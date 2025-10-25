O preço ao vivo de Jump Tom hoje é 0.00004633 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de JUMP para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de JUMP facilmente na MEXC agora.O preço ao vivo de Jump Tom hoje é 0.00004633 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de JUMP para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de JUMP facilmente na MEXC agora.

Logo de Jump Tom

Cotação Jump Tom (JUMP)

Preço em tempo real de 1 JUMP para USD

$0.00004633
$0.00004633$0.00004633
-28.72%1D
USD
Gráfico de preço em tempo real de Jump Tom (JUMP)
Última atualização da página: 2025-10-25 19:10:23 (UTC+8)

Informações de preço de Jump Tom (JUMP) (USD)

Variação de preço em 24 horas:
$ 0.00004111
$ 0.00004111$ 0.00004111
Mínimo 24h
$ 0.000172
$ 0.000172$ 0.000172
Máximo 24h

$ 0.00004111
$ 0.00004111$ 0.00004111

$ 0.000172
$ 0.000172$ 0.000172

--
----

--
----

+5.29%

-28.72%

-92.72%

-92.72%

O preço em tempo real de Jump Tom (JUMP) é $ 0.00004633. Nas últimas 24 horas, JUMP foi negociado entre a mínima de $ 0.00004111 e a máxima de $ 0.000172, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de JUMP é --, enquanto o mais baixo é --.

Em termos de desempenho de curto prazo, JUMP variou +5.29% na última hora, -28.72% nas últimas 24 horas e -92.72% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Jump Tom (JUMP)

--
----

$ 588.13K
$ 588.13K$ 588.13K

$ 46.33K
$ 46.33K$ 46.33K

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

BSC

A capitalização de mercado atual de Jump Tom é --, com um volume de negociação de 24 horas de $ 588.13K. A oferta em circulação de JUMP é --, com um fornecimento total de 1000000000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 46.33K.

Histórico de preços de Jump Tom (JUMP) em USD

Acompanhe as variações de preço de Jump Tom para hoje, 30 dias, 60 dias e 90 dias:

PeríodoVariação (USD)Variação (%)
Hoje$ -0.0000186672-28.72%
30 dias$ -0.00095367-95.37%
60 dias$ -0.00095367-95.37%
90 dias$ -0.00095367-95.37%
Variação de preço de Jump Tom hoje

Hoje, JUMP registrou uma variação de $ -0.0000186672 (-28.72%), refletindo sua atividade mais recente no mercado.

Variação de preço de 30 dias de Jump Tom

Nos últimos 30 dias, o preço variou em $ -0.00095367 (-95.37%), refletindo o desempenho de curto prazo do token.

Variação de preço de 60 dias de Jump Tom

Expandindo a visualização para 60 dias, JUMP teve uma variação de $ -0.00095367 (-95.37%), oferecendo uma perspectiva mais ampla sobre seu desempenho.

Variação de preço de 90 dias de Jump Tom

Analisando a tendência de 90 dias, o preço variou em $ -0.00095367 (-95.37%), oferecendo uma visão sobre a trajetória de longo prazo do token.

Confira agora toda a história de preços e os movimentos de Jump Tom (JUMP)!

Confira agora a página de histórico de preço do Jump Tom.

O que é Jump Tom (JUMP)

Jump Tom é um jogo inovador de blockchain que combina mecânicas clássicas de salto com um modelo econômico Web3, implantado no ecossistema BNB Chain. Inspirado no viral global "Jump Jump", aprimora a jogabilidade com controles otimizados por IA e introduz competição PVP descentralizada + incentivos de dupla via, redefinindo os limites do "Play-to-Earn".

Jump Tom está disponível na MEXC, proporcionando a você a conveniência de comprar, fazer hold, transferir e fazer staking do token diretamente em nossa plataforma. Seja você um investidor experiente ou um novato no mundo das criptomoedas, a MEXC oferece uma interface amigável e uma variedade de ferramentas para gerenciar seus investimentos em Jump Tom de forma eficaz. Para mais informações detalhadas sobre este token, convidamos você a visitar nossa página de introdução de ativos digitais.

Além disso, você pode:
- Verificar a disponibilidade de staking de JUMP para saber como ganhar recompensas com suas participações.
- Ler análises e avaliações sobre Jump Tom em nosso blogue para se manter informado sobre as últimas tendências do mercado e insights de especialistas.

Nossos recursos abrangentes são projetados para tornar sua experiência de compra de Jump Tom tranquila e informada, garantindo que você tenha todas as ferramentas e conhecimentos necessários para investir com confiança.

Previsão de preço do Jump Tom (em USD)

Quanto valerá Jump Tom (JUMP) em USD amanhã, na próxima semana ou no próximo mês? Qual poderá ser o valor dos seus ativos em Jump Tom (JUMP) em 2025, 2026, 2027, 2028 - ou até mesmo daqui a 10 ou 20 anos? Use nossa ferramenta de previsão de preços para explorar tanto cenários de curto prazo quanto projeções de longo prazo para Jump Tom.

Confira a previsão de preço de Jump Tom agora!

Tokenomics de Jump Tom (JUMP)

Compreender a tokenomics de Jump Tom (JUMP) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token JUMP agora!

Como comprar Jump Tom (JUMP)

Quer saber como comprar Jump Tom? O processo é simples e sem complicações! Você pode comprar Jump Tom facilmente na MEXC seguindo nosso guia passo a passo de Como Comprar. Fornecemos instruções detalhadas e tutoriais em vídeo, demonstrando como se cadastrar na MEXC e usar as várias opções de pagamento convenientes disponíveis.

JUMP para moedas locais

1 Jump Tom (JUMP) para VND
1.21917395
1 Jump Tom (JUMP) para AUD
A$0.0000708849
1 Jump Tom (JUMP) para GBP
0.0000347475
1 Jump Tom (JUMP) para EUR
0.0000398438
1 Jump Tom (JUMP) para USD
$0.00004633
1 Jump Tom (JUMP) para MYR
RM0.0001955126
1 Jump Tom (JUMP) para TRY
0.0019430802
1 Jump Tom (JUMP) para JPY
¥0.00704216
1 Jump Tom (JUMP) para ARS
ARS$0.0690460623
1 Jump Tom (JUMP) para RUB
0.0036883313
1 Jump Tom (JUMP) para INR
0.0040682373
1 Jump Tom (JUMP) para IDR
Rp0.7721663578
1 Jump Tom (JUMP) para PHP
0.0027218875
1 Jump Tom (JUMP) para EGP
￡E.0.0022057713
1 Jump Tom (JUMP) para BRL
R$0.0002492554
1 Jump Tom (JUMP) para CAD
C$0.000064862
1 Jump Tom (JUMP) para BDT
0.005661526
1 Jump Tom (JUMP) para NGN
0.0676348505
1 Jump Tom (JUMP) para COP
$0.1795732268
1 Jump Tom (JUMP) para ZAR
R.0.0007996558
1 Jump Tom (JUMP) para UAH
0.0019361307
1 Jump Tom (JUMP) para TZS
T.Sh.0.1152486548
1 Jump Tom (JUMP) para VES
Bs0.00982196
1 Jump Tom (JUMP) para CLP
$0.04359653
1 Jump Tom (JUMP) para PKR
Rs0.0130173401
1 Jump Tom (JUMP) para KZT
0.024948705
1 Jump Tom (JUMP) para THB
฿0.0015126745
1 Jump Tom (JUMP) para TWD
NT$0.0014288172
1 Jump Tom (JUMP) para AED
د.إ0.0001700311
1 Jump Tom (JUMP) para CHF
Fr0.0000366007
1 Jump Tom (JUMP) para HKD
HK$0.0003595208
1 Jump Tom (JUMP) para AMD
֏0.0177439267
1 Jump Tom (JUMP) para MAD
.د.م0.0004271626
1 Jump Tom (JUMP) para MXN
$0.0008547885
1 Jump Tom (JUMP) para SAR
ريال0.0001737375
1 Jump Tom (JUMP) para ETB
Br0.0069962933
1 Jump Tom (JUMP) para KES
KSh0.0059853727
1 Jump Tom (JUMP) para JOD
د.أ0.00003284797
1 Jump Tom (JUMP) para PLN
0.0001691045
1 Jump Tom (JUMP) para RON
лв0.0002024621
1 Jump Tom (JUMP) para SEK
kr0.000435502
1 Jump Tom (JUMP) para BGN
лв0.0000778344
1 Jump Tom (JUMP) para HUF
Ft0.0155413985
1 Jump Tom (JUMP) para CZK
0.0009687603
1 Jump Tom (JUMP) para KWD
د.ك0.00001417698
1 Jump Tom (JUMP) para ILS
0.0001519624
1 Jump Tom (JUMP) para BOB
Bs0.000319677
1 Jump Tom (JUMP) para AZN
0.000078761
1 Jump Tom (JUMP) para TJS
SM0.0004276259
1 Jump Tom (JUMP) para GEL
0.0001255543
1 Jump Tom (JUMP) para AOA
Kz0.0425045319
1 Jump Tom (JUMP) para BHD
.د.ب0.00001742008
1 Jump Tom (JUMP) para BMD
$0.00004633
1 Jump Tom (JUMP) para DKK
kr0.0002974386
1 Jump Tom (JUMP) para HNL
L0.0012110662
1 Jump Tom (JUMP) para MUR
0.0021094049
1 Jump Tom (JUMP) para NAD
$0.0007996558
1 Jump Tom (JUMP) para NOK
kr0.0004637633
1 Jump Tom (JUMP) para NZD
$0.0000801509
1 Jump Tom (JUMP) para PAB
B/.0.00004633
1 Jump Tom (JUMP) para PGK
K0.0001950493
1 Jump Tom (JUMP) para QAR
ر.ق0.0001686412
1 Jump Tom (JUMP) para RSD
дин.0.0046765502
1 Jump Tom (JUMP) para UZS
soʻm0.5649999096
1 Jump Tom (JUMP) para ALL
L0.00384539
1 Jump Tom (JUMP) para ANG
ƒ0.0000829307
1 Jump Tom (JUMP) para AWG
ƒ0.0000829307
1 Jump Tom (JUMP) para BBD
$0.00009266
1 Jump Tom (JUMP) para BAM
KM0.0000778344
1 Jump Tom (JUMP) para BIF
Fr0.13662717
1 Jump Tom (JUMP) para BND
$0.0000597657
1 Jump Tom (JUMP) para BSD
$0.00004633
1 Jump Tom (JUMP) para JMD
$0.0074290155
1 Jump Tom (JUMP) para KHR
0.1868141425
1 Jump Tom (JUMP) para KMF
Fr0.01964392
1 Jump Tom (JUMP) para LAK
1.0071738929
1 Jump Tom (JUMP) para LKR
රු0.0140690311
1 Jump Tom (JUMP) para MDL
L0.0007871467
1 Jump Tom (JUMP) para MGA
Ar0.2096376904
1 Jump Tom (JUMP) para MOP
P0.00037064
1 Jump Tom (JUMP) para MVR
0.000708849
1 Jump Tom (JUMP) para MWK
MK0.0804339763
1 Jump Tom (JUMP) para MZN
MT0.002960487
1 Jump Tom (JUMP) para NPR
रु0.0065042687
1 Jump Tom (JUMP) para PYG
0.32857236
1 Jump Tom (JUMP) para RWF
Fr0.06713217
1 Jump Tom (JUMP) para SBD
$0.0003808326
1 Jump Tom (JUMP) para SCR
0.0006476934
1 Jump Tom (JUMP) para SRD
$0.0018388377
1 Jump Tom (JUMP) para SVC
$0.0004049242
1 Jump Tom (JUMP) para SZL
L0.0008010457
1 Jump Tom (JUMP) para TMT
m0.0001626183
1 Jump Tom (JUMP) para TND
د.ت0.00013579323
1 Jump Tom (JUMP) para TTD
$0.0003141174
1 Jump Tom (JUMP) para UGX
Sh0.16141372
1 Jump Tom (JUMP) para XAF
Fr0.02613012
1 Jump Tom (JUMP) para XCD
$0.000125091
1 Jump Tom (JUMP) para XOF
Fr0.02613012
1 Jump Tom (JUMP) para XPF
Fr0.00472566
1 Jump Tom (JUMP) para BWP
P0.0006611291
1 Jump Tom (JUMP) para BZD
$0.0000931233
1 Jump Tom (JUMP) para CVE
$0.0044124692
1 Jump Tom (JUMP) para DJF
Fr0.00820041
1 Jump Tom (JUMP) para DOP
$0.0029502944
1 Jump Tom (JUMP) para DZD
د.ج0.0060307761
1 Jump Tom (JUMP) para FJD
$0.0001051691
1 Jump Tom (JUMP) para GNF
Fr0.40283935
1 Jump Tom (JUMP) para GTQ
Q0.0003544245
1 Jump Tom (JUMP) para GYD
$0.009692236
1 Jump Tom (JUMP) para ISK
kr0.00569859

As Pessoas Também Perguntam: Outras Perguntas Sobre Jump Tom

Quanto vale hoje o Jump Tom (JUMP)?
O preço ao vivo de JUMP em USD é 0.00004633 USD, atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes.
Qual é o preço atual de JUMP para USD?
O preço atual de JUMP para USD é $ 0.00004633. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens.
Qual é a capitalização de mercado de Jump Tom?
A capitalização de mercado de JUMP é -- USD. Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token.
Qual é o fornecimento circulante de JUMP?
O fornecimento circulante de JUMP é de -- USD.
Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de JUMP?
JUMP atingiu um preço máximo histórico de -- USD.
Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de JUMP?
JUMP atingiu um preço minímo histórico de -- USD.
Qual é o volume de negociação de JUMP?
O volume de negociação ao vivo de 24 horas para JUMP é $ 588.13K USD.
JUMP vai subir ainda este ano?
JUMP pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do JUMP para uma análise mais detalhada.
Última atualização da página: 2025-10-25 19:10:23 (UTC+8)

Aviso legal

Os preços de criptomoedas estão sujeitos a altos riscos de mercado e volatilidade de preços. Deve-se investir em projetos e produtos com os quais está familiarizado e onde entende os riscos envolvidos. Deve-se considerar cuidadosamente a sua experiência de investimento, situação financeira, objetivos de investimento e tolerância ao risco e consultar um assessor financeiro independente antes de fazer qualquer investimento. Este material não deve ser interpretado como aconselhamento financeiro. O desempenho passado não é um indicador confiável do desempenho futuro. O valor do seu investimento pode ir tanto para baixo quanto para cima, e talvez não recupere o montante investido. Você é o único responsável por suas decisões de investimento. A MEXC não se responsabiliza por quaisquer perdas que possa incorrer. Para maiores informações, consulte os nossos Termos de Uso e Aviso de Risco. Observe também que os dados relativos à criptomoedas acima mencionada aqui apresentados (como o seu preço atual ao vivo) são baseados em fontes de terceiros. Elas são apresentadas a você "como estão" e somente para fins informativos, sem representação ou garantia de qualquer tipo. Os links fornecidos para sites de terceiros também não estão sob o controle da MEXC. A MEXC não é responsável pela confiabilidade e precisão de tais sites de terceiros e o seu conteúdo.

Calculadora de JUMP para USD

Montante

JUMP
JUMP
USD
USD

1 JUMP = 0.00004633 USD

Negocie JUMP

JUMP/USDT
$0.00004633
$0.00004633$0.00004633
-28.43%

