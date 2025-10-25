O preço ao vivo de Dogelink hoje é 0.000000000000047 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de DOGEBSC para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de DOGEBSC facilmente na MEXC agora.O preço ao vivo de Dogelink hoje é 0.000000000000047 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de DOGEBSC para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de DOGEBSC facilmente na MEXC agora.

Logo de Dogelink

Cotação Dogelink (DOGEBSC)

Preço em tempo real de 1 DOGEBSC para USD

$0.000000000000047
$0.000000000000047$0.000000000000047
+4.44%1D
USD
Gráfico de preço em tempo real de Dogelink (DOGEBSC)
Última atualização da página: 2025-10-25 12:57:34 (UTC+8)

Informações de preço de Dogelink (DOGEBSC) (USD)

Variação de preço em 24 horas:
$ 0.00000000000003
$ 0.00000000000003$ 0.00000000000003
Mínimo 24h
$ 0.00000000000015
$ 0.00000000000015$ 0.00000000000015
Máximo 24h

$ 0.00000000000003
$ 0.00000000000003$ 0.00000000000003

$ 0.00000000000015
$ 0.00000000000015$ 0.00000000000015

--
----

--
----

-9.62%

+4.44%

-98.80%

-98.80%

O preço em tempo real de Dogelink (DOGEBSC) é $ 0.000000000000047. Nas últimas 24 horas, DOGEBSC foi negociado entre a mínima de $ 0.00000000000003 e a máxima de $ 0.00000000000015, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de DOGEBSC é --, enquanto o mais baixo é --.

Em termos de desempenho de curto prazo, DOGEBSC variou -9.62% na última hora, +4.44% nas últimas 24 horas e -98.80% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Dogelink (DOGEBSC)

--
----

$ 6.80K
$ 6.80K$ 6.80K

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

BSC

A capitalização de mercado atual de Dogelink é --, com um volume de negociação de 24 horas de $ 6.80K. A oferta em circulação de DOGEBSC é --, com um fornecimento total de 1000000000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 0.00.

Histórico de preços de Dogelink (DOGEBSC) em USD

Acompanhe as variações de preço de Dogelink para hoje, 30 dias, 60 dias e 90 dias:

PeríodoVariação (USD)Variação (%)
Hoje$ +0.000000000000002+4.44%
30 dias$ -0.000040227999953-100.00%
60 dias$ -0.094499999999953-100.00%
90 dias$ -0.099999999999953-100.00%
Variação de preço de Dogelink hoje

Hoje, DOGEBSC registrou uma variação de $ +0.000000000000002 (+4.44%), refletindo sua atividade mais recente no mercado.

Variação de preço de 30 dias de Dogelink

Nos últimos 30 dias, o preço variou em $ -0.000040227999953 (-100.00%), refletindo o desempenho de curto prazo do token.

Variação de preço de 60 dias de Dogelink

Expandindo a visualização para 60 dias, DOGEBSC teve uma variação de $ -0.094499999999953 (-100.00%), oferecendo uma perspectiva mais ampla sobre seu desempenho.

Variação de preço de 90 dias de Dogelink

Analisando a tendência de 90 dias, o preço variou em $ -0.099999999999953 (-100.00%), oferecendo uma visão sobre a trajetória de longo prazo do token.

Confira agora toda a história de preços e os movimentos de Dogelink (DOGEBSC)!

Confira agora a página de histórico de preço do Dogelink.

O que é Dogelink (DOGEBSC)

DogeLink é uma plataforma Web3 inovadora com tecnologia de IA que conecta humanos e pets por meio de interfaces cerebrais avançadas e ecossistemas descentralizados. Nascida da fusão experimental de circuitos de IA com dados neurais de 300 animais Web3 inspirados em memes.

Dogelink está disponível na MEXC, proporcionando a você a conveniência de comprar, fazer hold, transferir e fazer staking do token diretamente em nossa plataforma. Seja você um investidor experiente ou um novato no mundo das criptomoedas, a MEXC oferece uma interface amigável e uma variedade de ferramentas para gerenciar seus investimentos em Dogelink de forma eficaz. Para mais informações detalhadas sobre este token, convidamos você a visitar nossa página de introdução de ativos digitais.

Além disso, você pode:
- Verificar a disponibilidade de staking de DOGEBSC para saber como ganhar recompensas com suas participações.
- Ler análises e avaliações sobre Dogelink em nosso blogue para se manter informado sobre as últimas tendências do mercado e insights de especialistas.

Nossos recursos abrangentes são projetados para tornar sua experiência de compra de Dogelink tranquila e informada, garantindo que você tenha todas as ferramentas e conhecimentos necessários para investir com confiança.

Previsão de preço do Dogelink (em USD)

Quanto valerá Dogelink (DOGEBSC) em USD amanhã, na próxima semana ou no próximo mês? Qual poderá ser o valor dos seus ativos em Dogelink (DOGEBSC) em 2025, 2026, 2027, 2028 - ou até mesmo daqui a 10 ou 20 anos? Use nossa ferramenta de previsão de preços para explorar tanto cenários de curto prazo quanto projeções de longo prazo para Dogelink.

Confira a previsão de preço de Dogelink agora!

Tokenomics de Dogelink (DOGEBSC)

Compreender a tokenomics de Dogelink (DOGEBSC) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token DOGEBSC agora!

Como comprar Dogelink (DOGEBSC)

Quer saber como comprar Dogelink? O processo é simples e sem complicações! Você pode comprar Dogelink facilmente na MEXC seguindo nosso guia passo a passo de Como Comprar. Fornecemos instruções detalhadas e tutoriais em vídeo, demonstrando como se cadastrar na MEXC e usar as várias opções de pagamento convenientes disponíveis.

DOGEBSC para moedas locais

1 Dogelink (DOGEBSC) para VND
0.000000001236805
1 Dogelink (DOGEBSC) para AUD
A$0.00000000000007191
1 Dogelink (DOGEBSC) para GBP
0.00000000000003525
1 Dogelink (DOGEBSC) para EUR
0.00000000000004042
1 Dogelink (DOGEBSC) para USD
$0.000000000000047
1 Dogelink (DOGEBSC) para MYR
RM0.00000000000019834
1 Dogelink (DOGEBSC) para TRY
0.00000000000197118
1 Dogelink (DOGEBSC) para JPY
¥0.000000000007144
1 Dogelink (DOGEBSC) para ARS
ARS$0.00000000007004457
1 Dogelink (DOGEBSC) para RUB
0.00000000000374167
1 Dogelink (DOGEBSC) para INR
0.00000000000412707
1 Dogelink (DOGEBSC) para IDR
Rp0.00000000078333302
1 Dogelink (DOGEBSC) para PHP
0.00000000000276125
1 Dogelink (DOGEBSC) para EGP
￡E.0.00000000000223767
1 Dogelink (DOGEBSC) para BRL
R$0.00000000000025286
1 Dogelink (DOGEBSC) para CAD
C$0.0000000000000658
1 Dogelink (DOGEBSC) para BDT
0.0000000000057434
1 Dogelink (DOGEBSC) para NGN
0.00000000006861295
1 Dogelink (DOGEBSC) para COP
$0.00000000018217012
1 Dogelink (DOGEBSC) para ZAR
R.0.00000000000081122
1 Dogelink (DOGEBSC) para UAH
0.00000000000196413
1 Dogelink (DOGEBSC) para TZS
T.Sh.0.00000000011691532
1 Dogelink (DOGEBSC) para VES
Bs0.000000000009964
1 Dogelink (DOGEBSC) para CLP
$0.000000000044227
1 Dogelink (DOGEBSC) para PKR
Rs0.00000000001320559
1 Dogelink (DOGEBSC) para KZT
0.0000000000253095
1 Dogelink (DOGEBSC) para THB
฿0.00000000000153455
1 Dogelink (DOGEBSC) para TWD
NT$0.00000000000144948
1 Dogelink (DOGEBSC) para AED
د.إ0.00000000000017249
1 Dogelink (DOGEBSC) para CHF
Fr0.00000000000003713
1 Dogelink (DOGEBSC) para HKD
HK$0.00000000000036472
1 Dogelink (DOGEBSC) para AMD
֏0.00000000001800053
1 Dogelink (DOGEBSC) para MAD
.د.م0.00000000000043334
1 Dogelink (DOGEBSC) para MXN
$0.00000000000086715
1 Dogelink (DOGEBSC) para SAR
ريال0.00000000000017625
1 Dogelink (DOGEBSC) para ETB
Br0.00000000000709747
1 Dogelink (DOGEBSC) para KES
KSh0.00000000000607193
1 Dogelink (DOGEBSC) para JOD
د.أ0.000000000000033323
1 Dogelink (DOGEBSC) para PLN
0.00000000000017155
1 Dogelink (DOGEBSC) para RON
лв0.00000000000020539
1 Dogelink (DOGEBSC) para SEK
kr0.0000000000004418
1 Dogelink (DOGEBSC) para BGN
лв0.00000000000007896
1 Dogelink (DOGEBSC) para HUF
Ft0.00000000001576615
1 Dogelink (DOGEBSC) para CZK
0.00000000000098277
1 Dogelink (DOGEBSC) para KWD
د.ك0.000000000000014382
1 Dogelink (DOGEBSC) para ILS
0.00000000000015416
1 Dogelink (DOGEBSC) para BOB
Bs0.0000000000003243
1 Dogelink (DOGEBSC) para AZN
0.0000000000000799
1 Dogelink (DOGEBSC) para TJS
SM0.00000000000043381
1 Dogelink (DOGEBSC) para GEL
0.00000000000012737
1 Dogelink (DOGEBSC) para AOA
Kz0.00000000004311921
1 Dogelink (DOGEBSC) para BHD
.د.ب0.000000000000017672
1 Dogelink (DOGEBSC) para BMD
$0.000000000000047
1 Dogelink (DOGEBSC) para DKK
kr0.00000000000030174
1 Dogelink (DOGEBSC) para HNL
L0.00000000000122858
1 Dogelink (DOGEBSC) para MUR
0.00000000000213991
1 Dogelink (DOGEBSC) para NAD
$0.00000000000081122
1 Dogelink (DOGEBSC) para NOK
kr0.00000000000047047
1 Dogelink (DOGEBSC) para NZD
$0.00000000000008131
1 Dogelink (DOGEBSC) para PAB
B/.0.000000000000047
1 Dogelink (DOGEBSC) para PGK
K0.00000000000019787
1 Dogelink (DOGEBSC) para QAR
ر.ق0.00000000000017108
1 Dogelink (DOGEBSC) para RSD
дин.0.00000000000474418
1 Dogelink (DOGEBSC) para UZS
soʻm0.00000000057317064
1 Dogelink (DOGEBSC) para ALL
L0.000000000003901
1 Dogelink (DOGEBSC) para ANG
ƒ0.00000000000008413
1 Dogelink (DOGEBSC) para AWG
ƒ0.00000000000008413
1 Dogelink (DOGEBSC) para BBD
$0.000000000000094
1 Dogelink (DOGEBSC) para BAM
KM0.00000000000007896
1 Dogelink (DOGEBSC) para BIF
Fr0.000000000138603
1 Dogelink (DOGEBSC) para BND
$0.00000000000006063
1 Dogelink (DOGEBSC) para BSD
$0.000000000000047
1 Dogelink (DOGEBSC) para JMD
$0.00000000000753645
1 Dogelink (DOGEBSC) para KHR
0.00000000018951575
1 Dogelink (DOGEBSC) para KMF
Fr0.000000000019928
1 Dogelink (DOGEBSC) para LAK
0.00000000102173911
1 Dogelink (DOGEBSC) para LKR
රු0.00000000001427249
1 Dogelink (DOGEBSC) para MDL
L0.00000000000079853
1 Dogelink (DOGEBSC) para MGA
Ar0.00000000021266936
1 Dogelink (DOGEBSC) para MOP
P0.000000000000376
1 Dogelink (DOGEBSC) para MVR
0.0000000000007191
1 Dogelink (DOGEBSC) para MWK
MK0.00000000008159717
1 Dogelink (DOGEBSC) para MZN
MT0.0000000000030033
1 Dogelink (DOGEBSC) para NPR
रु0.00000000000659833
1 Dogelink (DOGEBSC) para PYG
0.000000000333324
1 Dogelink (DOGEBSC) para RWF
Fr0.000000000068103
1 Dogelink (DOGEBSC) para SBD
$0.00000000000038634
1 Dogelink (DOGEBSC) para SCR
0.00000000000065706
1 Dogelink (DOGEBSC) para SRD
$0.00000000000186543
1 Dogelink (DOGEBSC) para SVC
$0.00000000000041078
1 Dogelink (DOGEBSC) para SZL
L0.00000000000081263
1 Dogelink (DOGEBSC) para TMT
m0.00000000000016497
1 Dogelink (DOGEBSC) para TND
د.ت0.000000000000137757
1 Dogelink (DOGEBSC) para TTD
$0.00000000000031866
1 Dogelink (DOGEBSC) para UGX
Sh0.000000000163748
1 Dogelink (DOGEBSC) para XAF
Fr0.000000000026508
1 Dogelink (DOGEBSC) para XCD
$0.0000000000001269
1 Dogelink (DOGEBSC) para XOF
Fr0.000000000026508
1 Dogelink (DOGEBSC) para XPF
Fr0.000000000004794
1 Dogelink (DOGEBSC) para BWP
P0.00000000000067069
1 Dogelink (DOGEBSC) para BZD
$0.00000000000009447
1 Dogelink (DOGEBSC) para CVE
$0.00000000000447628
1 Dogelink (DOGEBSC) para DJF
Fr0.000000000008319
1 Dogelink (DOGEBSC) para DOP
$0.00000000000299296
1 Dogelink (DOGEBSC) para DZD
د.ج0.00000000000611799
1 Dogelink (DOGEBSC) para FJD
$0.00000000000010669
1 Dogelink (DOGEBSC) para GNF
Fr0.000000000408665
1 Dogelink (DOGEBSC) para GTQ
Q0.00000000000035955
1 Dogelink (DOGEBSC) para GYD
$0.0000000000098324
1 Dogelink (DOGEBSC) para ISK
kr0.000000000005781

Para uma compreensão mais aprofundada de Dogelink, considere explorar recursos adicionais, como o whitepaper, o site oficial e outras publicações:

Site oficial do Dogelink
Explorador de blocos

As Pessoas Também Perguntam: Outras Perguntas Sobre Dogelink

Quanto vale hoje o Dogelink (DOGEBSC)?
O preço ao vivo de DOGEBSC em USD é 0.000000000000047 USD, atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes.
Qual é o preço atual de DOGEBSC para USD?
O preço atual de DOGEBSC para USD é $ 0.000000000000047. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens.
Qual é a capitalização de mercado de Dogelink?
A capitalização de mercado de DOGEBSC é -- USD. Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token.
Qual é o fornecimento circulante de DOGEBSC?
O fornecimento circulante de DOGEBSC é de -- USD.
Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de DOGEBSC?
DOGEBSC atingiu um preço máximo histórico de -- USD.
Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de DOGEBSC?
DOGEBSC atingiu um preço minímo histórico de -- USD.
Qual é o volume de negociação de DOGEBSC?
O volume de negociação ao vivo de 24 horas para DOGEBSC é $ 6.80K USD.
DOGEBSC vai subir ainda este ano?
DOGEBSC pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do DOGEBSC para uma análise mais detalhada.
Atualizações importantes da indústria sobre o Dogelink (DOGEBSC)

Hora (UTC+8)TipoInformação
10-24 21:49:00Atualizações da Indústria
Alguns tokens no ecossistema Base começam a subir, com PING, CLANKER e VIRTUAL a ganhar mais atenção
10-23 22:32:48Atualizações da Indústria
Índice de medo das criptomoedas sobe para 27, mercado muda de "medo extremo" para "medo"
10-23 15:34:02Atualizações da Indústria
As taxas de financiamento atuais das CEX e DEX populares indicam que o mercado está mais pessimista em relação às altcoins, enquanto as taxas do Bitcoin retornaram ao neutro
10-23 01:13:05Atualizações da Indústria
Índice de medo das criptomoedas cai, mercado volta ao modo de "medo extremo"
10-22 21:14:27Atualizações da Indústria
O Bitcoin caiu 5,12% até agora em outubro, potencialmente marcando o terceiro outubro em declínio na história
10-22 12:58:37Atualizações da Indústria
Bitcoin cai abaixo de $109.000, Ethereum perde suporte de $3.900, capitalização total do mercado cripto cai para $3,751 triliões

Notícias principais

Por Que Tantas Pessoas Ainda Perdem Dinheiro em um Bull Run?

October 6, 2025

A Ascensão das Redes Layer 2 do Bitcoin: Compreendendo a Tecnologia que Está Transformando o Futuro do Bitcoin em 2025

October 6, 2025

Altcoins em 2025: Quando o TOTAL3 Atinge Novas Alturas, mas Seu Portfólio Não Se Move

October 5, 2025
Aviso legal

Os preços de criptomoedas estão sujeitos a altos riscos de mercado e volatilidade de preços. Deve-se investir em projetos e produtos com os quais está familiarizado e onde entende os riscos envolvidos. Deve-se considerar cuidadosamente a sua experiência de investimento, situação financeira, objetivos de investimento e tolerância ao risco e consultar um assessor financeiro independente antes de fazer qualquer investimento. Este material não deve ser interpretado como aconselhamento financeiro. O desempenho passado não é um indicador confiável do desempenho futuro. O valor do seu investimento pode ir tanto para baixo quanto para cima, e talvez não recupere o montante investido. Você é o único responsável por suas decisões de investimento. A MEXC não se responsabiliza por quaisquer perdas que possa incorrer. Para maiores informações, consulte os nossos Termos de Uso e Aviso de Risco. Observe também que os dados relativos à criptomoedas acima mencionada aqui apresentados (como o seu preço atual ao vivo) são baseados em fontes de terceiros. Elas são apresentadas a você "como estão" e somente para fins informativos, sem representação ou garantia de qualquer tipo. Os links fornecidos para sites de terceiros também não estão sob o controle da MEXC. A MEXC não é responsável pela confiabilidade e precisão de tais sites de terceiros e o seu conteúdo.

Calculadora de DOGEBSC para USD

Montante

DOGEBSC
DOGEBSC
USD
USD

1 DOGEBSC = 0 USD

Negocie DOGEBSC

DOGEBSC/USDT
$0.000000000000047
$0.000000000000047$0.000000000000047
+4.44%

