções de longo prazo para OHO PLUS.

Confira a previsão de preço de OHO PLUS agora!

Tokenomics de OHO PLUS (OHO)

Compreender a tokenomics de OHO PLUS (OHO) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token OHO agora!

Como comprar OHO PLUS (OHO)

Quer saber como comprar OHO PLUS? O processo é simples e sem complicações! Você pode comprar OHO PLUS facilmente na MEXC seguindo nosso guia passo a passo de Como Comprar. Fornecemos instruções detalhadas e tutoriais em vídeo, demonstrando como se cadastrar na MEXC e usar as várias opções de pagamento convenientes disponíveis.

OHO para moedas locais

Recurso OHO PLUS

Para uma compreensão mais aprofundada de OHO PLUS, considere explorar recursos adicionais, como o whitepaper, o site oficial e outras publicações:

Whitepaper
Site oficial do OHO PLUS
Explorador de blocos

As Pessoas Também Perguntam: Outras Perguntas Sobre OHO PLUS

Quanto vale hoje o OHO PLUS (OHO)?
O preço ao vivo de OHO em USD é 0.5369 USD, atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes.
Qual é o preço atual de OHO para USD?
O preço atual de OHO para USD é $ 0.5369. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens.
Qual é a capitalização de mercado de OHO PLUS?
A capitalização de mercado de OHO é -- USD. Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token.
Qual é o fornecimento circulante de OHO?
O fornecimento circulante de OHO é de -- USD.
Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de OHO?
OHO atingiu um preço máximo histórico de -- USD.
Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de OHO?
OHO atingiu um preço minímo histórico de -- USD.
Qual é o volume de negociação de OHO?
O volume de negociação ao vivo de 24 horas para OHO é $ 163.42K USD.
OHO vai subir ainda este ano?
OHO pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do OHO para uma análise mais detalhada.
Última atualização da página: 2025-10-25 12:59:55 (UTC+8)

Aviso legal

Os preços de criptomoedas estão sujeitos a altos riscos de mercado e volatilidade de preços. Deve-se investir em projetos e produtos com os quais está familiarizado e onde entende os riscos envolvidos. Deve-se considerar cuidadosamente a sua experiência de investimento, situação financeira, objetivos de investimento e tolerância ao risco e consultar um assessor financeiro independente antes de fazer qualquer investimento. Este material não deve ser interpretado como aconselhamento financeiro. O desempenho passado não é um indicador confiável do desempenho futuro. O valor do seu investimento pode ir tanto para baixo quanto para cima, e talvez não recupere o montante investido. Você é o único responsável por suas decisões de investimento. A MEXC não se responsabiliza por quaisquer perdas que possa incorrer. Para maiores informações, consulte os nossos Termos de Uso e Aviso de Risco. Observe também que os dados relativos à criptomoedas acima mencionada aqui apresentados (como o seu preço atual ao vivo) são baseados em fontes de terceiros. Elas são apresentadas a você "como estão" e somente para fins informativos, sem representação ou garantia de qualquer tipo. Os links fornecidos para sites de terceiros também não estão sob o controle da MEXC. A MEXC não é responsável pela confiabilidade e precisão de tais sites de terceiros e o seu conteúdo.

