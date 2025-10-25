O preço ao vivo de Fellaz hoje é 0.26954 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de FLZ para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de FLZ facilmente na MEXC agora.O preço ao vivo de Fellaz hoje é 0.26954 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de FLZ para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de FLZ facilmente na MEXC agora.

Cotação Fellaz (FLZ)

$0.26878
$0.26878$0.26878
Última atualização da página: 2025-10-25 12:58:14 (UTC+8)

Informações de preço de Fellaz (FLZ) (USD)

$ 0.26273
$ 0.26273$ 0.26273
$ 0.27402
$ 0.27402$ 0.27402
$ 0.26273
$ 0.26273$ 0.26273

$ 0.27402
$ 0.27402$ 0.27402

O preço em tempo real de Fellaz (FLZ) é $ 0.26954. Nas últimas 24 horas, FLZ foi negociado entre a mínima de $ 0.26273 e a máxima de $ 0.27402, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de FLZ é $ 7.031902618598005, enquanto o mais baixo é $ 0.08700985391066055.

Em termos de desempenho de curto prazo, FLZ variou +0.52% na última hora, +1.07% nas últimas 24 horas e +1.97% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Fellaz (FLZ)

$ 127.19M
$ 127.19M$ 127.19M

$ 49.24K
$ 49.24K$ 49.24K

$ 539.08M
$ 539.08M$ 539.08M

471.87M
471.87M 471.87M

2,000,000,000
2,000,000,000 2,000,000,000

2,000,000,000
2,000,000,000 2,000,000,000

23.59%

ETH

A capitalização de mercado atual de Fellaz é $ 127.19M, com um volume de negociação de 24 horas de $ 49.24K. A oferta em circulação de FLZ é 471.87M, com um fornecimento total de 2000000000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 539.08M.

Histórico de preços de Fellaz (FLZ) em USD

Acompanhe as variações de preço de Fellaz para hoje, 30 dias, 60 dias e 90 dias:

PeríodoVariação (USD)Variação (%)
Hoje$ +0.0028455+1.07%
30 dias$ -0.01592-5.58%
60 dias$ +0.16865+167.16%
90 dias$ -0.33046-55.08%
Variação de preço de Fellaz hoje

Hoje, FLZ registrou uma variação de $ +0.0028455 (+1.07%), refletindo sua atividade mais recente no mercado.

Variação de preço de 30 dias de Fellaz

Nos últimos 30 dias, o preço variou em $ -0.01592 (-5.58%), refletindo o desempenho de curto prazo do token.

Variação de preço de 60 dias de Fellaz

Expandindo a visualização para 60 dias, FLZ teve uma variação de $ +0.16865 (+167.16%), oferecendo uma perspectiva mais ampla sobre seu desempenho.

Variação de preço de 90 dias de Fellaz

Analisando a tendência de 90 dias, o preço variou em $ -0.33046 (-55.08%), oferecendo uma visão sobre a trajetória de longo prazo do token.

Confira agora toda a história de preços e os movimentos de Fellaz (FLZ)!

Confira agora a página de histórico de preço do Fellaz.

O que é Fellaz (FLZ)

As the ultimate Web2-Web3 entertainment powerhouse Fellaz fuses traditional media, blockchain, and AI to power immersive fan experiences and unlock creator potential worldwide.

Fellaz está disponível na MEXC, proporcionando a você a conveniência de comprar, fazer hold, transferir e fazer staking do token diretamente em nossa plataforma. Seja você um investidor experiente ou um novato no mundo das criptomoedas, a MEXC oferece uma interface amigável e uma variedade de ferramentas para gerenciar seus investimentos em Fellaz de forma eficaz. Para mais informações detalhadas sobre este token, convidamos você a visitar nossa página de introdução de ativos digitais.

Além disso, você pode:
- Verificar a disponibilidade de staking de FLZ para saber como ganhar recompensas com suas participações.
- Ler análises e avaliações sobre Fellaz em nosso blogue para se manter informado sobre as últimas tendências do mercado e insights de especialistas.

Nossos recursos abrangentes são projetados para tornar sua experiência de compra de Fellaz tranquila e informada, garantindo que você tenha todas as ferramentas e conhecimentos necessários para investir com confiança.

Previsão de preço do Fellaz (em USD)

Quanto valerá Fellaz (FLZ) em USD amanhã, na próxima semana ou no próximo mês? Qual poderá ser o valor dos seus ativos em Fellaz (FLZ) em 2025, 2026, 2027, 2028 - ou até mesmo daqui a 10 ou 20 anos? Use nossa ferramenta de previsão de preços para explorar tanto cenários de curto prazo quanto projeções de longo prazo para Fellaz.

Confira a previsão de preço de Fellaz agora!

Tokenomics de Fellaz (FLZ)

Compreender a tokenomics de Fellaz (FLZ) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token FLZ agora!

Como comprar Fellaz (FLZ)

Quer saber como comprar Fellaz? O processo é simples e sem complicações! Você pode comprar Fellaz facilmente na MEXC seguindo nosso guia passo a passo de Como Comprar. Fornecemos instruções detalhadas e tutoriais em vídeo, demonstrando como se cadastrar na MEXC e usar as várias opções de pagamento convenientes disponíveis.

FLZ para moedas locais

Recurso Fellaz

Para uma compreensão mais aprofundada de Fellaz, considere explorar recursos adicionais, como o whitepaper, o site oficial e outras publicações:

Whitepaper
Site oficial do Fellaz
Explorador de blocos

As Pessoas Também Perguntam: Outras Perguntas Sobre Fellaz

Quanto vale hoje o Fellaz (FLZ)?
O preço ao vivo de FLZ em USD é 0.26954 USD, atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes.
Qual é o preço atual de FLZ para USD?
O preço atual de FLZ para USD é $ 0.26954. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens.
Qual é a capitalização de mercado de Fellaz?
A capitalização de mercado de FLZ é $ 127.19M USD. Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token.
Qual é o fornecimento circulante de FLZ?
O fornecimento circulante de FLZ é de 471.87M USD.
Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de FLZ?
FLZ atingiu um preço máximo histórico de 7.031902618598005 USD.
Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de FLZ?
FLZ atingiu um preço minímo histórico de 0.08700985391066055 USD.
Qual é o volume de negociação de FLZ?
O volume de negociação ao vivo de 24 horas para FLZ é $ 49.24K USD.
FLZ vai subir ainda este ano?
FLZ pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do FLZ para uma análise mais detalhada.
Última atualização da página: 2025-10-25 12:58:14 (UTC+8)

Aviso legal

Os preços de criptomoedas estão sujeitos a altos riscos de mercado e volatilidade de preços. Deve-se investir em projetos e produtos com os quais está familiarizado e onde entende os riscos envolvidos. Deve-se considerar cuidadosamente a sua experiência de investimento, situação financeira, objetivos de investimento e tolerância ao risco e consultar um assessor financeiro independente antes de fazer qualquer investimento. Este material não deve ser interpretado como aconselhamento financeiro. O desempenho passado não é um indicador confiável do desempenho futuro. O valor do seu investimento pode ir tanto para baixo quanto para cima, e talvez não recupere o montante investido. Você é o único responsável por suas decisões de investimento. A MEXC não se responsabiliza por quaisquer perdas que possa incorrer. Para maiores informações, consulte os nossos Termos de Uso e Aviso de Risco. Observe também que os dados relativos à criptomoedas acima mencionada aqui apresentados (como o seu preço atual ao vivo) são baseados em fontes de terceiros. Elas são apresentadas a você "como estão" e somente para fins informativos, sem representação ou garantia de qualquer tipo. Os links fornecidos para sites de terceiros também não estão sob o controle da MEXC. A MEXC não é responsável pela confiabilidade e precisão de tais sites de terceiros e o seu conteúdo.

