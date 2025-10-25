O preço ao vivo de Lunarbits hoje é 0.007669 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de LUNARBITS para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de LUNARBITS facilmente na MEXC agora.O preço ao vivo de Lunarbits hoje é 0.007669 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de LUNARBITS para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de LUNARBITS facilmente na MEXC agora.

Logo de Lunarbits

Cotação Lunarbits (LUNARBITS)

Preço em tempo real de 1 LUNARBITS para USD

$0.007669
$0.007669$0.007669
+2.60%1D
USD
Gráfico de preço em tempo real de Lunarbits (LUNARBITS)
Última atualização da página: 2025-10-25 13:32:22 (UTC+8)

Informações de preço de Lunarbits (LUNARBITS) (USD)

Variação de preço em 24 horas:
$ 0.007474
$ 0.007474$ 0.007474
Mínimo 24h
$ 0.008524
$ 0.008524$ 0.008524
Máximo 24h

$ 0.007474
$ 0.007474$ 0.007474

$ 0.008524
$ 0.008524$ 0.008524

--
----

--
----

0.00%

+2.60%

-10.83%

-10.83%

O preço em tempo real de Lunarbits (LUNARBITS) é $ 0.007669. Nas últimas 24 horas, LUNARBITS foi negociado entre a mínima de $ 0.007474 e a máxima de $ 0.008524, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de LUNARBITS é --, enquanto o mais baixo é --.

Em termos de desempenho de curto prazo, LUNARBITS variou 0.00% na última hora, +2.60% nas últimas 24 horas e -10.83% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Lunarbits (LUNARBITS)

--
----

$ 33.10
$ 33.10$ 33.10

$ 1.70M
$ 1.70M$ 1.70M

--
----

222,222,222
222,222,222 222,222,222

BTCRUNES

A capitalização de mercado atual de Lunarbits é --, com um volume de negociação de 24 horas de $ 33.10. A oferta em circulação de LUNARBITS é --, com um fornecimento total de 222222222. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 1.70M.

Histórico de preços de Lunarbits (LUNARBITS) em USD

Acompanhe as variações de preço de Lunarbits para hoje, 30 dias, 60 dias e 90 dias:

PeríodoVariação (USD)Variação (%)
Hoje$ +0.00019434+2.60%
30 dias$ -0.044831-85.40%
60 dias$ -0.109631-93.47%
90 dias$ -0.232331-96.81%
Variação de preço de Lunarbits hoje

Hoje, LUNARBITS registrou uma variação de $ +0.00019434 (+2.60%), refletindo sua atividade mais recente no mercado.

Variação de preço de 30 dias de Lunarbits

Nos últimos 30 dias, o preço variou em $ -0.044831 (-85.40%), refletindo o desempenho de curto prazo do token.

Variação de preço de 60 dias de Lunarbits

Expandindo a visualização para 60 dias, LUNARBITS teve uma variação de $ -0.109631 (-93.47%), oferecendo uma perspectiva mais ampla sobre seu desempenho.

Variação de preço de 90 dias de Lunarbits

Analisando a tendência de 90 dias, o preço variou em $ -0.232331 (-96.81%), oferecendo uma visão sobre a trajetória de longo prazo do token.

Confira agora toda a história de preços e os movimentos de Lunarbits (LUNARBITS)!

Confira agora a página de histórico de preço do Lunarbits.

O que é Lunarbits (LUNARBITS)

Lunarbits were launched on the SpaceX Falcon 9 in a private payload (Lunaprise Mission) curated by Lunarbits founders at Space Blue and now their twins are inscribed bitcoin ordinal runes token reward for the Space Blue artist ecosystem which includes artists from Justin Timberlake, KPop stars, Taylor Swift, professional athletes, and 222 content projects that reaches a fan base of over 2.5 billion worldwide, all whose memorabilia and music is now archived in the first museum on the moon and will be monetized to collectors and fans worldwide.

Lunarbits está disponível na MEXC, proporcionando a você a conveniência de comprar, fazer hold, transferir e fazer staking do token diretamente em nossa plataforma. Seja você um investidor experiente ou um novato no mundo das criptomoedas, a MEXC oferece uma interface amigável e uma variedade de ferramentas para gerenciar seus investimentos em Lunarbits de forma eficaz. Para mais informações detalhadas sobre este token, convidamos você a visitar nossa página de introdução de ativos digitais.

Além disso, você pode:
- Verificar a disponibilidade de staking de LUNARBITS para saber como ganhar recompensas com suas participações.
- Ler análises e avaliações sobre Lunarbits em nosso blogue para se manter informado sobre as últimas tendências do mercado e insights de especialistas.

Nossos recursos abrangentes são projetados para tornar sua experiência de compra de Lunarbits tranquila e informada, garantindo que você tenha todas as ferramentas e conhecimentos necessários para investir com confiança.

Previsão de preço do Lunarbits (em USD)

Quanto valerá Lunarbits (LUNARBITS) em USD amanhã, na próxima semana ou no próximo mês? Qual poderá ser o valor dos seus ativos em Lunarbits (LUNARBITS) em 2025, 2026, 2027, 2028 - ou até mesmo daqui a 10 ou 20 anos? Use nossa ferramenta de previsão de preços para explorar tanto cenários de curto prazo quanto projeções de longo prazo para Lunarbits.

Confira a previsão de preço de Lunarbits agora!

Tokenomics de Lunarbits (LUNARBITS)

Compreender a tokenomics de Lunarbits (LUNARBITS) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token LUNARBITS agora!

Como comprar Lunarbits (LUNARBITS)

Quer saber como comprar Lunarbits? O processo é simples e sem complicações! Você pode comprar Lunarbits facilmente na MEXC seguindo nosso guia passo a passo de Como Comprar. Fornecemos instruções detalhadas e tutoriais em vídeo, demonstrando como se cadastrar na MEXC e usar as várias opções de pagamento convenientes disponíveis.

LUNARBITS para moedas locais

1 Lunarbits (LUNARBITS) para VND
201.809735
1 Lunarbits (LUNARBITS) para AUD
A$0.01173357
1 Lunarbits (LUNARBITS) para GBP
0.00575175
1 Lunarbits (LUNARBITS) para EUR
0.00659534
1 Lunarbits (LUNARBITS) para USD
$0.007669
1 Lunarbits (LUNARBITS) para MYR
RM0.03236318
1 Lunarbits (LUNARBITS) para TRY
0.32163786
1 Lunarbits (LUNARBITS) para JPY
¥1.165688
1 Lunarbits (LUNARBITS) para ARS
ARS$11.42918739
1 Lunarbits (LUNARBITS) para RUB
0.61052909
1 Lunarbits (LUNARBITS) para INR
0.67341489
1 Lunarbits (LUNARBITS) para IDR
Rp127.81661554
1 Lunarbits (LUNARBITS) para PHP
0.45055375
1 Lunarbits (LUNARBITS) para EGP
￡E.0.36512109
1 Lunarbits (LUNARBITS) para BRL
R$0.04125922
1 Lunarbits (LUNARBITS) para CAD
C$0.0107366
1 Lunarbits (LUNARBITS) para BDT
0.9371518
1 Lunarbits (LUNARBITS) para NGN
11.19558965
1 Lunarbits (LUNARBITS) para COP
$29.72473724
1 Lunarbits (LUNARBITS) para ZAR
R.0.13236694
1 Lunarbits (LUNARBITS) para UAH
0.32048751
1 Lunarbits (LUNARBITS) para TZS
T.Sh.19.07709764
1 Lunarbits (LUNARBITS) para VES
Bs1.625828
1 Lunarbits (LUNARBITS) para CLP
$7.216529
1 Lunarbits (LUNARBITS) para PKR
Rs2.15475893
1 Lunarbits (LUNARBITS) para KZT
4.1297565
1 Lunarbits (LUNARBITS) para THB
฿0.25039285
1 Lunarbits (LUNARBITS) para TWD
NT$0.23651196
1 Lunarbits (LUNARBITS) para AED
د.إ0.02814523
1 Lunarbits (LUNARBITS) para CHF
Fr0.00605851
1 Lunarbits (LUNARBITS) para HKD
HK$0.05951144
1 Lunarbits (LUNARBITS) para AMD
֏2.93715031
1 Lunarbits (LUNARBITS) para MAD
.د.م0.07070818
1 Lunarbits (LUNARBITS) para MXN
$0.14149305
1 Lunarbits (LUNARBITS) para SAR
ريال0.02875875
1 Lunarbits (LUNARBITS) para ETB
Br1.15809569
1 Lunarbits (LUNARBITS) para KES
KSh0.99075811
1 Lunarbits (LUNARBITS) para JOD
د.أ0.005437321
1 Lunarbits (LUNARBITS) para PLN
0.02799185
1 Lunarbits (LUNARBITS) para RON
лв0.03351353
1 Lunarbits (LUNARBITS) para SEK
kr0.0720886
1 Lunarbits (LUNARBITS) para BGN
лв0.01288392
1 Lunarbits (LUNARBITS) para HUF
Ft2.57256605
1 Lunarbits (LUNARBITS) para CZK
0.16035879
1 Lunarbits (LUNARBITS) para KWD
د.ك0.002346714
1 Lunarbits (LUNARBITS) para ILS
0.02515432
1 Lunarbits (LUNARBITS) para BOB
Bs0.0529161
1 Lunarbits (LUNARBITS) para AZN
0.0130373
1 Lunarbits (LUNARBITS) para TJS
SM0.07078487
1 Lunarbits (LUNARBITS) para GEL
0.02078299
1 Lunarbits (LUNARBITS) para AOA
Kz7.03577067
1 Lunarbits (LUNARBITS) para BHD
.د.ب0.002883544
1 Lunarbits (LUNARBITS) para BMD
$0.007669
1 Lunarbits (LUNARBITS) para DKK
kr0.04923498
1 Lunarbits (LUNARBITS) para HNL
L0.20046766
1 Lunarbits (LUNARBITS) para MUR
0.34916957
1 Lunarbits (LUNARBITS) para NAD
$0.13236694
1 Lunarbits (LUNARBITS) para NOK
kr0.07676669
1 Lunarbits (LUNARBITS) para NZD
$0.01326737
1 Lunarbits (LUNARBITS) para PAB
B/.0.007669
1 Lunarbits (LUNARBITS) para PGK
K0.03228649
1 Lunarbits (LUNARBITS) para QAR
ر.ق0.02791516
1 Lunarbits (LUNARBITS) para RSD
дин.0.77410886
1 Lunarbits (LUNARBITS) para UZS
soʻm93.52437528
1 Lunarbits (LUNARBITS) para ALL
L0.636527
1 Lunarbits (LUNARBITS) para ANG
ƒ0.01372751
1 Lunarbits (LUNARBITS) para AWG
ƒ0.01372751
1 Lunarbits (LUNARBITS) para BBD
$0.015338
1 Lunarbits (LUNARBITS) para BAM
KM0.01288392
1 Lunarbits (LUNARBITS) para BIF
Fr22.615881
1 Lunarbits (LUNARBITS) para BND
$0.00989301
1 Lunarbits (LUNARBITS) para BSD
$0.007669
1 Lunarbits (LUNARBITS) para JMD
$1.22972415
1 Lunarbits (LUNARBITS) para KHR
30.92332525
1 Lunarbits (LUNARBITS) para KMF
Fr3.251656
1 Lunarbits (LUNARBITS) para LAK
166.71738797
1 Lunarbits (LUNARBITS) para LKR
රු2.32884523
1 Lunarbits (LUNARBITS) para MDL
L0.13029631
1 Lunarbits (LUNARBITS) para MGA
Ar34.70130472
1 Lunarbits (LUNARBITS) para MOP
P0.061352
1 Lunarbits (LUNARBITS) para MVR
0.1173357
1 Lunarbits (LUNARBITS) para MWK
MK13.31422759
1 Lunarbits (LUNARBITS) para MZN
MT0.4900491
1 Lunarbits (LUNARBITS) para NPR
रु1.07665091
1 Lunarbits (LUNARBITS) para PYG
54.388548
1 Lunarbits (LUNARBITS) para RWF
Fr11.112381
1 Lunarbits (LUNARBITS) para SBD
$0.06303918
1 Lunarbits (LUNARBITS) para SCR
0.10721262
1 Lunarbits (LUNARBITS) para SRD
$0.30438261
1 Lunarbits (LUNARBITS) para SVC
$0.06702706
1 Lunarbits (LUNARBITS) para SZL
L0.13259701
1 Lunarbits (LUNARBITS) para TMT
m0.02691819
1 Lunarbits (LUNARBITS) para TND
د.ت0.022477839
1 Lunarbits (LUNARBITS) para TTD
$0.05199582
1 Lunarbits (LUNARBITS) para UGX
Sh26.718796
1 Lunarbits (LUNARBITS) para XAF
Fr4.325316
1 Lunarbits (LUNARBITS) para XCD
$0.0207063
1 Lunarbits (LUNARBITS) para XOF
Fr4.325316
1 Lunarbits (LUNARBITS) para XPF
Fr0.782238
1 Lunarbits (LUNARBITS) para BWP
P0.10943663
1 Lunarbits (LUNARBITS) para BZD
$0.01541469
1 Lunarbits (LUNARBITS) para CVE
$0.73039556
1 Lunarbits (LUNARBITS) para DJF
Fr1.357413
1 Lunarbits (LUNARBITS) para DOP
$0.48836192
1 Lunarbits (LUNARBITS) para DZD
د.ج0.99827373
1 Lunarbits (LUNARBITS) para FJD
$0.01740863
1 Lunarbits (LUNARBITS) para GNF
Fr66.681955
1 Lunarbits (LUNARBITS) para GTQ
Q0.05866785
1 Lunarbits (LUNARBITS) para GYD
$1.6043548
1 Lunarbits (LUNARBITS) para ISK
kr0.943287

Recurso Lunarbits

Para uma compreensão mais aprofundada de Lunarbits, considere explorar recursos adicionais, como o whitepaper, o site oficial e outras publicações:

Whitepaper
Site oficial do Lunarbits
Explorador de blocos

As Pessoas Também Perguntam: Outras Perguntas Sobre Lunarbits

Quanto vale hoje o Lunarbits (LUNARBITS)?
O preço ao vivo de LUNARBITS em USD é 0.007669 USD, atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes.
Qual é o preço atual de LUNARBITS para USD?
O preço atual de LUNARBITS para USD é $ 0.007669. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens.
Qual é a capitalização de mercado de Lunarbits?
A capitalização de mercado de LUNARBITS é -- USD. Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token.
Qual é o fornecimento circulante de LUNARBITS?
O fornecimento circulante de LUNARBITS é de -- USD.
Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de LUNARBITS?
LUNARBITS atingiu um preço máximo histórico de -- USD.
Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de LUNARBITS?
LUNARBITS atingiu um preço minímo histórico de -- USD.
Qual é o volume de negociação de LUNARBITS?
O volume de negociação ao vivo de 24 horas para LUNARBITS é $ 33.10 USD.
LUNARBITS vai subir ainda este ano?
LUNARBITS pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do LUNARBITS para uma análise mais detalhada.
Última atualização da página: 2025-10-25 13:32:22 (UTC+8)

Atualizações importantes da indústria sobre o Lunarbits (LUNARBITS)

Hora (UTC+8)TipoInformação
10-24 21:49:00Atualizações da Indústria
Alguns tokens no ecossistema Base começam a subir, com PING, CLANKER e VIRTUAL a ganhar mais atenção
10-23 22:32:48Atualizações da Indústria
Índice de medo das criptomoedas sobe para 27, mercado muda de "medo extremo" para "medo"
10-23 15:34:02Atualizações da Indústria
As taxas de financiamento atuais das CEX e DEX populares indicam que o mercado está mais pessimista em relação às altcoins, enquanto as taxas do Bitcoin retornaram ao neutro
10-23 01:13:05Atualizações da Indústria
Índice de medo das criptomoedas cai, mercado volta ao modo de "medo extremo"
10-22 21:14:27Atualizações da Indústria
O Bitcoin caiu 5,12% até agora em outubro, potencialmente marcando o terceiro outubro em declínio na história
10-22 12:58:37Atualizações da Indústria
Bitcoin cai abaixo de $109.000, Ethereum perde suporte de $3.900, capitalização total do mercado cripto cai para $3,751 triliões

Aviso legal

Os preços de criptomoedas estão sujeitos a altos riscos de mercado e volatilidade de preços. Deve-se investir em projetos e produtos com os quais está familiarizado e onde entende os riscos envolvidos. Deve-se considerar cuidadosamente a sua experiência de investimento, situação financeira, objetivos de investimento e tolerância ao risco e consultar um assessor financeiro independente antes de fazer qualquer investimento. Este material não deve ser interpretado como aconselhamento financeiro. O desempenho passado não é um indicador confiável do desempenho futuro. O valor do seu investimento pode ir tanto para baixo quanto para cima, e talvez não recupere o montante investido. Você é o único responsável por suas decisões de investimento. A MEXC não se responsabiliza por quaisquer perdas que possa incorrer. Para maiores informações, consulte os nossos Termos de Uso e Aviso de Risco. Observe também que os dados relativos à criptomoedas acima mencionada aqui apresentados (como o seu preço atual ao vivo) são baseados em fontes de terceiros. Elas são apresentadas a você "como estão" e somente para fins informativos, sem representação ou garantia de qualquer tipo. Os links fornecidos para sites de terceiros também não estão sob o controle da MEXC. A MEXC não é responsável pela confiabilidade e precisão de tais sites de terceiros e o seu conteúdo.

