O preço ao vivo de Nyx Eternal hoje é 0.0001616 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de NYX para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de NYX facilmente na MEXC agora.O preço ao vivo de Nyx Eternal hoje é 0.0001616 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de NYX para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de NYX facilmente na MEXC agora.

Mais sobre NYX

Informações sobre preços de NYX

Tokenomics de NYX

Previsão de preço de NYX

Histórico de preço de NYX

Guia de compra de NYX

Conversor de NYX para moeda Fiat

Spot NYX

Pré-mercado

Ganhos

Airdrop+

Notícias

Blog

Aprendizado

Logo de Nyx Eternal

Cotação Nyx Eternal (NYX)

Preço em tempo real de 1 NYX para USD

$0.0001616
$0.0001616$0.0001616
+16.84%1D
USD
Gráfico de preço em tempo real de Nyx Eternal (NYX)
Última atualização da página: 2025-10-25 13:39:26 (UTC+8)

Informações de preço de Nyx Eternal (NYX) (USD)

Variação de preço em 24 horas:
$ 0.0001327
$ 0.0001327$ 0.0001327
Mínimo 24h
$ 0.0001793
$ 0.0001793$ 0.0001793
Máximo 24h

$ 0.0001327
$ 0.0001327$ 0.0001327

$ 0.0001793
$ 0.0001793$ 0.0001793

--
----

--
----

-4.78%

+16.84%

+6.66%

+6.66%

O preço em tempo real de Nyx Eternal (NYX) é $ 0.0001616. Nas últimas 24 horas, NYX foi negociado entre a mínima de $ 0.0001327 e a máxima de $ 0.0001793, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de NYX é --, enquanto o mais baixo é --.

Em termos de desempenho de curto prazo, NYX variou -4.78% na última hora, +16.84% nas últimas 24 horas e +6.66% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Nyx Eternal (NYX)

--
----

$ 51.45K
$ 51.45K$ 51.45K

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

--
----

--
----

SOL

A capitalização de mercado atual de Nyx Eternal é --, com um volume de negociação de 24 horas de $ 51.45K. A oferta em circulação de NYX é --, com um fornecimento total de --. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de --.

Histórico de preços de Nyx Eternal (NYX) em USD

Acompanhe as variações de preço de Nyx Eternal para hoje, 30 dias, 60 dias e 90 dias:

PeríodoVariação (USD)Variação (%)
Hoje$ +0.000023291+16.84%
30 dias$ -0.0032264-95.24%
60 dias$ -0.0018384-91.92%
90 dias$ -0.0018384-91.92%
Variação de preço de Nyx Eternal hoje

Hoje, NYX registrou uma variação de $ +0.000023291 (+16.84%), refletindo sua atividade mais recente no mercado.

Variação de preço de 30 dias de Nyx Eternal

Nos últimos 30 dias, o preço variou em $ -0.0032264 (-95.24%), refletindo o desempenho de curto prazo do token.

Variação de preço de 60 dias de Nyx Eternal

Expandindo a visualização para 60 dias, NYX teve uma variação de $ -0.0018384 (-91.92%), oferecendo uma perspectiva mais ampla sobre seu desempenho.

Variação de preço de 90 dias de Nyx Eternal

Analisando a tendência de 90 dias, o preço variou em $ -0.0018384 (-91.92%), oferecendo uma visão sobre a trajetória de longo prazo do token.

Confira agora toda a história de preços e os movimentos de Nyx Eternal (NYX)!

Confira agora a página de histórico de preço do Nyx Eternal.

O que é Nyx Eternal (NYX)

NYX é um token de idol de IA nomeado em homenagem à deusa grega da noite, com a narrativa de “um idol de IA impulsionado pela atenção”, ganhando presença e se espalhando por meio de tarefas sociais e mecanismos de queima.

Nyx Eternal está disponível na MEXC, proporcionando a você a conveniência de comprar, fazer hold, transferir e fazer staking do token diretamente em nossa plataforma. Seja você um investidor experiente ou um novato no mundo das criptomoedas, a MEXC oferece uma interface amigável e uma variedade de ferramentas para gerenciar seus investimentos em Nyx Eternal de forma eficaz. Para mais informações detalhadas sobre este token, convidamos você a visitar nossa página de introdução de ativos digitais.

Além disso, você pode:
- Verificar a disponibilidade de staking de NYX para saber como ganhar recompensas com suas participações.
- Ler análises e avaliações sobre Nyx Eternal em nosso blogue para se manter informado sobre as últimas tendências do mercado e insights de especialistas.

Nossos recursos abrangentes são projetados para tornar sua experiência de compra de Nyx Eternal tranquila e informada, garantindo que você tenha todas as ferramentas e conhecimentos necessários para investir com confiança.

Previsão de preço do Nyx Eternal (em USD)

Quanto valerá Nyx Eternal (NYX) em USD amanhã, na próxima semana ou no próximo mês? Qual poderá ser o valor dos seus ativos em Nyx Eternal (NYX) em 2025, 2026, 2027, 2028 - ou até mesmo daqui a 10 ou 20 anos? Use nossa ferramenta de previsão de preços para explorar tanto cenários de curto prazo quanto projeções de longo prazo para Nyx Eternal.

Confira a previsão de preço de Nyx Eternal agora!

Tokenomics de Nyx Eternal (NYX)

Compreender a tokenomics de Nyx Eternal (NYX) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token NYX agora!

Como comprar Nyx Eternal (NYX)

Quer saber como comprar Nyx Eternal? O processo é simples e sem complicações! Você pode comprar Nyx Eternal facilmente na MEXC seguindo nosso guia passo a passo de Como Comprar. Fornecemos instruções detalhadas e tutoriais em vídeo, demonstrando como se cadastrar na MEXC e usar as várias opções de pagamento convenientes disponíveis.

NYX para moedas locais

1 Nyx Eternal (NYX) para VND
4.252504
1 Nyx Eternal (NYX) para AUD
A$0.000247248
1 Nyx Eternal (NYX) para GBP
0.0001212
1 Nyx Eternal (NYX) para EUR
0.000138976
1 Nyx Eternal (NYX) para USD
$0.0001616
1 Nyx Eternal (NYX) para MYR
RM0.000681952
1 Nyx Eternal (NYX) para TRY
0.006777504
1 Nyx Eternal (NYX) para JPY
¥0.0245632
1 Nyx Eternal (NYX) para ARS
ARS$0.240834096
1 Nyx Eternal (NYX) para RUB
0.012864976
1 Nyx Eternal (NYX) para INR
0.014190096
1 Nyx Eternal (NYX) para IDR
Rp2.693332256
1 Nyx Eternal (NYX) para PHP
0.009494
1 Nyx Eternal (NYX) para EGP
￡E.0.007693776
1 Nyx Eternal (NYX) para BRL
R$0.000869408
1 Nyx Eternal (NYX) para CAD
C$0.00022624
1 Nyx Eternal (NYX) para BDT
0.01974752
1 Nyx Eternal (NYX) para NGN
0.23591176
1 Nyx Eternal (NYX) para COP
$0.626355136
1 Nyx Eternal (NYX) para ZAR
R.0.002789216
1 Nyx Eternal (NYX) para UAH
0.006753264
1 Nyx Eternal (NYX) para TZS
T.Sh.0.401989696
1 Nyx Eternal (NYX) para VES
Bs0.0342592
1 Nyx Eternal (NYX) para CLP
$0.1520656
1 Nyx Eternal (NYX) para PKR
Rs0.045404752
1 Nyx Eternal (NYX) para KZT
0.0870216
1 Nyx Eternal (NYX) para THB
฿0.00527624
1 Nyx Eternal (NYX) para TWD
NT$0.004983744
1 Nyx Eternal (NYX) para AED
د.إ0.000593072
1 Nyx Eternal (NYX) para CHF
Fr0.000127664
1 Nyx Eternal (NYX) para HKD
HK$0.001254016
1 Nyx Eternal (NYX) para AMD
֏0.061891184
1 Nyx Eternal (NYX) para MAD
.د.م0.001489952
1 Nyx Eternal (NYX) para MXN
$0.00298152
1 Nyx Eternal (NYX) para SAR
ريال0.000606
1 Nyx Eternal (NYX) para ETB
Br0.024403216
1 Nyx Eternal (NYX) para KES
KSh0.020877104
1 Nyx Eternal (NYX) para JOD
د.أ0.0001145744
1 Nyx Eternal (NYX) para PLN
0.00058984
1 Nyx Eternal (NYX) para RON
лв0.000706192
1 Nyx Eternal (NYX) para SEK
kr0.00151904
1 Nyx Eternal (NYX) para BGN
лв0.000271488
1 Nyx Eternal (NYX) para HUF
Ft0.05420872
1 Nyx Eternal (NYX) para CZK
0.003379056
1 Nyx Eternal (NYX) para KWD
د.ك0.0000494496
1 Nyx Eternal (NYX) para ILS
0.000530048
1 Nyx Eternal (NYX) para BOB
Bs0.00111504
1 Nyx Eternal (NYX) para AZN
0.00027472
1 Nyx Eternal (NYX) para TJS
SM0.001491568
1 Nyx Eternal (NYX) para GEL
0.000437936
1 Nyx Eternal (NYX) para AOA
Kz0.148256688
1 Nyx Eternal (NYX) para BHD
.د.ب0.0000607616
1 Nyx Eternal (NYX) para BMD
$0.0001616
1 Nyx Eternal (NYX) para DKK
kr0.001037472
1 Nyx Eternal (NYX) para HNL
L0.004224224
1 Nyx Eternal (NYX) para MUR
0.007357648
1 Nyx Eternal (NYX) para NAD
$0.002789216
1 Nyx Eternal (NYX) para NOK
kr0.001617616
1 Nyx Eternal (NYX) para NZD
$0.000279568
1 Nyx Eternal (NYX) para PAB
B/.0.0001616
1 Nyx Eternal (NYX) para PGK
K0.000680336
1 Nyx Eternal (NYX) para QAR
ر.ق0.000588224
1 Nyx Eternal (NYX) para RSD
дин.0.016311904
1 Nyx Eternal (NYX) para UZS
soʻm1.970731392
1 Nyx Eternal (NYX) para ALL
L0.0134128
1 Nyx Eternal (NYX) para ANG
ƒ0.000289264
1 Nyx Eternal (NYX) para AWG
ƒ0.000289264
1 Nyx Eternal (NYX) para BBD
$0.0003232
1 Nyx Eternal (NYX) para BAM
KM0.000271488
1 Nyx Eternal (NYX) para BIF
Fr0.4765584
1 Nyx Eternal (NYX) para BND
$0.000208464
1 Nyx Eternal (NYX) para BSD
$0.0001616
1 Nyx Eternal (NYX) para JMD
$0.02591256
1 Nyx Eternal (NYX) para KHR
0.6516116
1 Nyx Eternal (NYX) para KMF
Fr0.0685184
1 Nyx Eternal (NYX) para LAK
3.513043408
1 Nyx Eternal (NYX) para LKR
රු0.049073072
1 Nyx Eternal (NYX) para MDL
L0.002745584
1 Nyx Eternal (NYX) para MGA
Ar0.731220608
1 Nyx Eternal (NYX) para MOP
P0.0012928
1 Nyx Eternal (NYX) para MVR
0.00247248
1 Nyx Eternal (NYX) para MWK
MK0.280555376
1 Nyx Eternal (NYX) para MZN
MT0.01032624
1 Nyx Eternal (NYX) para NPR
रु0.022687024
1 Nyx Eternal (NYX) para PYG
1.1460672
1 Nyx Eternal (NYX) para RWF
Fr0.2341584
1 Nyx Eternal (NYX) para SBD
$0.001328352
1 Nyx Eternal (NYX) para SCR
0.002259168
1 Nyx Eternal (NYX) para SRD
$0.006413904
1 Nyx Eternal (NYX) para SVC
$0.001412384
1 Nyx Eternal (NYX) para SZL
L0.002794064
1 Nyx Eternal (NYX) para TMT
m0.000567216
1 Nyx Eternal (NYX) para TND
د.ت0.0004736496
1 Nyx Eternal (NYX) para TTD
$0.001095648
1 Nyx Eternal (NYX) para UGX
Sh0.5630144
1 Nyx Eternal (NYX) para XAF
Fr0.0911424
1 Nyx Eternal (NYX) para XCD
$0.00043632
1 Nyx Eternal (NYX) para XOF
Fr0.0911424
1 Nyx Eternal (NYX) para XPF
Fr0.0164832
1 Nyx Eternal (NYX) para BWP
P0.002306032
1 Nyx Eternal (NYX) para BZD
$0.000324816
1 Nyx Eternal (NYX) para CVE
$0.015390784
1 Nyx Eternal (NYX) para DJF
Fr0.0286032
1 Nyx Eternal (NYX) para DOP
$0.010290688
1 Nyx Eternal (NYX) para DZD
د.ج0.021035472
1 Nyx Eternal (NYX) para FJD
$0.000366832
1 Nyx Eternal (NYX) para GNF
Fr1.405112
1 Nyx Eternal (NYX) para GTQ
Q0.00123624
1 Nyx Eternal (NYX) para GYD
$0.03380672
1 Nyx Eternal (NYX) para ISK
kr0.0198768

Recurso Nyx Eternal

Para uma compreensão mais aprofundada de Nyx Eternal, considere explorar recursos adicionais, como o whitepaper, o site oficial e outras publicações:

Explorador de blocos

As Pessoas Também Perguntam: Outras Perguntas Sobre Nyx Eternal

Quanto vale hoje o Nyx Eternal (NYX)?
O preço ao vivo de NYX em USD é 0.0001616 USD, atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes.
Qual é o preço atual de NYX para USD?
O preço atual de NYX para USD é $ 0.0001616. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens.
Qual é a capitalização de mercado de Nyx Eternal?
A capitalização de mercado de NYX é -- USD. Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token.
Qual é o fornecimento circulante de NYX?
O fornecimento circulante de NYX é de -- USD.
Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de NYX?
NYX atingiu um preço máximo histórico de -- USD.
Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de NYX?
NYX atingiu um preço minímo histórico de -- USD.
Qual é o volume de negociação de NYX?
O volume de negociação ao vivo de 24 horas para NYX é $ 51.45K USD.
NYX vai subir ainda este ano?
NYX pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do NYX para uma análise mais detalhada.
Última atualização da página: 2025-10-25 13:39:26 (UTC+8)

Atualizações importantes da indústria sobre o Nyx Eternal (NYX)

Hora (UTC+8)TipoInformação
10-24 21:49:00Atualizações da Indústria
Alguns tokens no ecossistema Base começam a subir, com PING, CLANKER e VIRTUAL a ganhar mais atenção
10-23 22:32:48Atualizações da Indústria
Índice de medo das criptomoedas sobe para 27, mercado muda de "medo extremo" para "medo"
10-23 15:34:02Atualizações da Indústria
As taxas de financiamento atuais das CEX e DEX populares indicam que o mercado está mais pessimista em relação às altcoins, enquanto as taxas do Bitcoin retornaram ao neutro
10-23 01:13:05Atualizações da Indústria
Índice de medo das criptomoedas cai, mercado volta ao modo de "medo extremo"
10-22 21:14:27Atualizações da Indústria
O Bitcoin caiu 5,12% até agora em outubro, potencialmente marcando o terceiro outubro em declínio na história
10-22 12:58:37Atualizações da Indústria
Bitcoin cai abaixo de $109.000, Ethereum perde suporte de $3.900, capitalização total do mercado cripto cai para $3,751 triliões

Notícias principais

Por Que Tantas Pessoas Ainda Perdem Dinheiro em um Bull Run?

October 6, 2025

A Ascensão das Redes Layer 2 do Bitcoin: Compreendendo a Tecnologia que Está Transformando o Futuro do Bitcoin em 2025

October 6, 2025

Altcoins em 2025: Quando o TOTAL3 Atinge Novas Alturas, mas Seu Portfólio Não Se Move

October 5, 2025
Ver mais

Aviso legal

Os preços de criptomoedas estão sujeitos a altos riscos de mercado e volatilidade de preços. Deve-se investir em projetos e produtos com os quais está familiarizado e onde entende os riscos envolvidos. Deve-se considerar cuidadosamente a sua experiência de investimento, situação financeira, objetivos de investimento e tolerância ao risco e consultar um assessor financeiro independente antes de fazer qualquer investimento. Este material não deve ser interpretado como aconselhamento financeiro. O desempenho passado não é um indicador confiável do desempenho futuro. O valor do seu investimento pode ir tanto para baixo quanto para cima, e talvez não recupere o montante investido. Você é o único responsável por suas decisões de investimento. A MEXC não se responsabiliza por quaisquer perdas que possa incorrer. Para maiores informações, consulte os nossos Termos de Uso e Aviso de Risco. Observe também que os dados relativos à criptomoedas acima mencionada aqui apresentados (como o seu preço atual ao vivo) são baseados em fontes de terceiros. Elas são apresentadas a você "como estão" e somente para fins informativos, sem representação ou garantia de qualquer tipo. Os links fornecidos para sites de terceiros também não estão sob o controle da MEXC. A MEXC não é responsável pela confiabilidade e precisão de tais sites de terceiros e o seu conteúdo.

Calculadora de NYX para USD

Montante

NYX
NYX
USD
USD

1 NYX = 0.0001616 USD

Negocie NYX

NYX/USDT
$0.0001616
$0.0001616$0.0001616
+16.76%

Junte-se à MEXC hoje mesmo

Taxa Maker no Spot de --, Taxa Taker no Spot de --
Taxa Maker em Futuros de --, Taxa Taker em Futuros de --

HOT

Criptomoedas que estão em alta atualmente e ganhando atenção significativa do mercado

Logo de Bitcoin

Bitcoin

BTC

$111,272.00
$111,272.00$111,272.00

+1.11%

Logo de Ethereum

Ethereum

ETH

$3,927.18
$3,927.18$3,927.18

+0.98%

Logo de Ping

Ping

PING

$0.05500
$0.05500$0.05500

+51.93%

Logo de Solana

Solana

SOL

$194.14
$194.14$194.14

+2.47%

Logo de ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$9.8552
$9.8552$9.8552

-49.37%

TOP volume

As criptomoedas com o maior volume de negociação

Logo de Ethereum

Ethereum

ETH

$3,927.18
$3,927.18$3,927.18

+0.98%

Logo de Bitcoin

Bitcoin

BTC

$111,272.00
$111,272.00$111,272.00

+1.11%

Logo de XRP

XRP

XRP

$2.5593
$2.5593$2.5593

+3.20%

Logo de Solana

Solana

SOL

$194.14
$194.14$194.14

+2.47%

Logo de DOGE

DOGE

DOGE

$0.19861
$0.19861$0.19861

+1.89%

Recém-adicionados

Criptomoedas listadas recentemente que estão disponíveis para negociação

Logo de HODL

HODL

HODL

$0.0000
$0.0000$0.0000

0.00%

Logo de AstroVerse

AstroVerse

ASTRO

$0.000000
$0.000000$0.000000

0.00%

Logo de SILVER

SILVER

SILVER

$0.0000000000000000
$0.0000000000000000$0.0000000000000000

0.00%

Logo de DramaBits

DramaBits

DRAMA

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo de PEPPER

PEPPER

PEPPER

$0.000000001998
$0.000000001998$0.000000001998

+99.80%

Principais altas

Principais altas do dia

Logo de QBOT AI TRADING

QBOT AI TRADING

QBOT

$0.0000000000000000004499
$0.0000000000000000004499$0.0000000000000000004499

+1,926.57%

Logo de Cryvantis

Cryvantis

CRYVANTIS

$0.0005541
$0.0005541$0.0005541

+668.51%

Logo de APRO

APRO

AT

$0.3861
$0.3861$0.3861

+286.10%

Logo de Giggle Fund

Giggle Fund

GIGGLE

$264.90
$264.90$264.90

+192.57%

Logo de Orochi Network

Orochi Network

ON

$0.2550
$0.2550$0.2550

+155.00%