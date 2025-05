O que é o BUILDon (B)? Uma Nova Era para Integração de Meme e Stablecoin

No dinâmico mundo das criptomoedas, os tokens meme frequentemente capturam atenção através de momentos virais, mas poucos alcançam a profundidade estratégica e o suporte institucional que o BUILDon ($B) conquistou. Este guia abrangente explora a transformação do BUILDon de um simples mascote da BNB Chain para um token estrategicamente posicionado com laços diretos com a World Liberty Financial e o ecossistema da stablecoin USD1. Se você é um entusiasta de criptomoedas curioso sobre a evolução dos tokens meme, um investidor que busca entender a adoção institucional de moedas meme, ou simplesmente está interessado em como a marca de mascotes tradicional se cruza com as finanças descentralizadas, este artigo oferece insights essenciais sobre a posição única do BUILDon no cenário das criptomoedas.