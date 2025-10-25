O preço ao vivo de Luckify hoje é 0.2034 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de LUCK para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de LUCK facilmente na MEXC agora.O preço ao vivo de Luckify hoje é 0.2034 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de LUCK para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de LUCK facilmente na MEXC agora.

Mais sobre LUCK

Informações sobre preços de LUCK

Whitepaper de LUCK

Site oficial do LUCK

Tokenomics de LUCK

Previsão de preço de LUCK

Histórico de preço de LUCK

Guia de compra de LUCK

Conversor de LUCK para moeda Fiat

Spot LUCK

Pré-mercado

Ganhos

Airdrop+

Notícias

Blog

Aprendizado

Logo de Luckify

Cotação Luckify (LUCK)

Preço em tempo real de 1 LUCK para USD

$0.2033
$0.2033$0.2033
+0.64%1D
USD
Gráfico de preço em tempo real de Luckify (LUCK)
Última atualização da página: 2025-10-25 13:32:01 (UTC+8)

Informações de preço de Luckify (LUCK) (USD)

Variação de preço em 24 horas:
$ 0.1981
$ 0.1981$ 0.1981
Mínimo 24h
$ 0.2053
$ 0.2053$ 0.2053
Máximo 24h

$ 0.1981
$ 0.1981$ 0.1981

$ 0.2053
$ 0.2053$ 0.2053

$ 0.42965712613217444
$ 0.42965712613217444$ 0.42965712613217444

$ 0.16129988859178526
$ 0.16129988859178526$ 0.16129988859178526

-0.15%

+0.64%

-2.96%

-2.96%

O preço em tempo real de Luckify (LUCK) é $ 0.2034. Nas últimas 24 horas, LUCK foi negociado entre a mínima de $ 0.1981 e a máxima de $ 0.2053, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de LUCK é $ 0.42965712613217444, enquanto o mais baixo é $ 0.16129988859178526.

Em termos de desempenho de curto prazo, LUCK variou -0.15% na última hora, +0.64% nas últimas 24 horas e -2.96% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Luckify (LUCK)

No.4155

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 167.91K
$ 167.91K$ 167.91K

$ 203.40M
$ 203.40M$ 203.40M

0.00
0.00 0.00

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

999,999,317.224016
999,999,317.224016 999,999,317.224016

0.00%

BSC

A capitalização de mercado atual de Luckify é $ 0.00, com um volume de negociação de 24 horas de $ 167.91K. A oferta em circulação de LUCK é 0.00, com um fornecimento total de 999999317.224016. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 203.40M.

Histórico de preços de Luckify (LUCK) em USD

Acompanhe as variações de preço de Luckify para hoje, 30 dias, 60 dias e 90 dias:

PeríodoVariação (USD)Variação (%)
Hoje$ +0.001293+0.64%
30 dias$ -0.1539-43.08%
60 dias$ +0.0534+35.60%
90 dias$ +0.0534+35.60%
Variação de preço de Luckify hoje

Hoje, LUCK registrou uma variação de $ +0.001293 (+0.64%), refletindo sua atividade mais recente no mercado.

Variação de preço de 30 dias de Luckify

Nos últimos 30 dias, o preço variou em $ -0.1539 (-43.08%), refletindo o desempenho de curto prazo do token.

Variação de preço de 60 dias de Luckify

Expandindo a visualização para 60 dias, LUCK teve uma variação de $ +0.0534 (+35.60%), oferecendo uma perspectiva mais ampla sobre seu desempenho.

Variação de preço de 90 dias de Luckify

Analisando a tendência de 90 dias, o preço variou em $ +0.0534 (+35.60%), oferecendo uma visão sobre a trajetória de longo prazo do token.

Confira agora toda a história de preços e os movimentos de Luckify (LUCK)!

Confira agora a página de histórico de preço do Luckify.

O que é Luckify (LUCK)

A Luckify descentraliza a aleatoriedade nos jogos por meio de um mecanismo de aleatoriedade verificável (VRF). O token LUCK governa o sistema, alimenta o mecanismo de aleatoriedade e alinha os incentivos em jogos estilo cassino, sistemas de loot e NFTs. A Luckify é uma infraestrutura de aleatoriedade descentralizada que possibilita jogos comprovadamente justos e aplicações em blockchain, projetada para usuários que exigem transparência, ausência de intermediários e integridade on-chain.

Luckify está disponível na MEXC, proporcionando a você a conveniência de comprar, fazer hold, transferir e fazer staking do token diretamente em nossa plataforma. Seja você um investidor experiente ou um novato no mundo das criptomoedas, a MEXC oferece uma interface amigável e uma variedade de ferramentas para gerenciar seus investimentos em Luckify de forma eficaz. Para mais informações detalhadas sobre este token, convidamos você a visitar nossa página de introdução de ativos digitais.

Além disso, você pode:
- Verificar a disponibilidade de staking de LUCK para saber como ganhar recompensas com suas participações.
- Ler análises e avaliações sobre Luckify em nosso blogue para se manter informado sobre as últimas tendências do mercado e insights de especialistas.

Nossos recursos abrangentes são projetados para tornar sua experiência de compra de Luckify tranquila e informada, garantindo que você tenha todas as ferramentas e conhecimentos necessários para investir com confiança.

Previsão de preço do Luckify (em USD)

Quanto valerá Luckify (LUCK) em USD amanhã, na próxima semana ou no próximo mês? Qual poderá ser o valor dos seus ativos em Luckify (LUCK) em 2025, 2026, 2027, 2028 - ou até mesmo daqui a 10 ou 20 anos? Use nossa ferramenta de previsão de preços para explorar tanto cenários de curto prazo quanto projeções de longo prazo para Luckify.

Confira a previsão de preço de Luckify agora!

Tokenomics de Luckify (LUCK)

Compreender a tokenomics de Luckify (LUCK) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token LUCK agora!

Como comprar Luckify (LUCK)

Quer saber como comprar Luckify? O processo é simples e sem complicações! Você pode comprar Luckify facilmente na MEXC seguindo nosso guia passo a passo de Como Comprar. Fornecemos instruções detalhadas e tutoriais em vídeo, demonstrando como se cadastrar na MEXC e usar as várias opções de pagamento convenientes disponíveis.

LUCK para moedas locais

1 Luckify (LUCK) para VND
5,352.471
1 Luckify (LUCK) para AUD
A$0.311202
1 Luckify (LUCK) para GBP
0.15255
1 Luckify (LUCK) para EUR
0.174924
1 Luckify (LUCK) para USD
$0.2034
1 Luckify (LUCK) para MYR
RM0.858348
1 Luckify (LUCK) para TRY
8.530596
1 Luckify (LUCK) para JPY
¥30.9168
1 Luckify (LUCK) para ARS
ARS$303.129054
1 Luckify (LUCK) para RUB
16.192674
1 Luckify (LUCK) para INR
17.860554
1 Luckify (LUCK) para IDR
Rp3,389.998644
1 Luckify (LUCK) para PHP
11.94975
1 Luckify (LUCK) para EGP
￡E.9.683874
1 Luckify (LUCK) para BRL
R$1.094292
1 Luckify (LUCK) para CAD
C$0.28476
1 Luckify (LUCK) para BDT
24.85548
1 Luckify (LUCK) para NGN
296.93349
1 Luckify (LUCK) para COP
$788.370264
1 Luckify (LUCK) para ZAR
R.3.510684
1 Luckify (LUCK) para UAH
8.500086
1 Luckify (LUCK) para TZS
T.Sh.505.969704
1 Luckify (LUCK) para VES
Bs43.1208
1 Luckify (LUCK) para CLP
$191.3994
1 Luckify (LUCK) para PKR
Rs57.149298
1 Luckify (LUCK) para KZT
109.5309
1 Luckify (LUCK) para THB
฿6.64101
1 Luckify (LUCK) para TWD
NT$6.272856
1 Luckify (LUCK) para AED
د.إ0.746478
1 Luckify (LUCK) para CHF
Fr0.160686
1 Luckify (LUCK) para HKD
HK$1.578384
1 Luckify (LUCK) para AMD
֏77.900166
1 Luckify (LUCK) para MAD
.د.م1.875348
1 Luckify (LUCK) para MXN
$3.75273
1 Luckify (LUCK) para SAR
ريال0.76275
1 Luckify (LUCK) para ETB
Br30.715434
1 Luckify (LUCK) para KES
KSh26.277246
1 Luckify (LUCK) para JOD
د.أ0.1442106
1 Luckify (LUCK) para PLN
0.74241
1 Luckify (LUCK) para RON
лв0.888858
1 Luckify (LUCK) para SEK
kr1.91196
1 Luckify (LUCK) para BGN
лв0.341712
1 Luckify (LUCK) para HUF
Ft68.23053
1 Luckify (LUCK) para CZK
4.253094
1 Luckify (LUCK) para KWD
د.ك0.0622404
1 Luckify (LUCK) para ILS
0.667152
1 Luckify (LUCK) para BOB
Bs1.40346
1 Luckify (LUCK) para AZN
0.34578
1 Luckify (LUCK) para TJS
SM1.877382
1 Luckify (LUCK) para GEL
0.551214
1 Luckify (LUCK) para AOA
Kz186.605262
1 Luckify (LUCK) para BHD
.د.ب0.0764784
1 Luckify (LUCK) para BMD
$0.2034
1 Luckify (LUCK) para DKK
kr1.305828
1 Luckify (LUCK) para HNL
L5.316876
1 Luckify (LUCK) para MUR
9.260802
1 Luckify (LUCK) para NAD
$3.510684
1 Luckify (LUCK) para NOK
kr2.036034
1 Luckify (LUCK) para NZD
$0.351882
1 Luckify (LUCK) para PAB
B/.0.2034
1 Luckify (LUCK) para PGK
K0.856314
1 Luckify (LUCK) para QAR
ر.ق0.740376
1 Luckify (LUCK) para RSD
дин.20.531196
1 Luckify (LUCK) para UZS
soʻm2,480.487408
1 Luckify (LUCK) para ALL
L16.8822
1 Luckify (LUCK) para ANG
ƒ0.364086
1 Luckify (LUCK) para AWG
ƒ0.364086
1 Luckify (LUCK) para BBD
$0.4068
1 Luckify (LUCK) para BAM
KM0.341712
1 Luckify (LUCK) para BIF
Fr599.8266
1 Luckify (LUCK) para BND
$0.262386
1 Luckify (LUCK) para BSD
$0.2034
1 Luckify (LUCK) para JMD
$32.61519
1 Luckify (LUCK) para KHR
820.15965
1 Luckify (LUCK) para KMF
Fr86.2416
1 Luckify (LUCK) para LAK
4,421.739042
1 Luckify (LUCK) para LKR
රු61.766478
1 Luckify (LUCK) para MDL
L3.455766
1 Luckify (LUCK) para MGA
Ar920.360592
1 Luckify (LUCK) para MOP
P1.6272
1 Luckify (LUCK) para MVR
3.11202
1 Luckify (LUCK) para MWK
MK353.124774
1 Luckify (LUCK) para MZN
MT12.99726
1 Luckify (LUCK) para NPR
रु28.555326
1 Luckify (LUCK) para PYG
1,442.5128
1 Luckify (LUCK) para RWF
Fr294.7266
1 Luckify (LUCK) para SBD
$1.671948
1 Luckify (LUCK) para SCR
2.843532
1 Luckify (LUCK) para SRD
$8.072946
1 Luckify (LUCK) para SVC
$1.777716
1 Luckify (LUCK) para SZL
L3.516786
1 Luckify (LUCK) para TMT
m0.713934
1 Luckify (LUCK) para TND
د.ت0.5961654
1 Luckify (LUCK) para TTD
$1.379052
1 Luckify (LUCK) para UGX
Sh708.6456
1 Luckify (LUCK) para XAF
Fr114.7176
1 Luckify (LUCK) para XCD
$0.54918
1 Luckify (LUCK) para XOF
Fr114.7176
1 Luckify (LUCK) para XPF
Fr20.7468
1 Luckify (LUCK) para BWP
P2.902518
1 Luckify (LUCK) para BZD
$0.408834
1 Luckify (LUCK) para CVE
$19.371816
1 Luckify (LUCK) para DJF
Fr36.0018
1 Luckify (LUCK) para DOP
$12.952512
1 Luckify (LUCK) para DZD
د.ج26.476578
1 Luckify (LUCK) para FJD
$0.461718
1 Luckify (LUCK) para GNF
Fr1,768.563
1 Luckify (LUCK) para GTQ
Q1.55601
1 Luckify (LUCK) para GYD
$42.55128
1 Luckify (LUCK) para ISK
kr25.0182

Recurso Luckify

Para uma compreensão mais aprofundada de Luckify, considere explorar recursos adicionais, como o whitepaper, o site oficial e outras publicações:

Whitepaper
Site oficial do Luckify
Explorador de blocos

As Pessoas Também Perguntam: Outras Perguntas Sobre Luckify

Quanto vale hoje o Luckify (LUCK)?
O preço ao vivo de LUCK em USD é 0.2034 USD, atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes.
Qual é o preço atual de LUCK para USD?
O preço atual de LUCK para USD é $ 0.2034. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens.
Qual é a capitalização de mercado de Luckify?
A capitalização de mercado de LUCK é $ 0.00 USD. Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token.
Qual é o fornecimento circulante de LUCK?
O fornecimento circulante de LUCK é de 0.00 USD.
Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de LUCK?
LUCK atingiu um preço máximo histórico de 0.42965712613217444 USD.
Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de LUCK?
LUCK atingiu um preço minímo histórico de 0.16129988859178526 USD.
Qual é o volume de negociação de LUCK?
O volume de negociação ao vivo de 24 horas para LUCK é $ 167.91K USD.
LUCK vai subir ainda este ano?
LUCK pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do LUCK para uma análise mais detalhada.
Última atualização da página: 2025-10-25 13:32:01 (UTC+8)

Atualizações importantes da indústria sobre o Luckify (LUCK)

Hora (UTC+8)TipoInformação
10-24 21:49:00Atualizações da Indústria
Alguns tokens no ecossistema Base começam a subir, com PING, CLANKER e VIRTUAL a ganhar mais atenção
10-23 22:32:48Atualizações da Indústria
Índice de medo das criptomoedas sobe para 27, mercado muda de "medo extremo" para "medo"
10-23 15:34:02Atualizações da Indústria
As taxas de financiamento atuais das CEX e DEX populares indicam que o mercado está mais pessimista em relação às altcoins, enquanto as taxas do Bitcoin retornaram ao neutro
10-23 01:13:05Atualizações da Indústria
Índice de medo das criptomoedas cai, mercado volta ao modo de "medo extremo"
10-22 21:14:27Atualizações da Indústria
O Bitcoin caiu 5,12% até agora em outubro, potencialmente marcando o terceiro outubro em declínio na história
10-22 12:58:37Atualizações da Indústria
Bitcoin cai abaixo de $109.000, Ethereum perde suporte de $3.900, capitalização total do mercado cripto cai para $3,751 triliões

Notícias principais

Por Que Tantas Pessoas Ainda Perdem Dinheiro em um Bull Run?

October 6, 2025

A Ascensão das Redes Layer 2 do Bitcoin: Compreendendo a Tecnologia que Está Transformando o Futuro do Bitcoin em 2025

October 6, 2025

Altcoins em 2025: Quando o TOTAL3 Atinge Novas Alturas, mas Seu Portfólio Não Se Move

October 5, 2025
Ver mais

Aviso legal

Os preços de criptomoedas estão sujeitos a altos riscos de mercado e volatilidade de preços. Deve-se investir em projetos e produtos com os quais está familiarizado e onde entende os riscos envolvidos. Deve-se considerar cuidadosamente a sua experiência de investimento, situação financeira, objetivos de investimento e tolerância ao risco e consultar um assessor financeiro independente antes de fazer qualquer investimento. Este material não deve ser interpretado como aconselhamento financeiro. O desempenho passado não é um indicador confiável do desempenho futuro. O valor do seu investimento pode ir tanto para baixo quanto para cima, e talvez não recupere o montante investido. Você é o único responsável por suas decisões de investimento. A MEXC não se responsabiliza por quaisquer perdas que possa incorrer. Para maiores informações, consulte os nossos Termos de Uso e Aviso de Risco. Observe também que os dados relativos à criptomoedas acima mencionada aqui apresentados (como o seu preço atual ao vivo) são baseados em fontes de terceiros. Elas são apresentadas a você "como estão" e somente para fins informativos, sem representação ou garantia de qualquer tipo. Os links fornecidos para sites de terceiros também não estão sob o controle da MEXC. A MEXC não é responsável pela confiabilidade e precisão de tais sites de terceiros e o seu conteúdo.

Calculadora de LUCK para USD

Montante

LUCK
LUCK
USD
USD

1 LUCK = 0.2034 USD

Negocie LUCK

LUCK/USDT
$0.2033
$0.2033$0.2033
+0.64%

Junte-se à MEXC hoje mesmo

Taxa Maker no Spot de --, Taxa Taker no Spot de --
Taxa Maker em Futuros de --, Taxa Taker em Futuros de --

HOT

Criptomoedas que estão em alta atualmente e ganhando atenção significativa do mercado

Logo de Bitcoin

Bitcoin

BTC

$111,202.58
$111,202.58$111,202.58

+1.05%

Logo de Ethereum

Ethereum

ETH

$3,921.27
$3,921.27$3,921.27

+0.83%

Logo de Ping

Ping

PING

$0.05257
$0.05257$0.05257

+45.22%

Logo de Solana

Solana

SOL

$193.94
$193.94$193.94

+2.37%

Logo de ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$9.8063
$9.8063$9.8063

-49.62%

TOP volume

As criptomoedas com o maior volume de negociação

Logo de Ethereum

Ethereum

ETH

$3,921.27
$3,921.27$3,921.27

+0.83%

Logo de Bitcoin

Bitcoin

BTC

$111,202.58
$111,202.58$111,202.58

+1.05%

Logo de Solana

Solana

SOL

$193.94
$193.94$193.94

+2.37%

Logo de XRP

XRP

XRP

$2.5594
$2.5594$2.5594

+3.20%

Logo de DOGE

DOGE

DOGE

$0.19856
$0.19856$0.19856

+1.86%

Recém-adicionados

Criptomoedas listadas recentemente que estão disponíveis para negociação

Logo de HODL

HODL

HODL

$0.0000
$0.0000$0.0000

0.00%

Logo de AstroVerse

AstroVerse

ASTRO

$0.000000
$0.000000$0.000000

0.00%

Logo de SILVER

SILVER

SILVER

$0.0000000000000000
$0.0000000000000000$0.0000000000000000

0.00%

Logo de DramaBits

DramaBits

DRAMA

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo de PEPPER

PEPPER

PEPPER

$0.000000001998
$0.000000001998$0.000000001998

+99.80%

Principais altas

Principais altas do dia

Logo de QBOT AI TRADING

QBOT AI TRADING

QBOT

$0.0000000000000000003613
$0.0000000000000000003613$0.0000000000000000003613

+1,527.47%

Logo de Cryvantis

Cryvantis

CRYVANTIS

$0.0005271
$0.0005271$0.0005271

+631.06%

Logo de APRO

APRO

AT

$0.3810
$0.3810$0.3810

+281.00%

Logo de Giggle Fund

Giggle Fund

GIGGLE

$249.07
$249.07$249.07

+175.09%

Logo de Orochi Network

Orochi Network

ON

$0.2555
$0.2555$0.2555

+155.50%