O que é CyberKongz (KONG)

CyberKongz have paved the way for NFT projects and the concept of utility; pioneering innovations such as ERC-20 pair, smart contract protection, second collection utility, and more. The project is aimed at web3 enthusiasts with a passion for NFTs and DeFi。 CyberKongz have partnered with huge web2 brands such adidas and Kawada (nanoblocks), launching sell out physical and digital products CyberKongz have paved the way for NFT projects and the concept of utility; pioneering innovations such as ERC-20 pair, smart contract protection, second collection utility, and more. The project is aimed at web3 enthusiasts with a passion for NFTs and DeFi。 CyberKongz have partnered with huge web2 brands such adidas and Kawada (nanoblocks), launching sell out physical and digital products

As Pessoas Também Perguntam: Outras Perguntas Sobre CyberKongz Quanto vale hoje o CyberKongz (KONG)? O preço ao vivo de KONG em USD é 0.00804 USD , atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes. Qual é o preço atual de KONG para USD? $ 0.00804 . Confira o O preço atual de KONG para USD é. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens. Qual é a capitalização de mercado de CyberKongz? A capitalização de mercado de KONG é -- USD . Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token. Qual é o fornecimento circulante de KONG? O fornecimento circulante de KONG é de -- USD . Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de KONG? KONG atingiu um preço máximo histórico de -- USD . Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de KONG? KONG atingiu um preço minímo histórico de -- USD . Qual é o volume de negociação de KONG? O volume de negociação ao vivo de 24 horas para KONG é $ 29.01K USD . KONG vai subir ainda este ano? KONG pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do KONG para uma análise mais detalhada.

Atualizações importantes da indústria sobre o CyberKongz (KONG)

