O preço ao vivo de Egg Smash hoje é 0.00000138 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de EGSM para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de EGSM facilmente na MEXC agora.

Logo de Egg Smash

Cotação Egg Smash (EGSM)

Preço em tempo real de 1 EGSM para USD

$0.00000138
-10.96%1D
USD
Gráfico de preço em tempo real de Egg Smash (EGSM)
Última atualização da página: 2025-10-25 13:19:57 (UTC+8)

Informações de preço de Egg Smash (EGSM) (USD)

Variação de preço em 24 horas:
$ 0.00000116
Mínimo 24h
$ 0.00000174
Máximo 24h

$ 0.00000116
$ 0.00000174
--
--
+16.94%

-10.96%

-12.11%

-12.11%

O preço em tempo real de Egg Smash (EGSM) é $ 0.00000138. Nas últimas 24 horas, EGSM foi negociado entre a mínima de $ 0.00000116 e a máxima de $ 0.00000174, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de EGSM é --, enquanto o mais baixo é --.

Em termos de desempenho de curto prazo, EGSM variou +16.94% na última hora, -10.96% nas últimas 24 horas e -12.11% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Egg Smash (EGSM)

--
$ 37.03K
$ 13.80K
--
10,000,000,000
BSC

A capitalização de mercado atual de Egg Smash é --, com um volume de negociação de 24 horas de $ 37.03K. A oferta em circulação de EGSM é --, com um fornecimento total de 10000000000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 13.80K.

Histórico de preços de Egg Smash (EGSM) em USD

Acompanhe as variações de preço de Egg Smash para hoje, 30 dias, 60 dias e 90 dias:

PeríodoVariação (USD)Variação (%)
Hoje$ -0.0000001699-10.96%
30 dias$ -0.00000127-47.93%
60 dias$ -0.00099862-99.87%
90 dias$ -0.00099862-99.87%
Variação de preço de Egg Smash hoje

Hoje, EGSM registrou uma variação de $ -0.0000001699 (-10.96%), refletindo sua atividade mais recente no mercado.

Variação de preço de 30 dias de Egg Smash

Nos últimos 30 dias, o preço variou em $ -0.00000127 (-47.93%), refletindo o desempenho de curto prazo do token.

Variação de preço de 60 dias de Egg Smash

Expandindo a visualização para 60 dias, EGSM teve uma variação de $ -0.00099862 (-99.87%), oferecendo uma perspectiva mais ampla sobre seu desempenho.

Variação de preço de 90 dias de Egg Smash

Analisando a tendência de 90 dias, o preço variou em $ -0.00099862 (-99.87%), oferecendo uma visão sobre a trajetória de longo prazo do token.

Confira agora toda a história de preços e os movimentos de Egg Smash (EGSM)!

Confira agora a página de histórico de preço do Egg Smash.

O que é Egg Smash (EGSM)

EGG é um mini-jogo interativo construído no Telegram, oferecendo aos usuários uma experiência divertida e recompensadora com integração blockchain.

Egg Smash está disponível na MEXC, proporcionando a você a conveniência de comprar, fazer hold, transferir e fazer staking do token diretamente em nossa plataforma. Seja você um investidor experiente ou um novato no mundo das criptomoedas, a MEXC oferece uma interface amigável e uma variedade de ferramentas para gerenciar seus investimentos em Egg Smash de forma eficaz. Para mais informações detalhadas sobre este token, convidamos você a visitar nossa página de introdução de ativos digitais.

Além disso, você pode:
- Verificar a disponibilidade de staking de EGSM para saber como ganhar recompensas com suas participações.
- Ler análises e avaliações sobre Egg Smash em nosso blogue para se manter informado sobre as últimas tendências do mercado e insights de especialistas.

Nossos recursos abrangentes são projetados para tornar sua experiência de compra de Egg Smash tranquila e informada, garantindo que você tenha todas as ferramentas e conhecimentos necessários para investir com confiança.

Previsão de preço do Egg Smash (em USD)

Quanto valerá Egg Smash (EGSM) em USD amanhã, na próxima semana ou no próximo mês? Qual poderá ser o valor dos seus ativos em Egg Smash (EGSM) em 2025, 2026, 2027, 2028 - ou até mesmo daqui a 10 ou 20 anos? Use nossa ferramenta de previsão de preços para explorar tanto cenários de curto prazo quanto projeções de longo prazo para Egg Smash.

Confira a previsão de preço de Egg Smash agora!

Tokenomics de Egg Smash (EGSM)

Compreender a tokenomics de Egg Smash (EGSM) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token EGSM agora!

Como comprar Egg Smash (EGSM)

Quer saber como comprar Egg Smash? O processo é simples e sem complicações! Você pode comprar Egg Smash facilmente na MEXC seguindo nosso guia passo a passo de Como Comprar. Fornecemos instruções detalhadas e tutoriais em vídeo, demonstrando como se cadastrar na MEXC e usar as várias opções de pagamento convenientes disponíveis.

EGSM para moedas locais

1 Egg Smash (EGSM) para VND
0.0363147
1 Egg Smash (EGSM) para AUD
A$0.0000021114
1 Egg Smash (EGSM) para GBP
0.000001035
1 Egg Smash (EGSM) para EUR
0.0000011868
1 Egg Smash (EGSM) para USD
$0.00000138
1 Egg Smash (EGSM) para MYR
RM0.0000058236
1 Egg Smash (EGSM) para TRY
0.0000578772
1 Egg Smash (EGSM) para JPY
¥0.00020976
1 Egg Smash (EGSM) para ARS
ARS$0.0020566278
1 Egg Smash (EGSM) para RUB
0.0001098618
1 Egg Smash (EGSM) para INR
0.0001211778
1 Egg Smash (EGSM) para IDR
Rp0.0229999908
1 Egg Smash (EGSM) para PHP
0.000081075
1 Egg Smash (EGSM) para EGP
￡E.0.0000657018
1 Egg Smash (EGSM) para BRL
R$0.0000074244
1 Egg Smash (EGSM) para CAD
C$0.000001932
1 Egg Smash (EGSM) para BDT
0.000168636
1 Egg Smash (EGSM) para NGN
0.002014593
1 Egg Smash (EGSM) para COP
$0.0053488248
1 Egg Smash (EGSM) para ZAR
R.0.0000238188
1 Egg Smash (EGSM) para UAH
0.0000576702
1 Egg Smash (EGSM) para TZS
T.Sh.0.0034328328
1 Egg Smash (EGSM) para VES
Bs0.00029256
1 Egg Smash (EGSM) para CLP
$0.00129858
1 Egg Smash (EGSM) para PKR
Rs0.0003877386
1 Egg Smash (EGSM) para KZT
0.00074313
1 Egg Smash (EGSM) para THB
฿0.000045057
1 Egg Smash (EGSM) para TWD
NT$0.0000425592
1 Egg Smash (EGSM) para AED
د.إ0.0000050646
1 Egg Smash (EGSM) para CHF
Fr0.0000010902
1 Egg Smash (EGSM) para HKD
HK$0.0000107088
1 Egg Smash (EGSM) para AMD
֏0.0005285262
1 Egg Smash (EGSM) para MAD
.د.م0.0000127236
1 Egg Smash (EGSM) para MXN
$0.000025461
1 Egg Smash (EGSM) para SAR
ريال0.000005175
1 Egg Smash (EGSM) para ETB
Br0.0002083938
1 Egg Smash (EGSM) para KES
KSh0.0001782822
1 Egg Smash (EGSM) para JOD
د.أ0.00000097842
1 Egg Smash (EGSM) para PLN
0.000005037
1 Egg Smash (EGSM) para RON
лв0.0000060306
1 Egg Smash (EGSM) para SEK
kr0.000012972
1 Egg Smash (EGSM) para BGN
лв0.0000023184
1 Egg Smash (EGSM) para HUF
Ft0.000462921
1 Egg Smash (EGSM) para CZK
0.0000288558
1 Egg Smash (EGSM) para KWD
د.ك0.00000042228
1 Egg Smash (EGSM) para ILS
0.0000045264
1 Egg Smash (EGSM) para BOB
Bs0.000009522
1 Egg Smash (EGSM) para AZN
0.000002346
1 Egg Smash (EGSM) para TJS
SM0.0000127374
1 Egg Smash (EGSM) para GEL
0.0000037398
1 Egg Smash (EGSM) para AOA
Kz0.0012660534
1 Egg Smash (EGSM) para BHD
.د.ب0.00000051888
1 Egg Smash (EGSM) para BMD
$0.00000138
1 Egg Smash (EGSM) para DKK
kr0.0000088596
1 Egg Smash (EGSM) para HNL
L0.0000360732
1 Egg Smash (EGSM) para MUR
0.0000628314
1 Egg Smash (EGSM) para NAD
$0.0000238188
1 Egg Smash (EGSM) para NOK
kr0.0000138138
1 Egg Smash (EGSM) para NZD
$0.0000023874
1 Egg Smash (EGSM) para PAB
B/.0.00000138
1 Egg Smash (EGSM) para PGK
K0.0000058098
1 Egg Smash (EGSM) para QAR
ر.ق0.0000050232
1 Egg Smash (EGSM) para RSD
дин.0.0001392972
1 Egg Smash (EGSM) para UZS
soʻm0.0168292656
1 Egg Smash (EGSM) para ALL
L0.00011454
1 Egg Smash (EGSM) para ANG
ƒ0.0000024702
1 Egg Smash (EGSM) para AWG
ƒ0.0000024702
1 Egg Smash (EGSM) para BBD
$0.00000276
1 Egg Smash (EGSM) para BAM
KM0.0000023184
1 Egg Smash (EGSM) para BIF
Fr0.00406962
1 Egg Smash (EGSM) para BND
$0.0000017802
1 Egg Smash (EGSM) para BSD
$0.00000138
1 Egg Smash (EGSM) para JMD
$0.000221283
1 Egg Smash (EGSM) para KHR
0.005564505
1 Egg Smash (EGSM) para KMF
Fr0.00058512
1 Egg Smash (EGSM) para LAK
0.0299999994
1 Egg Smash (EGSM) para LKR
රු0.0004190646
1 Egg Smash (EGSM) para MDL
L0.0000234462
1 Egg Smash (EGSM) para MGA
Ar0.0062443344
1 Egg Smash (EGSM) para MOP
P0.00001104
1 Egg Smash (EGSM) para MVR
0.000021114
1 Egg Smash (EGSM) para MWK
MK0.0023958318
1 Egg Smash (EGSM) para MZN
MT0.000088182
1 Egg Smash (EGSM) para NPR
रु0.0001937382
1 Egg Smash (EGSM) para PYG
0.00978696
1 Egg Smash (EGSM) para RWF
Fr0.00199962
1 Egg Smash (EGSM) para SBD
$0.0000113436
1 Egg Smash (EGSM) para SCR
0.0000192924
1 Egg Smash (EGSM) para SRD
$0.0000547722
1 Egg Smash (EGSM) para SVC
$0.0000120612
1 Egg Smash (EGSM) para SZL
L0.0000238602
1 Egg Smash (EGSM) para TMT
m0.0000048438
1 Egg Smash (EGSM) para TND
د.ت0.00000404478
1 Egg Smash (EGSM) para TTD
$0.0000093564
1 Egg Smash (EGSM) para UGX
Sh0.00480792
1 Egg Smash (EGSM) para XAF
Fr0.00077832
1 Egg Smash (EGSM) para XCD
$0.000003726
1 Egg Smash (EGSM) para XOF
Fr0.00077832
1 Egg Smash (EGSM) para XPF
Fr0.00014076
1 Egg Smash (EGSM) para BWP
P0.0000196926
1 Egg Smash (EGSM) para BZD
$0.0000027738
1 Egg Smash (EGSM) para CVE
$0.0001314312
1 Egg Smash (EGSM) para DJF
Fr0.00024426
1 Egg Smash (EGSM) para DOP
$0.0000878784
1 Egg Smash (EGSM) para DZD
د.ج0.0001796346
1 Egg Smash (EGSM) para FJD
$0.0000031326
1 Egg Smash (EGSM) para GNF
Fr0.0119991
1 Egg Smash (EGSM) para GTQ
Q0.000010557
1 Egg Smash (EGSM) para GYD
$0.000288696
1 Egg Smash (EGSM) para ISK
kr0.00016974

Recurso Egg Smash

Para uma compreensão mais aprofundada de Egg Smash, considere explorar recursos adicionais, como o whitepaper, o site oficial e outras publicações:

Whitepaper
Site oficial do Egg Smash
Explorador de blocos

As Pessoas Também Perguntam: Outras Perguntas Sobre Egg Smash

Quanto vale hoje o Egg Smash (EGSM)?
O preço ao vivo de EGSM em USD é 0.00000138 USD, atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes.
Qual é o preço atual de EGSM para USD?
O preço atual de EGSM para USD é $ 0.00000138. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens.
Qual é a capitalização de mercado de Egg Smash?
A capitalização de mercado de EGSM é -- USD. Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token.
Qual é o fornecimento circulante de EGSM?
O fornecimento circulante de EGSM é de -- USD.
Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de EGSM?
EGSM atingiu um preço máximo histórico de -- USD.
Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de EGSM?
EGSM atingiu um preço minímo histórico de -- USD.
Qual é o volume de negociação de EGSM?
O volume de negociação ao vivo de 24 horas para EGSM é $ 37.03K USD.
EGSM vai subir ainda este ano?
EGSM pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do EGSM para uma análise mais detalhada.
Atualizações importantes da indústria sobre o Egg Smash (EGSM)

Hora (UTC+8)TipoInformação
10-24 21:49:00Atualizações da Indústria
Alguns tokens no ecossistema Base começam a subir, com PING, CLANKER e VIRTUAL a ganhar mais atenção
10-23 22:32:48Atualizações da Indústria
Índice de medo das criptomoedas sobe para 27, mercado muda de "medo extremo" para "medo"
10-23 15:34:02Atualizações da Indústria
As taxas de financiamento atuais das CEX e DEX populares indicam que o mercado está mais pessimista em relação às altcoins, enquanto as taxas do Bitcoin retornaram ao neutro
10-23 01:13:05Atualizações da Indústria
Índice de medo das criptomoedas cai, mercado volta ao modo de "medo extremo"
10-22 21:14:27Atualizações da Indústria
O Bitcoin caiu 5,12% até agora em outubro, potencialmente marcando o terceiro outubro em declínio na história
10-22 12:58:37Atualizações da Indústria
Bitcoin cai abaixo de $109.000, Ethereum perde suporte de $3.900, capitalização total do mercado cripto cai para $3,751 triliões

Notícias principais

Por Que Tantas Pessoas Ainda Perdem Dinheiro em um Bull Run?

October 6, 2025

A Ascensão das Redes Layer 2 do Bitcoin: Compreendendo a Tecnologia que Está Transformando o Futuro do Bitcoin em 2025

October 6, 2025

Altcoins em 2025: Quando o TOTAL3 Atinge Novas Alturas, mas Seu Portfólio Não Se Move

October 5, 2025
Aviso legal

Os preços de criptomoedas estão sujeitos a altos riscos de mercado e volatilidade de preços. Deve-se investir em projetos e produtos com os quais está familiarizado e onde entende os riscos envolvidos. Deve-se considerar cuidadosamente a sua experiência de investimento, situação financeira, objetivos de investimento e tolerância ao risco e consultar um assessor financeiro independente antes de fazer qualquer investimento. Este material não deve ser interpretado como aconselhamento financeiro. O desempenho passado não é um indicador confiável do desempenho futuro. O valor do seu investimento pode ir tanto para baixo quanto para cima, e talvez não recupere o montante investido. Você é o único responsável por suas decisões de investimento. A MEXC não se responsabiliza por quaisquer perdas que possa incorrer. Para maiores informações, consulte os nossos Termos de Uso e Aviso de Risco. Observe também que os dados relativos à criptomoedas acima mencionada aqui apresentados (como o seu preço atual ao vivo) são baseados em fontes de terceiros. Elas são apresentadas a você "como estão" e somente para fins informativos, sem representação ou garantia de qualquer tipo. Os links fornecidos para sites de terceiros também não estão sob o controle da MEXC. A MEXC não é responsável pela confiabilidade e precisão de tais sites de terceiros e o seu conteúdo.

Calculadora de EGSM para USD

Montante

EGSM
EGSM
USD
USD

1 EGSM = 0.00000138 USD

Negocie EGSM

EGSM/USDT
$0.00000138
-10.96%

Junte-se à MEXC hoje mesmo

Taxa Maker no Spot de --, Taxa Taker no Spot de --
Taxa Maker em Futuros de --, Taxa Taker em Futuros de --

