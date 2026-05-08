Qual é o preço atual de Huch?

O preço em tempo real de Huch (HUCH) é $0.00000964 USD. Essa avaliação em tempo real é atualizada continuamente e reúne preços das principais exchanges globais para garantir que você veja uma taxa de mercado precisa.

Como Huch está posicionado no mercado?

Huch ocupa atualmente a posição de número #10004 no ranking de mercado, com uma capitalização de mercado de $9653.73. Esse ranking é influenciado pela profundidade da liquidez, pela demanda geral dos investidores e pela oferta circulante de tokens.

Qual é a oferta circulante de HUCH?

A oferta circulante de HUCH é de 999914248.769541 tokens, representando a quantidade disponível no mercado aberto. Esse número desempenha um papel importante na determinação da valorização do mercado, da escassez e da dinâmica inflacionária de longo prazo.

Qual é a faixa de preço de 24 horas de Huch?

Nas últimas 24 horas, Huch teve uma variação de preço entre $0.00000961 (mínimo de 24 horas) e $0.00000968 (máximo de 24 horas). Essa faixa de volatilidade ajuda os traders a entender o impulso de curto prazo e a imprevisibilidade do mercado.

Quão distante Huch está do seu máximo histórico e do seu mínimo histórico?

Huch atingiu um máximo histórico de $0.01253648, enquanto o preço mais baixo registrado (ATL) é de $0.00000934. Esses marcos históricos permitem que os traders avaliem o potencial de preços e os ciclos de longo prazo.

Quão ativo está o trading de HUCH hoje?

O volume de trading nas últimas 24 horas é de $--, refletindo a participação atual no mercado. Um volume maior frequentemente indica um interesse mais forte dos investidores e uma liquidez de mercado mais profunda.

O que está influenciando a direção recente da tendência de Huch?

A movimentação atual do preço de -0.37% nas últimas 24 horas é moldada pelo sentimento do mercado, pela atividade de trading, por fatores macroeconômicos e por atualizações específicas do ecossistema relacionadas à Gaming (GameFi),Gaming Utility Token,Gaming Marketplace. Aumentos repentinos no volume também podem atuar como catalisadores para movimentos bruscos de preço.