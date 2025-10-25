O preço ao vivo de iShares Gold Trust hoje é 78.03 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de IAUON para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de IAUON facilmente na MEXC agora.O preço ao vivo de iShares Gold Trust hoje é 78.03 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de IAUON para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de IAUON facilmente na MEXC agora.

Mais sobre IAUON

Informações sobre preços de IAUON

Site oficial do IAUON

Tokenomics de IAUON

Previsão de preço de IAUON

Histórico de preço de IAUON

Guia de compra de IAUON

Conversor de IAUON para moeda Fiat

Spot IAUON

Pré-mercado

Ganhos

Airdrop+

Notícias

Blog

Aprendizado

Logo de iShares Gold Trust

Cotação iShares Gold Trust (IAUON)

Preço em tempo real de 1 IAUON para USD

$78.03
$78.03$78.03
+0.33%1D
USD
Gráfico de preço em tempo real de iShares Gold Trust (IAUON)
Última atualização da página: 2025-10-25 12:58:49 (UTC+8)

Informações de preço de iShares Gold Trust (IAUON) (USD)

Variação de preço em 24 horas:
$ 76.07
$ 76.07$ 76.07
Mínimo 24h
$ 78.34
$ 78.34$ 78.34
Máximo 24h

$ 76.07
$ 76.07$ 76.07

$ 78.34
$ 78.34$ 78.34

$ 82.53676920433921
$ 82.53676920433921$ 82.53676920433921

$ 66.2823140111318
$ 66.2823140111318$ 66.2823140111318

-0.39%

+0.33%

-2.43%

-2.43%

O preço em tempo real de iShares Gold Trust (IAUON) é $ 78.03. Nas últimas 24 horas, IAUON foi negociado entre a mínima de $ 76.07 e a máxima de $ 78.34, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de IAUON é $ 82.53676920433921, enquanto o mais baixo é $ 66.2823140111318.

Em termos de desempenho de curto prazo, IAUON variou -0.39% na última hora, +0.33% nas últimas 24 horas e -2.43% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de iShares Gold Trust (IAUON)

No.1179

$ 9.32M
$ 9.32M$ 9.32M

$ 60.40K
$ 60.40K$ 60.40K

$ 9.32M
$ 9.32M$ 9.32M

119.50K
119.50K 119.50K

119,502.59595408
119,502.59595408 119,502.59595408

ETH

A capitalização de mercado atual de iShares Gold Trust é $ 9.32M, com um volume de negociação de 24 horas de $ 60.40K. A oferta em circulação de IAUON é 119.50K, com um fornecimento total de 119502.59595408. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 9.32M.

Histórico de preços de iShares Gold Trust (IAUON) em USD

Acompanhe as variações de preço de iShares Gold Trust para hoje, 30 dias, 60 dias e 90 dias:

PeríodoVariação (USD)Variação (%)
Hoje$ +0.2567+0.33%
30 dias$ +7.62+10.82%
60 dias$ +28.03+56.06%
90 dias$ +28.03+56.06%
Variação de preço de iShares Gold Trust hoje

Hoje, IAUON registrou uma variação de $ +0.2567 (+0.33%), refletindo sua atividade mais recente no mercado.

Variação de preço de 30 dias de iShares Gold Trust

Nos últimos 30 dias, o preço variou em $ +7.62 (+10.82%), refletindo o desempenho de curto prazo do token.

Variação de preço de 60 dias de iShares Gold Trust

Expandindo a visualização para 60 dias, IAUON teve uma variação de $ +28.03 (+56.06%), oferecendo uma perspectiva mais ampla sobre seu desempenho.

Variação de preço de 90 dias de iShares Gold Trust

Analisando a tendência de 90 dias, o preço variou em $ +28.03 (+56.06%), oferecendo uma visão sobre a trajetória de longo prazo do token.

Confira agora toda a história de preços e os movimentos de iShares Gold Trust (IAUON)!

Confira agora a página de histórico de preço do iShares Gold Trust.

O que é iShares Gold Trust (IAUON)

A Ondo é uma empresa de tecnologia blockchain cuja missão é acelerar a transição para uma economia aberta, desenvolvendo plataformas, ativos e infraestrutura que tragam os mercados financeiros para a blockchain.

iShares Gold Trust está disponível na MEXC, proporcionando a você a conveniência de comprar, fazer hold, transferir e fazer staking do token diretamente em nossa plataforma. Seja você um investidor experiente ou um novato no mundo das criptomoedas, a MEXC oferece uma interface amigável e uma variedade de ferramentas para gerenciar seus investimentos em iShares Gold Trust de forma eficaz. Para mais informações detalhadas sobre este token, convidamos você a visitar nossa página de introdução de ativos digitais.

Além disso, você pode:
- Verificar a disponibilidade de staking de IAUON para saber como ganhar recompensas com suas participações.
- Ler análises e avaliações sobre iShares Gold Trust em nosso blogue para se manter informado sobre as últimas tendências do mercado e insights de especialistas.

Nossos recursos abrangentes são projetados para tornar sua experiência de compra de iShares Gold Trust tranquila e informada, garantindo que você tenha todas as ferramentas e conhecimentos necessários para investir com confiança.

Previsão de preço do iShares Gold Trust (em USD)

Quanto valerá iShares Gold Trust (IAUON) em USD amanhã, na próxima semana ou no próximo mês? Qual poderá ser o valor dos seus ativos em iShares Gold Trust (IAUON) em 2025, 2026, 2027, 2028 - ou até mesmo daqui a 10 ou 20 anos? Use nossa ferramenta de previsão de preços para explorar tanto cenários de curto prazo quanto projeções de longo prazo para iShares Gold Trust.

Confira a previsão de preço de iShares Gold Trust agora!

Tokenomics de iShares Gold Trust (IAUON)

Compreender a tokenomics de iShares Gold Trust (IAUON) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token IAUON agora!

Como comprar iShares Gold Trust (IAUON)

Quer saber como comprar iShares Gold Trust? O processo é simples e sem complicações! Você pode comprar iShares Gold Trust facilmente na MEXC seguindo nosso guia passo a passo de Como Comprar. Fornecemos instruções detalhadas e tutoriais em vídeo, demonstrando como se cadastrar na MEXC e usar as várias opções de pagamento convenientes disponíveis.

IAUON para moedas locais

1 iShares Gold Trust (IAUON) para VND
2,053,359.45
1 iShares Gold Trust (IAUON) para AUD
A$119.3859
1 iShares Gold Trust (IAUON) para GBP
58.5225
1 iShares Gold Trust (IAUON) para EUR
67.1058
1 iShares Gold Trust (IAUON) para USD
$78.03
1 iShares Gold Trust (IAUON) para MYR
RM329.2866
1 iShares Gold Trust (IAUON) para TRY
3,272.5782
1 iShares Gold Trust (IAUON) para JPY
¥11,860.56
1 iShares Gold Trust (IAUON) para ARS
ARS$116,288.8893
1 iShares Gold Trust (IAUON) para RUB
6,211.9683
1 iShares Gold Trust (IAUON) para INR
6,851.8143
1 iShares Gold Trust (IAUON) para IDR
Rp1,300,499.4798
1 iShares Gold Trust (IAUON) para PHP
4,584.2625
1 iShares Gold Trust (IAUON) para EGP
￡E.3,715.0083
1 iShares Gold Trust (IAUON) para BRL
R$419.8014
1 iShares Gold Trust (IAUON) para CAD
C$109.242
1 iShares Gold Trust (IAUON) para BDT
9,535.266
1 iShares Gold Trust (IAUON) para NGN
113,912.0955
1 iShares Gold Trust (IAUON) para COP
$302,441.1588
1 iShares Gold Trust (IAUON) para ZAR
R.1,346.7978
1 iShares Gold Trust (IAUON) para UAH
3,260.8737
1 iShares Gold Trust (IAUON) para TZS
T.Sh.194,104.3068
1 iShares Gold Trust (IAUON) para VES
Bs16,542.36
1 iShares Gold Trust (IAUON) para CLP
$73,426.23
1 iShares Gold Trust (IAUON) para PKR
Rs21,924.0891
1 iShares Gold Trust (IAUON) para KZT
42,019.155
1 iShares Gold Trust (IAUON) para THB
฿2,547.6795
1 iShares Gold Trust (IAUON) para TWD
NT$2,406.4452
1 iShares Gold Trust (IAUON) para AED
د.إ286.3701
1 iShares Gold Trust (IAUON) para CHF
Fr61.6437
1 iShares Gold Trust (IAUON) para HKD
HK$605.5128
1 iShares Gold Trust (IAUON) para AMD
֏29,884.7097
1 iShares Gold Trust (IAUON) para MAD
.د.م719.4366
1 iShares Gold Trust (IAUON) para MXN
$1,439.6535
1 iShares Gold Trust (IAUON) para SAR
ريال292.6125
1 iShares Gold Trust (IAUON) para ETB
Br11,783.3103
1 iShares Gold Trust (IAUON) para KES
KSh10,080.6957
1 iShares Gold Trust (IAUON) para JOD
د.أ55.32327
1 iShares Gold Trust (IAUON) para PLN
284.8095
1 iShares Gold Trust (IAUON) para RON
лв340.9911
1 iShares Gold Trust (IAUON) para SEK
kr733.482
1 iShares Gold Trust (IAUON) para BGN
лв131.0904
1 iShares Gold Trust (IAUON) para HUF
Ft26,175.1635
1 iShares Gold Trust (IAUON) para CZK
1,631.6073
1 iShares Gold Trust (IAUON) para KWD
د.ك23.87718
1 iShares Gold Trust (IAUON) para ILS
255.9384
1 iShares Gold Trust (IAUON) para BOB
Bs538.407
1 iShares Gold Trust (IAUON) para AZN
132.651
1 iShares Gold Trust (IAUON) para TJS
SM720.2169
1 iShares Gold Trust (IAUON) para GEL
211.4613
1 iShares Gold Trust (IAUON) para AOA
Kz71,587.0629
1 iShares Gold Trust (IAUON) para BHD
.د.ب29.33928
1 iShares Gold Trust (IAUON) para BMD
$78.03
1 iShares Gold Trust (IAUON) para DKK
kr500.9526
1 iShares Gold Trust (IAUON) para HNL
L2,039.7042
1 iShares Gold Trust (IAUON) para MUR
3,552.7059
1 iShares Gold Trust (IAUON) para NAD
$1,346.7978
1 iShares Gold Trust (IAUON) para NOK
kr781.0803
1 iShares Gold Trust (IAUON) para NZD
$134.9919
1 iShares Gold Trust (IAUON) para PAB
B/.78.03
1 iShares Gold Trust (IAUON) para PGK
K328.5063
1 iShares Gold Trust (IAUON) para QAR
ر.ق284.0292
1 iShares Gold Trust (IAUON) para RSD
дин.7,876.3482
1 iShares Gold Trust (IAUON) para UZS
soʻm951,585.2136
1 iShares Gold Trust (IAUON) para ALL
L6,476.49
1 iShares Gold Trust (IAUON) para ANG
ƒ139.6737
1 iShares Gold Trust (IAUON) para AWG
ƒ139.6737
1 iShares Gold Trust (IAUON) para BBD
$156.06
1 iShares Gold Trust (IAUON) para BAM
KM131.0904
1 iShares Gold Trust (IAUON) para BIF
Fr230,110.47
1 iShares Gold Trust (IAUON) para BND
$100.6587
1 iShares Gold Trust (IAUON) para BSD
$78.03
1 iShares Gold Trust (IAUON) para JMD
$12,512.1105
1 iShares Gold Trust (IAUON) para KHR
314,636.4675
1 iShares Gold Trust (IAUON) para KMF
Fr33,084.72
1 iShares Gold Trust (IAUON) para LAK
1,696,304.3139
1 iShares Gold Trust (IAUON) para LKR
රු23,695.3701
1 iShares Gold Trust (IAUON) para MDL
L1,325.7297
1 iShares Gold Trust (IAUON) para MGA
Ar353,076.3864
1 iShares Gold Trust (IAUON) para MOP
P624.24
1 iShares Gold Trust (IAUON) para MVR
1,193.859
1 iShares Gold Trust (IAUON) para MWK
MK135,468.6633
1 iShares Gold Trust (IAUON) para MZN
MT4,986.117
1 iShares Gold Trust (IAUON) para NPR
रु10,954.6317
1 iShares Gold Trust (IAUON) para PYG
553,388.76
1 iShares Gold Trust (IAUON) para RWF
Fr113,065.47
1 iShares Gold Trust (IAUON) para SBD
$641.4066
1 iShares Gold Trust (IAUON) para SCR
1,090.8594
1 iShares Gold Trust (IAUON) para SRD
$3,097.0107
1 iShares Gold Trust (IAUON) para SVC
$681.9822
1 iShares Gold Trust (IAUON) para SZL
L1,349.1387
1 iShares Gold Trust (IAUON) para TMT
m273.8853
1 iShares Gold Trust (IAUON) para TND
د.ت228.70593
1 iShares Gold Trust (IAUON) para TTD
$529.0434
1 iShares Gold Trust (IAUON) para UGX
Sh271,856.52
1 iShares Gold Trust (IAUON) para XAF
Fr44,008.92
1 iShares Gold Trust (IAUON) para XCD
$210.681
1 iShares Gold Trust (IAUON) para XOF
Fr44,008.92
1 iShares Gold Trust (IAUON) para XPF
Fr7,959.06
1 iShares Gold Trust (IAUON) para BWP
P1,113.4881
1 iShares Gold Trust (IAUON) para BZD
$156.8403
1 iShares Gold Trust (IAUON) para CVE
$7,431.5772
1 iShares Gold Trust (IAUON) para DJF
Fr13,811.31
1 iShares Gold Trust (IAUON) para DOP
$4,968.9504
1 iShares Gold Trust (IAUON) para DZD
د.ج10,157.1651
1 iShares Gold Trust (IAUON) para FJD
$177.1281
1 iShares Gold Trust (IAUON) para GNF
Fr678,470.85
1 iShares Gold Trust (IAUON) para GTQ
Q596.9295
1 iShares Gold Trust (IAUON) para GYD
$16,323.876
1 iShares Gold Trust (IAUON) para ISK
kr9,597.69

Recurso iShares Gold Trust

Para uma compreensão mais aprofundada de iShares Gold Trust, considere explorar recursos adicionais, como o whitepaper, o site oficial e outras publicações:

Site oficial do iShares Gold Trust
Explorador de blocos

As Pessoas Também Perguntam: Outras Perguntas Sobre iShares Gold Trust

Quanto vale hoje o iShares Gold Trust (IAUON)?
O preço ao vivo de IAUON em USD é 78.03 USD, atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes.
Qual é o preço atual de IAUON para USD?
O preço atual de IAUON para USD é $ 78.03. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens.
Qual é a capitalização de mercado de iShares Gold Trust?
A capitalização de mercado de IAUON é $ 9.32M USD. Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token.
Qual é o fornecimento circulante de IAUON?
O fornecimento circulante de IAUON é de 119.50K USD.
Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de IAUON?
IAUON atingiu um preço máximo histórico de 82.53676920433921 USD.
Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de IAUON?
IAUON atingiu um preço minímo histórico de 66.2823140111318 USD.
Qual é o volume de negociação de IAUON?
O volume de negociação ao vivo de 24 horas para IAUON é $ 60.40K USD.
IAUON vai subir ainda este ano?
IAUON pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do IAUON para uma análise mais detalhada.
Última atualização da página: 2025-10-25 12:58:49 (UTC+8)

Atualizações importantes da indústria sobre o iShares Gold Trust (IAUON)

Hora (UTC+8)TipoInformação
10-24 21:49:00Atualizações da Indústria
Alguns tokens no ecossistema Base começam a subir, com PING, CLANKER e VIRTUAL a ganhar mais atenção
10-23 22:32:48Atualizações da Indústria
Índice de medo das criptomoedas sobe para 27, mercado muda de "medo extremo" para "medo"
10-23 15:34:02Atualizações da Indústria
As taxas de financiamento atuais das CEX e DEX populares indicam que o mercado está mais pessimista em relação às altcoins, enquanto as taxas do Bitcoin retornaram ao neutro
10-23 01:13:05Atualizações da Indústria
Índice de medo das criptomoedas cai, mercado volta ao modo de "medo extremo"
10-22 21:14:27Atualizações da Indústria
O Bitcoin caiu 5,12% até agora em outubro, potencialmente marcando o terceiro outubro em declínio na história
10-22 12:58:37Atualizações da Indústria
Bitcoin cai abaixo de $109.000, Ethereum perde suporte de $3.900, capitalização total do mercado cripto cai para $3,751 triliões

Notícias principais

Por Que Tantas Pessoas Ainda Perdem Dinheiro em um Bull Run?

October 6, 2025

A Ascensão das Redes Layer 2 do Bitcoin: Compreendendo a Tecnologia que Está Transformando o Futuro do Bitcoin em 2025

October 6, 2025

Altcoins em 2025: Quando o TOTAL3 Atinge Novas Alturas, mas Seu Portfólio Não Se Move

October 5, 2025
Ver mais

Aviso legal

Os preços de criptomoedas estão sujeitos a altos riscos de mercado e volatilidade de preços. Deve-se investir em projetos e produtos com os quais está familiarizado e onde entende os riscos envolvidos. Deve-se considerar cuidadosamente a sua experiência de investimento, situação financeira, objetivos de investimento e tolerância ao risco e consultar um assessor financeiro independente antes de fazer qualquer investimento. Este material não deve ser interpretado como aconselhamento financeiro. O desempenho passado não é um indicador confiável do desempenho futuro. O valor do seu investimento pode ir tanto para baixo quanto para cima, e talvez não recupere o montante investido. Você é o único responsável por suas decisões de investimento. A MEXC não se responsabiliza por quaisquer perdas que possa incorrer. Para maiores informações, consulte os nossos Termos de Uso e Aviso de Risco. Observe também que os dados relativos à criptomoedas acima mencionada aqui apresentados (como o seu preço atual ao vivo) são baseados em fontes de terceiros. Elas são apresentadas a você "como estão" e somente para fins informativos, sem representação ou garantia de qualquer tipo. Os links fornecidos para sites de terceiros também não estão sob o controle da MEXC. A MEXC não é responsável pela confiabilidade e precisão de tais sites de terceiros e o seu conteúdo.

Calculadora de IAUON para USD

Montante

IAUON
IAUON
USD
USD

1 IAUON = 78.03 USD

Negocie IAUON

IAUON/USDT
$78.03
$78.03$78.03
+0.25%

Junte-se à MEXC hoje mesmo

Taxa Maker no Spot de --, Taxa Taker no Spot de --
Taxa Maker em Futuros de --, Taxa Taker em Futuros de --

HOT

Criptomoedas que estão em alta atualmente e ganhando atenção significativa do mercado

Logo de Bitcoin

Bitcoin

BTC

$111,228.85
$111,228.85$111,228.85

+1.07%

Logo de Ethereum

Ethereum

ETH

$3,922.88
$3,922.88$3,922.88

+0.87%

Logo de Ping

Ping

PING

$0.05829
$0.05829$0.05829

+61.02%

Logo de Solana

Solana

SOL

$194.21
$194.21$194.21

+2.51%

Logo de USDCoin

USDCoin

USDC

$0.9997
$0.9997$0.9997

-0.01%

TOP volume

As criptomoedas com o maior volume de negociação

Logo de Ethereum

Ethereum

ETH

$3,922.88
$3,922.88$3,922.88

+0.87%

Logo de Bitcoin

Bitcoin

BTC

$111,228.85
$111,228.85$111,228.85

+1.07%

Logo de Solana

Solana

SOL

$194.21
$194.21$194.21

+2.51%

Logo de XRP

XRP

XRP

$2.5576
$2.5576$2.5576

+3.13%

Logo de DOGE

DOGE

DOGE

$0.19859
$0.19859$0.19859

+1.88%

Recém-adicionados

Criptomoedas listadas recentemente que estão disponíveis para negociação

Logo de HODL

HODL

HODL

$0.0000
$0.0000$0.0000

0.00%

Logo de AstroVerse

AstroVerse

ASTRO

$0.000000
$0.000000$0.000000

0.00%

Logo de SILVER

SILVER

SILVER

$0.0000000000000000
$0.0000000000000000$0.0000000000000000

0.00%

Logo de DramaBits

DramaBits

DRAMA

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo de PEPPER

PEPPER

PEPPER

$0.000000001995
$0.000000001995$0.000000001995

+99.50%

Principais altas

Principais altas do dia

Logo de QBOT AI TRADING

QBOT AI TRADING

QBOT

$0.0000000000000000005332
$0.0000000000000000005332$0.0000000000000000005332

+2,301.80%

Logo de Cryvantis

Cryvantis

CRYVANTIS

$0.0010600
$0.0010600$0.0010600

+1,370.18%

Logo de APRO

APRO

AT

$0.3602
$0.3602$0.3602

+260.20%

Logo de Giggle Fund

Giggle Fund

GIGGLE

$257.47
$257.47$257.47

+184.37%

Logo de Orochi Network

Orochi Network

ON

$0.2633
$0.2633$0.2633

+163.30%