O preço ao vivo de HUMP AI hoje é 0.000029 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de HUMP para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de HUMP facilmente na MEXC agora.

Logo de HUMP AI

Cotação HUMP AI (HUMP)

Preço em tempo real de 1 HUMP para USD

$0.000029
$0.000029$0.000029
0.00%1D
USD
Gráfico de preço em tempo real de HUMP AI (HUMP)
Última atualização da página: 2025-10-25 13:26:49 (UTC+8)

Informações de preço de HUMP AI (HUMP) (USD)

Variação de preço em 24 horas:
$ 0.000023
$ 0.000023$ 0.000023
Mínimo 24h
$ 0.000037
$ 0.000037$ 0.000037
Máximo 24h

$ 0.000023
$ 0.000023$ 0.000023

$ 0.000037
$ 0.000037$ 0.000037

--
----

--
----

0.00%

0.00%

-30.96%

-30.96%

O preço em tempo real de HUMP AI (HUMP) é $ 0.000029. Nas últimas 24 horas, HUMP foi negociado entre a mínima de $ 0.000023 e a máxima de $ 0.000037, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de HUMP é --, enquanto o mais baixo é --.

Em termos de desempenho de curto prazo, HUMP variou 0.00% na última hora, 0.00% nas últimas 24 horas e -30.96% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de HUMP AI (HUMP)

--
----

$ 6.16K
$ 6.16K$ 6.16K

$ 145.00K
$ 145.00K$ 145.00K

--
----

5,000,000,000
5,000,000,000 5,000,000,000

BSC

A capitalização de mercado atual de HUMP AI é --, com um volume de negociação de 24 horas de $ 6.16K. A oferta em circulação de HUMP é --, com um fornecimento total de 5000000000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 145.00K.

Histórico de preços de HUMP AI (HUMP) em USD

Acompanhe as variações de preço de HUMP AI para hoje, 30 dias, 60 dias e 90 dias:

PeríodoVariação (USD)Variação (%)
Hoje$ 00.00%
30 dias$ -0.013971-99.80%
60 dias$ -0.024971-99.89%
90 dias$ -0.024971-99.89%
Variação de preço de HUMP AI hoje

Hoje, HUMP registrou uma variação de $ 0 (0.00%), refletindo sua atividade mais recente no mercado.

Variação de preço de 30 dias de HUMP AI

Nos últimos 30 dias, o preço variou em $ -0.013971 (-99.80%), refletindo o desempenho de curto prazo do token.

Variação de preço de 60 dias de HUMP AI

Expandindo a visualização para 60 dias, HUMP teve uma variação de $ -0.024971 (-99.89%), oferecendo uma perspectiva mais ampla sobre seu desempenho.

Variação de preço de 90 dias de HUMP AI

Analisando a tendência de 90 dias, o preço variou em $ -0.024971 (-99.89%), oferecendo uma visão sobre a trajetória de longo prazo do token.

Confira agora toda a história de preços e os movimentos de HUMP AI (HUMP)!

Confira agora a página de histórico de preço do HUMP AI.

O que é HUMP AI (HUMP)

HUMP AI é um ecossistema GameFi aprimorado por IA construído em torno de um personagem icônico – Humpty Dumpty. Projetada para a próxima onda de usuários nativos do Telegram, a plataforma utiliza agentes inteligentes de IA para validar a jogabilidade, adaptar a dificuldade e recompensar a participação dos usuários. Sem necessidade de downloads ou carteiras para começar, os usuários interagem por meio de um Mini-App interativo no Telegram, completando missões, ganhando tokens e subindo em classificações em tempo real.

HUMP AI está disponível na MEXC, proporcionando a você a conveniência de comprar, fazer hold, transferir e fazer staking do token diretamente em nossa plataforma. Seja você um investidor experiente ou um novato no mundo das criptomoedas, a MEXC oferece uma interface amigável e uma variedade de ferramentas para gerenciar seus investimentos em HUMP AI de forma eficaz. Para mais informações detalhadas sobre este token, convidamos você a visitar nossa página de introdução de ativos digitais.

Além disso, você pode:
- Verificar a disponibilidade de staking de HUMP para saber como ganhar recompensas com suas participações.
- Ler análises e avaliações sobre HUMP AI em nosso blogue para se manter informado sobre as últimas tendências do mercado e insights de especialistas.

Nossos recursos abrangentes são projetados para tornar sua experiência de compra de HUMP AI tranquila e informada, garantindo que você tenha todas as ferramentas e conhecimentos necessários para investir com confiança.

Previsão de preço do HUMP AI (em USD)

Quanto valerá HUMP AI (HUMP) em USD amanhã, na próxima semana ou no próximo mês? Qual poderá ser o valor dos seus ativos em HUMP AI (HUMP) em 2025, 2026, 2027, 2028 - ou até mesmo daqui a 10 ou 20 anos? Use nossa ferramenta de previsão de preços para explorar tanto cenários de curto prazo quanto projeções de longo prazo para HUMP AI.

Confira a previsão de preço de HUMP AI agora!

Tokenomics de HUMP AI (HUMP)

Compreender a tokenomics de HUMP AI (HUMP) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token HUMP agora!

Como comprar HUMP AI (HUMP)

Quer saber como comprar HUMP AI? O processo é simples e sem complicações! Você pode comprar HUMP AI facilmente na MEXC seguindo nosso guia passo a passo de Como Comprar. Fornecemos instruções detalhadas e tutoriais em vídeo, demonstrando como se cadastrar na MEXC e usar as várias opções de pagamento convenientes disponíveis.

HUMP para moedas locais

1 HUMP AI (HUMP) para VND
0.763135
1 HUMP AI (HUMP) para AUD
A$0.00004437
1 HUMP AI (HUMP) para GBP
0.00002175
1 HUMP AI (HUMP) para EUR
0.00002494
1 HUMP AI (HUMP) para USD
$0.000029
1 HUMP AI (HUMP) para MYR
RM0.00012238
1 HUMP AI (HUMP) para TRY
0.00121626
1 HUMP AI (HUMP) para JPY
¥0.004408
1 HUMP AI (HUMP) para ARS
ARS$0.04321899
1 HUMP AI (HUMP) para RUB
0.00230869
1 HUMP AI (HUMP) para INR
0.00254649
1 HUMP AI (HUMP) para IDR
Rp0.48333314
1 HUMP AI (HUMP) para PHP
0.00170375
1 HUMP AI (HUMP) para EGP
￡E.0.00138069
1 HUMP AI (HUMP) para BRL
R$0.00015602
1 HUMP AI (HUMP) para CAD
C$0.0000406
1 HUMP AI (HUMP) para BDT
0.0035438
1 HUMP AI (HUMP) para NGN
0.04233565
1 HUMP AI (HUMP) para COP
$0.11240284
1 HUMP AI (HUMP) para ZAR
R.0.00050054
1 HUMP AI (HUMP) para UAH
0.00121191
1 HUMP AI (HUMP) para TZS
T.Sh.0.07213924
1 HUMP AI (HUMP) para VES
Bs0.006148
1 HUMP AI (HUMP) para CLP
$0.027289
1 HUMP AI (HUMP) para PKR
Rs0.00814813
1 HUMP AI (HUMP) para KZT
0.0156165
1 HUMP AI (HUMP) para THB
฿0.00094685
1 HUMP AI (HUMP) para TWD
NT$0.00089436
1 HUMP AI (HUMP) para AED
د.إ0.00010643
1 HUMP AI (HUMP) para CHF
Fr0.00002291
1 HUMP AI (HUMP) para HKD
HK$0.00022504
1 HUMP AI (HUMP) para AMD
֏0.01110671
1 HUMP AI (HUMP) para MAD
.د.م0.00026738
1 HUMP AI (HUMP) para MXN
$0.00053505
1 HUMP AI (HUMP) para SAR
ريال0.00010875
1 HUMP AI (HUMP) para ETB
Br0.00437929
1 HUMP AI (HUMP) para KES
KSh0.00374651
1 HUMP AI (HUMP) para JOD
د.أ0.000020561
1 HUMP AI (HUMP) para PLN
0.00010585
1 HUMP AI (HUMP) para RON
лв0.00012673
1 HUMP AI (HUMP) para SEK
kr0.0002726
1 HUMP AI (HUMP) para BGN
лв0.00004872
1 HUMP AI (HUMP) para HUF
Ft0.00972805
1 HUMP AI (HUMP) para CZK
0.00060639
1 HUMP AI (HUMP) para KWD
د.ك0.000008874
1 HUMP AI (HUMP) para ILS
0.00009512
1 HUMP AI (HUMP) para BOB
Bs0.0002001
1 HUMP AI (HUMP) para AZN
0.0000493
1 HUMP AI (HUMP) para TJS
SM0.00026767
1 HUMP AI (HUMP) para GEL
0.00007859
1 HUMP AI (HUMP) para AOA
Kz0.02660547
1 HUMP AI (HUMP) para BHD
.د.ب0.000010904
1 HUMP AI (HUMP) para BMD
$0.000029
1 HUMP AI (HUMP) para DKK
kr0.00018618
1 HUMP AI (HUMP) para HNL
L0.00075806
1 HUMP AI (HUMP) para MUR
0.00132037
1 HUMP AI (HUMP) para NAD
$0.00050054
1 HUMP AI (HUMP) para NOK
kr0.00029029
1 HUMP AI (HUMP) para NZD
$0.00005017
1 HUMP AI (HUMP) para PAB
B/.0.000029
1 HUMP AI (HUMP) para PGK
K0.00012209
1 HUMP AI (HUMP) para QAR
ر.ق0.00010556
1 HUMP AI (HUMP) para RSD
дин.0.00292726
1 HUMP AI (HUMP) para UZS
soʻm0.35365848
1 HUMP AI (HUMP) para ALL
L0.002407
1 HUMP AI (HUMP) para ANG
ƒ0.00005191
1 HUMP AI (HUMP) para AWG
ƒ0.00005191
1 HUMP AI (HUMP) para BBD
$0.000058
1 HUMP AI (HUMP) para BAM
KM0.00004872
1 HUMP AI (HUMP) para BIF
Fr0.085521
1 HUMP AI (HUMP) para BND
$0.00003741
1 HUMP AI (HUMP) para BSD
$0.000029
1 HUMP AI (HUMP) para JMD
$0.00465015
1 HUMP AI (HUMP) para KHR
0.11693525
1 HUMP AI (HUMP) para KMF
Fr0.012296
1 HUMP AI (HUMP) para LAK
0.63043477
1 HUMP AI (HUMP) para LKR
රු0.00880643
1 HUMP AI (HUMP) para MDL
L0.00049271
1 HUMP AI (HUMP) para MGA
Ar0.13122152
1 HUMP AI (HUMP) para MOP
P0.000232
1 HUMP AI (HUMP) para MVR
0.0004437
1 HUMP AI (HUMP) para MWK
MK0.05034719
1 HUMP AI (HUMP) para MZN
MT0.0018531
1 HUMP AI (HUMP) para NPR
रु0.00407131
1 HUMP AI (HUMP) para PYG
0.205668
1 HUMP AI (HUMP) para RWF
Fr0.042021
1 HUMP AI (HUMP) para SBD
$0.00023838
1 HUMP AI (HUMP) para SCR
0.00040542
1 HUMP AI (HUMP) para SRD
$0.00115101
1 HUMP AI (HUMP) para SVC
$0.00025346
1 HUMP AI (HUMP) para SZL
L0.00050141
1 HUMP AI (HUMP) para TMT
m0.00010179
1 HUMP AI (HUMP) para TND
د.ت0.000084999
1 HUMP AI (HUMP) para TTD
$0.00019662
1 HUMP AI (HUMP) para UGX
Sh0.101036
1 HUMP AI (HUMP) para XAF
Fr0.016356
1 HUMP AI (HUMP) para XCD
$0.0000783
1 HUMP AI (HUMP) para XOF
Fr0.016356
1 HUMP AI (HUMP) para XPF
Fr0.002958
1 HUMP AI (HUMP) para BWP
P0.00041383
1 HUMP AI (HUMP) para BZD
$0.00005829
1 HUMP AI (HUMP) para CVE
$0.00276196
1 HUMP AI (HUMP) para DJF
Fr0.005133
1 HUMP AI (HUMP) para DOP
$0.00184672
1 HUMP AI (HUMP) para DZD
د.ج0.00377493
1 HUMP AI (HUMP) para FJD
$0.00006583
1 HUMP AI (HUMP) para GNF
Fr0.252155
1 HUMP AI (HUMP) para GTQ
Q0.00022185
1 HUMP AI (HUMP) para GYD
$0.0060668
1 HUMP AI (HUMP) para ISK
kr0.003567

Recurso HUMP AI

Para uma compreensão mais aprofundada de HUMP AI, considere explorar recursos adicionais, como o whitepaper, o site oficial e outras publicações:

Whitepaper
Site oficial do HUMP AI
Explorador de blocos

As Pessoas Também Perguntam: Outras Perguntas Sobre HUMP AI

Quanto vale hoje o HUMP AI (HUMP)?
O preço ao vivo de HUMP em USD é 0.000029 USD, atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes.
Qual é o preço atual de HUMP para USD?
O preço atual de HUMP para USD é $ 0.000029. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens.
Qual é a capitalização de mercado de HUMP AI?
A capitalização de mercado de HUMP é -- USD. Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token.
Qual é o fornecimento circulante de HUMP?
O fornecimento circulante de HUMP é de -- USD.
Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de HUMP?
HUMP atingiu um preço máximo histórico de -- USD.
Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de HUMP?
HUMP atingiu um preço minímo histórico de -- USD.
Qual é o volume de negociação de HUMP?
O volume de negociação ao vivo de 24 horas para HUMP é $ 6.16K USD.
HUMP vai subir ainda este ano?
HUMP pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do HUMP para uma análise mais detalhada.
Última atualização da página: 2025-10-25 13:26:49 (UTC+8)

Atualizações importantes da indústria sobre o HUMP AI (HUMP)

Hora (UTC+8)TipoInformação
10-24 21:49:00Atualizações da Indústria
Alguns tokens no ecossistema Base começam a subir, com PING, CLANKER e VIRTUAL a ganhar mais atenção
10-23 22:32:48Atualizações da Indústria
Índice de medo das criptomoedas sobe para 27, mercado muda de "medo extremo" para "medo"
10-23 15:34:02Atualizações da Indústria
As taxas de financiamento atuais das CEX e DEX populares indicam que o mercado está mais pessimista em relação às altcoins, enquanto as taxas do Bitcoin retornaram ao neutro
10-23 01:13:05Atualizações da Indústria
Índice de medo das criptomoedas cai, mercado volta ao modo de "medo extremo"
10-22 21:14:27Atualizações da Indústria
O Bitcoin caiu 5,12% até agora em outubro, potencialmente marcando o terceiro outubro em declínio na história
10-22 12:58:37Atualizações da Indústria
Bitcoin cai abaixo de $109.000, Ethereum perde suporte de $3.900, capitalização total do mercado cripto cai para $3,751 triliões

Notícias principais

Por Que Tantas Pessoas Ainda Perdem Dinheiro em um Bull Run?

October 6, 2025

A Ascensão das Redes Layer 2 do Bitcoin: Compreendendo a Tecnologia que Está Transformando o Futuro do Bitcoin em 2025

October 6, 2025

Altcoins em 2025: Quando o TOTAL3 Atinge Novas Alturas, mas Seu Portfólio Não Se Move

October 5, 2025
Ver mais

Aviso legal

Os preços de criptomoedas estão sujeitos a altos riscos de mercado e volatilidade de preços. Deve-se investir em projetos e produtos com os quais está familiarizado e onde entende os riscos envolvidos. Deve-se considerar cuidadosamente a sua experiência de investimento, situação financeira, objetivos de investimento e tolerância ao risco e consultar um assessor financeiro independente antes de fazer qualquer investimento. Este material não deve ser interpretado como aconselhamento financeiro. O desempenho passado não é um indicador confiável do desempenho futuro. O valor do seu investimento pode ir tanto para baixo quanto para cima, e talvez não recupere o montante investido. Você é o único responsável por suas decisões de investimento. A MEXC não se responsabiliza por quaisquer perdas que possa incorrer. Para maiores informações, consulte os nossos Termos de Uso e Aviso de Risco. Observe também que os dados relativos à criptomoedas acima mencionada aqui apresentados (como o seu preço atual ao vivo) são baseados em fontes de terceiros. Elas são apresentadas a você "como estão" e somente para fins informativos, sem representação ou garantia de qualquer tipo. Os links fornecidos para sites de terceiros também não estão sob o controle da MEXC. A MEXC não é responsável pela confiabilidade e precisão de tais sites de terceiros e o seu conteúdo.

Calculadora de HUMP para USD

Montante

HUMP
HUMP
USD
USD

1 HUMP = 0.000029 USD

Negocie HUMP

HUMP/USDT
$0.000029
$0.000029$0.000029
0.00%

Junte-se à MEXC hoje mesmo

Taxa Maker no Spot de --, Taxa Taker no Spot de --
Taxa Maker em Futuros de --, Taxa Taker em Futuros de --

