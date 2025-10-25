O preço ao vivo de Project Merlin hoje é 0.008 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de MRLN para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de MRLN facilmente na MEXC agora.O preço ao vivo de Project Merlin hoje é 0.008 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de MRLN para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de MRLN facilmente na MEXC agora.

Mais sobre MRLN

Informações sobre preços de MRLN

Whitepaper de MRLN

Site oficial do MRLN

Tokenomics de MRLN

Previsão de preço de MRLN

Histórico de preço de MRLN

Guia de compra de MRLN

Conversor de MRLN para moeda Fiat

Spot MRLN

Futuros USDT-M de MRLN

Pré-mercado

Ganhos

Airdrop+

Notícias

Blog

Aprendizado

Logo de Project Merlin

Cotação Project Merlin (MRLN)

Preço em tempo real de 1 MRLN para USD

$0.008
$0.008$0.008
0.00%1D
USD
Gráfico de preço em tempo real de Project Merlin (MRLN)
Última atualização da página: 2025-10-25 13:36:20 (UTC+8)

Informações de preço de Project Merlin (MRLN) (USD)

Variação de preço em 24 horas:
$ 0.008
$ 0.008$ 0.008
Mínimo 24h
$ 0.008
$ 0.008$ 0.008
Máximo 24h

$ 0.008
$ 0.008$ 0.008

$ 0.008
$ 0.008$ 0.008

--
----

--
----

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

O preço em tempo real de Project Merlin (MRLN) é $ 0.008. Nas últimas 24 horas, MRLN foi negociado entre a mínima de $ 0.008 e a máxima de $ 0.008, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de MRLN é --, enquanto o mais baixo é --.

Em termos de desempenho de curto prazo, MRLN variou 0.00% na última hora, 0.00% nas últimas 24 horas e 0.00% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Project Merlin (MRLN)

--
----

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 6.40M
$ 6.40M$ 6.40M

--
----

800,000,000
800,000,000 800,000,000

ARB

A capitalização de mercado atual de Project Merlin é --, com um volume de negociação de 24 horas de $ 0.00. A oferta em circulação de MRLN é --, com um fornecimento total de 800000000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 6.40M.

Histórico de preços de Project Merlin (MRLN) em USD

Acompanhe as variações de preço de Project Merlin para hoje, 30 dias, 60 dias e 90 dias:

PeríodoVariação (USD)Variação (%)
Hoje$ 00.00%
30 dias$ -0.00461-36.56%
60 dias$ -0.017-68.00%
90 dias$ -0.017-68.00%
Variação de preço de Project Merlin hoje

Hoje, MRLN registrou uma variação de $ 0 (0.00%), refletindo sua atividade mais recente no mercado.

Variação de preço de 30 dias de Project Merlin

Nos últimos 30 dias, o preço variou em $ -0.00461 (-36.56%), refletindo o desempenho de curto prazo do token.

Variação de preço de 60 dias de Project Merlin

Expandindo a visualização para 60 dias, MRLN teve uma variação de $ -0.017 (-68.00%), oferecendo uma perspectiva mais ampla sobre seu desempenho.

Variação de preço de 90 dias de Project Merlin

Analisando a tendência de 90 dias, o preço variou em $ -0.017 (-68.00%), oferecendo uma visão sobre a trajetória de longo prazo do token.

Confira agora toda a história de preços e os movimentos de Project Merlin (MRLN)!

Confira agora a página de histórico de preço do Project Merlin.

O que é Project Merlin (MRLN)

O Project Merlin é um ecossistema modular e descentralizado que capacita empreendedores, investidores e comunidades ao combinar infraestrutura blockchain com governança orientada por DAO. Construído em torno de quatro plataformas principais Crowdfunding, Marketplace Freelance GIG, Engajamento Comunitário e Launchpad de IDO, ele oferece uma estrutura completa de Web3, abrangendo submissão de ideias, avaliação, financiamento, execução e crescimento da comunidade.

Project Merlin está disponível na MEXC, proporcionando a você a conveniência de comprar, fazer hold, transferir e fazer staking do token diretamente em nossa plataforma. Seja você um investidor experiente ou um novato no mundo das criptomoedas, a MEXC oferece uma interface amigável e uma variedade de ferramentas para gerenciar seus investimentos em Project Merlin de forma eficaz. Para mais informações detalhadas sobre este token, convidamos você a visitar nossa página de introdução de ativos digitais.

Além disso, você pode:
- Verificar a disponibilidade de staking de MRLN para saber como ganhar recompensas com suas participações.
- Ler análises e avaliações sobre Project Merlin em nosso blogue para se manter informado sobre as últimas tendências do mercado e insights de especialistas.

Nossos recursos abrangentes são projetados para tornar sua experiência de compra de Project Merlin tranquila e informada, garantindo que você tenha todas as ferramentas e conhecimentos necessários para investir com confiança.

Previsão de preço do Project Merlin (em USD)

Quanto valerá Project Merlin (MRLN) em USD amanhã, na próxima semana ou no próximo mês? Qual poderá ser o valor dos seus ativos em Project Merlin (MRLN) em 2025, 2026, 2027, 2028 - ou até mesmo daqui a 10 ou 20 anos? Use nossa ferramenta de previsão de preços para explorar tanto cenários de curto prazo quanto projeções de longo prazo para Project Merlin.

Confira a previsão de preço de Project Merlin agora!

Tokenomics de Project Merlin (MRLN)

Compreender a tokenomics de Project Merlin (MRLN) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token MRLN agora!

Como comprar Project Merlin (MRLN)

Quer saber como comprar Project Merlin? O processo é simples e sem complicações! Você pode comprar Project Merlin facilmente na MEXC seguindo nosso guia passo a passo de Como Comprar. Fornecemos instruções detalhadas e tutoriais em vídeo, demonstrando como se cadastrar na MEXC e usar as várias opções de pagamento convenientes disponíveis.

MRLN para moedas locais

1 Project Merlin (MRLN) para VND
210.52
1 Project Merlin (MRLN) para AUD
A$0.01224
1 Project Merlin (MRLN) para GBP
0.006
1 Project Merlin (MRLN) para EUR
0.00688
1 Project Merlin (MRLN) para USD
$0.008
1 Project Merlin (MRLN) para MYR
RM0.03376
1 Project Merlin (MRLN) para TRY
0.33552
1 Project Merlin (MRLN) para JPY
¥1.216
1 Project Merlin (MRLN) para ARS
ARS$11.92248
1 Project Merlin (MRLN) para RUB
0.63688
1 Project Merlin (MRLN) para INR
0.70248
1 Project Merlin (MRLN) para IDR
Rp133.33328
1 Project Merlin (MRLN) para PHP
0.47
1 Project Merlin (MRLN) para EGP
￡E.0.38088
1 Project Merlin (MRLN) para BRL
R$0.04304
1 Project Merlin (MRLN) para CAD
C$0.0112
1 Project Merlin (MRLN) para BDT
0.9776
1 Project Merlin (MRLN) para NGN
11.6788
1 Project Merlin (MRLN) para COP
$31.00768
1 Project Merlin (MRLN) para ZAR
R.0.13808
1 Project Merlin (MRLN) para UAH
0.33432
1 Project Merlin (MRLN) para TZS
T.Sh.19.90048
1 Project Merlin (MRLN) para VES
Bs1.696
1 Project Merlin (MRLN) para CLP
$7.528
1 Project Merlin (MRLN) para PKR
Rs2.24776
1 Project Merlin (MRLN) para KZT
4.308
1 Project Merlin (MRLN) para THB
฿0.2612
1 Project Merlin (MRLN) para TWD
NT$0.24672
1 Project Merlin (MRLN) para AED
د.إ0.02936
1 Project Merlin (MRLN) para CHF
Fr0.00632
1 Project Merlin (MRLN) para HKD
HK$0.06208
1 Project Merlin (MRLN) para AMD
֏3.06392
1 Project Merlin (MRLN) para MAD
.د.م0.07376
1 Project Merlin (MRLN) para MXN
$0.1476
1 Project Merlin (MRLN) para SAR
ريال0.03
1 Project Merlin (MRLN) para ETB
Br1.20808
1 Project Merlin (MRLN) para KES
KSh1.03352
1 Project Merlin (MRLN) para JOD
د.أ0.005672
1 Project Merlin (MRLN) para PLN
0.0292
1 Project Merlin (MRLN) para RON
лв0.03496
1 Project Merlin (MRLN) para SEK
kr0.0752
1 Project Merlin (MRLN) para BGN
лв0.01344
1 Project Merlin (MRLN) para HUF
Ft2.6836
1 Project Merlin (MRLN) para CZK
0.16728
1 Project Merlin (MRLN) para KWD
د.ك0.002448
1 Project Merlin (MRLN) para ILS
0.02624
1 Project Merlin (MRLN) para BOB
Bs0.0552
1 Project Merlin (MRLN) para AZN
0.0136
1 Project Merlin (MRLN) para TJS
SM0.07384
1 Project Merlin (MRLN) para GEL
0.02168
1 Project Merlin (MRLN) para AOA
Kz7.33944
1 Project Merlin (MRLN) para BHD
.د.ب0.003008
1 Project Merlin (MRLN) para BMD
$0.008
1 Project Merlin (MRLN) para DKK
kr0.05136
1 Project Merlin (MRLN) para HNL
L0.20912
1 Project Merlin (MRLN) para MUR
0.36424
1 Project Merlin (MRLN) para NAD
$0.13808
1 Project Merlin (MRLN) para NOK
kr0.08008
1 Project Merlin (MRLN) para NZD
$0.01384
1 Project Merlin (MRLN) para PAB
B/.0.008
1 Project Merlin (MRLN) para PGK
K0.03368
1 Project Merlin (MRLN) para QAR
ر.ق0.02912
1 Project Merlin (MRLN) para RSD
дин.0.80752
1 Project Merlin (MRLN) para UZS
soʻm97.56096
1 Project Merlin (MRLN) para ALL
L0.664
1 Project Merlin (MRLN) para ANG
ƒ0.01432
1 Project Merlin (MRLN) para AWG
ƒ0.01432
1 Project Merlin (MRLN) para BBD
$0.016
1 Project Merlin (MRLN) para BAM
KM0.01344
1 Project Merlin (MRLN) para BIF
Fr23.592
1 Project Merlin (MRLN) para BND
$0.01032
1 Project Merlin (MRLN) para BSD
$0.008
1 Project Merlin (MRLN) para JMD
$1.2828
1 Project Merlin (MRLN) para KHR
32.258
1 Project Merlin (MRLN) para KMF
Fr3.392
1 Project Merlin (MRLN) para LAK
173.91304
1 Project Merlin (MRLN) para LKR
රු2.42936
1 Project Merlin (MRLN) para MDL
L0.13592
1 Project Merlin (MRLN) para MGA
Ar36.19904
1 Project Merlin (MRLN) para MOP
P0.064
1 Project Merlin (MRLN) para MVR
0.1224
1 Project Merlin (MRLN) para MWK
MK13.88888
1 Project Merlin (MRLN) para MZN
MT0.5112
1 Project Merlin (MRLN) para NPR
रु1.12312
1 Project Merlin (MRLN) para PYG
56.736
1 Project Merlin (MRLN) para RWF
Fr11.592
1 Project Merlin (MRLN) para SBD
$0.06576
1 Project Merlin (MRLN) para SCR
0.11184
1 Project Merlin (MRLN) para SRD
$0.31752
1 Project Merlin (MRLN) para SVC
$0.06992
1 Project Merlin (MRLN) para SZL
L0.13832
1 Project Merlin (MRLN) para TMT
m0.02808
1 Project Merlin (MRLN) para TND
د.ت0.023448
1 Project Merlin (MRLN) para TTD
$0.05424
1 Project Merlin (MRLN) para UGX
Sh27.872
1 Project Merlin (MRLN) para XAF
Fr4.512
1 Project Merlin (MRLN) para XCD
$0.0216
1 Project Merlin (MRLN) para XOF
Fr4.512
1 Project Merlin (MRLN) para XPF
Fr0.816
1 Project Merlin (MRLN) para BWP
P0.11416
1 Project Merlin (MRLN) para BZD
$0.01608
1 Project Merlin (MRLN) para CVE
$0.76192
1 Project Merlin (MRLN) para DJF
Fr1.416
1 Project Merlin (MRLN) para DOP
$0.50944
1 Project Merlin (MRLN) para DZD
د.ج1.04136
1 Project Merlin (MRLN) para FJD
$0.01816
1 Project Merlin (MRLN) para GNF
Fr69.56
1 Project Merlin (MRLN) para GTQ
Q0.0612
1 Project Merlin (MRLN) para GYD
$1.6736
1 Project Merlin (MRLN) para ISK
kr0.984

Recurso Project Merlin

Para uma compreensão mais aprofundada de Project Merlin, considere explorar recursos adicionais, como o whitepaper, o site oficial e outras publicações:

Whitepaper
Site oficial do Project Merlin
Explorador de blocos

As Pessoas Também Perguntam: Outras Perguntas Sobre Project Merlin

Quanto vale hoje o Project Merlin (MRLN)?
O preço ao vivo de MRLN em USD é 0.008 USD, atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes.
Qual é o preço atual de MRLN para USD?
O preço atual de MRLN para USD é $ 0.008. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens.
Qual é a capitalização de mercado de Project Merlin?
A capitalização de mercado de MRLN é -- USD. Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token.
Qual é o fornecimento circulante de MRLN?
O fornecimento circulante de MRLN é de -- USD.
Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de MRLN?
MRLN atingiu um preço máximo histórico de -- USD.
Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de MRLN?
MRLN atingiu um preço minímo histórico de -- USD.
Qual é o volume de negociação de MRLN?
O volume de negociação ao vivo de 24 horas para MRLN é $ 0.00 USD.
MRLN vai subir ainda este ano?
MRLN pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do MRLN para uma análise mais detalhada.
Última atualização da página: 2025-10-25 13:36:20 (UTC+8)

Atualizações importantes da indústria sobre o Project Merlin (MRLN)

Hora (UTC+8)TipoInformação
10-24 21:49:00Atualizações da Indústria
Alguns tokens no ecossistema Base começam a subir, com PING, CLANKER e VIRTUAL a ganhar mais atenção
10-23 22:32:48Atualizações da Indústria
Índice de medo das criptomoedas sobe para 27, mercado muda de "medo extremo" para "medo"
10-23 15:34:02Atualizações da Indústria
As taxas de financiamento atuais das CEX e DEX populares indicam que o mercado está mais pessimista em relação às altcoins, enquanto as taxas do Bitcoin retornaram ao neutro
10-23 01:13:05Atualizações da Indústria
Índice de medo das criptomoedas cai, mercado volta ao modo de "medo extremo"
10-22 21:14:27Atualizações da Indústria
O Bitcoin caiu 5,12% até agora em outubro, potencialmente marcando o terceiro outubro em declínio na história
10-22 12:58:37Atualizações da Indústria
Bitcoin cai abaixo de $109.000, Ethereum perde suporte de $3.900, capitalização total do mercado cripto cai para $3,751 triliões

Notícias principais

Por Que Tantas Pessoas Ainda Perdem Dinheiro em um Bull Run?

October 6, 2025

A Ascensão das Redes Layer 2 do Bitcoin: Compreendendo a Tecnologia que Está Transformando o Futuro do Bitcoin em 2025

October 6, 2025

Altcoins em 2025: Quando o TOTAL3 Atinge Novas Alturas, mas Seu Portfólio Não Se Move

October 5, 2025
Ver mais

Aviso legal

Os preços de criptomoedas estão sujeitos a altos riscos de mercado e volatilidade de preços. Deve-se investir em projetos e produtos com os quais está familiarizado e onde entende os riscos envolvidos. Deve-se considerar cuidadosamente a sua experiência de investimento, situação financeira, objetivos de investimento e tolerância ao risco e consultar um assessor financeiro independente antes de fazer qualquer investimento. Este material não deve ser interpretado como aconselhamento financeiro. O desempenho passado não é um indicador confiável do desempenho futuro. O valor do seu investimento pode ir tanto para baixo quanto para cima, e talvez não recupere o montante investido. Você é o único responsável por suas decisões de investimento. A MEXC não se responsabiliza por quaisquer perdas que possa incorrer. Para maiores informações, consulte os nossos Termos de Uso e Aviso de Risco. Observe também que os dados relativos à criptomoedas acima mencionada aqui apresentados (como o seu preço atual ao vivo) são baseados em fontes de terceiros. Elas são apresentadas a você "como estão" e somente para fins informativos, sem representação ou garantia de qualquer tipo. Os links fornecidos para sites de terceiros também não estão sob o controle da MEXC. A MEXC não é responsável pela confiabilidade e precisão de tais sites de terceiros e o seu conteúdo.

Calculadora de MRLN para USD

Montante

MRLN
MRLN
USD
USD

1 MRLN = 0.008 USD

Negocie MRLN

MRLN/USDT
$0.008
$0.008$0.008
0.00%

Junte-se à MEXC hoje mesmo

Taxa Maker no Spot de --, Taxa Taker no Spot de --
Taxa Maker em Futuros de --, Taxa Taker em Futuros de --

HOT

Criptomoedas que estão em alta atualmente e ganhando atenção significativa do mercado

Logo de Bitcoin

Bitcoin

BTC

$111,264.58
$111,264.58$111,264.58

+1.10%

Logo de Ethereum

Ethereum

ETH

$3,925.73
$3,925.73$3,925.73

+0.94%

Logo de Ping

Ping

PING

$0.05390
$0.05390$0.05390

+48.89%

Logo de Solana

Solana

SOL

$194.06
$194.06$194.06

+2.43%

Logo de ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$9.9275
$9.9275$9.9275

-49.00%

TOP volume

As criptomoedas com o maior volume de negociação

Logo de Ethereum

Ethereum

ETH

$3,925.73
$3,925.73$3,925.73

+0.94%

Logo de Bitcoin

Bitcoin

BTC

$111,264.58
$111,264.58$111,264.58

+1.10%

Logo de XRP

XRP

XRP

$2.5624
$2.5624$2.5624

+3.33%

Logo de Solana

Solana

SOL

$194.06
$194.06$194.06

+2.43%

Logo de DOGE

DOGE

DOGE

$0.19867
$0.19867$0.19867

+1.92%

Recém-adicionados

Criptomoedas listadas recentemente que estão disponíveis para negociação

Logo de HODL

HODL

HODL

$0.0000
$0.0000$0.0000

0.00%

Logo de AstroVerse

AstroVerse

ASTRO

$0.000000
$0.000000$0.000000

0.00%

Logo de SILVER

SILVER

SILVER

$0.0000000000000000
$0.0000000000000000$0.0000000000000000

0.00%

Logo de DramaBits

DramaBits

DRAMA

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo de PEPPER

PEPPER

PEPPER

$0.000000001998
$0.000000001998$0.000000001998

+99.80%

Principais altas

Principais altas do dia

Logo de QBOT AI TRADING

QBOT AI TRADING

QBOT

$0.0000000000000000004258
$0.0000000000000000004258$0.0000000000000000004258

+1,818.01%

Logo de Cryvantis

Cryvantis

CRYVANTIS

$0.0005663
$0.0005663$0.0005663

+685.43%

Logo de APRO

APRO

AT

$0.3817
$0.3817$0.3817

+281.70%

Logo de Giggle Fund

Giggle Fund

GIGGLE

$257.40
$257.40$257.40

+184.29%

Logo de Orochi Network

Orochi Network

ON

$0.2546
$0.2546$0.2546

+154.60%