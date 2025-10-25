O preço ao vivo de Line Protocol hoje é 0.0000148 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de LINE para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de LINE facilmente na MEXC agora.O preço ao vivo de Line Protocol hoje é 0.0000148 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de LINE para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de LINE facilmente na MEXC agora.

Logo de Line Protocol

Cotação Line Protocol (LINE)

Preço em tempo real de 1 LINE para USD

$0.0000148
$0.0000148$0.0000148
-8.64%1D
USD
Gráfico de preço em tempo real de Line Protocol (LINE)
Última atualização da página: 2025-10-25 13:30:49 (UTC+8)

Informações de preço de Line Protocol (LINE) (USD)

Variação de preço em 24 horas:
$ 0.00001
$ 0.00001$ 0.00001
Mínimo 24h
$ 0.0000196
$ 0.0000196$ 0.0000196
Máximo 24h

$ 0.00001
$ 0.00001$ 0.00001

$ 0.0000196
$ 0.0000196$ 0.0000196

--
----

--
----

0.00%

-8.64%

-61.06%

-61.06%

O preço em tempo real de Line Protocol (LINE) é $ 0.0000148. Nas últimas 24 horas, LINE foi negociado entre a mínima de $ 0.00001 e a máxima de $ 0.0000196, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de LINE é --, enquanto o mais baixo é --.

Em termos de desempenho de curto prazo, LINE variou 0.00% na última hora, -8.64% nas últimas 24 horas e -61.06% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Line Protocol (LINE)

--
----

$ 759.65
$ 759.65$ 759.65

$ 7.40K
$ 7.40K$ 7.40K

--
----

500,000,000
500,000,000 500,000,000

BASE

A capitalização de mercado atual de Line Protocol é --, com um volume de negociação de 24 horas de $ 759.65. A oferta em circulação de LINE é --, com um fornecimento total de 500000000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 7.40K.

Histórico de preços de Line Protocol (LINE) em USD

Acompanhe as variações de preço de Line Protocol para hoje, 30 dias, 60 dias e 90 dias:

PeríodoVariação (USD)Variação (%)
Hoje$ -0.0000014-8.64%
30 dias$ -0.0000187-55.83%
60 dias$ -0.0349852-99.96%
90 dias$ -0.0349852-99.96%
Variação de preço de Line Protocol hoje

Hoje, LINE registrou uma variação de $ -0.0000014 (-8.64%), refletindo sua atividade mais recente no mercado.

Variação de preço de 30 dias de Line Protocol

Nos últimos 30 dias, o preço variou em $ -0.0000187 (-55.83%), refletindo o desempenho de curto prazo do token.

Variação de preço de 60 dias de Line Protocol

Expandindo a visualização para 60 dias, LINE teve uma variação de $ -0.0349852 (-99.96%), oferecendo uma perspectiva mais ampla sobre seu desempenho.

Variação de preço de 90 dias de Line Protocol

Analisando a tendência de 90 dias, o preço variou em $ -0.0349852 (-99.96%), oferecendo uma visão sobre a trajetória de longo prazo do token.

Confira agora toda a história de preços e os movimentos de Line Protocol (LINE)!

Confira agora a página de histórico de preço do Line Protocol.

O que é Line Protocol (LINE)

Line Protocol – Uma infraestrutura blockchain escalável e segura, projetada para impulsionar aplicações Web3 de próxima geração, finanças descentralizadas e ecossistemas de jogos imersivos.

Line Protocol está disponível na MEXC, proporcionando a você a conveniência de comprar, fazer hold, transferir e fazer staking do token diretamente em nossa plataforma. Seja você um investidor experiente ou um novato no mundo das criptomoedas, a MEXC oferece uma interface amigável e uma variedade de ferramentas para gerenciar seus investimentos em Line Protocol de forma eficaz. Para mais informações detalhadas sobre este token, convidamos você a visitar nossa página de introdução de ativos digitais.

Além disso, você pode:
- Verificar a disponibilidade de staking de LINE para saber como ganhar recompensas com suas participações.
- Ler análises e avaliações sobre Line Protocol em nosso blogue para se manter informado sobre as últimas tendências do mercado e insights de especialistas.

Nossos recursos abrangentes são projetados para tornar sua experiência de compra de Line Protocol tranquila e informada, garantindo que você tenha todas as ferramentas e conhecimentos necessários para investir com confiança.

Previsão de preço do Line Protocol (em USD)

Quanto valerá Line Protocol (LINE) em USD amanhã, na próxima semana ou no próximo mês? Qual poderá ser o valor dos seus ativos em Line Protocol (LINE) em 2025, 2026, 2027, 2028 - ou até mesmo daqui a 10 ou 20 anos? Use nossa ferramenta de previsão de preços para explorar tanto cenários de curto prazo quanto projeções de longo prazo para Line Protocol.

Confira a previsão de preço de Line Protocol agora!

Tokenomics de Line Protocol (LINE)

Compreender a tokenomics de Line Protocol (LINE) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token LINE agora!

Como comprar Line Protocol (LINE)

Quer saber como comprar Line Protocol? O processo é simples e sem complicações! Você pode comprar Line Protocol facilmente na MEXC seguindo nosso guia passo a passo de Como Comprar. Fornecemos instruções detalhadas e tutoriais em vídeo, demonstrando como se cadastrar na MEXC e usar as várias opções de pagamento convenientes disponíveis.

LINE para moedas locais

1 Line Protocol (LINE) para VND
0.389462
1 Line Protocol (LINE) para AUD
A$0.000022644
1 Line Protocol (LINE) para GBP
0.0000111
1 Line Protocol (LINE) para EUR
0.000012728
1 Line Protocol (LINE) para USD
$0.0000148
1 Line Protocol (LINE) para MYR
RM0.000062456
1 Line Protocol (LINE) para TRY
0.000620712
1 Line Protocol (LINE) para JPY
¥0.0022496
1 Line Protocol (LINE) para ARS
ARS$0.022056588
1 Line Protocol (LINE) para RUB
0.001178228
1 Line Protocol (LINE) para INR
0.001299588
1 Line Protocol (LINE) para IDR
Rp0.246666568
1 Line Protocol (LINE) para PHP
0.0008695
1 Line Protocol (LINE) para EGP
￡E.0.000704628
1 Line Protocol (LINE) para BRL
R$0.000079624
1 Line Protocol (LINE) para CAD
C$0.00002072
1 Line Protocol (LINE) para BDT
0.00180856
1 Line Protocol (LINE) para NGN
0.02160578
1 Line Protocol (LINE) para COP
$0.057364208
1 Line Protocol (LINE) para ZAR
R.0.000255448
1 Line Protocol (LINE) para UAH
0.000618492
1 Line Protocol (LINE) para TZS
T.Sh.0.036815888
1 Line Protocol (LINE) para VES
Bs0.0031376
1 Line Protocol (LINE) para CLP
$0.0139268
1 Line Protocol (LINE) para PKR
Rs0.004158356
1 Line Protocol (LINE) para KZT
0.0079698
1 Line Protocol (LINE) para THB
฿0.00048322
1 Line Protocol (LINE) para TWD
NT$0.000456432
1 Line Protocol (LINE) para AED
د.إ0.000054316
1 Line Protocol (LINE) para CHF
Fr0.000011692
1 Line Protocol (LINE) para HKD
HK$0.000114848
1 Line Protocol (LINE) para AMD
֏0.005668252
1 Line Protocol (LINE) para MAD
.د.م0.000136456
1 Line Protocol (LINE) para MXN
$0.00027306
1 Line Protocol (LINE) para SAR
ريال0.0000555
1 Line Protocol (LINE) para ETB
Br0.002234948
1 Line Protocol (LINE) para KES
KSh0.001912012
1 Line Protocol (LINE) para JOD
د.أ0.0000104932
1 Line Protocol (LINE) para PLN
0.00005402
1 Line Protocol (LINE) para RON
лв0.000064676
1 Line Protocol (LINE) para SEK
kr0.00013912
1 Line Protocol (LINE) para BGN
лв0.000024864
1 Line Protocol (LINE) para HUF
Ft0.00496466
1 Line Protocol (LINE) para CZK
0.000309468
1 Line Protocol (LINE) para KWD
د.ك0.0000045288
1 Line Protocol (LINE) para ILS
0.000048544
1 Line Protocol (LINE) para BOB
Bs0.00010212
1 Line Protocol (LINE) para AZN
0.00002516
1 Line Protocol (LINE) para TJS
SM0.000136604
1 Line Protocol (LINE) para GEL
0.000040108
1 Line Protocol (LINE) para AOA
Kz0.013577964
1 Line Protocol (LINE) para BHD
.د.ب0.0000055648
1 Line Protocol (LINE) para BMD
$0.0000148
1 Line Protocol (LINE) para DKK
kr0.000095016
1 Line Protocol (LINE) para HNL
L0.000386872
1 Line Protocol (LINE) para MUR
0.000673844
1 Line Protocol (LINE) para NAD
$0.000255448
1 Line Protocol (LINE) para NOK
kr0.000148148
1 Line Protocol (LINE) para NZD
$0.000025604
1 Line Protocol (LINE) para PAB
B/.0.0000148
1 Line Protocol (LINE) para PGK
K0.000062308
1 Line Protocol (LINE) para QAR
ر.ق0.000053872
1 Line Protocol (LINE) para RSD
дин.0.001493912
1 Line Protocol (LINE) para UZS
soʻm0.180487776
1 Line Protocol (LINE) para ALL
L0.0012284
1 Line Protocol (LINE) para ANG
ƒ0.000026492
1 Line Protocol (LINE) para AWG
ƒ0.000026492
1 Line Protocol (LINE) para BBD
$0.0000296
1 Line Protocol (LINE) para BAM
KM0.000024864
1 Line Protocol (LINE) para BIF
Fr0.0436452
1 Line Protocol (LINE) para BND
$0.000019092
1 Line Protocol (LINE) para BSD
$0.0000148
1 Line Protocol (LINE) para JMD
$0.00237318
1 Line Protocol (LINE) para KHR
0.0596773
1 Line Protocol (LINE) para KMF
Fr0.0062752
1 Line Protocol (LINE) para LAK
0.321739124
1 Line Protocol (LINE) para LKR
රු0.004494316
1 Line Protocol (LINE) para MDL
L0.000251452
1 Line Protocol (LINE) para MGA
Ar0.066968224
1 Line Protocol (LINE) para MOP
P0.0001184
1 Line Protocol (LINE) para MVR
0.00022644
1 Line Protocol (LINE) para MWK
MK0.025694428
1 Line Protocol (LINE) para MZN
MT0.00094572
1 Line Protocol (LINE) para NPR
रु0.002077772
1 Line Protocol (LINE) para PYG
0.1049616
1 Line Protocol (LINE) para RWF
Fr0.0214452
1 Line Protocol (LINE) para SBD
$0.000121656
1 Line Protocol (LINE) para SCR
0.000206904
1 Line Protocol (LINE) para SRD
$0.000587412
1 Line Protocol (LINE) para SVC
$0.000129352
1 Line Protocol (LINE) para SZL
L0.000255892
1 Line Protocol (LINE) para TMT
m0.000051948
1 Line Protocol (LINE) para TND
د.ت0.0000433788
1 Line Protocol (LINE) para TTD
$0.000100344
1 Line Protocol (LINE) para UGX
Sh0.0515632
1 Line Protocol (LINE) para XAF
Fr0.0083472
1 Line Protocol (LINE) para XCD
$0.00003996
1 Line Protocol (LINE) para XOF
Fr0.0083472
1 Line Protocol (LINE) para XPF
Fr0.0015096
1 Line Protocol (LINE) para BWP
P0.000211196
1 Line Protocol (LINE) para BZD
$0.000029748
1 Line Protocol (LINE) para CVE
$0.001409552
1 Line Protocol (LINE) para DJF
Fr0.0026196
1 Line Protocol (LINE) para DOP
$0.000942464
1 Line Protocol (LINE) para DZD
د.ج0.001926516
1 Line Protocol (LINE) para FJD
$0.000033596
1 Line Protocol (LINE) para GNF
Fr0.128686
1 Line Protocol (LINE) para GTQ
Q0.00011322
1 Line Protocol (LINE) para GYD
$0.00309616
1 Line Protocol (LINE) para ISK
kr0.0018204

As Pessoas Também Perguntam: Outras Perguntas Sobre Line Protocol

Quanto vale hoje o Line Protocol (LINE)?
O preço ao vivo de LINE em USD é 0.0000148 USD, atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes.
Qual é o preço atual de LINE para USD?
O preço atual de LINE para USD é $ 0.0000148. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens.
Qual é a capitalização de mercado de Line Protocol?
A capitalização de mercado de LINE é -- USD. Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token.
Qual é o fornecimento circulante de LINE?
O fornecimento circulante de LINE é de -- USD.
Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de LINE?
LINE atingiu um preço máximo histórico de -- USD.
Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de LINE?
LINE atingiu um preço minímo histórico de -- USD.
Qual é o volume de negociação de LINE?
O volume de negociação ao vivo de 24 horas para LINE é $ 759.65 USD.
LINE vai subir ainda este ano?
LINE pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do LINE para uma análise mais detalhada.
Última atualização da página: 2025-10-25 13:30:49 (UTC+8)

Atualizações importantes da indústria sobre o Line Protocol (LINE)

Hora (UTC+8)TipoInformação
10-24 21:49:00Atualizações da Indústria
Alguns tokens no ecossistema Base começam a subir, com PING, CLANKER e VIRTUAL a ganhar mais atenção
10-23 22:32:48Atualizações da Indústria
Índice de medo das criptomoedas sobe para 27, mercado muda de "medo extremo" para "medo"
10-23 15:34:02Atualizações da Indústria
As taxas de financiamento atuais das CEX e DEX populares indicam que o mercado está mais pessimista em relação às altcoins, enquanto as taxas do Bitcoin retornaram ao neutro
10-23 01:13:05Atualizações da Indústria
Índice de medo das criptomoedas cai, mercado volta ao modo de "medo extremo"
10-22 21:14:27Atualizações da Indústria
O Bitcoin caiu 5,12% até agora em outubro, potencialmente marcando o terceiro outubro em declínio na história
10-22 12:58:37Atualizações da Indústria
Bitcoin cai abaixo de $109.000, Ethereum perde suporte de $3.900, capitalização total do mercado cripto cai para $3,751 triliões

Notícias principais

Por Que Tantas Pessoas Ainda Perdem Dinheiro em um Bull Run?

October 6, 2025

A Ascensão das Redes Layer 2 do Bitcoin: Compreendendo a Tecnologia que Está Transformando o Futuro do Bitcoin em 2025

October 6, 2025

Altcoins em 2025: Quando o TOTAL3 Atinge Novas Alturas, mas Seu Portfólio Não Se Move

October 5, 2025
Ver mais

Aviso legal

Os preços de criptomoedas estão sujeitos a altos riscos de mercado e volatilidade de preços. Deve-se investir em projetos e produtos com os quais está familiarizado e onde entende os riscos envolvidos. Deve-se considerar cuidadosamente a sua experiência de investimento, situação financeira, objetivos de investimento e tolerância ao risco e consultar um assessor financeiro independente antes de fazer qualquer investimento. Este material não deve ser interpretado como aconselhamento financeiro. O desempenho passado não é um indicador confiável do desempenho futuro. O valor do seu investimento pode ir tanto para baixo quanto para cima, e talvez não recupere o montante investido. Você é o único responsável por suas decisões de investimento. A MEXC não se responsabiliza por quaisquer perdas que possa incorrer. Para maiores informações, consulte os nossos Termos de Uso e Aviso de Risco. Observe também que os dados relativos à criptomoedas acima mencionada aqui apresentados (como o seu preço atual ao vivo) são baseados em fontes de terceiros. Elas são apresentadas a você "como estão" e somente para fins informativos, sem representação ou garantia de qualquer tipo. Os links fornecidos para sites de terceiros também não estão sob o controle da MEXC. A MEXC não é responsável pela confiabilidade e precisão de tais sites de terceiros e o seu conteúdo.

