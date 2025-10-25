O preço ao vivo de Nobody Sausage hoje é 0.000000000000038 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de NOBODYETH para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de NOBODYETH facilmente na MEXC agora.O preço ao vivo de Nobody Sausage hoje é 0.000000000000038 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de NOBODYETH para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de NOBODYETH facilmente na MEXC agora.

Mais sobre NOBODYETH

Informações sobre preços de NOBODYETH

Site oficial do NOBODYETH

Tokenomics de NOBODYETH

Previsão de preço de NOBODYETH

Histórico de preço de NOBODYETH

Guia de compra de NOBODYETH

Conversor de NOBODYETH para moeda Fiat

Spot NOBODYETH

Pré-mercado

Ganhos

Airdrop+

Notícias

Blog

Aprendizado

Logo de Nobody Sausage

Cotação Nobody Sausage (NOBODYETH)

Preço em tempo real de 1 NOBODYETH para USD

$0.000000000000038
$0.000000000000038$0.000000000000038
0.00%1D
USD
Gráfico de preço em tempo real de Nobody Sausage (NOBODYETH)
Última atualização da página: 2025-10-25 12:59:47 (UTC+8)

Informações de preço de Nobody Sausage (NOBODYETH) (USD)

Variação de preço em 24 horas:
$ 0.0000000000000352
$ 0.0000000000000352$ 0.0000000000000352
Mínimo 24h
$ 0.000000000000038
$ 0.000000000000038$ 0.000000000000038
Máximo 24h

$ 0.0000000000000352
$ 0.0000000000000352$ 0.0000000000000352

$ 0.000000000000038
$ 0.000000000000038$ 0.000000000000038

$ 0.000000000001263041
$ 0.000000000001263041$ 0.000000000001263041

$ 0.000000000000077209
$ 0.000000000000077209$ 0.000000000000077209

0.00%

0.00%

-22.61%

-22.61%

O preço em tempo real de Nobody Sausage (NOBODYETH) é $ 0.000000000000038. Nas últimas 24 horas, NOBODYETH foi negociado entre a mínima de $ 0.0000000000000352 e a máxima de $ 0.000000000000038, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de NOBODYETH é $ 0.000000000001263041, enquanto o mais baixo é $ 0.000000000000077209.

Em termos de desempenho de curto prazo, NOBODYETH variou 0.00% na última hora, 0.00% nas últimas 24 horas e -22.61% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Nobody Sausage (NOBODYETH)

No.4366

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 170.96
$ 170.96$ 170.96

$ 15.96K
$ 15.96K$ 15.96K

0.00
0.00 0.00

420,000,000,000,000,000
420,000,000,000,000,000 420,000,000,000,000,000

420,000,000,000,000,000
420,000,000,000,000,000 420,000,000,000,000,000

0.00%

ETH

A capitalização de mercado atual de Nobody Sausage é $ 0.00, com um volume de negociação de 24 horas de $ 170.96. A oferta em circulação de NOBODYETH é 0.00, com um fornecimento total de 420000000000000000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 15.96K.

Histórico de preços de Nobody Sausage (NOBODYETH) em USD

Acompanhe as variações de preço de Nobody Sausage para hoje, 30 dias, 60 dias e 90 dias:

PeríodoVariação (USD)Variação (%)
Hoje$ 00.00%
30 dias$ -0.0000000000000379-49.94%
60 dias$ -0.000000000000162-81.00%
90 dias$ -0.000000000000162-81.00%
Variação de preço de Nobody Sausage hoje

Hoje, NOBODYETH registrou uma variação de $ 0 (0.00%), refletindo sua atividade mais recente no mercado.

Variação de preço de 30 dias de Nobody Sausage

Nos últimos 30 dias, o preço variou em $ -0.0000000000000379 (-49.94%), refletindo o desempenho de curto prazo do token.

Variação de preço de 60 dias de Nobody Sausage

Expandindo a visualização para 60 dias, NOBODYETH teve uma variação de $ -0.000000000000162 (-81.00%), oferecendo uma perspectiva mais ampla sobre seu desempenho.

Variação de preço de 90 dias de Nobody Sausage

Analisando a tendência de 90 dias, o preço variou em $ -0.000000000000162 (-81.00%), oferecendo uma visão sobre a trajetória de longo prazo do token.

Confira agora toda a história de preços e os movimentos de Nobody Sausage (NOBODYETH)!

Confira agora a página de histórico de preço do Nobody Sausage.

O que é Nobody Sausage (NOBODYETH)

Qualquer pessoa pode ser ninguém.

Nobody Sausage está disponível na MEXC, proporcionando a você a conveniência de comprar, fazer hold, transferir e fazer staking do token diretamente em nossa plataforma. Seja você um investidor experiente ou um novato no mundo das criptomoedas, a MEXC oferece uma interface amigável e uma variedade de ferramentas para gerenciar seus investimentos em Nobody Sausage de forma eficaz. Para mais informações detalhadas sobre este token, convidamos você a visitar nossa página de introdução de ativos digitais.

Além disso, você pode:
- Verificar a disponibilidade de staking de NOBODYETH para saber como ganhar recompensas com suas participações.
- Ler análises e avaliações sobre Nobody Sausage em nosso blogue para se manter informado sobre as últimas tendências do mercado e insights de especialistas.

Nossos recursos abrangentes são projetados para tornar sua experiência de compra de Nobody Sausage tranquila e informada, garantindo que você tenha todas as ferramentas e conhecimentos necessários para investir com confiança.

Previsão de preço do Nobody Sausage (em USD)

Quanto valerá Nobody Sausage (NOBODYETH) em USD amanhã, na próxima semana ou no próximo mês? Qual poderá ser o valor dos seus ativos em Nobody Sausage (NOBODYETH) em 2025, 2026, 2027, 2028 - ou até mesmo daqui a 10 ou 20 anos? Use nossa ferramenta de previsão de preços para explorar tanto cenários de curto prazo quanto projeções de longo prazo para Nobody Sausage.

Confira a previsão de preço de Nobody Sausage agora!

Tokenomics de Nobody Sausage (NOBODYETH)

Compreender a tokenomics de Nobody Sausage (NOBODYETH) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token NOBODYETH agora!

Como comprar Nobody Sausage (NOBODYETH)

Quer saber como comprar Nobody Sausage? O processo é simples e sem complicações! Você pode comprar Nobody Sausage facilmente na MEXC seguindo nosso guia passo a passo de Como Comprar. Fornecemos instruções detalhadas e tutoriais em vídeo, demonstrando como se cadastrar na MEXC e usar as várias opções de pagamento convenientes disponíveis.

NOBODYETH para moedas locais

1 Nobody Sausage (NOBODYETH) para VND
0.00000000099997
1 Nobody Sausage (NOBODYETH) para AUD
A$0.00000000000005814
1 Nobody Sausage (NOBODYETH) para GBP
0.0000000000000285
1 Nobody Sausage (NOBODYETH) para EUR
0.00000000000003268
1 Nobody Sausage (NOBODYETH) para USD
$0.000000000000038
1 Nobody Sausage (NOBODYETH) para MYR
RM0.00000000000016036
1 Nobody Sausage (NOBODYETH) para TRY
0.00000000000159372
1 Nobody Sausage (NOBODYETH) para JPY
¥0.000000000005776
1 Nobody Sausage (NOBODYETH) para ARS
ARS$0.00000000005663178
1 Nobody Sausage (NOBODYETH) para RUB
0.00000000000302518
1 Nobody Sausage (NOBODYETH) para INR
0.00000000000333678
1 Nobody Sausage (NOBODYETH) para IDR
Rp0.00000000063333308
1 Nobody Sausage (NOBODYETH) para PHP
0.0000000000022325
1 Nobody Sausage (NOBODYETH) para EGP
￡E.0.00000000000180918
1 Nobody Sausage (NOBODYETH) para BRL
R$0.00000000000020444
1 Nobody Sausage (NOBODYETH) para CAD
C$0.0000000000000532
1 Nobody Sausage (NOBODYETH) para BDT
0.0000000000046436
1 Nobody Sausage (NOBODYETH) para NGN
0.0000000000554743
1 Nobody Sausage (NOBODYETH) para COP
$0.00000000014728648
1 Nobody Sausage (NOBODYETH) para ZAR
R.0.00000000000065588
1 Nobody Sausage (NOBODYETH) para UAH
0.00000000000158802
1 Nobody Sausage (NOBODYETH) para TZS
T.Sh.0.00000000009452728
1 Nobody Sausage (NOBODYETH) para VES
Bs0.000000000008056
1 Nobody Sausage (NOBODYETH) para CLP
$0.000000000035758
1 Nobody Sausage (NOBODYETH) para PKR
Rs0.00000000001067686
1 Nobody Sausage (NOBODYETH) para KZT
0.000000000020463
1 Nobody Sausage (NOBODYETH) para THB
฿0.0000000000012407
1 Nobody Sausage (NOBODYETH) para TWD
NT$0.00000000000117192
1 Nobody Sausage (NOBODYETH) para AED
د.إ0.00000000000013946
1 Nobody Sausage (NOBODYETH) para CHF
Fr0.00000000000003002
1 Nobody Sausage (NOBODYETH) para HKD
HK$0.00000000000029488
1 Nobody Sausage (NOBODYETH) para AMD
֏0.00000000001455362
1 Nobody Sausage (NOBODYETH) para MAD
.د.م0.00000000000035036
1 Nobody Sausage (NOBODYETH) para MXN
$0.0000000000007011
1 Nobody Sausage (NOBODYETH) para SAR
ريال0.0000000000001425
1 Nobody Sausage (NOBODYETH) para ETB
Br0.00000000000573838
1 Nobody Sausage (NOBODYETH) para KES
KSh0.00000000000490922
1 Nobody Sausage (NOBODYETH) para JOD
د.أ0.000000000000026942
1 Nobody Sausage (NOBODYETH) para PLN
0.0000000000001387
1 Nobody Sausage (NOBODYETH) para RON
лв0.00000000000016606
1 Nobody Sausage (NOBODYETH) para SEK
kr0.0000000000003572
1 Nobody Sausage (NOBODYETH) para BGN
лв0.00000000000006384
1 Nobody Sausage (NOBODYETH) para HUF
Ft0.0000000000127471
1 Nobody Sausage (NOBODYETH) para CZK
0.00000000000079458
1 Nobody Sausage (NOBODYETH) para KWD
د.ك0.000000000000011628
1 Nobody Sausage (NOBODYETH) para ILS
0.00000000000012464
1 Nobody Sausage (NOBODYETH) para BOB
Bs0.0000000000002622
1 Nobody Sausage (NOBODYETH) para AZN
0.0000000000000646
1 Nobody Sausage (NOBODYETH) para TJS
SM0.00000000000035074
1 Nobody Sausage (NOBODYETH) para GEL
0.00000000000010298
1 Nobody Sausage (NOBODYETH) para AOA
Kz0.00000000003486234
1 Nobody Sausage (NOBODYETH) para BHD
.د.ب0.000000000000014288
1 Nobody Sausage (NOBODYETH) para BMD
$0.000000000000038
1 Nobody Sausage (NOBODYETH) para DKK
kr0.00000000000024396
1 Nobody Sausage (NOBODYETH) para HNL
L0.00000000000099332
1 Nobody Sausage (NOBODYETH) para MUR
0.00000000000173014
1 Nobody Sausage (NOBODYETH) para NAD
$0.00000000000065588
1 Nobody Sausage (NOBODYETH) para NOK
kr0.00000000000038038
1 Nobody Sausage (NOBODYETH) para NZD
$0.00000000000006574
1 Nobody Sausage (NOBODYETH) para PAB
B/.0.000000000000038
1 Nobody Sausage (NOBODYETH) para PGK
K0.00000000000015998
1 Nobody Sausage (NOBODYETH) para QAR
ر.ق0.00000000000013832
1 Nobody Sausage (NOBODYETH) para RSD
дин.0.00000000000383572
1 Nobody Sausage (NOBODYETH) para UZS
soʻm0.00000000046341456
1 Nobody Sausage (NOBODYETH) para ALL
L0.000000000003154
1 Nobody Sausage (NOBODYETH) para ANG
ƒ0.00000000000006802
1 Nobody Sausage (NOBODYETH) para AWG
ƒ0.00000000000006802
1 Nobody Sausage (NOBODYETH) para BBD
$0.000000000000076
1 Nobody Sausage (NOBODYETH) para BAM
KM0.00000000000006384
1 Nobody Sausage (NOBODYETH) para BIF
Fr0.000000000112062
1 Nobody Sausage (NOBODYETH) para BND
$0.00000000000004902
1 Nobody Sausage (NOBODYETH) para BSD
$0.000000000000038
1 Nobody Sausage (NOBODYETH) para JMD
$0.0000000000060933
1 Nobody Sausage (NOBODYETH) para KHR
0.0000000001532255
1 Nobody Sausage (NOBODYETH) para KMF
Fr0.000000000016112
1 Nobody Sausage (NOBODYETH) para LAK
0.00000000082608694
1 Nobody Sausage (NOBODYETH) para LKR
රු0.00000000001153946
1 Nobody Sausage (NOBODYETH) para MDL
L0.00000000000064562
1 Nobody Sausage (NOBODYETH) para MGA
Ar0.00000000017194544
1 Nobody Sausage (NOBODYETH) para MOP
P0.000000000000304
1 Nobody Sausage (NOBODYETH) para MVR
0.0000000000005814
1 Nobody Sausage (NOBODYETH) para MWK
MK0.00000000006597218
1 Nobody Sausage (NOBODYETH) para MZN
MT0.0000000000024282
1 Nobody Sausage (NOBODYETH) para NPR
रु0.00000000000533482
1 Nobody Sausage (NOBODYETH) para PYG
0.000000000269496
1 Nobody Sausage (NOBODYETH) para RWF
Fr0.000000000055062
1 Nobody Sausage (NOBODYETH) para SBD
$0.00000000000031236
1 Nobody Sausage (NOBODYETH) para SCR
0.00000000000053124
1 Nobody Sausage (NOBODYETH) para SRD
$0.00000000000150822
1 Nobody Sausage (NOBODYETH) para SVC
$0.00000000000033212
1 Nobody Sausage (NOBODYETH) para SZL
L0.00000000000065702
1 Nobody Sausage (NOBODYETH) para TMT
m0.00000000000013338
1 Nobody Sausage (NOBODYETH) para TND
د.ت0.000000000000111378
1 Nobody Sausage (NOBODYETH) para TTD
$0.00000000000025764
1 Nobody Sausage (NOBODYETH) para UGX
Sh0.000000000132392
1 Nobody Sausage (NOBODYETH) para XAF
Fr0.000000000021432
1 Nobody Sausage (NOBODYETH) para XCD
$0.0000000000001026
1 Nobody Sausage (NOBODYETH) para XOF
Fr0.000000000021432
1 Nobody Sausage (NOBODYETH) para XPF
Fr0.000000000003876
1 Nobody Sausage (NOBODYETH) para BWP
P0.00000000000054226
1 Nobody Sausage (NOBODYETH) para BZD
$0.00000000000007638
1 Nobody Sausage (NOBODYETH) para CVE
$0.00000000000361912
1 Nobody Sausage (NOBODYETH) para DJF
Fr0.000000000006726
1 Nobody Sausage (NOBODYETH) para DOP
$0.00000000000241984
1 Nobody Sausage (NOBODYETH) para DZD
د.ج0.00000000000494646
1 Nobody Sausage (NOBODYETH) para FJD
$0.00000000000008626
1 Nobody Sausage (NOBODYETH) para GNF
Fr0.00000000033041
1 Nobody Sausage (NOBODYETH) para GTQ
Q0.0000000000002907
1 Nobody Sausage (NOBODYETH) para GYD
$0.0000000000079496
1 Nobody Sausage (NOBODYETH) para ISK
kr0.000000000004674

Recurso Nobody Sausage

Para uma compreensão mais aprofundada de Nobody Sausage, considere explorar recursos adicionais, como o whitepaper, o site oficial e outras publicações:

Site oficial do Nobody Sausage
Explorador de blocos

As Pessoas Também Perguntam: Outras Perguntas Sobre Nobody Sausage

Quanto vale hoje o Nobody Sausage (NOBODYETH)?
O preço ao vivo de NOBODYETH em USD é 0.000000000000038 USD, atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes.
Qual é o preço atual de NOBODYETH para USD?
O preço atual de NOBODYETH para USD é $ 0.000000000000038. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens.
Qual é a capitalização de mercado de Nobody Sausage?
A capitalização de mercado de NOBODYETH é $ 0.00 USD. Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token.
Qual é o fornecimento circulante de NOBODYETH?
O fornecimento circulante de NOBODYETH é de 0.00 USD.
Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de NOBODYETH?
NOBODYETH atingiu um preço máximo histórico de 0.000000000001263041 USD.
Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de NOBODYETH?
NOBODYETH atingiu um preço minímo histórico de 0.000000000000077209 USD.
Qual é o volume de negociação de NOBODYETH?
O volume de negociação ao vivo de 24 horas para NOBODYETH é $ 170.96 USD.
NOBODYETH vai subir ainda este ano?
NOBODYETH pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do NOBODYETH para uma análise mais detalhada.
Última atualização da página: 2025-10-25 12:59:47 (UTC+8)

Atualizações importantes da indústria sobre o Nobody Sausage (NOBODYETH)

Hora (UTC+8)TipoInformação
10-24 21:49:00Atualizações da Indústria
Alguns tokens no ecossistema Base começam a subir, com PING, CLANKER e VIRTUAL a ganhar mais atenção
10-23 22:32:48Atualizações da Indústria
Índice de medo das criptomoedas sobe para 27, mercado muda de "medo extremo" para "medo"
10-23 15:34:02Atualizações da Indústria
As taxas de financiamento atuais das CEX e DEX populares indicam que o mercado está mais pessimista em relação às altcoins, enquanto as taxas do Bitcoin retornaram ao neutro
10-23 01:13:05Atualizações da Indústria
Índice de medo das criptomoedas cai, mercado volta ao modo de "medo extremo"
10-22 21:14:27Atualizações da Indústria
O Bitcoin caiu 5,12% até agora em outubro, potencialmente marcando o terceiro outubro em declínio na história
10-22 12:58:37Atualizações da Indústria
Bitcoin cai abaixo de $109.000, Ethereum perde suporte de $3.900, capitalização total do mercado cripto cai para $3,751 triliões

Notícias principais

Por Que Tantas Pessoas Ainda Perdem Dinheiro em um Bull Run?

October 6, 2025

A Ascensão das Redes Layer 2 do Bitcoin: Compreendendo a Tecnologia que Está Transformando o Futuro do Bitcoin em 2025

October 6, 2025

Altcoins em 2025: Quando o TOTAL3 Atinge Novas Alturas, mas Seu Portfólio Não Se Move

October 5, 2025
Ver mais

Aviso legal

Os preços de criptomoedas estão sujeitos a altos riscos de mercado e volatilidade de preços. Deve-se investir em projetos e produtos com os quais está familiarizado e onde entende os riscos envolvidos. Deve-se considerar cuidadosamente a sua experiência de investimento, situação financeira, objetivos de investimento e tolerância ao risco e consultar um assessor financeiro independente antes de fazer qualquer investimento. Este material não deve ser interpretado como aconselhamento financeiro. O desempenho passado não é um indicador confiável do desempenho futuro. O valor do seu investimento pode ir tanto para baixo quanto para cima, e talvez não recupere o montante investido. Você é o único responsável por suas decisões de investimento. A MEXC não se responsabiliza por quaisquer perdas que possa incorrer. Para maiores informações, consulte os nossos Termos de Uso e Aviso de Risco. Observe também que os dados relativos à criptomoedas acima mencionada aqui apresentados (como o seu preço atual ao vivo) são baseados em fontes de terceiros. Elas são apresentadas a você "como estão" e somente para fins informativos, sem representação ou garantia de qualquer tipo. Os links fornecidos para sites de terceiros também não estão sob o controle da MEXC. A MEXC não é responsável pela confiabilidade e precisão de tais sites de terceiros e o seu conteúdo.

Calculadora de NOBODYETH para USD

Montante

NOBODYETH
NOBODYETH
USD
USD

1 NOBODYETH = 0 USD

Negocie NOBODYETH

NOBODYETH/USDT
$0.000000000000038
$0.000000000000038$0.000000000000038
0.00%

Junte-se à MEXC hoje mesmo

Taxa Maker no Spot de --, Taxa Taker no Spot de --
Taxa Maker em Futuros de --, Taxa Taker em Futuros de --

HOT

Criptomoedas que estão em alta atualmente e ganhando atenção significativa do mercado

Logo de Bitcoin

Bitcoin

BTC

$111,228.86
$111,228.86$111,228.86

+1.07%

Logo de Ethereum

Ethereum

ETH

$3,923.20
$3,923.20$3,923.20

+0.88%

Logo de Ping

Ping

PING

$0.05881
$0.05881$0.05881

+62.45%

Logo de Solana

Solana

SOL

$194.26
$194.26$194.26

+2.53%

Logo de USDCoin

USDCoin

USDC

$0.9998
$0.9998$0.9998

0.00%

TOP volume

As criptomoedas com o maior volume de negociação

Logo de Ethereum

Ethereum

ETH

$3,923.20
$3,923.20$3,923.20

+0.88%

Logo de Bitcoin

Bitcoin

BTC

$111,228.86
$111,228.86$111,228.86

+1.07%

Logo de Solana

Solana

SOL

$194.26
$194.26$194.26

+2.53%

Logo de XRP

XRP

XRP

$2.5600
$2.5600$2.5600

+3.23%

Logo de DOGE

DOGE

DOGE

$0.19863
$0.19863$0.19863

+1.90%

Recém-adicionados

Criptomoedas listadas recentemente que estão disponíveis para negociação

Logo de HODL

HODL

HODL

$0.0000
$0.0000$0.0000

0.00%

Logo de AstroVerse

AstroVerse

ASTRO

$0.000000
$0.000000$0.000000

0.00%

Logo de SILVER

SILVER

SILVER

$0.0000000000000000
$0.0000000000000000$0.0000000000000000

0.00%

Logo de DramaBits

DramaBits

DRAMA

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo de PEPPER

PEPPER

PEPPER

$0.000000001995
$0.000000001995$0.000000001995

+99.50%

Principais altas

Principais altas do dia

Logo de QBOT AI TRADING

QBOT AI TRADING

QBOT

$0.0000000000000000005332
$0.0000000000000000005332$0.0000000000000000005332

+2,301.80%

Logo de Cryvantis

Cryvantis

CRYVANTIS

$0.0010600
$0.0010600$0.0010600

+1,370.18%

Logo de APRO

APRO

AT

$0.3621
$0.3621$0.3621

+262.10%

Logo de Giggle Fund

Giggle Fund

GIGGLE

$257.76
$257.76$257.76

+184.69%

Logo de Orochi Network

Orochi Network

ON

$0.2636
$0.2636$0.2636

+163.60%