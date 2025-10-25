O que é Grand Gangsta City (GGC)

Grand Gangsta City é um jogo de mundo aberto em Web3 desenvolvido na Sei Network. Mergulhe em uma cidade virtual gigantesca, conclua missões, forme sua gangue e ganhe recompensas reais. Seja dono de veículos, personalize seu personagem e interaja com um mundo vivo de NPCs e jogadores. Com a tecnologia blockchain, todos os seus ativos no jogo são realmente seus - seguros, negociáveis e descentralizados

Previsão de preço do Grand Gangsta City (em USD)

Quanto valerá Grand Gangsta City (GGC) em USD amanhã, na próxima semana ou no próximo mês? Qual poderá ser o valor dos seus ativos em Grand Gangsta City (GGC) em 2025, 2026, 2027, 2028 - ou até mesmo daqui a 10 ou 20 anos? Use nossa ferramenta de previsão de preços para explorar tanto cenários de curto prazo quanto projeções de longo prazo para Grand Gangsta City.

Tokenomics de Grand Gangsta City (GGC)

Compreender a tokenomics de Grand Gangsta City (GGC) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token GGC agora!

Como comprar Grand Gangsta City (GGC)

GGC para moedas locais

Recurso Grand Gangsta City

Para uma compreensão mais aprofundada de Grand Gangsta City, considere explorar recursos adicionais, como o whitepaper, o site oficial e outras publicações:

As Pessoas Também Perguntam: Outras Perguntas Sobre Grand Gangsta City Quanto vale hoje o Grand Gangsta City (GGC)? O preço ao vivo de GGC em USD é 0.002193 USD , atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes. Qual é o preço atual de GGC para USD? $ 0.002193 . Confira o O preço atual de GGC para USD é. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens. Qual é a capitalização de mercado de Grand Gangsta City? A capitalização de mercado de GGC é -- USD . Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token. Qual é o fornecimento circulante de GGC? O fornecimento circulante de GGC é de -- USD . Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de GGC? GGC atingiu um preço máximo histórico de -- USD . Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de GGC? GGC atingiu um preço minímo histórico de -- USD . Qual é o volume de negociação de GGC? O volume de negociação ao vivo de 24 horas para GGC é $ 130.72K USD . GGC vai subir ainda este ano? GGC pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do GGC para uma análise mais detalhada.

Atualizações importantes da indústria sobre o Grand Gangsta City (GGC)

