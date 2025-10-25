O preço ao vivo de Fortune Room hoje é 0.000000000000000018 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de NEWFRT para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de NEWFRT facilmente na MEXC agora.O preço ao vivo de Fortune Room hoje é 0.000000000000000018 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de NEWFRT para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de NEWFRT facilmente na MEXC agora.

Mais sobre NEWFRT

Informações sobre preços de NEWFRT

Tokenomics de NEWFRT

Previsão de preço de NEWFRT

Histórico de preço de NEWFRT

Guia de compra de NEWFRT

Conversor de NEWFRT para moeda Fiat

Spot NEWFRT

Pré-mercado

Ganhos

Airdrop+

Notícias

Blog

Aprendizado

Logo de Fortune Room

Cotação Fortune Room (NEWFRT)

Preço em tempo real de 1 NEWFRT para USD

$0.000000000000000018
$0.000000000000000018$0.000000000000000018
+8.43%1D
USD
Gráfico de preço em tempo real de Fortune Room (NEWFRT)
Última atualização da página: 2025-10-25 13:37:26 (UTC+8)

Informações de preço de Fortune Room (NEWFRT) (USD)

Variação de preço em 24 horas:
$ 0.0000000000000000159
$ 0.0000000000000000159$ 0.0000000000000000159
Mínimo 24h
$ 0.000000000000000055
$ 0.000000000000000055$ 0.000000000000000055
Máximo 24h

$ 0.0000000000000000159
$ 0.0000000000000000159$ 0.0000000000000000159

$ 0.000000000000000055
$ 0.000000000000000055$ 0.000000000000000055

--
----

--
----

0.00%

+8.43%

-99.64%

-99.64%

O preço em tempo real de Fortune Room (NEWFRT) é $ 0.000000000000000018. Nas últimas 24 horas, NEWFRT foi negociado entre a mínima de $ 0.0000000000000000159 e a máxima de $ 0.000000000000000055, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de NEWFRT é --, enquanto o mais baixo é --.

Em termos de desempenho de curto prazo, NEWFRT variou 0.00% na última hora, +8.43% nas últimas 24 horas e -99.64% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Fortune Room (NEWFRT)

--
----

$ 996.89K
$ 996.89K$ 996.89K

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

--
----

--
----

BSC

A capitalização de mercado atual de Fortune Room é --, com um volume de negociação de 24 horas de $ 996.89K. A oferta em circulação de NEWFRT é --, com um fornecimento total de --. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de --.

Histórico de preços de Fortune Room (NEWFRT) em USD

Acompanhe as variações de preço de Fortune Room para hoje, 30 dias, 60 dias e 90 dias:

PeríodoVariação (USD)Variação (%)
Hoje$ +0.000000000000000001399+8.43%
30 dias$ -0.000000120999999982-100.00%
60 dias$ -0.000079999999999982-100.00%
90 dias$ -0.000079999999999982-100.00%
Variação de preço de Fortune Room hoje

Hoje, NEWFRT registrou uma variação de $ +0.000000000000000001399 (+8.43%), refletindo sua atividade mais recente no mercado.

Variação de preço de 30 dias de Fortune Room

Nos últimos 30 dias, o preço variou em $ -0.000000120999999982 (-100.00%), refletindo o desempenho de curto prazo do token.

Variação de preço de 60 dias de Fortune Room

Expandindo a visualização para 60 dias, NEWFRT teve uma variação de $ -0.000079999999999982 (-100.00%), oferecendo uma perspectiva mais ampla sobre seu desempenho.

Variação de preço de 90 dias de Fortune Room

Analisando a tendência de 90 dias, o preço variou em $ -0.000079999999999982 (-100.00%), oferecendo uma visão sobre a trajetória de longo prazo do token.

Confira agora toda a história de preços e os movimentos de Fortune Room (NEWFRT)!

Confira agora a página de histórico de preço do Fortune Room.

O que é Fortune Room (NEWFRT)

NEWFRT is the utility token for the Fortune Room game. It is used for participating in games, earning rewards, and future governance.

Fortune Room está disponível na MEXC, proporcionando a você a conveniência de comprar, fazer hold, transferir e fazer staking do token diretamente em nossa plataforma. Seja você um investidor experiente ou um novato no mundo das criptomoedas, a MEXC oferece uma interface amigável e uma variedade de ferramentas para gerenciar seus investimentos em Fortune Room de forma eficaz. Para mais informações detalhadas sobre este token, convidamos você a visitar nossa página de introdução de ativos digitais.

Além disso, você pode:
- Verificar a disponibilidade de staking de NEWFRT para saber como ganhar recompensas com suas participações.
- Ler análises e avaliações sobre Fortune Room em nosso blogue para se manter informado sobre as últimas tendências do mercado e insights de especialistas.

Nossos recursos abrangentes são projetados para tornar sua experiência de compra de Fortune Room tranquila e informada, garantindo que você tenha todas as ferramentas e conhecimentos necessários para investir com confiança.

Previsão de preço do Fortune Room (em USD)

Quanto valerá Fortune Room (NEWFRT) em USD amanhã, na próxima semana ou no próximo mês? Qual poderá ser o valor dos seus ativos em Fortune Room (NEWFRT) em 2025, 2026, 2027, 2028 - ou até mesmo daqui a 10 ou 20 anos? Use nossa ferramenta de previsão de preços para explorar tanto cenários de curto prazo quanto projeções de longo prazo para Fortune Room.

Confira a previsão de preço de Fortune Room agora!

Tokenomics de Fortune Room (NEWFRT)

Compreender a tokenomics de Fortune Room (NEWFRT) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token NEWFRT agora!

Como comprar Fortune Room (NEWFRT)

Quer saber como comprar Fortune Room? O processo é simples e sem complicações! Você pode comprar Fortune Room facilmente na MEXC seguindo nosso guia passo a passo de Como Comprar. Fornecemos instruções detalhadas e tutoriais em vídeo, demonstrando como se cadastrar na MEXC e usar as várias opções de pagamento convenientes disponíveis.

NEWFRT para moedas locais

1 Fortune Room (NEWFRT) para VND
0.00000000000047367
1 Fortune Room (NEWFRT) para AUD
A$0.00000000000000002754
1 Fortune Room (NEWFRT) para GBP
0.0000000000000000135
1 Fortune Room (NEWFRT) para EUR
0.00000000000000001548
1 Fortune Room (NEWFRT) para USD
$0.000000000000000018
1 Fortune Room (NEWFRT) para MYR
RM0.00000000000000007596
1 Fortune Room (NEWFRT) para TRY
0.00000000000000075492
1 Fortune Room (NEWFRT) para JPY
¥0.000000000000002736
1 Fortune Room (NEWFRT) para ARS
ARS$0.00000000000002682558
1 Fortune Room (NEWFRT) para RUB
0.00000000000000143298
1 Fortune Room (NEWFRT) para INR
0.00000000000000158058
1 Fortune Room (NEWFRT) para IDR
Rp0.00000000000029999988
1 Fortune Room (NEWFRT) para PHP
0.0000000000000010575
1 Fortune Room (NEWFRT) para EGP
￡E.0.00000000000000085698
1 Fortune Room (NEWFRT) para BRL
R$0.00000000000000009684
1 Fortune Room (NEWFRT) para CAD
C$0.0000000000000000252
1 Fortune Room (NEWFRT) para BDT
0.0000000000000021996
1 Fortune Room (NEWFRT) para NGN
0.0000000000000262773
1 Fortune Room (NEWFRT) para COP
$0.00000000000006976728
1 Fortune Room (NEWFRT) para ZAR
R.0.00000000000000031068
1 Fortune Room (NEWFRT) para UAH
0.00000000000000075222
1 Fortune Room (NEWFRT) para TZS
T.Sh.0.00000000000004477608
1 Fortune Room (NEWFRT) para VES
Bs0.000000000000003816
1 Fortune Room (NEWFRT) para CLP
$0.000000000000016938
1 Fortune Room (NEWFRT) para PKR
Rs0.00000000000000505746
1 Fortune Room (NEWFRT) para KZT
0.000000000000009693
1 Fortune Room (NEWFRT) para THB
฿0.0000000000000005877
1 Fortune Room (NEWFRT) para TWD
NT$0.00000000000000055512
1 Fortune Room (NEWFRT) para AED
د.إ0.00000000000000006606
1 Fortune Room (NEWFRT) para CHF
Fr0.00000000000000001422
1 Fortune Room (NEWFRT) para HKD
HK$0.00000000000000013968
1 Fortune Room (NEWFRT) para AMD
֏0.00000000000000689382
1 Fortune Room (NEWFRT) para MAD
.د.م0.00000000000000016596
1 Fortune Room (NEWFRT) para MXN
$0.0000000000000003321
1 Fortune Room (NEWFRT) para SAR
ريال0.0000000000000000675
1 Fortune Room (NEWFRT) para ETB
Br0.00000000000000271818
1 Fortune Room (NEWFRT) para KES
KSh0.00000000000000232542
1 Fortune Room (NEWFRT) para JOD
د.أ0.000000000000000012762
1 Fortune Room (NEWFRT) para PLN
0.0000000000000000657
1 Fortune Room (NEWFRT) para RON
лв0.00000000000000007866
1 Fortune Room (NEWFRT) para SEK
kr0.0000000000000001692
1 Fortune Room (NEWFRT) para BGN
лв0.00000000000000003024
1 Fortune Room (NEWFRT) para HUF
Ft0.0000000000000060381
1 Fortune Room (NEWFRT) para CZK
0.00000000000000037638
1 Fortune Room (NEWFRT) para KWD
د.ك0.000000000000000005508
1 Fortune Room (NEWFRT) para ILS
0.00000000000000005904
1 Fortune Room (NEWFRT) para BOB
Bs0.0000000000000001242
1 Fortune Room (NEWFRT) para AZN
0.0000000000000000306
1 Fortune Room (NEWFRT) para TJS
SM0.00000000000000016614
1 Fortune Room (NEWFRT) para GEL
0.00000000000000004878
1 Fortune Room (NEWFRT) para AOA
Kz0.00000000000001651374
1 Fortune Room (NEWFRT) para BHD
.د.ب0.000000000000000006768
1 Fortune Room (NEWFRT) para BMD
$0.000000000000000018
1 Fortune Room (NEWFRT) para DKK
kr0.00000000000000011556
1 Fortune Room (NEWFRT) para HNL
L0.00000000000000047052
1 Fortune Room (NEWFRT) para MUR
0.00000000000000081954
1 Fortune Room (NEWFRT) para NAD
$0.00000000000000031068
1 Fortune Room (NEWFRT) para NOK
kr0.00000000000000018018
1 Fortune Room (NEWFRT) para NZD
$0.00000000000000003114
1 Fortune Room (NEWFRT) para PAB
B/.0.000000000000000018
1 Fortune Room (NEWFRT) para PGK
K0.00000000000000007578
1 Fortune Room (NEWFRT) para QAR
ر.ق0.00000000000000006552
1 Fortune Room (NEWFRT) para RSD
дин.0.00000000000000181692
1 Fortune Room (NEWFRT) para UZS
soʻm0.00000000000021951216
1 Fortune Room (NEWFRT) para ALL
L0.000000000000001494
1 Fortune Room (NEWFRT) para ANG
ƒ0.00000000000000003222
1 Fortune Room (NEWFRT) para AWG
ƒ0.00000000000000003222
1 Fortune Room (NEWFRT) para BBD
$0.000000000000000036
1 Fortune Room (NEWFRT) para BAM
KM0.00000000000000003024
1 Fortune Room (NEWFRT) para BIF
Fr0.000000000000053082
1 Fortune Room (NEWFRT) para BND
$0.00000000000000002322
1 Fortune Room (NEWFRT) para BSD
$0.000000000000000018
1 Fortune Room (NEWFRT) para JMD
$0.0000000000000028863
1 Fortune Room (NEWFRT) para KHR
0.0000000000000725805
1 Fortune Room (NEWFRT) para KMF
Fr0.000000000000007632
1 Fortune Room (NEWFRT) para LAK
0.00000000000039130434
1 Fortune Room (NEWFRT) para LKR
රු0.00000000000000546606
1 Fortune Room (NEWFRT) para MDL
L0.00000000000000030582
1 Fortune Room (NEWFRT) para MGA
Ar0.00000000000008144784
1 Fortune Room (NEWFRT) para MOP
P0.000000000000000144
1 Fortune Room (NEWFRT) para MVR
0.0000000000000002754
1 Fortune Room (NEWFRT) para MWK
MK0.00000000000003124998
1 Fortune Room (NEWFRT) para MZN
MT0.0000000000000011502
1 Fortune Room (NEWFRT) para NPR
रु0.00000000000000252702
1 Fortune Room (NEWFRT) para PYG
0.000000000000127656
1 Fortune Room (NEWFRT) para RWF
Fr0.000000000000026082
1 Fortune Room (NEWFRT) para SBD
$0.00000000000000014796
1 Fortune Room (NEWFRT) para SCR
0.00000000000000025164
1 Fortune Room (NEWFRT) para SRD
$0.00000000000000071442
1 Fortune Room (NEWFRT) para SVC
$0.00000000000000015732
1 Fortune Room (NEWFRT) para SZL
L0.00000000000000031122
1 Fortune Room (NEWFRT) para TMT
m0.00000000000000006318
1 Fortune Room (NEWFRT) para TND
د.ت0.000000000000000052758
1 Fortune Room (NEWFRT) para TTD
$0.00000000000000012204
1 Fortune Room (NEWFRT) para UGX
Sh0.000000000000062712
1 Fortune Room (NEWFRT) para XAF
Fr0.000000000000010152
1 Fortune Room (NEWFRT) para XCD
$0.0000000000000000486
1 Fortune Room (NEWFRT) para XOF
Fr0.000000000000010152
1 Fortune Room (NEWFRT) para XPF
Fr0.000000000000001836
1 Fortune Room (NEWFRT) para BWP
P0.00000000000000025686
1 Fortune Room (NEWFRT) para BZD
$0.00000000000000003618
1 Fortune Room (NEWFRT) para CVE
$0.00000000000000171432
1 Fortune Room (NEWFRT) para DJF
Fr0.000000000000003186
1 Fortune Room (NEWFRT) para DOP
$0.00000000000000114624
1 Fortune Room (NEWFRT) para DZD
د.ج0.00000000000000234306
1 Fortune Room (NEWFRT) para FJD
$0.00000000000000004086
1 Fortune Room (NEWFRT) para GNF
Fr0.00000000000015651
1 Fortune Room (NEWFRT) para GTQ
Q0.0000000000000001377
1 Fortune Room (NEWFRT) para GYD
$0.0000000000000037656
1 Fortune Room (NEWFRT) para ISK
kr0.000000000000002214

Recurso Fortune Room

Para uma compreensão mais aprofundada de Fortune Room, considere explorar recursos adicionais, como o whitepaper, o site oficial e outras publicações:

Explorador de blocos

As Pessoas Também Perguntam: Outras Perguntas Sobre Fortune Room

Quanto vale hoje o Fortune Room (NEWFRT)?
O preço ao vivo de NEWFRT em USD é 0.000000000000000018 USD, atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes.
Qual é o preço atual de NEWFRT para USD?
O preço atual de NEWFRT para USD é $ 0.000000000000000018. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens.
Qual é a capitalização de mercado de Fortune Room?
A capitalização de mercado de NEWFRT é -- USD. Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token.
Qual é o fornecimento circulante de NEWFRT?
O fornecimento circulante de NEWFRT é de -- USD.
Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de NEWFRT?
NEWFRT atingiu um preço máximo histórico de -- USD.
Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de NEWFRT?
NEWFRT atingiu um preço minímo histórico de -- USD.
Qual é o volume de negociação de NEWFRT?
O volume de negociação ao vivo de 24 horas para NEWFRT é $ 996.89K USD.
NEWFRT vai subir ainda este ano?
NEWFRT pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do NEWFRT para uma análise mais detalhada.
Última atualização da página: 2025-10-25 13:37:26 (UTC+8)

Atualizações importantes da indústria sobre o Fortune Room (NEWFRT)

Hora (UTC+8)TipoInformação
10-24 21:49:00Atualizações da Indústria
Alguns tokens no ecossistema Base começam a subir, com PING, CLANKER e VIRTUAL a ganhar mais atenção
10-23 22:32:48Atualizações da Indústria
Índice de medo das criptomoedas sobe para 27, mercado muda de "medo extremo" para "medo"
10-23 15:34:02Atualizações da Indústria
As taxas de financiamento atuais das CEX e DEX populares indicam que o mercado está mais pessimista em relação às altcoins, enquanto as taxas do Bitcoin retornaram ao neutro
10-23 01:13:05Atualizações da Indústria
Índice de medo das criptomoedas cai, mercado volta ao modo de "medo extremo"
10-22 21:14:27Atualizações da Indústria
O Bitcoin caiu 5,12% até agora em outubro, potencialmente marcando o terceiro outubro em declínio na história
10-22 12:58:37Atualizações da Indústria
Bitcoin cai abaixo de $109.000, Ethereum perde suporte de $3.900, capitalização total do mercado cripto cai para $3,751 triliões

Notícias principais

Por Que Tantas Pessoas Ainda Perdem Dinheiro em um Bull Run?

October 6, 2025

A Ascensão das Redes Layer 2 do Bitcoin: Compreendendo a Tecnologia que Está Transformando o Futuro do Bitcoin em 2025

October 6, 2025

Altcoins em 2025: Quando o TOTAL3 Atinge Novas Alturas, mas Seu Portfólio Não Se Move

October 5, 2025
Ver mais

Aviso legal

Os preços de criptomoedas estão sujeitos a altos riscos de mercado e volatilidade de preços. Deve-se investir em projetos e produtos com os quais está familiarizado e onde entende os riscos envolvidos. Deve-se considerar cuidadosamente a sua experiência de investimento, situação financeira, objetivos de investimento e tolerância ao risco e consultar um assessor financeiro independente antes de fazer qualquer investimento. Este material não deve ser interpretado como aconselhamento financeiro. O desempenho passado não é um indicador confiável do desempenho futuro. O valor do seu investimento pode ir tanto para baixo quanto para cima, e talvez não recupere o montante investido. Você é o único responsável por suas decisões de investimento. A MEXC não se responsabiliza por quaisquer perdas que possa incorrer. Para maiores informações, consulte os nossos Termos de Uso e Aviso de Risco. Observe também que os dados relativos à criptomoedas acima mencionada aqui apresentados (como o seu preço atual ao vivo) são baseados em fontes de terceiros. Elas são apresentadas a você "como estão" e somente para fins informativos, sem representação ou garantia de qualquer tipo. Os links fornecidos para sites de terceiros também não estão sob o controle da MEXC. A MEXC não é responsável pela confiabilidade e precisão de tais sites de terceiros e o seu conteúdo.

Calculadora de NEWFRT para USD

Montante

NEWFRT
NEWFRT
USD
USD

1 NEWFRT = 0 USD

Negocie NEWFRT

NEWFRT/USDT
$0.000000000000000018
$0.000000000000000018$0.000000000000000018
+8.43%

Junte-se à MEXC hoje mesmo

Taxa Maker no Spot de --, Taxa Taker no Spot de --
Taxa Maker em Futuros de --, Taxa Taker em Futuros de --

HOT

Criptomoedas que estão em alta atualmente e ganhando atenção significativa do mercado

Logo de Bitcoin

Bitcoin

BTC

$111,264.59
$111,264.59$111,264.59

+1.10%

Logo de Ethereum

Ethereum

ETH

$3,926.37
$3,926.37$3,926.37

+0.96%

Logo de Ping

Ping

PING

$0.05428
$0.05428$0.05428

+49.94%

Logo de Solana

Solana

SOL

$194.10
$194.10$194.10

+2.45%

Logo de ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$9.8922
$9.8922$9.8922

-49.18%

TOP volume

As criptomoedas com o maior volume de negociação

Logo de Ethereum

Ethereum

ETH

$3,926.37
$3,926.37$3,926.37

+0.96%

Logo de Bitcoin

Bitcoin

BTC

$111,264.59
$111,264.59$111,264.59

+1.10%

Logo de XRP

XRP

XRP

$2.5586
$2.5586$2.5586

+3.17%

Logo de Solana

Solana

SOL

$194.10
$194.10$194.10

+2.45%

Logo de DOGE

DOGE

DOGE

$0.19858
$0.19858$0.19858

+1.87%

Recém-adicionados

Criptomoedas listadas recentemente que estão disponíveis para negociação

Logo de HODL

HODL

HODL

$0.0000
$0.0000$0.0000

0.00%

Logo de AstroVerse

AstroVerse

ASTRO

$0.000000
$0.000000$0.000000

0.00%

Logo de SILVER

SILVER

SILVER

$0.0000000000000000
$0.0000000000000000$0.0000000000000000

0.00%

Logo de DramaBits

DramaBits

DRAMA

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo de PEPPER

PEPPER

PEPPER

$0.000000001998
$0.000000001998$0.000000001998

+99.80%

Principais altas

Principais altas do dia

Logo de QBOT AI TRADING

QBOT AI TRADING

QBOT

$0.0000000000000000004499
$0.0000000000000000004499$0.0000000000000000004499

+1,926.57%

Logo de Cryvantis

Cryvantis

CRYVANTIS

$0.0005686
$0.0005686$0.0005686

+688.62%

Logo de APRO

APRO

AT

$0.3826
$0.3826$0.3826

+282.60%

Logo de Giggle Fund

Giggle Fund

GIGGLE

$257.98
$257.98$257.98

+184.93%

Logo de Orochi Network

Orochi Network

ON

$0.2556
$0.2556$0.2556

+155.60%