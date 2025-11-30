Tokenomics de Project Merlin (MRLN)

Tokenomics de Project Merlin (MRLN)

Descubra informações essenciais sobre Project Merlin (MRLN), incluindo seu fornecimento total de tokens, modelo de distribuição e dados de mercado em tempo real.
Última atualização da página: 2025-11-30 19:18:08 (UTC+8)
Tokenomics e análise de preços de Project Merlin (MRLN)

Explore os principais dados de tokenomics e preço de Project Merlin (MRLN), incluindo capitalização de mercado, detalhes de fornecimento, FDV e histórico de preços. Entenda o valor atual do token e sua posição no mercado de forma rápida.

Capitalização de mercado:
--
----
Fornecimento total:
$ 800.00M
$ 800.00M$ 800.00M
Fornecimento circulante:
--
----
FDV (Avaliação totalmente diluída):
$ 201.84K
$ 201.84K$ 201.84K
Máximo histórico:
$ 0.10386
$ 0.10386$ 0.10386
Mínimo histórico:
--
----
Preço atual:
$ 0.0002523
$ 0.0002523$ 0.0002523

Informação sobre Project Merlin (MRLN)

O Project Merlin é um ecossistema modular e descentralizado que capacita empreendedores, investidores e comunidades ao combinar infraestrutura blockchain com governança orientada por DAO. Construído em torno de quatro plataformas principais Crowdfunding, Marketplace Freelance GIG, Engajamento Comunitário e Launchpad de IDO, ele oferece uma estrutura completa de Web3, abrangendo submissão de ideias, avaliação, financiamento, execução e crescimento da comunidade.

Site oficial:
https://projectmerlin.io
Whitepaper:
https://projectmerlin.io/assets/pdf/Project%20Merlin%20Whitepaper.pdf
Explorador de blocos:
https://arbiscan.io/token/0x0b3547cd0e14e7d42f8921b0c370fdfd708bff6c

Tokenomics de Project Merlin (MRLN): principais métricas explicadas e casos de uso

Compreender a tokenomics de Project Merlin (MRLN) é essencial para analisar seu valor de longo prazo, sustentabilidade e potencial.

Principais métricas e como são calculadas:

Fornecimento total:

A quantidade máxima de tokens MRLN que foram ou que poderão ser criados.

Fornecimento circulante:

A quantidade de tokens atualmente disponível no mercado e em circulação pública.

Fornecimento máx.:

O limite máximo (hard cap) de quantos tokens MRLN podem existir no total.

FDV (Avaliação totalmente diluída):

Calculado como preço atual × fornecimento máximo, fornecendo uma projeção da capitalização total de mercado caso todos os tokens estejam em circulação.

Taxa de inflação:

Reflete a velocidade com que novos tokens são introduzidos, impactando a escassez e a movimentação de preço no longo prazo.

Por que essas métricas são importantes para os traders?

Alto fornecimento circulante = maior liquidez.

Fornecimento máx. limitado + baixa inflação = potencial de valorização de preço no longo prazo.

Distribuição de tokens transparente = maior confiança no projeto e menor risco de controle centralizado.

FDV elevado com capitalização de mercado atual baixa = possível sinal de sobrevalorização.

Agora que você compreende a tokenomics do MRLN, explore o preço em tempo real do token MRLN!

