O preço ao vivo de Fractiq hoje é 0.0000646 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de FRACTIQ para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de FRACTIQ facilmente na MEXC agora.O preço ao vivo de Fractiq hoje é 0.0000646 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de FRACTIQ para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de FRACTIQ facilmente na MEXC agora.

Mais sobre FRACTIQ

Informações sobre preços de FRACTIQ

Whitepaper de FRACTIQ

Site oficial do FRACTIQ

Tokenomics de FRACTIQ

Previsão de preço de FRACTIQ

Histórico de preço de FRACTIQ

Guia de compra de FRACTIQ

Conversor de FRACTIQ para moeda Fiat

Spot FRACTIQ

Pré-mercado

Ganhos

Airdrop+

Notícias

Blog

Aprendizado

Logo de Fractiq

Cotação Fractiq (FRACTIQ)

Preço em tempo real de 1 FRACTIQ para USD

$0.0000646
$0.0000646$0.0000646
-0.40%1D
USD
Gráfico de preço em tempo real de Fractiq (FRACTIQ)
Última atualização da página: 2025-10-25 12:58:28 (UTC+8)

Informações de preço de Fractiq (FRACTIQ) (USD)

Variação de preço em 24 horas:
$ 0.00006276
$ 0.00006276$ 0.00006276
Mínimo 24h
$ 0.00008382
$ 0.00008382$ 0.00008382
Máximo 24h

$ 0.00006276
$ 0.00006276$ 0.00006276

$ 0.00008382
$ 0.00008382$ 0.00008382

--
----

--
----

-2.02%

-0.40%

-11.35%

-11.35%

O preço em tempo real de Fractiq (FRACTIQ) é $ 0.0000646. Nas últimas 24 horas, FRACTIQ foi negociado entre a mínima de $ 0.00006276 e a máxima de $ 0.00008382, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de FRACTIQ é --, enquanto o mais baixo é --.

Em termos de desempenho de curto prazo, FRACTIQ variou -2.02% na última hora, -0.40% nas últimas 24 horas e -11.35% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Fractiq (FRACTIQ)

--
----

$ 330.70K
$ 330.70K$ 330.70K

$ 1.36M
$ 1.36M$ 1.36M

--
----

21,000,000,000
21,000,000,000 21,000,000,000

BSC

A capitalização de mercado atual de Fractiq é --, com um volume de negociação de 24 horas de $ 330.70K. A oferta em circulação de FRACTIQ é --, com um fornecimento total de 21000000000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 1.36M.

Histórico de preços de Fractiq (FRACTIQ) em USD

Acompanhe as variações de preço de Fractiq para hoje, 30 dias, 60 dias e 90 dias:

PeríodoVariação (USD)Variação (%)
Hoje$ -0.0000002594-0.40%
30 dias$ -0.0140654-99.55%
60 dias$ -0.0099354-99.36%
90 dias$ -0.0099354-99.36%
Variação de preço de Fractiq hoje

Hoje, FRACTIQ registrou uma variação de $ -0.0000002594 (-0.40%), refletindo sua atividade mais recente no mercado.

Variação de preço de 30 dias de Fractiq

Nos últimos 30 dias, o preço variou em $ -0.0140654 (-99.55%), refletindo o desempenho de curto prazo do token.

Variação de preço de 60 dias de Fractiq

Expandindo a visualização para 60 dias, FRACTIQ teve uma variação de $ -0.0099354 (-99.36%), oferecendo uma perspectiva mais ampla sobre seu desempenho.

Variação de preço de 90 dias de Fractiq

Analisando a tendência de 90 dias, o preço variou em $ -0.0099354 (-99.36%), oferecendo uma visão sobre a trajetória de longo prazo do token.

Confira agora toda a história de preços e os movimentos de Fractiq (FRACTIQ)!

Confira agora a página de histórico de preço do Fractiq.

O que é Fractiq (FRACTIQ)

AI-Powered Low-/No-Code Blockchain Generation Platform. Block-by-block, build the future. Generate dApps, NFTs & DeFi modules in minutes.

Fractiq está disponível na MEXC, proporcionando a você a conveniência de comprar, fazer hold, transferir e fazer staking do token diretamente em nossa plataforma. Seja você um investidor experiente ou um novato no mundo das criptomoedas, a MEXC oferece uma interface amigável e uma variedade de ferramentas para gerenciar seus investimentos em Fractiq de forma eficaz. Para mais informações detalhadas sobre este token, convidamos você a visitar nossa página de introdução de ativos digitais.

Além disso, você pode:
- Verificar a disponibilidade de staking de FRACTIQ para saber como ganhar recompensas com suas participações.
- Ler análises e avaliações sobre Fractiq em nosso blogue para se manter informado sobre as últimas tendências do mercado e insights de especialistas.

Nossos recursos abrangentes são projetados para tornar sua experiência de compra de Fractiq tranquila e informada, garantindo que você tenha todas as ferramentas e conhecimentos necessários para investir com confiança.

Previsão de preço do Fractiq (em USD)

Quanto valerá Fractiq (FRACTIQ) em USD amanhã, na próxima semana ou no próximo mês? Qual poderá ser o valor dos seus ativos em Fractiq (FRACTIQ) em 2025, 2026, 2027, 2028 - ou até mesmo daqui a 10 ou 20 anos? Use nossa ferramenta de previsão de preços para explorar tanto cenários de curto prazo quanto projeções de longo prazo para Fractiq.

Confira a previsão de preço de Fractiq agora!

Tokenomics de Fractiq (FRACTIQ)

Compreender a tokenomics de Fractiq (FRACTIQ) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token FRACTIQ agora!

Como comprar Fractiq (FRACTIQ)

Quer saber como comprar Fractiq? O processo é simples e sem complicações! Você pode comprar Fractiq facilmente na MEXC seguindo nosso guia passo a passo de Como Comprar. Fornecemos instruções detalhadas e tutoriais em vídeo, demonstrando como se cadastrar na MEXC e usar as várias opções de pagamento convenientes disponíveis.

FRACTIQ para moedas locais

1 Fractiq (FRACTIQ) para VND
1.699949
1 Fractiq (FRACTIQ) para AUD
A$0.000098838
1 Fractiq (FRACTIQ) para GBP
0.00004845
1 Fractiq (FRACTIQ) para EUR
0.000055556
1 Fractiq (FRACTIQ) para USD
$0.0000646
1 Fractiq (FRACTIQ) para MYR
RM0.000272612
1 Fractiq (FRACTIQ) para TRY
0.002709324
1 Fractiq (FRACTIQ) para JPY
¥0.0098192
1 Fractiq (FRACTIQ) para ARS
ARS$0.096274026
1 Fractiq (FRACTIQ) para RUB
0.005142806
1 Fractiq (FRACTIQ) para INR
0.005672526
1 Fractiq (FRACTIQ) para IDR
Rp1.076666236
1 Fractiq (FRACTIQ) para PHP
0.00379525
1 Fractiq (FRACTIQ) para EGP
￡E.0.003075606
1 Fractiq (FRACTIQ) para BRL
R$0.000347548
1 Fractiq (FRACTIQ) para CAD
C$0.00009044
1 Fractiq (FRACTIQ) para BDT
0.00789412
1 Fractiq (FRACTIQ) para NGN
0.09430631
1 Fractiq (FRACTIQ) para COP
$0.250387016
1 Fractiq (FRACTIQ) para ZAR
R.0.001114996
1 Fractiq (FRACTIQ) para UAH
0.002699634
1 Fractiq (FRACTIQ) para TZS
T.Sh.0.160696376
1 Fractiq (FRACTIQ) para VES
Bs0.0136952
1 Fractiq (FRACTIQ) para CLP
$0.0607886
1 Fractiq (FRACTIQ) para PKR
Rs0.018150662
1 Fractiq (FRACTIQ) para KZT
0.0347871
1 Fractiq (FRACTIQ) para THB
฿0.00210919
1 Fractiq (FRACTIQ) para TWD
NT$0.001992264
1 Fractiq (FRACTIQ) para AED
د.إ0.000237082
1 Fractiq (FRACTIQ) para CHF
Fr0.000051034
1 Fractiq (FRACTIQ) para HKD
HK$0.000501296
1 Fractiq (FRACTIQ) para AMD
֏0.024741154
1 Fractiq (FRACTIQ) para MAD
.د.م0.000595612
1 Fractiq (FRACTIQ) para MXN
$0.00119187
1 Fractiq (FRACTIQ) para SAR
ريال0.00024225
1 Fractiq (FRACTIQ) para ETB
Br0.009755246
1 Fractiq (FRACTIQ) para KES
KSh0.008345674
1 Fractiq (FRACTIQ) para JOD
د.أ0.0000458014
1 Fractiq (FRACTIQ) para PLN
0.00023579
1 Fractiq (FRACTIQ) para RON
лв0.000282302
1 Fractiq (FRACTIQ) para SEK
kr0.00060724
1 Fractiq (FRACTIQ) para BGN
лв0.000108528
1 Fractiq (FRACTIQ) para HUF
Ft0.02167007
1 Fractiq (FRACTIQ) para CZK
0.001350786
1 Fractiq (FRACTIQ) para KWD
د.ك0.0000197676
1 Fractiq (FRACTIQ) para ILS
0.000211888
1 Fractiq (FRACTIQ) para BOB
Bs0.00044574
1 Fractiq (FRACTIQ) para AZN
0.00010982
1 Fractiq (FRACTIQ) para TJS
SM0.000596258
1 Fractiq (FRACTIQ) para GEL
0.000175066
1 Fractiq (FRACTIQ) para AOA
Kz0.059265978
1 Fractiq (FRACTIQ) para BHD
.د.ب0.0000242896
1 Fractiq (FRACTIQ) para BMD
$0.0000646
1 Fractiq (FRACTIQ) para DKK
kr0.000414732
1 Fractiq (FRACTIQ) para HNL
L0.001688644
1 Fractiq (FRACTIQ) para MUR
0.002941238
1 Fractiq (FRACTIQ) para NAD
$0.001114996
1 Fractiq (FRACTIQ) para NOK
kr0.000646646
1 Fractiq (FRACTIQ) para NZD
$0.000111758
1 Fractiq (FRACTIQ) para PAB
B/.0.0000646
1 Fractiq (FRACTIQ) para PGK
K0.000271966
1 Fractiq (FRACTIQ) para QAR
ر.ق0.000235144
1 Fractiq (FRACTIQ) para RSD
дин.0.006520724
1 Fractiq (FRACTIQ) para UZS
soʻm0.787804752
1 Fractiq (FRACTIQ) para ALL
L0.0053618
1 Fractiq (FRACTIQ) para ANG
ƒ0.000115634
1 Fractiq (FRACTIQ) para AWG
ƒ0.000115634
1 Fractiq (FRACTIQ) para BBD
$0.0001292
1 Fractiq (FRACTIQ) para BAM
KM0.000108528
1 Fractiq (FRACTIQ) para BIF
Fr0.1905054
1 Fractiq (FRACTIQ) para BND
$0.000083334
1 Fractiq (FRACTIQ) para BSD
$0.0000646
1 Fractiq (FRACTIQ) para JMD
$0.01035861
1 Fractiq (FRACTIQ) para KHR
0.26048335
1 Fractiq (FRACTIQ) para KMF
Fr0.0273904
1 Fractiq (FRACTIQ) para LAK
1.404347798
1 Fractiq (FRACTIQ) para LKR
රු0.019617082
1 Fractiq (FRACTIQ) para MDL
L0.001097554
1 Fractiq (FRACTIQ) para MGA
Ar0.292307248
1 Fractiq (FRACTIQ) para MOP
P0.0005168
1 Fractiq (FRACTIQ) para MVR
0.00098838
1 Fractiq (FRACTIQ) para MWK
MK0.112152706
1 Fractiq (FRACTIQ) para MZN
MT0.00412794
1 Fractiq (FRACTIQ) para NPR
रु0.009069194
1 Fractiq (FRACTIQ) para PYG
0.4581432
1 Fractiq (FRACTIQ) para RWF
Fr0.0936054
1 Fractiq (FRACTIQ) para SBD
$0.000531012
1 Fractiq (FRACTIQ) para SCR
0.000903108
1 Fractiq (FRACTIQ) para SRD
$0.002563974
1 Fractiq (FRACTIQ) para SVC
$0.000564604
1 Fractiq (FRACTIQ) para SZL
L0.001116934
1 Fractiq (FRACTIQ) para TMT
m0.000226746
1 Fractiq (FRACTIQ) para TND
د.ت0.0001893426
1 Fractiq (FRACTIQ) para TTD
$0.000437988
1 Fractiq (FRACTIQ) para UGX
Sh0.2250664
1 Fractiq (FRACTIQ) para XAF
Fr0.0364344
1 Fractiq (FRACTIQ) para XCD
$0.00017442
1 Fractiq (FRACTIQ) para XOF
Fr0.0364344
1 Fractiq (FRACTIQ) para XPF
Fr0.0065892
1 Fractiq (FRACTIQ) para BWP
P0.000921842
1 Fractiq (FRACTIQ) para BZD
$0.000129846
1 Fractiq (FRACTIQ) para CVE
$0.006152504
1 Fractiq (FRACTIQ) para DJF
Fr0.0114342
1 Fractiq (FRACTIQ) para DOP
$0.004113728
1 Fractiq (FRACTIQ) para DZD
د.ج0.008408982
1 Fractiq (FRACTIQ) para FJD
$0.000146642
1 Fractiq (FRACTIQ) para GNF
Fr0.561697
1 Fractiq (FRACTIQ) para GTQ
Q0.00049419
1 Fractiq (FRACTIQ) para GYD
$0.01351432
1 Fractiq (FRACTIQ) para ISK
kr0.0079458

Recurso Fractiq

Para uma compreensão mais aprofundada de Fractiq, considere explorar recursos adicionais, como o whitepaper, o site oficial e outras publicações:

Whitepaper
Site oficial do Fractiq
Explorador de blocos

As Pessoas Também Perguntam: Outras Perguntas Sobre Fractiq

Quanto vale hoje o Fractiq (FRACTIQ)?
O preço ao vivo de FRACTIQ em USD é 0.0000646 USD, atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes.
Qual é o preço atual de FRACTIQ para USD?
O preço atual de FRACTIQ para USD é $ 0.0000646. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens.
Qual é a capitalização de mercado de Fractiq?
A capitalização de mercado de FRACTIQ é -- USD. Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token.
Qual é o fornecimento circulante de FRACTIQ?
O fornecimento circulante de FRACTIQ é de -- USD.
Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de FRACTIQ?
FRACTIQ atingiu um preço máximo histórico de -- USD.
Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de FRACTIQ?
FRACTIQ atingiu um preço minímo histórico de -- USD.
Qual é o volume de negociação de FRACTIQ?
O volume de negociação ao vivo de 24 horas para FRACTIQ é $ 330.70K USD.
FRACTIQ vai subir ainda este ano?
FRACTIQ pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do FRACTIQ para uma análise mais detalhada.
Última atualização da página: 2025-10-25 12:58:28 (UTC+8)

Atualizações importantes da indústria sobre o Fractiq (FRACTIQ)

Hora (UTC+8)TipoInformação
10-24 21:49:00Atualizações da Indústria
Alguns tokens no ecossistema Base começam a subir, com PING, CLANKER e VIRTUAL a ganhar mais atenção
10-23 22:32:48Atualizações da Indústria
Índice de medo das criptomoedas sobe para 27, mercado muda de "medo extremo" para "medo"
10-23 15:34:02Atualizações da Indústria
As taxas de financiamento atuais das CEX e DEX populares indicam que o mercado está mais pessimista em relação às altcoins, enquanto as taxas do Bitcoin retornaram ao neutro
10-23 01:13:05Atualizações da Indústria
Índice de medo das criptomoedas cai, mercado volta ao modo de "medo extremo"
10-22 21:14:27Atualizações da Indústria
O Bitcoin caiu 5,12% até agora em outubro, potencialmente marcando o terceiro outubro em declínio na história
10-22 12:58:37Atualizações da Indústria
Bitcoin cai abaixo de $109.000, Ethereum perde suporte de $3.900, capitalização total do mercado cripto cai para $3,751 triliões

Notícias principais

Por Que Tantas Pessoas Ainda Perdem Dinheiro em um Bull Run?

October 6, 2025

A Ascensão das Redes Layer 2 do Bitcoin: Compreendendo a Tecnologia que Está Transformando o Futuro do Bitcoin em 2025

October 6, 2025

Altcoins em 2025: Quando o TOTAL3 Atinge Novas Alturas, mas Seu Portfólio Não Se Move

October 5, 2025
Ver mais

Aviso legal

Os preços de criptomoedas estão sujeitos a altos riscos de mercado e volatilidade de preços. Deve-se investir em projetos e produtos com os quais está familiarizado e onde entende os riscos envolvidos. Deve-se considerar cuidadosamente a sua experiência de investimento, situação financeira, objetivos de investimento e tolerância ao risco e consultar um assessor financeiro independente antes de fazer qualquer investimento. Este material não deve ser interpretado como aconselhamento financeiro. O desempenho passado não é um indicador confiável do desempenho futuro. O valor do seu investimento pode ir tanto para baixo quanto para cima, e talvez não recupere o montante investido. Você é o único responsável por suas decisões de investimento. A MEXC não se responsabiliza por quaisquer perdas que possa incorrer. Para maiores informações, consulte os nossos Termos de Uso e Aviso de Risco. Observe também que os dados relativos à criptomoedas acima mencionada aqui apresentados (como o seu preço atual ao vivo) são baseados em fontes de terceiros. Elas são apresentadas a você "como estão" e somente para fins informativos, sem representação ou garantia de qualquer tipo. Os links fornecidos para sites de terceiros também não estão sob o controle da MEXC. A MEXC não é responsável pela confiabilidade e precisão de tais sites de terceiros e o seu conteúdo.

Calculadora de FRACTIQ para USD

Montante

FRACTIQ
FRACTIQ
USD
USD

1 FRACTIQ = 0.0000646 USD

Negocie FRACTIQ

FRACTIQ/USDT
$0.0000646
$0.0000646$0.0000646
-0.40%

Junte-se à MEXC hoje mesmo

Taxa Maker no Spot de --, Taxa Taker no Spot de --
Taxa Maker em Futuros de --, Taxa Taker em Futuros de --

HOT

Criptomoedas que estão em alta atualmente e ganhando atenção significativa do mercado

Logo de Bitcoin

Bitcoin

BTC

$111,254.43
$111,254.43$111,254.43

+1.09%

Logo de Ethereum

Ethereum

ETH

$3,922.88
$3,922.88$3,922.88

+0.87%

Logo de Ping

Ping

PING

$0.05820
$0.05820$0.05820

+60.77%

Logo de Solana

Solana

SOL

$194.26
$194.26$194.26

+2.53%

Logo de USDCoin

USDCoin

USDC

$0.9998
$0.9998$0.9998

0.00%

TOP volume

As criptomoedas com o maior volume de negociação

Logo de Ethereum

Ethereum

ETH

$3,922.88
$3,922.88$3,922.88

+0.87%

Logo de Bitcoin

Bitcoin

BTC

$111,254.43
$111,254.43$111,254.43

+1.09%

Logo de Solana

Solana

SOL

$194.26
$194.26$194.26

+2.53%

Logo de XRP

XRP

XRP

$2.5582
$2.5582$2.5582

+3.16%

Logo de DOGE

DOGE

DOGE

$0.19863
$0.19863$0.19863

+1.90%

Recém-adicionados

Criptomoedas listadas recentemente que estão disponíveis para negociação

Logo de HODL

HODL

HODL

$0.0000
$0.0000$0.0000

0.00%

Logo de AstroVerse

AstroVerse

ASTRO

$0.000000
$0.000000$0.000000

0.00%

Logo de SILVER

SILVER

SILVER

$0.0000000000000000
$0.0000000000000000$0.0000000000000000

0.00%

Logo de DramaBits

DramaBits

DRAMA

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo de PEPPER

PEPPER

PEPPER

$0.000000001995
$0.000000001995$0.000000001995

+99.50%

Principais altas

Principais altas do dia

Logo de QBOT AI TRADING

QBOT AI TRADING

QBOT

$0.0000000000000000005332
$0.0000000000000000005332$0.0000000000000000005332

+2,301.80%

Logo de Cryvantis

Cryvantis

CRYVANTIS

$0.0010600
$0.0010600$0.0010600

+1,370.18%

Logo de APRO

APRO

AT

$0.3650
$0.3650$0.3650

+265.00%

Logo de Giggle Fund

Giggle Fund

GIGGLE

$253.84
$253.84$253.84

+180.36%

Logo de Orochi Network

Orochi Network

ON

$0.2624
$0.2624$0.2624

+162.40%