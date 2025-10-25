O preço ao vivo de Exotic Markets hoje é 1.324 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de EXO para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de EXO facilmente na MEXC agora.O preço ao vivo de Exotic Markets hoje é 1.324 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de EXO para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de EXO facilmente na MEXC agora.

Mais sobre EXO

Informações sobre preços de EXO

Tokenomics de EXO

Previsão de preço de EXO

Histórico de preço de EXO

Guia de compra de EXO

Conversor de EXO para moeda Fiat

Spot EXO

Futuros USDT-M de EXO

Pré-mercado

Ganhos

Airdrop+

Notícias

Blog

Aprendizado

Logo de Exotic Markets

Cotação Exotic Markets (EXO)

Preço em tempo real de 1 EXO para USD

$1.324
$1.324$1.324
-4.26%1D
USD
Gráfico de preço em tempo real de Exotic Markets (EXO)
Última atualização da página: 2025-10-25 13:21:35 (UTC+8)

Informações de preço de Exotic Markets (EXO) (USD)

Variação de preço em 24 horas:
$ 1.307
$ 1.307$ 1.307
Mínimo 24h
$ 1.449
$ 1.449$ 1.449
Máximo 24h

$ 1.307
$ 1.307$ 1.307

$ 1.449
$ 1.449$ 1.449

--
----

--
----

-0.75%

-4.26%

-18.48%

-18.48%

O preço em tempo real de Exotic Markets (EXO) é $ 1.324. Nas últimas 24 horas, EXO foi negociado entre a mínima de $ 1.307 e a máxima de $ 1.449, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de EXO é --, enquanto o mais baixo é --.

Em termos de desempenho de curto prazo, EXO variou -0.75% na última hora, -4.26% nas últimas 24 horas e -18.48% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Exotic Markets (EXO)

--
----

$ 60.49K
$ 60.49K$ 60.49K

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

--
----

--
----

SOL

A capitalização de mercado atual de Exotic Markets é --, com um volume de negociação de 24 horas de $ 60.49K. A oferta em circulação de EXO é --, com um fornecimento total de --. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de --.

Histórico de preços de Exotic Markets (EXO) em USD

Acompanhe as variações de preço de Exotic Markets para hoje, 30 dias, 60 dias e 90 dias:

PeríodoVariação (USD)Variação (%)
Hoje$ -0.05891-4.26%
30 dias$ -1.524-53.52%
60 dias$ -3.676-73.52%
90 dias$ -3.676-73.52%
Variação de preço de Exotic Markets hoje

Hoje, EXO registrou uma variação de $ -0.05891 (-4.26%), refletindo sua atividade mais recente no mercado.

Variação de preço de 30 dias de Exotic Markets

Nos últimos 30 dias, o preço variou em $ -1.524 (-53.52%), refletindo o desempenho de curto prazo do token.

Variação de preço de 60 dias de Exotic Markets

Expandindo a visualização para 60 dias, EXO teve uma variação de $ -3.676 (-73.52%), oferecendo uma perspectiva mais ampla sobre seu desempenho.

Variação de preço de 90 dias de Exotic Markets

Analisando a tendência de 90 dias, o preço variou em $ -3.676 (-73.52%), oferecendo uma visão sobre a trajetória de longo prazo do token.

Confira agora toda a história de preços e os movimentos de Exotic Markets (EXO)!

Confira agora a página de histórico de preço do Exotic Markets.

O que é Exotic Markets (EXO)

Infraestrutura de opções e derivativos na Solana.

Exotic Markets está disponível na MEXC, proporcionando a você a conveniência de comprar, fazer hold, transferir e fazer staking do token diretamente em nossa plataforma. Seja você um investidor experiente ou um novato no mundo das criptomoedas, a MEXC oferece uma interface amigável e uma variedade de ferramentas para gerenciar seus investimentos em Exotic Markets de forma eficaz. Para mais informações detalhadas sobre este token, convidamos você a visitar nossa página de introdução de ativos digitais.

Além disso, você pode:
- Verificar a disponibilidade de staking de EXO para saber como ganhar recompensas com suas participações.
- Ler análises e avaliações sobre Exotic Markets em nosso blogue para se manter informado sobre as últimas tendências do mercado e insights de especialistas.

Nossos recursos abrangentes são projetados para tornar sua experiência de compra de Exotic Markets tranquila e informada, garantindo que você tenha todas as ferramentas e conhecimentos necessários para investir com confiança.

Previsão de preço do Exotic Markets (em USD)

Quanto valerá Exotic Markets (EXO) em USD amanhã, na próxima semana ou no próximo mês? Qual poderá ser o valor dos seus ativos em Exotic Markets (EXO) em 2025, 2026, 2027, 2028 - ou até mesmo daqui a 10 ou 20 anos? Use nossa ferramenta de previsão de preços para explorar tanto cenários de curto prazo quanto projeções de longo prazo para Exotic Markets.

Confira a previsão de preço de Exotic Markets agora!

Tokenomics de Exotic Markets (EXO)

Compreender a tokenomics de Exotic Markets (EXO) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token EXO agora!

Como comprar Exotic Markets (EXO)

Quer saber como comprar Exotic Markets? O processo é simples e sem complicações! Você pode comprar Exotic Markets facilmente na MEXC seguindo nosso guia passo a passo de Como Comprar. Fornecemos instruções detalhadas e tutoriais em vídeo, demonstrando como se cadastrar na MEXC e usar as várias opções de pagamento convenientes disponíveis.

EXO para moedas locais

1 Exotic Markets (EXO) para VND
34,841.06
1 Exotic Markets (EXO) para AUD
A$2.02572
1 Exotic Markets (EXO) para GBP
0.993
1 Exotic Markets (EXO) para EUR
1.13864
1 Exotic Markets (EXO) para USD
$1.324
1 Exotic Markets (EXO) para MYR
RM5.58728
1 Exotic Markets (EXO) para TRY
55.52856
1 Exotic Markets (EXO) para JPY
¥201.248
1 Exotic Markets (EXO) para ARS
ARS$1,973.17044
1 Exotic Markets (EXO) para RUB
105.40364
1 Exotic Markets (EXO) para INR
116.26044
1 Exotic Markets (EXO) para IDR
Rp22,066.65784
1 Exotic Markets (EXO) para PHP
77.785
1 Exotic Markets (EXO) para EGP
￡E.63.03564
1 Exotic Markets (EXO) para BRL
R$7.12312
1 Exotic Markets (EXO) para CAD
C$1.8536
1 Exotic Markets (EXO) para BDT
161.7928
1 Exotic Markets (EXO) para NGN
1,932.8414
1 Exotic Markets (EXO) para COP
$5,131.77104
1 Exotic Markets (EXO) para ZAR
R.22.85224
1 Exotic Markets (EXO) para UAH
55.32996
1 Exotic Markets (EXO) para TZS
T.Sh.3,293.52944
1 Exotic Markets (EXO) para VES
Bs280.688
1 Exotic Markets (EXO) para CLP
$1,245.884
1 Exotic Markets (EXO) para PKR
Rs372.00428
1 Exotic Markets (EXO) para KZT
712.974
1 Exotic Markets (EXO) para THB
฿43.2286
1 Exotic Markets (EXO) para TWD
NT$40.83216
1 Exotic Markets (EXO) para AED
د.إ4.85908
1 Exotic Markets (EXO) para CHF
Fr1.04596
1 Exotic Markets (EXO) para HKD
HK$10.27424
1 Exotic Markets (EXO) para AMD
֏507.07876
1 Exotic Markets (EXO) para MAD
.د.م12.20728
1 Exotic Markets (EXO) para MXN
$24.4278
1 Exotic Markets (EXO) para SAR
ريال4.965
1 Exotic Markets (EXO) para ETB
Br199.93724
1 Exotic Markets (EXO) para KES
KSh171.04756
1 Exotic Markets (EXO) para JOD
د.أ0.938716
1 Exotic Markets (EXO) para PLN
4.8326
1 Exotic Markets (EXO) para RON
лв5.78588
1 Exotic Markets (EXO) para SEK
kr12.4456
1 Exotic Markets (EXO) para BGN
лв2.22432
1 Exotic Markets (EXO) para HUF
Ft444.1358
1 Exotic Markets (EXO) para CZK
27.68484
1 Exotic Markets (EXO) para KWD
د.ك0.405144
1 Exotic Markets (EXO) para ILS
4.34272
1 Exotic Markets (EXO) para BOB
Bs9.1356
1 Exotic Markets (EXO) para AZN
2.2508
1 Exotic Markets (EXO) para TJS
SM12.22052
1 Exotic Markets (EXO) para GEL
3.58804
1 Exotic Markets (EXO) para AOA
Kz1,214.67732
1 Exotic Markets (EXO) para BHD
.د.ب0.497824
1 Exotic Markets (EXO) para BMD
$1.324
1 Exotic Markets (EXO) para DKK
kr8.50008
1 Exotic Markets (EXO) para HNL
L34.60936
1 Exotic Markets (EXO) para MUR
60.28172
1 Exotic Markets (EXO) para NAD
$22.85224
1 Exotic Markets (EXO) para NOK
kr13.25324
1 Exotic Markets (EXO) para NZD
$2.29052
1 Exotic Markets (EXO) para PAB
B/.1.324
1 Exotic Markets (EXO) para PGK
K5.57404
1 Exotic Markets (EXO) para QAR
ر.ق4.81936
1 Exotic Markets (EXO) para RSD
дин.133.64456
1 Exotic Markets (EXO) para UZS
soʻm16,146.33888
1 Exotic Markets (EXO) para ALL
L109.892
1 Exotic Markets (EXO) para ANG
ƒ2.36996
1 Exotic Markets (EXO) para AWG
ƒ2.36996
1 Exotic Markets (EXO) para BBD
$2.648
1 Exotic Markets (EXO) para BAM
KM2.22432
1 Exotic Markets (EXO) para BIF
Fr3,904.476
1 Exotic Markets (EXO) para BND
$1.70796
1 Exotic Markets (EXO) para BSD
$1.324
1 Exotic Markets (EXO) para JMD
$212.3034
1 Exotic Markets (EXO) para KHR
5,338.699
1 Exotic Markets (EXO) para KMF
Fr561.376
1 Exotic Markets (EXO) para LAK
28,782.60812
1 Exotic Markets (EXO) para LKR
රු402.05908
1 Exotic Markets (EXO) para MDL
L22.49476
1 Exotic Markets (EXO) para MGA
Ar5,990.94112
1 Exotic Markets (EXO) para MOP
P10.592
1 Exotic Markets (EXO) para MVR
20.2572
1 Exotic Markets (EXO) para MWK
MK2,298.60964
1 Exotic Markets (EXO) para MZN
MT84.6036
1 Exotic Markets (EXO) para NPR
रु185.87636
1 Exotic Markets (EXO) para PYG
9,389.808
1 Exotic Markets (EXO) para RWF
Fr1,918.476
1 Exotic Markets (EXO) para SBD
$10.88328
1 Exotic Markets (EXO) para SCR
18.50952
1 Exotic Markets (EXO) para SRD
$52.54956
1 Exotic Markets (EXO) para SVC
$11.57176
1 Exotic Markets (EXO) para SZL
L22.89196
1 Exotic Markets (EXO) para TMT
m4.64724
1 Exotic Markets (EXO) para TND
د.ت3.880644
1 Exotic Markets (EXO) para TTD
$8.97672
1 Exotic Markets (EXO) para UGX
Sh4,612.816
1 Exotic Markets (EXO) para XAF
Fr746.736
1 Exotic Markets (EXO) para XCD
$3.5748
1 Exotic Markets (EXO) para XOF
Fr746.736
1 Exotic Markets (EXO) para XPF
Fr135.048
1 Exotic Markets (EXO) para BWP
P18.89348
1 Exotic Markets (EXO) para BZD
$2.66124
1 Exotic Markets (EXO) para CVE
$126.09776
1 Exotic Markets (EXO) para DJF
Fr234.348
1 Exotic Markets (EXO) para DOP
$84.31232
1 Exotic Markets (EXO) para DZD
د.ج172.34508
1 Exotic Markets (EXO) para FJD
$3.00548
1 Exotic Markets (EXO) para GNF
Fr11,512.18
1 Exotic Markets (EXO) para GTQ
Q10.1286
1 Exotic Markets (EXO) para GYD
$276.9808
1 Exotic Markets (EXO) para ISK
kr162.852

Recurso Exotic Markets

Para uma compreensão mais aprofundada de Exotic Markets, considere explorar recursos adicionais, como o whitepaper, o site oficial e outras publicações:

Explorador de blocos

As Pessoas Também Perguntam: Outras Perguntas Sobre Exotic Markets

Quanto vale hoje o Exotic Markets (EXO)?
O preço ao vivo de EXO em USD é 1.324 USD, atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes.
Qual é o preço atual de EXO para USD?
O preço atual de EXO para USD é $ 1.324. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens.
Qual é a capitalização de mercado de Exotic Markets?
A capitalização de mercado de EXO é -- USD. Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token.
Qual é o fornecimento circulante de EXO?
O fornecimento circulante de EXO é de -- USD.
Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de EXO?
EXO atingiu um preço máximo histórico de -- USD.
Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de EXO?
EXO atingiu um preço minímo histórico de -- USD.
Qual é o volume de negociação de EXO?
O volume de negociação ao vivo de 24 horas para EXO é $ 60.49K USD.
EXO vai subir ainda este ano?
EXO pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do EXO para uma análise mais detalhada.
Última atualização da página: 2025-10-25 13:21:35 (UTC+8)

Atualizações importantes da indústria sobre o Exotic Markets (EXO)

Hora (UTC+8)TipoInformação
10-24 21:49:00Atualizações da Indústria
Alguns tokens no ecossistema Base começam a subir, com PING, CLANKER e VIRTUAL a ganhar mais atenção
10-23 22:32:48Atualizações da Indústria
Índice de medo das criptomoedas sobe para 27, mercado muda de "medo extremo" para "medo"
10-23 15:34:02Atualizações da Indústria
As taxas de financiamento atuais das CEX e DEX populares indicam que o mercado está mais pessimista em relação às altcoins, enquanto as taxas do Bitcoin retornaram ao neutro
10-23 01:13:05Atualizações da Indústria
Índice de medo das criptomoedas cai, mercado volta ao modo de "medo extremo"
10-22 21:14:27Atualizações da Indústria
O Bitcoin caiu 5,12% até agora em outubro, potencialmente marcando o terceiro outubro em declínio na história
10-22 12:58:37Atualizações da Indústria
Bitcoin cai abaixo de $109.000, Ethereum perde suporte de $3.900, capitalização total do mercado cripto cai para $3,751 triliões

Notícias principais

Por Que Tantas Pessoas Ainda Perdem Dinheiro em um Bull Run?

October 6, 2025

A Ascensão das Redes Layer 2 do Bitcoin: Compreendendo a Tecnologia que Está Transformando o Futuro do Bitcoin em 2025

October 6, 2025

Altcoins em 2025: Quando o TOTAL3 Atinge Novas Alturas, mas Seu Portfólio Não Se Move

October 5, 2025
Ver mais

Aviso legal

Os preços de criptomoedas estão sujeitos a altos riscos de mercado e volatilidade de preços. Deve-se investir em projetos e produtos com os quais está familiarizado e onde entende os riscos envolvidos. Deve-se considerar cuidadosamente a sua experiência de investimento, situação financeira, objetivos de investimento e tolerância ao risco e consultar um assessor financeiro independente antes de fazer qualquer investimento. Este material não deve ser interpretado como aconselhamento financeiro. O desempenho passado não é um indicador confiável do desempenho futuro. O valor do seu investimento pode ir tanto para baixo quanto para cima, e talvez não recupere o montante investido. Você é o único responsável por suas decisões de investimento. A MEXC não se responsabiliza por quaisquer perdas que possa incorrer. Para maiores informações, consulte os nossos Termos de Uso e Aviso de Risco. Observe também que os dados relativos à criptomoedas acima mencionada aqui apresentados (como o seu preço atual ao vivo) são baseados em fontes de terceiros. Elas são apresentadas a você "como estão" e somente para fins informativos, sem representação ou garantia de qualquer tipo. Os links fornecidos para sites de terceiros também não estão sob o controle da MEXC. A MEXC não é responsável pela confiabilidade e precisão de tais sites de terceiros e o seu conteúdo.

Calculadora de EXO para USD

Montante

EXO
EXO
USD
USD

1 EXO = 1.324 USD

Negocie EXO

EXO/USDT
$1.324
$1.324$1.324
-3.98%

Junte-se à MEXC hoje mesmo

Taxa Maker no Spot de --, Taxa Taker no Spot de --
Taxa Maker em Futuros de --, Taxa Taker em Futuros de --

HOT

Criptomoedas que estão em alta atualmente e ganhando atenção significativa do mercado

Logo de Bitcoin

Bitcoin

BTC

$111,177.30
$111,177.30$111,177.30

+1.02%

Logo de Ethereum

Ethereum

ETH

$3,924.80
$3,924.80$3,924.80

+0.92%

Logo de Ping

Ping

PING

$0.05620
$0.05620$0.05620

+55.24%

Logo de Solana

Solana

SOL

$193.97
$193.97$193.97

+2.38%

Logo de ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$9.9190
$9.9190$9.9190

-49.04%

TOP volume

As criptomoedas com o maior volume de negociação

Logo de Ethereum

Ethereum

ETH

$3,924.80
$3,924.80$3,924.80

+0.92%

Logo de Bitcoin

Bitcoin

BTC

$111,177.30
$111,177.30$111,177.30

+1.02%

Logo de Solana

Solana

SOL

$193.97
$193.97$193.97

+2.38%

Logo de XRP

XRP

XRP

$2.5570
$2.5570$2.5570

+3.11%

Logo de DOGE

DOGE

DOGE

$0.19842
$0.19842$0.19842

+1.79%

Recém-adicionados

Criptomoedas listadas recentemente que estão disponíveis para negociação

Logo de HODL

HODL

HODL

$0.0000
$0.0000$0.0000

0.00%

Logo de AstroVerse

AstroVerse

ASTRO

$0.000000
$0.000000$0.000000

0.00%

Logo de SILVER

SILVER

SILVER

$0.0000000000000000
$0.0000000000000000$0.0000000000000000

0.00%

Logo de DramaBits

DramaBits

DRAMA

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo de PEPPER

PEPPER

PEPPER

$0.000000002019
$0.000000002019$0.000000002019

+101.90%

Principais altas

Principais altas do dia

Logo de QBOT AI TRADING

QBOT AI TRADING

QBOT

$0.0000000000000000004602
$0.0000000000000000004602$0.0000000000000000004602

+1,972.97%

Logo de Cryvantis

Cryvantis

CRYVANTIS

$0.0008500
$0.0008500$0.0008500

+1,078.91%

Logo de APRO

APRO

AT

$0.3785
$0.3785$0.3785

+278.50%

Logo de Giggle Fund

Giggle Fund

GIGGLE

$249.94
$249.94$249.94

+176.05%

Logo de Orochi Network

Orochi Network

ON

$0.2559
$0.2559$0.2559

+155.90%