O que é DGGO (DGGO)

Dango Planet é uma plataforma de swap cross-chain baseada na BNBChain e movida por IA — começando com BRC20 no Bitcoin e expandindo para redes EVM, Solana, Sui e, eventualmente, todas as redes. Basta emitir um comando em linguagem natural para nosso agente de IA alimentado por LLM, que executará o swap, otimizará a rota de negociação e as taxas de gás, além de fornecer sinais em tempo real de compra, manutenção e venda. Principais recursos: Integração com agente de IA e LLM, ponte e roteamento cross-chain, otimização de rotas e taxas de gas, sinais de negociação em tempo real, segurança de nível corporativo.

DGGO está disponível na MEXC, proporcionando a você a conveniência de comprar, fazer hold, transferir e fazer staking do token diretamente em nossa plataforma. Seja você um investidor experiente ou um novato no mundo das criptomoedas, a MEXC oferece uma interface amigável e uma variedade de ferramentas para gerenciar seus investimentos em DGGO de forma eficaz. Para mais informações detalhadas sobre este token, convidamos você a visitar nossa página de introdução de ativos digitais.



Além disso, você pode:

- Verificar a disponibilidade de staking de DGGO para saber como ganhar recompensas com suas participações.

- Ler análises e avaliações sobre DGGO em nosso blogue para se manter informado sobre as últimas tendências do mercado e insights de especialistas.

Nossos recursos abrangentes são projetados para tornar sua experiência de compra de DGGO tranquila e informada, garantindo que você tenha todas as ferramentas e conhecimentos necessários para investir com confiança.

Previsão de preço do DGGO (em USD)

Quanto valerá DGGO (DGGO) em USD amanhã, na próxima semana ou no próximo mês? Qual poderá ser o valor dos seus ativos em DGGO (DGGO) em 2025, 2026, 2027, 2028 - ou até mesmo daqui a 10 ou 20 anos? Use nossa ferramenta de previsão de preços para explorar tanto cenários de curto prazo quanto projeções de longo prazo para DGGO.

Confira a previsão de preço de DGGO agora!

Tokenomics de DGGO (DGGO)

Compreender a tokenomics de DGGO (DGGO) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token DGGO agora!

Como comprar DGGO (DGGO)

Quer saber como comprar DGGO? O processo é simples e sem complicações! Você pode comprar DGGO facilmente na MEXC seguindo nosso guia passo a passo de Como Comprar. Fornecemos instruções detalhadas e tutoriais em vídeo, demonstrando como se cadastrar na MEXC e usar as várias opções de pagamento convenientes disponíveis.

DGGO para moedas locais

Experimente o Conversor

Recurso DGGO

Para uma compreensão mais aprofundada de DGGO, considere explorar recursos adicionais, como o whitepaper, o site oficial e outras publicações:

As Pessoas Também Perguntam: Outras Perguntas Sobre DGGO Quanto vale hoje o DGGO (DGGO)? O preço ao vivo de DGGO em USD é 0.0002864 USD , atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes. Qual é o preço atual de DGGO para USD? $ 0.0002864 . Confira o O preço atual de DGGO para USD é. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens. Qual é a capitalização de mercado de DGGO? A capitalização de mercado de DGGO é -- USD . Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token. Qual é o fornecimento circulante de DGGO? O fornecimento circulante de DGGO é de -- USD . Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de DGGO? DGGO atingiu um preço máximo histórico de -- USD . Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de DGGO? DGGO atingiu um preço minímo histórico de -- USD . Qual é o volume de negociação de DGGO? O volume de negociação ao vivo de 24 horas para DGGO é $ 1.51M USD . DGGO vai subir ainda este ano? DGGO pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do DGGO para uma análise mais detalhada.

Atualizações importantes da indústria sobre o DGGO (DGGO)

Hora (UTC+8) Tipo Informação 10-24 21:49:00 Atualizações da Indústria Alguns tokens no ecossistema Base começam a subir, com PING, CLANKER e VIRTUAL a ganhar mais atenção 10-23 22:32:48 Atualizações da Indústria Índice de medo das criptomoedas sobe para 27, mercado muda de "medo extremo" para "medo" 10-23 15:34:02 Atualizações da Indústria As taxas de financiamento atuais das CEX e DEX populares indicam que o mercado está mais pessimista em relação às altcoins, enquanto as taxas do Bitcoin retornaram ao neutro 10-23 01:13:05 Atualizações da Indústria Índice de medo das criptomoedas cai, mercado volta ao modo de "medo extremo" 10-22 21:14:27 Atualizações da Indústria O Bitcoin caiu 5,12% até agora em outubro, potencialmente marcando o terceiro outubro em declínio na história 10-22 12:58:37 Atualizações da Indústria Bitcoin cai abaixo de $109.000, Ethereum perde suporte de $3.900, capitalização total do mercado cripto cai para $3,751 triliões

