O que é Project Merlin (MRLN)

O Project Merlin é um ecossistema modular e descentralizado que capacita empreendedores, investidores e comunidades ao combinar infraestrutura blockchain com governança orientada por DAO. Construído em torno de quatro plataformas principais Crowdfunding, Marketplace Freelance GIG, Engajamento Comunitário e Launchpad de IDO, ele oferece uma estrutura completa de Web3, abrangendo submissão de ideias, avaliação, financiamento, execução e crescimento da comunidade. O Project Merlin é um ecossistema modular e descentralizado que capacita empreendedores, investidores e comunidades ao combinar infraestrutura blockchain com governança orientada por DAO. Construído em torno de quatro plataformas principais Crowdfunding, Marketplace Freelance GIG, Engajamento Comunitário e Launchpad de IDO, ele oferece uma estrutura completa de Web3, abrangendo submissão de ideias, avaliação, financiamento, execução e crescimento da comunidade.

Project Merlin está disponível na MEXC, proporcionando a você a conveniência de comprar, fazer hold, transferir e fazer staking do token diretamente em nossa plataforma. Seja você um investidor experiente ou um novato no mundo das criptomoedas, a MEXC oferece uma interface amigável e uma variedade de ferramentas para gerenciar seus investimentos em Project Merlin de forma eficaz. Para mais informações detalhadas sobre este token, convidamos você a visitar nossa página de introdução de ativos digitais.



Além disso, você pode:

- Verificar a disponibilidade de staking de MRLN para saber como ganhar recompensas com suas participações.

- Ler análises e avaliações sobre Project Merlin em nosso blogue para se manter informado sobre as últimas tendências do mercado e insights de especialistas.

Nossos recursos abrangentes são projetados para tornar sua experiência de compra de Project Merlin tranquila e informada, garantindo que você tenha todas as ferramentas e conhecimentos necessários para investir com confiança.

Previsão de preço do Project Merlin (em USD)

Quanto valerá Project Merlin (MRLN) em USD amanhã, na próxima semana ou no próximo mês? Qual poderá ser o valor dos seus ativos em Project Merlin (MRLN) em 2025, 2026, 2027, 2028 - ou até mesmo daqui a 10 ou 20 anos? Use nossa ferramenta de previsão de preços para explorar tanto cenários de curto prazo quanto projeções de longo prazo para Project Merlin.

Confira a previsão de preço de Project Merlin agora!

Tokenomics de Project Merlin (MRLN)

Compreender a tokenomics de Project Merlin (MRLN) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token MRLN agora!

Como comprar Project Merlin (MRLN)

Quer saber como comprar Project Merlin? O processo é simples e sem complicações! Você pode comprar Project Merlin facilmente na MEXC seguindo nosso guia passo a passo de Como Comprar. Fornecemos instruções detalhadas e tutoriais em vídeo, demonstrando como se cadastrar na MEXC e usar as várias opções de pagamento convenientes disponíveis.

MRLN para moedas locais

Experimente o Conversor

Recurso Project Merlin

Para uma compreensão mais aprofundada de Project Merlin, considere explorar recursos adicionais, como o whitepaper, o site oficial e outras publicações:

As Pessoas Também Perguntam: Outras Perguntas Sobre Project Merlin Quanto vale hoje o Project Merlin (MRLN)? O preço ao vivo de MRLN em USD é 0.008 USD , atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes. Qual é o preço atual de MRLN para USD? $ 0.008 . Confira o O preço atual de MRLN para USD é. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens. Qual é a capitalização de mercado de Project Merlin? A capitalização de mercado de MRLN é -- USD . Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token. Qual é o fornecimento circulante de MRLN? O fornecimento circulante de MRLN é de -- USD . Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de MRLN? MRLN atingiu um preço máximo histórico de -- USD . Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de MRLN? MRLN atingiu um preço minímo histórico de -- USD . Qual é o volume de negociação de MRLN? O volume de negociação ao vivo de 24 horas para MRLN é $ 0.00 USD . MRLN vai subir ainda este ano? MRLN pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do MRLN para uma análise mais detalhada.

Atualizações importantes da indústria sobre o Project Merlin (MRLN)

Hora (UTC+8) Tipo Informação 10-24 21:49:00 Atualizações da Indústria Alguns tokens no ecossistema Base começam a subir, com PING, CLANKER e VIRTUAL a ganhar mais atenção 10-23 22:32:48 Atualizações da Indústria Índice de medo das criptomoedas sobe para 27, mercado muda de "medo extremo" para "medo" 10-23 15:34:02 Atualizações da Indústria As taxas de financiamento atuais das CEX e DEX populares indicam que o mercado está mais pessimista em relação às altcoins, enquanto as taxas do Bitcoin retornaram ao neutro 10-23 01:13:05 Atualizações da Indústria Índice de medo das criptomoedas cai, mercado volta ao modo de "medo extremo" 10-22 21:14:27 Atualizações da Indústria O Bitcoin caiu 5,12% até agora em outubro, potencialmente marcando o terceiro outubro em declínio na história 10-22 12:58:37 Atualizações da Indústria Bitcoin cai abaixo de $109.000, Ethereum perde suporte de $3.900, capitalização total do mercado cripto cai para $3,751 triliões

Notícias principais

Por Que Tantas Pessoas Ainda Perdem Dinheiro em um Bull Run?

A Ascensão das Redes Layer 2 do Bitcoin: Compreendendo a Tecnologia que Está Transformando o Futuro do Bitcoin em 2025