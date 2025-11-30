Kyuzo’s Friends é um jogo social movido por IA oficialmente licenciado, desenvolvido pela plataforma KeyOrigin e atualmente o projeto de jogo nº 1 na blockchain Sui. Ele também opera no LINE Mini App, trazendo usuários Web2 de forma integrada para o Web3 por meio de jogabilidade social leve, mecânicas de dado e cartas colecionáveis. Todos os ativos dentro do jogo podem ser possuídos e negociados on-chain de forma transparente.

Key Origin é uma plataforma global de IP que oferece licenciamento oficial, co-desenvolvimento, ferramentas de criação com IA e negociação de ativos digitais. Kyuzo’s Friends atua como seu produto principal, com mais mundos licenciados e ecossistemas de IP interoperáveis planejados para expansão.

Recentemente, a equipe concluiu uma rodada de financiamento de $11M, com apoio de DeAgentAI, Stratified Capital, Chain Capital, KnightFury, X Wave e LBank Labs, acelerando o crescimento global e o desenvolvimento do ecossistema.