Informação sobre ODIN (ODIN)

ODIN is the crypto's first and only Lord memecoin. It has built on bitcoin layer 2 - Stacks.

Site oficial: https://vikingswap.io/ Explorador de blocos: https://explorer.hiro.so/txid/SP2X2Z28NXZVJFCJPBR9Q3NBVYBK3GPX8PXA3R83C.odin-tkn?chain=mainnet