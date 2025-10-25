O preço ao vivo de Intel hoje é 38.31 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de INTCON para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de INTCON facilmente na MEXC agora.O preço ao vivo de Intel hoje é 38.31 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de INTCON para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de INTCON facilmente na MEXC agora.

Logo de Intel

Cotação Intel (INTCON)

Preço em tempo real de 1 INTCON para USD

--
----
0.00%1D
USD
Gráfico de preço em tempo real de Intel (INTCON)
Última atualização da página: 2025-10-25 13:27:45 (UTC+8)

Informações de preço de Intel (INTCON) (USD)

Variação de preço em 24 horas:
$ 37.7
$ 37.7$ 37.7
Mínimo 24h
$ 41.54
$ 41.54$ 41.54
Máximo 24h

$ 37.7
$ 37.7$ 37.7

$ 41.54
$ 41.54$ 41.54

$ 41.50030651788028
$ 41.50030651788028$ 41.50030651788028

$ 23.741402264383435
$ 23.741402264383435$ 23.741402264383435

0.00%

0.00%

+4.50%

+4.50%

O preço em tempo real de Intel (INTCON) é $ 38.31. Nas últimas 24 horas, INTCON foi negociado entre a mínima de $ 37.7 e a máxima de $ 41.54, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de INTCON é $ 41.50030651788028, enquanto o mais baixo é $ 23.741402264383435.

Em termos de desempenho de curto prazo, INTCON variou 0.00% na última hora, 0.00% nas últimas 24 horas e +4.50% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Intel (INTCON)

No.1866

$ 1.90M
$ 1.90M$ 1.90M

$ 73.81K
$ 73.81K$ 73.81K

$ 1.90M
$ 1.90M$ 1.90M

49.67K
49.67K 49.67K

49,673.45645061
49,673.45645061 49,673.45645061

ETH

A capitalização de mercado atual de Intel é $ 1.90M, com um volume de negociação de 24 horas de $ 73.81K. A oferta em circulação de INTCON é 49.67K, com um fornecimento total de 49673.45645061. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 1.90M.

Histórico de preços de Intel (INTCON) em USD

Acompanhe as variações de preço de Intel para hoje, 30 dias, 60 dias e 90 dias:

PeríodoVariação (USD)Variação (%)
Hoje--0.00%
30 dias$ +6.36+19.90%
60 dias$ +23.31+155.40%
90 dias$ +23.31+155.40%
Variação de preço de Intel hoje

Hoje, INTCON registrou uma variação de -- (0.00%), refletindo sua atividade mais recente no mercado.

Variação de preço de 30 dias de Intel

Nos últimos 30 dias, o preço variou em $ +6.36 (+19.90%), refletindo o desempenho de curto prazo do token.

Variação de preço de 60 dias de Intel

Expandindo a visualização para 60 dias, INTCON teve uma variação de $ +23.31 (+155.40%), oferecendo uma perspectiva mais ampla sobre seu desempenho.

Variação de preço de 90 dias de Intel

Analisando a tendência de 90 dias, o preço variou em $ +23.31 (+155.40%), oferecendo uma visão sobre a trajetória de longo prazo do token.

Confira agora toda a história de preços e os movimentos de Intel (INTCON)!

Confira agora a página de histórico de preço do Intel.

O que é Intel (INTCON)

A Ondo é uma empresa de tecnologia blockchain cuja missão é acelerar a transição para uma economia aberta, desenvolvendo plataformas, ativos e infraestrutura que tragam os mercados financeiros para a blockchain.

Intel está disponível na MEXC, proporcionando a você a conveniência de comprar, fazer hold, transferir e fazer staking do token diretamente em nossa plataforma. Seja você um investidor experiente ou um novato no mundo das criptomoedas, a MEXC oferece uma interface amigável e uma variedade de ferramentas para gerenciar seus investimentos em Intel de forma eficaz. Para mais informações detalhadas sobre este token, convidamos você a visitar nossa página de introdução de ativos digitais.

Além disso, você pode:
- Verificar a disponibilidade de staking de INTCON para saber como ganhar recompensas com suas participações.
- Ler análises e avaliações sobre Intel em nosso blogue para se manter informado sobre as últimas tendências do mercado e insights de especialistas.

Nossos recursos abrangentes são projetados para tornar sua experiência de compra de Intel tranquila e informada, garantindo que você tenha todas as ferramentas e conhecimentos necessários para investir com confiança.

Previsão de preço do Intel (em USD)

Quanto valerá Intel (INTCON) em USD amanhã, na próxima semana ou no próximo mês? Qual poderá ser o valor dos seus ativos em Intel (INTCON) em 2025, 2026, 2027, 2028 - ou até mesmo daqui a 10 ou 20 anos? Use nossa ferramenta de previsão de preços para explorar tanto cenários de curto prazo quanto projeções de longo prazo para Intel.

Confira a previsão de preço de Intel agora!

Tokenomics de Intel (INTCON)

Compreender a tokenomics de Intel (INTCON) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token INTCON agora!

Como comprar Intel (INTCON)

Quer saber como comprar Intel? O processo é simples e sem complicações! Você pode comprar Intel facilmente na MEXC seguindo nosso guia passo a passo de Como Comprar. Fornecemos instruções detalhadas e tutoriais em vídeo, demonstrando como se cadastrar na MEXC e usar as várias opções de pagamento convenientes disponíveis.

INTCON para moedas locais

1 Intel (INTCON) para VND
1,008,127.65
1 Intel (INTCON) para AUD
A$58.6143
1 Intel (INTCON) para GBP
28.7325
1 Intel (INTCON) para EUR
32.9466
1 Intel (INTCON) para USD
$38.31
1 Intel (INTCON) para MYR
RM161.6682
1 Intel (INTCON) para TRY
1,606.7214
1 Intel (INTCON) para JPY
¥5,823.12
1 Intel (INTCON) para ARS
ARS$57,093.7761
1 Intel (INTCON) para RUB
3,049.8591
1 Intel (INTCON) para INR
3,364.0011
1 Intel (INTCON) para IDR
Rp638,499.7446
1 Intel (INTCON) para PHP
2,250.7125
1 Intel (INTCON) para EGP
￡E.1,823.9391
1 Intel (INTCON) para BRL
R$206.1078
1 Intel (INTCON) para CAD
C$53.634
1 Intel (INTCON) para BDT
4,681.482
1 Intel (INTCON) para NGN
55,926.8535
1 Intel (INTCON) para COP
$148,488.0276
1 Intel (INTCON) para ZAR
R.661.2306
1 Intel (INTCON) para UAH
1,600.9749
1 Intel (INTCON) para TZS
T.Sh.95,298.4236
1 Intel (INTCON) para VES
Bs8,121.72
1 Intel (INTCON) para CLP
$36,049.71
1 Intel (INTCON) para PKR
Rs10,763.9607
1 Intel (INTCON) para KZT
20,629.935
1 Intel (INTCON) para THB
฿1,250.8215
1 Intel (INTCON) para TWD
NT$1,181.4804
1 Intel (INTCON) para AED
د.إ140.5977
1 Intel (INTCON) para CHF
Fr30.2649
1 Intel (INTCON) para HKD
HK$297.2856
1 Intel (INTCON) para AMD
֏14,672.3469
1 Intel (INTCON) para MAD
.د.م353.2182
1 Intel (INTCON) para MXN
$706.8195
1 Intel (INTCON) para SAR
ريال143.6625
1 Intel (INTCON) para ETB
Br5,785.1931
1 Intel (INTCON) para KES
KSh4,949.2689
1 Intel (INTCON) para JOD
د.أ27.16179
1 Intel (INTCON) para PLN
139.8315
1 Intel (INTCON) para RON
лв167.4147
1 Intel (INTCON) para SEK
kr360.114
1 Intel (INTCON) para BGN
лв64.3608
1 Intel (INTCON) para HUF
Ft12,851.0895
1 Intel (INTCON) para CZK
801.0621
1 Intel (INTCON) para KWD
د.ك11.72286
1 Intel (INTCON) para ILS
125.6568
1 Intel (INTCON) para BOB
Bs264.339
1 Intel (INTCON) para AZN
65.127
1 Intel (INTCON) para TJS
SM353.6013
1 Intel (INTCON) para GEL
103.8201
1 Intel (INTCON) para AOA
Kz35,146.7433
1 Intel (INTCON) para BHD
.د.ب14.40456
1 Intel (INTCON) para BMD
$38.31
1 Intel (INTCON) para DKK
kr245.9502
1 Intel (INTCON) para HNL
L1,001.4234
1 Intel (INTCON) para MUR
1,744.2543
1 Intel (INTCON) para NAD
$661.2306
1 Intel (INTCON) para NOK
kr383.4831
1 Intel (INTCON) para NZD
$66.2763
1 Intel (INTCON) para PAB
B/.38.31
1 Intel (INTCON) para PGK
K161.2851
1 Intel (INTCON) para QAR
ر.ق139.4484
1 Intel (INTCON) para RSD
дин.3,867.0114
1 Intel (INTCON) para UZS
soʻm467,195.0472
1 Intel (INTCON) para ALL
L3,179.73
1 Intel (INTCON) para ANG
ƒ68.5749
1 Intel (INTCON) para AWG
ƒ68.5749
1 Intel (INTCON) para BBD
$76.62
1 Intel (INTCON) para BAM
KM64.3608
1 Intel (INTCON) para BIF
Fr112,976.19
1 Intel (INTCON) para BND
$49.4199
1 Intel (INTCON) para BSD
$38.31
1 Intel (INTCON) para JMD
$6,143.0085
1 Intel (INTCON) para KHR
154,475.4975
1 Intel (INTCON) para KMF
Fr16,243.44
1 Intel (INTCON) para LAK
832,826.0703
1 Intel (INTCON) para LKR
රු11,633.5977
1 Intel (INTCON) para MDL
L650.8869
1 Intel (INTCON) para MGA
Ar173,348.1528
1 Intel (INTCON) para MOP
P306.48
1 Intel (INTCON) para MVR
586.143
1 Intel (INTCON) para MWK
MK66,510.3741
1 Intel (INTCON) para MZN
MT2,448.009
1 Intel (INTCON) para NPR
रु5,378.3409
1 Intel (INTCON) para PYG
271,694.52
1 Intel (INTCON) para RWF
Fr55,511.19
1 Intel (INTCON) para SBD
$314.9082
1 Intel (INTCON) para SCR
535.5738
1 Intel (INTCON) para SRD
$1,520.5239
1 Intel (INTCON) para SVC
$334.8294
1 Intel (INTCON) para SZL
L662.3799
1 Intel (INTCON) para TMT
m134.4681
1 Intel (INTCON) para TND
د.ت112.28661
1 Intel (INTCON) para TTD
$259.7418
1 Intel (INTCON) para UGX
Sh133,472.04
1 Intel (INTCON) para XAF
Fr21,606.84
1 Intel (INTCON) para XCD
$103.437
1 Intel (INTCON) para XOF
Fr21,606.84
1 Intel (INTCON) para XPF
Fr3,907.62
1 Intel (INTCON) para BWP
P546.6837
1 Intel (INTCON) para BZD
$77.0031
1 Intel (INTCON) para CVE
$3,648.6444
1 Intel (INTCON) para DJF
Fr6,780.87
1 Intel (INTCON) para DOP
$2,439.5808
1 Intel (INTCON) para DZD
د.ج4,986.8127
1 Intel (INTCON) para FJD
$86.9637
1 Intel (INTCON) para GNF
Fr333,105.45
1 Intel (INTCON) para GTQ
Q293.0715
1 Intel (INTCON) para GYD
$8,014.452
1 Intel (INTCON) para ISK
kr4,712.13

Recurso Intel

Para uma compreensão mais aprofundada de Intel, considere explorar recursos adicionais, como o whitepaper, o site oficial e outras publicações:

Site oficial do Intel
Explorador de blocos

As Pessoas Também Perguntam: Outras Perguntas Sobre Intel

Quanto vale hoje o Intel (INTCON)?
O preço ao vivo de INTCON em USD é 38.31 USD, atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes.
Qual é o preço atual de INTCON para USD?
O preço atual de INTCON para USD é $ 38.31. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens.
Qual é a capitalização de mercado de Intel?
A capitalização de mercado de INTCON é $ 1.90M USD. Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token.
Qual é o fornecimento circulante de INTCON?
O fornecimento circulante de INTCON é de 49.67K USD.
Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de INTCON?
INTCON atingiu um preço máximo histórico de 41.50030651788028 USD.
Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de INTCON?
INTCON atingiu um preço minímo histórico de 23.741402264383435 USD.
Qual é o volume de negociação de INTCON?
O volume de negociação ao vivo de 24 horas para INTCON é $ 73.81K USD.
INTCON vai subir ainda este ano?
INTCON pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do INTCON para uma análise mais detalhada.
Última atualização da página: 2025-10-25 13:27:45 (UTC+8)

Atualizações importantes da indústria sobre o Intel (INTCON)

Aviso legal

Os preços de criptomoedas estão sujeitos a altos riscos de mercado e volatilidade de preços. Deve-se investir em projetos e produtos com os quais está familiarizado e onde entende os riscos envolvidos. Deve-se considerar cuidadosamente a sua experiência de investimento, situação financeira, objetivos de investimento e tolerância ao risco e consultar um assessor financeiro independente antes de fazer qualquer investimento. Este material não deve ser interpretado como aconselhamento financeiro. O desempenho passado não é um indicador confiável do desempenho futuro. O valor do seu investimento pode ir tanto para baixo quanto para cima, e talvez não recupere o montante investido. Você é o único responsável por suas decisões de investimento. A MEXC não se responsabiliza por quaisquer perdas que possa incorrer. Para maiores informações, consulte os nossos Termos de Uso e Aviso de Risco. Observe também que os dados relativos à criptomoedas acima mencionada aqui apresentados (como o seu preço atual ao vivo) são baseados em fontes de terceiros. Elas são apresentadas a você "como estão" e somente para fins informativos, sem representação ou garantia de qualquer tipo. Os links fornecidos para sites de terceiros também não estão sob o controle da MEXC. A MEXC não é responsável pela confiabilidade e precisão de tais sites de terceiros e o seu conteúdo.

Calculadora de INTCON para USD

Montante

INTCON
INTCON
USD
USD

1 INTCON = 38.31 USD

Negocie INTCON

INTCON/USDT
$38.09
$38.09$38.09
+0.15%

Junte-se à MEXC hoje mesmo

Taxa Maker no Spot de --, Taxa Taker no Spot de --
Taxa Maker em Futuros de --, Taxa Taker em Futuros de --

