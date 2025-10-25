O preço ao vivo de Lnfi Network hoje é 0.01527 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de LN para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de LN facilmente na MEXC agora.O preço ao vivo de Lnfi Network hoje é 0.01527 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de LN para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de LN facilmente na MEXC agora.

Logo de Lnfi Network

Cotação Lnfi Network (LN)

Preço em tempo real de 1 LN para USD

$0.01527
$0.01527$0.01527
-1.16%1D
USD
Gráfico de preço em tempo real de Lnfi Network (LN)
Última atualização da página: 2025-10-25 13:31:34 (UTC+8)

Informações de preço de Lnfi Network (LN) (USD)

Variação de preço em 24 horas:
$ 0.01395
$ 0.01395$ 0.01395
Mínimo 24h
$ 0.02197
$ 0.02197$ 0.02197
Máximo 24h

$ 0.01395
$ 0.01395$ 0.01395

$ 0.02197
$ 0.02197$ 0.02197

$ 0.06840658020810067
$ 0.06840658020810067$ 0.06840658020810067

$ 0.013244003282532321
$ 0.013244003282532321$ 0.013244003282532321

-0.66%

-1.16%

+13.19%

+13.19%

O preço em tempo real de Lnfi Network (LN) é $ 0.01527. Nas últimas 24 horas, LN foi negociado entre a mínima de $ 0.01395 e a máxima de $ 0.02197, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de LN é $ 0.06840658020810067, enquanto o mais baixo é $ 0.013244003282532321.

Em termos de desempenho de curto prazo, LN variou -0.66% na última hora, -1.16% nas últimas 24 horas e +13.19% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Lnfi Network (LN)

No.1983

$ 1.45M
$ 1.45M$ 1.45M

$ 54.95K
$ 54.95K$ 54.95K

$ 15.27M
$ 15.27M$ 15.27M

94.92M
94.92M 94.92M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

150,000,000
150,000,000 150,000,000

9.49%

BSC

A capitalização de mercado atual de Lnfi Network é $ 1.45M, com um volume de negociação de 24 horas de $ 54.95K. A oferta em circulação de LN é 94.92M, com um fornecimento total de 150000000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 15.27M.

Histórico de preços de Lnfi Network (LN) em USD

Acompanhe as variações de preço de Lnfi Network para hoje, 30 dias, 60 dias e 90 dias:

PeríodoVariação (USD)Variação (%)
Hoje$ -0.0001792-1.16%
30 dias$ -0.00429-21.94%
60 dias$ -0.00348-18.56%
90 dias$ -0.01837-54.61%
Variação de preço de Lnfi Network hoje

Hoje, LN registrou uma variação de $ -0.0001792 (-1.16%), refletindo sua atividade mais recente no mercado.

Variação de preço de 30 dias de Lnfi Network

Nos últimos 30 dias, o preço variou em $ -0.00429 (-21.94%), refletindo o desempenho de curto prazo do token.

Variação de preço de 60 dias de Lnfi Network

Expandindo a visualização para 60 dias, LN teve uma variação de $ -0.00348 (-18.56%), oferecendo uma perspectiva mais ampla sobre seu desempenho.

Variação de preço de 90 dias de Lnfi Network

Analisando a tendência de 90 dias, o preço variou em $ -0.01837 (-54.61%), oferecendo uma visão sobre a trajetória de longo prazo do token.

Confira agora toda a história de preços e os movimentos de Lnfi Network (LN)!

Confira agora a página de histórico de preço do Lnfi Network.

O que é Lnfi Network (LN)

A Lnfi Network desbloqueia o DeFi multiativos na Lightning Network por meio de uma infraestrutura financeira de nova geração, permitindo que os usuários negociem, obtenham rendimentos e gerenciem Bitcoin, ativos Taproot e ativos RGB com o LightningFi.

Lnfi Network está disponível na MEXC, proporcionando a você a conveniência de comprar, fazer hold, transferir e fazer staking do token diretamente em nossa plataforma. Seja você um investidor experiente ou um novato no mundo das criptomoedas, a MEXC oferece uma interface amigável e uma variedade de ferramentas para gerenciar seus investimentos em Lnfi Network de forma eficaz. Para mais informações detalhadas sobre este token, convidamos você a visitar nossa página de introdução de ativos digitais.

Além disso, você pode:
- Verificar a disponibilidade de staking de LN para saber como ganhar recompensas com suas participações.
- Ler análises e avaliações sobre Lnfi Network em nosso blogue para se manter informado sobre as últimas tendências do mercado e insights de especialistas.

Nossos recursos abrangentes são projetados para tornar sua experiência de compra de Lnfi Network tranquila e informada, garantindo que você tenha todas as ferramentas e conhecimentos necessários para investir com confiança.

Previsão de preço do Lnfi Network (em USD)

Quanto valerá Lnfi Network (LN) em USD amanhã, na próxima semana ou no próximo mês? Qual poderá ser o valor dos seus ativos em Lnfi Network (LN) em 2025, 2026, 2027, 2028 - ou até mesmo daqui a 10 ou 20 anos? Use nossa ferramenta de previsão de preços para explorar tanto cenários de curto prazo quanto projeções de longo prazo para Lnfi Network.

Confira a previsão de preço de Lnfi Network agora!

Tokenomics de Lnfi Network (LN)

Compreender a tokenomics de Lnfi Network (LN) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token LN agora!

Como comprar Lnfi Network (LN)

Quer saber como comprar Lnfi Network? O processo é simples e sem complicações! Você pode comprar Lnfi Network facilmente na MEXC seguindo nosso guia passo a passo de Como Comprar. Fornecemos instruções detalhadas e tutoriais em vídeo, demonstrando como se cadastrar na MEXC e usar as várias opções de pagamento convenientes disponíveis.

Recurso Lnfi Network

Para uma compreensão mais aprofundada de Lnfi Network, considere explorar recursos adicionais, como o whitepaper, o site oficial e outras publicações:

Whitepaper
Site oficial do Lnfi Network
Explorador de blocos

As Pessoas Também Perguntam: Outras Perguntas Sobre Lnfi Network

Quanto vale hoje o Lnfi Network (LN)?
O preço ao vivo de LN em USD é 0.01527 USD, atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes.
Qual é o preço atual de LN para USD?
O preço atual de LN para USD é $ 0.01527. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens.
Qual é a capitalização de mercado de Lnfi Network?
A capitalização de mercado de LN é $ 1.45M USD. Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token.
Qual é o fornecimento circulante de LN?
O fornecimento circulante de LN é de 94.92M USD.
Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de LN?
LN atingiu um preço máximo histórico de 0.06840658020810067 USD.
Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de LN?
LN atingiu um preço minímo histórico de 0.013244003282532321 USD.
Qual é o volume de negociação de LN?
O volume de negociação ao vivo de 24 horas para LN é $ 54.95K USD.
LN vai subir ainda este ano?
LN pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do LN para uma análise mais detalhada.
Atualizações importantes da indústria sobre o Lnfi Network (LN)

Hora (UTC+8)TipoInformação
10-24 21:49:00Atualizações da Indústria
Alguns tokens no ecossistema Base começam a subir, com PING, CLANKER e VIRTUAL a ganhar mais atenção
10-23 22:32:48Atualizações da Indústria
Índice de medo das criptomoedas sobe para 27, mercado muda de "medo extremo" para "medo"
10-23 15:34:02Atualizações da Indústria
As taxas de financiamento atuais das CEX e DEX populares indicam que o mercado está mais pessimista em relação às altcoins, enquanto as taxas do Bitcoin retornaram ao neutro
10-23 01:13:05Atualizações da Indústria
Índice de medo das criptomoedas cai, mercado volta ao modo de "medo extremo"
10-22 21:14:27Atualizações da Indústria
O Bitcoin caiu 5,12% até agora em outubro, potencialmente marcando o terceiro outubro em declínio na história
10-22 12:58:37Atualizações da Indústria
Bitcoin cai abaixo de $109.000, Ethereum perde suporte de $3.900, capitalização total do mercado cripto cai para $3,751 triliões

Notícias principais

Por Que Tantas Pessoas Ainda Perdem Dinheiro em um Bull Run?

October 6, 2025

A Ascensão das Redes Layer 2 do Bitcoin: Compreendendo a Tecnologia que Está Transformando o Futuro do Bitcoin em 2025

October 6, 2025

Altcoins em 2025: Quando o TOTAL3 Atinge Novas Alturas, mas Seu Portfólio Não Se Move

October 5, 2025
Ver mais

Aviso legal

Os preços de criptomoedas estão sujeitos a altos riscos de mercado e volatilidade de preços. Deve-se investir em projetos e produtos com os quais está familiarizado e onde entende os riscos envolvidos. Deve-se considerar cuidadosamente a sua experiência de investimento, situação financeira, objetivos de investimento e tolerância ao risco e consultar um assessor financeiro independente antes de fazer qualquer investimento. Este material não deve ser interpretado como aconselhamento financeiro. O desempenho passado não é um indicador confiável do desempenho futuro. O valor do seu investimento pode ir tanto para baixo quanto para cima, e talvez não recupere o montante investido. Você é o único responsável por suas decisões de investimento. A MEXC não se responsabiliza por quaisquer perdas que possa incorrer. Para maiores informações, consulte os nossos Termos de Uso e Aviso de Risco. Observe também que os dados relativos à criptomoedas acima mencionada aqui apresentados (como o seu preço atual ao vivo) são baseados em fontes de terceiros. Elas são apresentadas a você "como estão" e somente para fins informativos, sem representação ou garantia de qualquer tipo. Os links fornecidos para sites de terceiros também não estão sob o controle da MEXC. A MEXC não é responsável pela confiabilidade e precisão de tais sites de terceiros e o seu conteúdo.

