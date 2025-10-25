O preço ao vivo de Grand Gangsta City hoje é 0.002193 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de GGC para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de GGC facilmente na MEXC agora.O preço ao vivo de Grand Gangsta City hoje é 0.002193 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de GGC para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de GGC facilmente na MEXC agora.

Cotação Grand Gangsta City (GGC)

Preço em tempo real de 1 GGC para USD

$0.002193
+1.43%1D
USD
Gráfico de preço em tempo real de Grand Gangsta City (GGC)
Última atualização da página: 2025-10-25 13:24:21 (UTC+8)

Informações de preço de Grand Gangsta City (GGC) (USD)

Variação de preço em 24 horas:
$ 0.002138
Mínimo 24h
$ 0.002217
Máximo 24h

$ 0.002138
$ 0.002217
--
--
-0.10%

+1.43%

+19.77%

+19.77%

O preço em tempo real de Grand Gangsta City (GGC) é $ 0.002193. Nas últimas 24 horas, GGC foi negociado entre a mínima de $ 0.002138 e a máxima de $ 0.002217, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de GGC é --, enquanto o mais baixo é --.

Em termos de desempenho de curto prazo, GGC variou -0.10% na última hora, +1.43% nas últimas 24 horas e +19.77% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Grand Gangsta City (GGC)

--
$ 130.72K
$ 2.19M
--
1,000,000,000
SEIEVM

A capitalização de mercado atual de Grand Gangsta City é --, com um volume de negociação de 24 horas de $ 130.72K. A oferta em circulação de GGC é --, com um fornecimento total de 1000000000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 2.19M.

Histórico de preços de Grand Gangsta City (GGC) em USD

Acompanhe as variações de preço de Grand Gangsta City para hoje, 30 dias, 60 dias e 90 dias:

PeríodoVariação (USD)Variação (%)
Hoje$ +0.00003092+1.43%
30 dias$ -0.001204-35.45%
60 dias$ -0.002622-54.46%
90 dias$ -0.005706-72.24%
Variação de preço de Grand Gangsta City hoje

Hoje, GGC registrou uma variação de $ +0.00003092 (+1.43%), refletindo sua atividade mais recente no mercado.

Variação de preço de 30 dias de Grand Gangsta City

Nos últimos 30 dias, o preço variou em $ -0.001204 (-35.45%), refletindo o desempenho de curto prazo do token.

Variação de preço de 60 dias de Grand Gangsta City

Expandindo a visualização para 60 dias, GGC teve uma variação de $ -0.002622 (-54.46%), oferecendo uma perspectiva mais ampla sobre seu desempenho.

Variação de preço de 90 dias de Grand Gangsta City

Analisando a tendência de 90 dias, o preço variou em $ -0.005706 (-72.24%), oferecendo uma visão sobre a trajetória de longo prazo do token.

Confira agora toda a história de preços e os movimentos de Grand Gangsta City (GGC)!

Confira agora a página de histórico de preço do Grand Gangsta City.

O que é Grand Gangsta City (GGC)

Grand Gangsta City é um jogo de mundo aberto em Web3 desenvolvido na Sei Network. Mergulhe em uma cidade virtual gigantesca, conclua missões, forme sua gangue e ganhe recompensas reais. Seja dono de veículos, personalize seu personagem e interaja com um mundo vivo de NPCs e jogadores. Com a tecnologia blockchain, todos os seus ativos no jogo são realmente seus - seguros, negociáveis e descentralizados

Grand Gangsta City está disponível na MEXC, proporcionando a você a conveniência de comprar, fazer hold, transferir e fazer staking do token diretamente em nossa plataforma. Seja você um investidor experiente ou um novato no mundo das criptomoedas, a MEXC oferece uma interface amigável e uma variedade de ferramentas para gerenciar seus investimentos em Grand Gangsta City de forma eficaz. Para mais informações detalhadas sobre este token, convidamos você a visitar nossa página de introdução de ativos digitais.

Além disso, você pode:
- Verificar a disponibilidade de staking de GGC para saber como ganhar recompensas com suas participações.
- Ler análises e avaliações sobre Grand Gangsta City em nosso blogue para se manter informado sobre as últimas tendências do mercado e insights de especialistas.

Nossos recursos abrangentes são projetados para tornar sua experiência de compra de Grand Gangsta City tranquila e informada, garantindo que você tenha todas as ferramentas e conhecimentos necessários para investir com confiança.

Previsão de preço do Grand Gangsta City (em USD)

Quanto valerá Grand Gangsta City (GGC) em USD amanhã, na próxima semana ou no próximo mês? Qual poderá ser o valor dos seus ativos em Grand Gangsta City (GGC) em 2025, 2026, 2027, 2028 - ou até mesmo daqui a 10 ou 20 anos? Use nossa ferramenta de previsão de preços para explorar tanto cenários de curto prazo quanto projeções de longo prazo para Grand Gangsta City.

Confira a previsão de preço de Grand Gangsta City agora!

Tokenomics de Grand Gangsta City (GGC)

Compreender a tokenomics de Grand Gangsta City (GGC) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token GGC agora!

Como comprar Grand Gangsta City (GGC)

Quer saber como comprar Grand Gangsta City? O processo é simples e sem complicações! Você pode comprar Grand Gangsta City facilmente na MEXC seguindo nosso guia passo a passo de Como Comprar. Fornecemos instruções detalhadas e tutoriais em vídeo, demonstrando como se cadastrar na MEXC e usar as várias opções de pagamento convenientes disponíveis.

GGC para moedas locais

1 Grand Gangsta City (GGC) para VND
57.708795
1 Grand Gangsta City (GGC) para AUD
A$0.00335529
1 Grand Gangsta City (GGC) para GBP
0.00164475
1 Grand Gangsta City (GGC) para EUR
0.00188598
1 Grand Gangsta City (GGC) para USD
$0.002193
1 Grand Gangsta City (GGC) para MYR
RM0.00925446
1 Grand Gangsta City (GGC) para TRY
0.09197442
1 Grand Gangsta City (GGC) para JPY
¥0.333336
1 Grand Gangsta City (GGC) para ARS
ARS$3.26824983
1 Grand Gangsta City (GGC) para RUB
0.17458473
1 Grand Gangsta City (GGC) para INR
0.19256733
1 Grand Gangsta City (GGC) para IDR
Rp36.54998538
1 Grand Gangsta City (GGC) para PHP
0.12883875
1 Grand Gangsta City (GGC) para EGP
￡E.0.10440873
1 Grand Gangsta City (GGC) para BRL
R$0.01179834
1 Grand Gangsta City (GGC) para CAD
C$0.0030702
1 Grand Gangsta City (GGC) para BDT
0.2679846
1 Grand Gangsta City (GGC) para NGN
3.20145105
1 Grand Gangsta City (GGC) para COP
$8.49998028
1 Grand Gangsta City (GGC) para ZAR
R.0.03785118
1 Grand Gangsta City (GGC) para UAH
0.09164547
1 Grand Gangsta City (GGC) para TZS
T.Sh.5.45521908
1 Grand Gangsta City (GGC) para VES
Bs0.464916
1 Grand Gangsta City (GGC) para CLP
$2.063613
1 Grand Gangsta City (GGC) para PKR
Rs0.61616721
1 Grand Gangsta City (GGC) para KZT
1.1809305
1 Grand Gangsta City (GGC) para THB
฿0.07160145
1 Grand Gangsta City (GGC) para TWD
NT$0.06763212
1 Grand Gangsta City (GGC) para AED
د.إ0.00804831
1 Grand Gangsta City (GGC) para CHF
Fr0.00173247
1 Grand Gangsta City (GGC) para HKD
HK$0.01701768
1 Grand Gangsta City (GGC) para AMD
֏0.83989707
1 Grand Gangsta City (GGC) para MAD
.د.م0.02021946
1 Grand Gangsta City (GGC) para MXN
$0.04046085
1 Grand Gangsta City (GGC) para SAR
ريال0.00822375
1 Grand Gangsta City (GGC) para ETB
Br0.33116493
1 Grand Gangsta City (GGC) para KES
KSh0.28331367
1 Grand Gangsta City (GGC) para JOD
د.أ0.001554837
1 Grand Gangsta City (GGC) para PLN
0.00800445
1 Grand Gangsta City (GGC) para RON
лв0.00958341
1 Grand Gangsta City (GGC) para SEK
kr0.0206142
1 Grand Gangsta City (GGC) para BGN
лв0.00368424
1 Grand Gangsta City (GGC) para HUF
Ft0.73564185
1 Grand Gangsta City (GGC) para CZK
0.04585563
1 Grand Gangsta City (GGC) para KWD
د.ك0.000671058
1 Grand Gangsta City (GGC) para ILS
0.00719304
1 Grand Gangsta City (GGC) para BOB
Bs0.0151317
1 Grand Gangsta City (GGC) para AZN
0.0037281
1 Grand Gangsta City (GGC) para TJS
SM0.02024139
1 Grand Gangsta City (GGC) para GEL
0.00594303
1 Grand Gangsta City (GGC) para AOA
Kz2.01192399
1 Grand Gangsta City (GGC) para BHD
.د.ب0.000824568
1 Grand Gangsta City (GGC) para BMD
$0.002193
1 Grand Gangsta City (GGC) para DKK
kr0.01407906
1 Grand Gangsta City (GGC) para HNL
L0.05732502
1 Grand Gangsta City (GGC) para MUR
0.09984729
1 Grand Gangsta City (GGC) para NAD
$0.03785118
1 Grand Gangsta City (GGC) para NOK
kr0.02195193
1 Grand Gangsta City (GGC) para NZD
$0.00379389
1 Grand Gangsta City (GGC) para PAB
B/.0.002193
1 Grand Gangsta City (GGC) para PGK
K0.00923253
1 Grand Gangsta City (GGC) para QAR
ر.ق0.00798252
1 Grand Gangsta City (GGC) para RSD
дин.0.22136142
1 Grand Gangsta City (GGC) para UZS
soʻm26.74389816
1 Grand Gangsta City (GGC) para ALL
L0.182019
1 Grand Gangsta City (GGC) para ANG
ƒ0.00392547
1 Grand Gangsta City (GGC) para AWG
ƒ0.00392547
1 Grand Gangsta City (GGC) para BBD
$0.004386
1 Grand Gangsta City (GGC) para BAM
KM0.00368424
1 Grand Gangsta City (GGC) para BIF
Fr6.467157
1 Grand Gangsta City (GGC) para BND
$0.00282897
1 Grand Gangsta City (GGC) para BSD
$0.002193
1 Grand Gangsta City (GGC) para JMD
$0.35164755
1 Grand Gangsta City (GGC) para KHR
8.84272425
1 Grand Gangsta City (GGC) para KMF
Fr0.929832
1 Grand Gangsta City (GGC) para LAK
47.67391209
1 Grand Gangsta City (GGC) para LKR
රු0.66594831
1 Grand Gangsta City (GGC) para MDL
L0.03725907
1 Grand Gangsta City (GGC) para MGA
Ar9.92306184
1 Grand Gangsta City (GGC) para MOP
P0.017544
1 Grand Gangsta City (GGC) para MVR
0.0335529
1 Grand Gangsta City (GGC) para MWK
MK3.80728923
1 Grand Gangsta City (GGC) para MZN
MT0.1401327
1 Grand Gangsta City (GGC) para NPR
रु0.30787527
1 Grand Gangsta City (GGC) para PYG
15.552756
1 Grand Gangsta City (GGC) para RWF
Fr3.177657
1 Grand Gangsta City (GGC) para SBD
$0.01802646
1 Grand Gangsta City (GGC) para SCR
0.03065814
1 Grand Gangsta City (GGC) para SRD
$0.08704017
1 Grand Gangsta City (GGC) para SVC
$0.01916682
1 Grand Gangsta City (GGC) para SZL
L0.03791697
1 Grand Gangsta City (GGC) para TMT
m0.00769743
1 Grand Gangsta City (GGC) para TND
د.ت0.006427683
1 Grand Gangsta City (GGC) para TTD
$0.01486854
1 Grand Gangsta City (GGC) para UGX
Sh7.640412
1 Grand Gangsta City (GGC) para XAF
Fr1.236852
1 Grand Gangsta City (GGC) para XCD
$0.0059211
1 Grand Gangsta City (GGC) para XOF
Fr1.236852
1 Grand Gangsta City (GGC) para XPF
Fr0.223686
1 Grand Gangsta City (GGC) para BWP
P0.03129411
1 Grand Gangsta City (GGC) para BZD
$0.00440793
1 Grand Gangsta City (GGC) para CVE
$0.20886132
1 Grand Gangsta City (GGC) para DJF
Fr0.388161
1 Grand Gangsta City (GGC) para DOP
$0.13965024
1 Grand Gangsta City (GGC) para DZD
د.ج0.28546281
1 Grand Gangsta City (GGC) para FJD
$0.00497811
1 Grand Gangsta City (GGC) para GNF
Fr19.068135
1 Grand Gangsta City (GGC) para GTQ
Q0.01677645
1 Grand Gangsta City (GGC) para GYD
$0.4587756
1 Grand Gangsta City (GGC) para ISK
kr0.269739

Para uma compreensão mais aprofundada de Grand Gangsta City, considere explorar recursos adicionais, como o whitepaper, o site oficial e outras publicações:

Whitepaper
Site oficial do Grand Gangsta City
Explorador de blocos

As Pessoas Também Perguntam: Outras Perguntas Sobre Grand Gangsta City

Quanto vale hoje o Grand Gangsta City (GGC)?
O preço ao vivo de GGC em USD é 0.002193 USD, atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes.
Qual é o preço atual de GGC para USD?
O preço atual de GGC para USD é $ 0.002193. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens.
Qual é a capitalização de mercado de Grand Gangsta City?
A capitalização de mercado de GGC é -- USD. Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token.
Qual é o fornecimento circulante de GGC?
O fornecimento circulante de GGC é de -- USD.
Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de GGC?
GGC atingiu um preço máximo histórico de -- USD.
Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de GGC?
GGC atingiu um preço minímo histórico de -- USD.
Qual é o volume de negociação de GGC?
O volume de negociação ao vivo de 24 horas para GGC é $ 130.72K USD.
GGC vai subir ainda este ano?
GGC pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do GGC para uma análise mais detalhada.
Atualizações importantes da indústria sobre o Grand Gangsta City (GGC)

Hora (UTC+8)TipoInformação
10-24 21:49:00Atualizações da Indústria
Alguns tokens no ecossistema Base começam a subir, com PING, CLANKER e VIRTUAL a ganhar mais atenção
10-23 22:32:48Atualizações da Indústria
Índice de medo das criptomoedas sobe para 27, mercado muda de "medo extremo" para "medo"
10-23 15:34:02Atualizações da Indústria
As taxas de financiamento atuais das CEX e DEX populares indicam que o mercado está mais pessimista em relação às altcoins, enquanto as taxas do Bitcoin retornaram ao neutro
10-23 01:13:05Atualizações da Indústria
Índice de medo das criptomoedas cai, mercado volta ao modo de "medo extremo"
10-22 21:14:27Atualizações da Indústria
O Bitcoin caiu 5,12% até agora em outubro, potencialmente marcando o terceiro outubro em declínio na história
10-22 12:58:37Atualizações da Indústria
Bitcoin cai abaixo de $109.000, Ethereum perde suporte de $3.900, capitalização total do mercado cripto cai para $3,751 triliões

Notícias principais

Por Que Tantas Pessoas Ainda Perdem Dinheiro em um Bull Run?

October 6, 2025

A Ascensão das Redes Layer 2 do Bitcoin: Compreendendo a Tecnologia que Está Transformando o Futuro do Bitcoin em 2025

October 6, 2025

Altcoins em 2025: Quando o TOTAL3 Atinge Novas Alturas, mas Seu Portfólio Não Se Move

October 5, 2025
Aviso legal

Os preços de criptomoedas estão sujeitos a altos riscos de mercado e volatilidade de preços. Deve-se investir em projetos e produtos com os quais está familiarizado e onde entende os riscos envolvidos. Deve-se considerar cuidadosamente a sua experiência de investimento, situação financeira, objetivos de investimento e tolerância ao risco e consultar um assessor financeiro independente antes de fazer qualquer investimento. Este material não deve ser interpretado como aconselhamento financeiro. O desempenho passado não é um indicador confiável do desempenho futuro. O valor do seu investimento pode ir tanto para baixo quanto para cima, e talvez não recupere o montante investido. Você é o único responsável por suas decisões de investimento. A MEXC não se responsabiliza por quaisquer perdas que possa incorrer. Para maiores informações, consulte os nossos Termos de Uso e Aviso de Risco. Observe também que os dados relativos à criptomoedas acima mencionada aqui apresentados (como o seu preço atual ao vivo) são baseados em fontes de terceiros. Elas são apresentadas a você "como estão" e somente para fins informativos, sem representação ou garantia de qualquer tipo. Os links fornecidos para sites de terceiros também não estão sob o controle da MEXC. A MEXC não é responsável pela confiabilidade e precisão de tais sites de terceiros e o seu conteúdo.

