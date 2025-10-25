O que é NIZAOLD (NIZAOLD)

Niza Global Coin (NIZA) a blockchain Ethereum (ERC20) token, is the native digital currency of our ecosystem. It facilitates transactions within the Niza Global Global platform and serves as a channel of exchange, unit of account, and store of value. Niza Global Coin (NIZA) a blockchain Ethereum (ERC20) token, is the native digital currency of our ecosystem. It facilitates transactions within the Niza Global Global platform and serves as a channel of exchange, unit of account, and store of value.

NIZAOLD está disponível na MEXC, proporcionando a você a conveniência de comprar, fazer hold, transferir e fazer staking do token diretamente em nossa plataforma. Seja você um investidor experiente ou um novato no mundo das criptomoedas, a MEXC oferece uma interface amigável e uma variedade de ferramentas para gerenciar seus investimentos em NIZAOLD de forma eficaz. Para mais informações detalhadas sobre este token, convidamos você a visitar nossa página de introdução de ativos digitais.



Além disso, você pode:

- Verificar a disponibilidade de staking de NIZAOLD para saber como ganhar recompensas com suas participações.

- Ler análises e avaliações sobre NIZAOLD em nosso blogue para se manter informado sobre as últimas tendências do mercado e insights de especialistas.

Nossos recursos abrangentes são projetados para tornar sua experiência de compra de NIZAOLD tranquila e informada, garantindo que você tenha todas as ferramentas e conhecimentos necessários para investir com confiança.

Previsão de preço do NIZAOLD (em USD)

Quanto valerá NIZAOLD (NIZAOLD) em USD amanhã, na próxima semana ou no próximo mês? Qual poderá ser o valor dos seus ativos em NIZAOLD (NIZAOLD) em 2025, 2026, 2027, 2028 - ou até mesmo daqui a 10 ou 20 anos? Use nossa ferramenta de previsão de preços para explorar tanto cenários de curto prazo quanto projeções de longo prazo para NIZAOLD.

Confira a previsão de preço de NIZAOLD agora!

Tokenomics de NIZAOLD (NIZAOLD)

Compreender a tokenomics de NIZAOLD (NIZAOLD) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token NIZAOLD agora!

Como comprar NIZAOLD (NIZAOLD)

Quer saber como comprar NIZAOLD? O processo é simples e sem complicações! Você pode comprar NIZAOLD facilmente na MEXC seguindo nosso guia passo a passo de Como Comprar. Fornecemos instruções detalhadas e tutoriais em vídeo, demonstrando como se cadastrar na MEXC e usar as várias opções de pagamento convenientes disponíveis.

NIZAOLD para moedas locais

1 NIZAOLD (NIZAOLD) para VND ₫ -- 1 NIZAOLD (NIZAOLD) para AUD A$ -- 1 NIZAOLD (NIZAOLD) para GBP ￡ -- 1 NIZAOLD (NIZAOLD) para EUR € -- 1 NIZAOLD (NIZAOLD) para USD $ -- 1 NIZAOLD (NIZAOLD) para MYR RM -- 1 NIZAOLD (NIZAOLD) para TRY ₺ -- 1 NIZAOLD (NIZAOLD) para JPY ¥ -- 1 NIZAOLD (NIZAOLD) para ARS ARS$ -- 1 NIZAOLD (NIZAOLD) para RUB ₽ -- 1 NIZAOLD (NIZAOLD) para INR ₹ -- 1 NIZAOLD (NIZAOLD) para IDR Rp -- 1 NIZAOLD (NIZAOLD) para PHP ₱ -- 1 NIZAOLD (NIZAOLD) para EGP ￡E. -- 1 NIZAOLD (NIZAOLD) para BRL R$ -- 1 NIZAOLD (NIZAOLD) para CAD C$ -- 1 NIZAOLD (NIZAOLD) para BDT ৳ -- 1 NIZAOLD (NIZAOLD) para NGN ₦ -- 1 NIZAOLD (NIZAOLD) para COP $ -- 1 NIZAOLD (NIZAOLD) para ZAR R. -- 1 NIZAOLD (NIZAOLD) para UAH ₴ -- 1 NIZAOLD (NIZAOLD) para TZS T.Sh. -- 1 NIZAOLD (NIZAOLD) para VES Bs -- 1 NIZAOLD (NIZAOLD) para CLP $ -- 1 NIZAOLD (NIZAOLD) para PKR Rs -- 1 NIZAOLD (NIZAOLD) para KZT ₸ -- 1 NIZAOLD (NIZAOLD) para THB ฿ -- 1 NIZAOLD (NIZAOLD) para TWD NT$ -- 1 NIZAOLD (NIZAOLD) para AED د.إ -- 1 NIZAOLD (NIZAOLD) para CHF Fr -- 1 NIZAOLD (NIZAOLD) para HKD HK$ -- 1 NIZAOLD (NIZAOLD) para AMD ֏ -- 1 NIZAOLD (NIZAOLD) para MAD .د.م -- 1 NIZAOLD (NIZAOLD) para MXN $ -- 1 NIZAOLD (NIZAOLD) para SAR ريال -- 1 NIZAOLD (NIZAOLD) para ETB Br -- 1 NIZAOLD (NIZAOLD) para KES KSh -- 1 NIZAOLD (NIZAOLD) para JOD د.أ -- 1 NIZAOLD (NIZAOLD) para PLN zł -- 1 NIZAOLD (NIZAOLD) para RON лв -- 1 NIZAOLD (NIZAOLD) para SEK kr -- 1 NIZAOLD (NIZAOLD) para BGN лв -- 1 NIZAOLD (NIZAOLD) para HUF Ft -- 1 NIZAOLD (NIZAOLD) para CZK Kč -- 1 NIZAOLD (NIZAOLD) para KWD د.ك -- 1 NIZAOLD (NIZAOLD) para ILS ₪ -- 1 NIZAOLD (NIZAOLD) para BOB Bs -- 1 NIZAOLD (NIZAOLD) para AZN ₼ -- 1 NIZAOLD (NIZAOLD) para TJS SM -- 1 NIZAOLD (NIZAOLD) para GEL ₾ -- 1 NIZAOLD (NIZAOLD) para AOA Kz -- 1 NIZAOLD (NIZAOLD) para BHD .د.ب -- 1 NIZAOLD (NIZAOLD) para BMD $ -- 1 NIZAOLD (NIZAOLD) para DKK kr -- 1 NIZAOLD (NIZAOLD) para HNL L -- 1 NIZAOLD (NIZAOLD) para MUR ₨ -- 1 NIZAOLD (NIZAOLD) para NAD $ -- 1 NIZAOLD (NIZAOLD) para NOK kr -- 1 NIZAOLD (NIZAOLD) para NZD $ -- 1 NIZAOLD (NIZAOLD) para PAB B/. -- 1 NIZAOLD (NIZAOLD) para PGK K -- 1 NIZAOLD (NIZAOLD) para QAR ر.ق -- 1 NIZAOLD (NIZAOLD) para RSD дин. -- 1 NIZAOLD (NIZAOLD) para UZS soʻm -- 1 NIZAOLD (NIZAOLD) para ALL L -- 1 NIZAOLD (NIZAOLD) para ANG ƒ -- 1 NIZAOLD (NIZAOLD) para AWG ƒ -- 1 NIZAOLD (NIZAOLD) para BBD $ -- 1 NIZAOLD (NIZAOLD) para BAM KM -- 1 NIZAOLD (NIZAOLD) para BIF Fr -- 1 NIZAOLD (NIZAOLD) para BND $ -- 1 NIZAOLD (NIZAOLD) para BSD $ -- 1 NIZAOLD (NIZAOLD) para JMD $ -- 1 NIZAOLD (NIZAOLD) para KHR ៛ -- 1 NIZAOLD (NIZAOLD) para KMF Fr -- 1 NIZAOLD (NIZAOLD) para LAK ₭ -- 1 NIZAOLD (NIZAOLD) para LKR රු -- 1 NIZAOLD (NIZAOLD) para MDL L -- 1 NIZAOLD (NIZAOLD) para MGA Ar -- 1 NIZAOLD (NIZAOLD) para MOP P -- 1 NIZAOLD (NIZAOLD) para MVR .ރ -- 1 NIZAOLD (NIZAOLD) para MWK MK -- 1 NIZAOLD (NIZAOLD) para MZN MT -- 1 NIZAOLD (NIZAOLD) para NPR रु -- 1 NIZAOLD (NIZAOLD) para PYG ₲ -- 1 NIZAOLD (NIZAOLD) para RWF Fr -- 1 NIZAOLD (NIZAOLD) para SBD $ -- 1 NIZAOLD (NIZAOLD) para SCR ₨ -- 1 NIZAOLD (NIZAOLD) para SRD $ -- 1 NIZAOLD (NIZAOLD) para SVC $ -- 1 NIZAOLD (NIZAOLD) para SZL L -- 1 NIZAOLD (NIZAOLD) para TMT m -- 1 NIZAOLD (NIZAOLD) para TND د.ت -- 1 NIZAOLD (NIZAOLD) para TTD $ -- 1 NIZAOLD (NIZAOLD) para UGX Sh -- 1 NIZAOLD (NIZAOLD) para XAF Fr -- 1 NIZAOLD (NIZAOLD) para XCD $ -- 1 NIZAOLD (NIZAOLD) para XOF Fr -- 1 NIZAOLD (NIZAOLD) para XPF Fr -- 1 NIZAOLD (NIZAOLD) para BWP P -- 1 NIZAOLD (NIZAOLD) para BZD $ -- 1 NIZAOLD (NIZAOLD) para CVE $ -- 1 NIZAOLD (NIZAOLD) para DJF Fr -- 1 NIZAOLD (NIZAOLD) para DOP $ -- 1 NIZAOLD (NIZAOLD) para DZD د.ج -- 1 NIZAOLD (NIZAOLD) para FJD $ -- 1 NIZAOLD (NIZAOLD) para GNF Fr -- 1 NIZAOLD (NIZAOLD) para GTQ Q -- 1 NIZAOLD (NIZAOLD) para GYD $ -- 1 NIZAOLD (NIZAOLD) para ISK kr --

Experimente o Conversor

Recurso NIZAOLD

Para uma compreensão mais aprofundada de NIZAOLD, considere explorar recursos adicionais, como o whitepaper, o site oficial e outras publicações:

As Pessoas Também Perguntam: Outras Perguntas Sobre NIZAOLD Quanto vale hoje o NIZAOLD (NIZAOLD)? O preço ao vivo de NIZAOLD em USD é -- USD , atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes. Qual é o preço atual de NIZAOLD para USD? -- . Confira o O preço atual de NIZAOLD para USD é. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens. Qual é a capitalização de mercado de NIZAOLD? A capitalização de mercado de NIZAOLD é -- USD . Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token. Qual é o fornecimento circulante de NIZAOLD? O fornecimento circulante de NIZAOLD é de -- USD . Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de NIZAOLD? NIZAOLD atingiu um preço máximo histórico de -- USD . Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de NIZAOLD? NIZAOLD atingiu um preço minímo histórico de -- USD . Qual é o volume de negociação de NIZAOLD? O volume de negociação ao vivo de 24 horas para NIZAOLD é -- USD . NIZAOLD vai subir ainda este ano? NIZAOLD pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do NIZAOLD para uma análise mais detalhada.

Atualizações importantes da indústria sobre o NIZAOLD (NIZAOLD)

Hora (UTC+8) Tipo Informação 10-24 21:49:00 Atualizações da Indústria Alguns tokens no ecossistema Base começam a subir, com PING, CLANKER e VIRTUAL a ganhar mais atenção 10-23 22:32:48 Atualizações da Indústria Índice de medo das criptomoedas sobe para 27, mercado muda de "medo extremo" para "medo" 10-23 15:34:02 Atualizações da Indústria As taxas de financiamento atuais das CEX e DEX populares indicam que o mercado está mais pessimista em relação às altcoins, enquanto as taxas do Bitcoin retornaram ao neutro 10-23 01:13:05 Atualizações da Indústria Índice de medo das criptomoedas cai, mercado volta ao modo de "medo extremo" 10-22 21:14:27 Atualizações da Indústria O Bitcoin caiu 5,12% até agora em outubro, potencialmente marcando o terceiro outubro em declínio na história 10-22 12:58:37 Atualizações da Indústria Bitcoin cai abaixo de $109.000, Ethereum perde suporte de $3.900, capitalização total do mercado cripto cai para $3,751 triliões

Notícias principais

Por Que Tantas Pessoas Ainda Perdem Dinheiro em um Bull Run?

A Ascensão das Redes Layer 2 do Bitcoin: Compreendendo a Tecnologia que Está Transformando o Futuro do Bitcoin em 2025