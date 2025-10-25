O preço ao vivo de Delusional Coin hoje é 0.00017959 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de DELULU para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de DELULU facilmente na MEXC agora.O preço ao vivo de Delusional Coin hoje é 0.00017959 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de DELULU para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de DELULU facilmente na MEXC agora.

Cotação Delusional Coin (DELULU)

Preço em tempo real de 1 DELULU para USD

$0.00017953
$0.00017953$0.00017953
+4.25%1D
USD
Gráfico de preço em tempo real de Delusional Coin (DELULU)
Última atualização da página: 2025-10-25 13:17:31 (UTC+8)

Informações de preço de Delusional Coin (DELULU) (USD)

Variação de preço em 24 horas:
$ 0.00015791
$ 0.00015791$ 0.00015791
Mínimo 24h
$ 0.00017977
$ 0.00017977$ 0.00017977
Máximo 24h

$ 0.00015791
$ 0.00015791$ 0.00015791

$ 0.00017977
$ 0.00017977$ 0.00017977

--
----

--
----

+1.59%

+4.25%

+95.05%

+95.05%

O preço em tempo real de Delusional Coin (DELULU) é $ 0.00017959. Nas últimas 24 horas, DELULU foi negociado entre a mínima de $ 0.00015791 e a máxima de $ 0.00017977, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de DELULU é --, enquanto o mais baixo é --.

Em termos de desempenho de curto prazo, DELULU variou +1.59% na última hora, +4.25% nas últimas 24 horas e +95.05% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Delusional Coin (DELULU)

--
----

$ 52.35K
$ 52.35K$ 52.35K

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

--
----

--
----

SOL

A capitalização de mercado atual de Delusional Coin é --, com um volume de negociação de 24 horas de $ 52.35K. A oferta em circulação de DELULU é --, com um fornecimento total de --. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de --.

Histórico de preços de Delusional Coin (DELULU) em USD

Acompanhe as variações de preço de Delusional Coin para hoje, 30 dias, 60 dias e 90 dias:

PeríodoVariação (USD)Variação (%)
Hoje$ +0.000007319+4.25%
30 dias$ +0.00007859+77.81%
60 dias$ +0.00001669+10.24%
90 dias$ -0.00066591-78.76%
Variação de preço de Delusional Coin hoje

Hoje, DELULU registrou uma variação de $ +0.000007319 (+4.25%), refletindo sua atividade mais recente no mercado.

Variação de preço de 30 dias de Delusional Coin

Nos últimos 30 dias, o preço variou em $ +0.00007859 (+77.81%), refletindo o desempenho de curto prazo do token.

Variação de preço de 60 dias de Delusional Coin

Expandindo a visualização para 60 dias, DELULU teve uma variação de $ +0.00001669 (+10.24%), oferecendo uma perspectiva mais ampla sobre seu desempenho.

Variação de preço de 90 dias de Delusional Coin

Analisando a tendência de 90 dias, o preço variou em $ -0.00066591 (-78.76%), oferecendo uma visão sobre a trajetória de longo prazo do token.

Confira agora toda a história de preços e os movimentos de Delusional Coin (DELULU)!

Confira agora a página de histórico de preço do Delusional Coin.

O que é Delusional Coin (DELULU)

"DELULU" vem de "delusional" (delirante), significando uma crença sonhadora e intensa. A proposta é que os holders abracem o hype, a fantasia e o FOMO, impulsionados pelo burburinho social e pela cultura viral. Seu mantra: "Sem crença, sem ganhos - ouse sonhar, ouse pagar", refletindo uma convicção movida por memes.

Delusional Coin está disponível na MEXC, proporcionando a você a conveniência de comprar, fazer hold, transferir e fazer staking do token diretamente em nossa plataforma. Seja você um investidor experiente ou um novato no mundo das criptomoedas, a MEXC oferece uma interface amigável e uma variedade de ferramentas para gerenciar seus investimentos em Delusional Coin de forma eficaz. Para mais informações detalhadas sobre este token, convidamos você a visitar nossa página de introdução de ativos digitais.

Além disso, você pode:
- Verificar a disponibilidade de staking de DELULU para saber como ganhar recompensas com suas participações.
- Ler análises e avaliações sobre Delusional Coin em nosso blogue para se manter informado sobre as últimas tendências do mercado e insights de especialistas.

Nossos recursos abrangentes são projetados para tornar sua experiência de compra de Delusional Coin tranquila e informada, garantindo que você tenha todas as ferramentas e conhecimentos necessários para investir com confiança.

Previsão de preço do Delusional Coin (em USD)

Quanto valerá Delusional Coin (DELULU) em USD amanhã, na próxima semana ou no próximo mês? Qual poderá ser o valor dos seus ativos em Delusional Coin (DELULU) em 2025, 2026, 2027, 2028 - ou até mesmo daqui a 10 ou 20 anos? Use nossa ferramenta de previsão de preços para explorar tanto cenários de curto prazo quanto projeções de longo prazo para Delusional Coin.

Confira a previsão de preço de Delusional Coin agora!

Tokenomics de Delusional Coin (DELULU)

Compreender a tokenomics de Delusional Coin (DELULU) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token DELULU agora!

Como comprar Delusional Coin (DELULU)

Quer saber como comprar Delusional Coin? O processo é simples e sem complicações! Você pode comprar Delusional Coin facilmente na MEXC seguindo nosso guia passo a passo de Como Comprar. Fornecemos instruções detalhadas e tutoriais em vídeo, demonstrando como se cadastrar na MEXC e usar as várias opções de pagamento convenientes disponíveis.

DELULU para moedas locais

1 Delusional Coin (DELULU) para VND
4.72591085
1 Delusional Coin (DELULU) para AUD
A$0.0002747727
1 Delusional Coin (DELULU) para GBP
0.0001346925
1 Delusional Coin (DELULU) para EUR
0.0001544474
1 Delusional Coin (DELULU) para USD
$0.00017959
1 Delusional Coin (DELULU) para MYR
RM0.0007578698
1 Delusional Coin (DELULU) para TRY
0.0075320046
1 Delusional Coin (DELULU) para JPY
¥0.02729768
1 Delusional Coin (DELULU) para ARS
ARS$0.2676447729
1 Delusional Coin (DELULU) para RUB
0.0142971599
1 Delusional Coin (DELULU) para INR
0.0157697979
1 Delusional Coin (DELULU) para IDR
Rp2.9931654694
1 Delusional Coin (DELULU) para PHP
0.0105509125
1 Delusional Coin (DELULU) para EGP
￡E.0.0085502799
1 Delusional Coin (DELULU) para BRL
R$0.0009661942
1 Delusional Coin (DELULU) para CAD
C$0.000251426
1 Delusional Coin (DELULU) para BDT
0.021945898
1 Delusional Coin (DELULU) para NGN
0.2621744615
1 Delusional Coin (DELULU) para COP
$0.6960836564
1 Delusional Coin (DELULU) para ZAR
R.0.0030997234
1 Delusional Coin (DELULU) para UAH
0.0075050661
1 Delusional Coin (DELULU) para TZS
T.Sh.0.4467409004
1 Delusional Coin (DELULU) para VES
Bs0.03807308
1 Delusional Coin (DELULU) para CLP
$0.16899419
1 Delusional Coin (DELULU) para PKR
Rs0.0504594023
1 Delusional Coin (DELULU) para KZT
0.096709215
1 Delusional Coin (DELULU) para THB
฿0.0058636135
1 Delusional Coin (DELULU) para TWD
NT$0.0055385556
1 Delusional Coin (DELULU) para AED
د.إ0.0006590953
1 Delusional Coin (DELULU) para CHF
Fr0.0001418761
1 Delusional Coin (DELULU) para HKD
HK$0.0013936184
1 Delusional Coin (DELULU) para AMD
֏0.0687811741
1 Delusional Coin (DELULU) para MAD
.د.م0.0016558198
1 Delusional Coin (DELULU) para MXN
$0.0033134355
1 Delusional Coin (DELULU) para SAR
ريال0.0006734625
1 Delusional Coin (DELULU) para ETB
Br0.0271198859
1 Delusional Coin (DELULU) para KES
KSh0.0232012321
1 Delusional Coin (DELULU) para JOD
د.أ0.00012732931
1 Delusional Coin (DELULU) para PLN
0.0006555035
1 Delusional Coin (DELULU) para RON
лв0.0007848083
1 Delusional Coin (DELULU) para SEK
kr0.001688146
1 Delusional Coin (DELULU) para BGN
лв0.0003017112
1 Delusional Coin (DELULU) para HUF
Ft0.0602434655
1 Delusional Coin (DELULU) para CZK
0.0037552269
1 Delusional Coin (DELULU) para KWD
د.ك0.00005495454
1 Delusional Coin (DELULU) para ILS
0.0005890552
1 Delusional Coin (DELULU) para BOB
Bs0.001239171
1 Delusional Coin (DELULU) para AZN
0.000305303
1 Delusional Coin (DELULU) para TJS
SM0.0016576157
1 Delusional Coin (DELULU) para GEL
0.0004866889
1 Delusional Coin (DELULU) para AOA
Kz0.1647612537
1 Delusional Coin (DELULU) para BHD
.د.ب0.00006752584
1 Delusional Coin (DELULU) para BMD
$0.00017959
1 Delusional Coin (DELULU) para DKK
kr0.0011529678
1 Delusional Coin (DELULU) para HNL
L0.0046944826
1 Delusional Coin (DELULU) para MUR
0.0081767327
1 Delusional Coin (DELULU) para NAD
$0.0030997234
1 Delusional Coin (DELULU) para NOK
kr0.0017976959
1 Delusional Coin (DELULU) para NZD
$0.0003106907
1 Delusional Coin (DELULU) para PAB
B/.0.00017959
1 Delusional Coin (DELULU) para PGK
K0.0007560739
1 Delusional Coin (DELULU) para QAR
ر.ق0.0006537076
1 Delusional Coin (DELULU) para RSD
дин.0.0181278146
1 Delusional Coin (DELULU) para UZS
soʻm2.1901216008
1 Delusional Coin (DELULU) para ALL
L0.01490597
1 Delusional Coin (DELULU) para ANG
ƒ0.0003214661
1 Delusional Coin (DELULU) para AWG
ƒ0.0003214661
1 Delusional Coin (DELULU) para BBD
$0.00035918
1 Delusional Coin (DELULU) para BAM
KM0.0003017112
1 Delusional Coin (DELULU) para BIF
Fr0.52961091
1 Delusional Coin (DELULU) para BND
$0.0002316711
1 Delusional Coin (DELULU) para BSD
$0.00017959
1 Delusional Coin (DELULU) para JMD
$0.0287972565
1 Delusional Coin (DELULU) para KHR
0.7241517775
1 Delusional Coin (DELULU) para KMF
Fr0.07614616
1 Delusional Coin (DELULU) para LAK
3.9041303567
1 Delusional Coin (DELULU) para LKR
රු0.0545360953
1 Delusional Coin (DELULU) para MDL
L0.0030512341
1 Delusional Coin (DELULU) para MGA
Ar0.8126231992
1 Delusional Coin (DELULU) para MOP
P0.00143672
1 Delusional Coin (DELULU) para MVR
0.002747727
1 Delusional Coin (DELULU) para MWK
MK0.3117879949
1 Delusional Coin (DELULU) para MZN
MT0.011475801
1 Delusional Coin (DELULU) para NPR
रु0.0252126401
1 Delusional Coin (DELULU) para PYG
1.27365228
1 Delusional Coin (DELULU) para RWF
Fr0.26022591
1 Delusional Coin (DELULU) para SBD
$0.0014762298
1 Delusional Coin (DELULU) para SCR
0.0025106682
1 Delusional Coin (DELULU) para SRD
$0.0071279271
1 Delusional Coin (DELULU) para SVC
$0.0015696166
1 Delusional Coin (DELULU) para SZL
L0.0031051111
1 Delusional Coin (DELULU) para TMT
m0.0006303609
1 Delusional Coin (DELULU) para TND
د.ت0.00052637829
1 Delusional Coin (DELULU) para TTD
$0.0012176202
1 Delusional Coin (DELULU) para UGX
Sh0.62569156
1 Delusional Coin (DELULU) para XAF
Fr0.10128876
1 Delusional Coin (DELULU) para XCD
$0.000484893
1 Delusional Coin (DELULU) para XOF
Fr0.10128876
1 Delusional Coin (DELULU) para XPF
Fr0.01831818
1 Delusional Coin (DELULU) para BWP
P0.0025627493
1 Delusional Coin (DELULU) para BZD
$0.0003609759
1 Delusional Coin (DELULU) para CVE
$0.0171041516
1 Delusional Coin (DELULU) para DJF
Fr0.03178743
1 Delusional Coin (DELULU) para DOP
$0.0114362912
1 Delusional Coin (DELULU) para DZD
د.ج0.0233772303
1 Delusional Coin (DELULU) para FJD
$0.0004076693
1 Delusional Coin (DELULU) para GNF
Fr1.56153505
1 Delusional Coin (DELULU) para GTQ
Q0.0013738635
1 Delusional Coin (DELULU) para GYD
$0.037570228
1 Delusional Coin (DELULU) para ISK
kr0.02208957

Recurso Delusional Coin

Para uma compreensão mais aprofundada de Delusional Coin, considere explorar recursos adicionais, como o whitepaper, o site oficial e outras publicações:

Explorador de blocos

As Pessoas Também Perguntam: Outras Perguntas Sobre Delusional Coin

Quanto vale hoje o Delusional Coin (DELULU)?
O preço ao vivo de DELULU em USD é 0.00017959 USD, atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes.
Qual é o preço atual de DELULU para USD?
O preço atual de DELULU para USD é $ 0.00017959. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens.
Qual é a capitalização de mercado de Delusional Coin?
A capitalização de mercado de DELULU é -- USD. Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token.
Qual é o fornecimento circulante de DELULU?
O fornecimento circulante de DELULU é de -- USD.
Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de DELULU?
DELULU atingiu um preço máximo histórico de -- USD.
Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de DELULU?
DELULU atingiu um preço minímo histórico de -- USD.
Qual é o volume de negociação de DELULU?
O volume de negociação ao vivo de 24 horas para DELULU é $ 52.35K USD.
DELULU vai subir ainda este ano?
DELULU pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do DELULU para uma análise mais detalhada.
Última atualização da página: 2025-10-25 13:17:31 (UTC+8)

Aviso legal

Os preços de criptomoedas estão sujeitos a altos riscos de mercado e volatilidade de preços. Deve-se investir em projetos e produtos com os quais está familiarizado e onde entende os riscos envolvidos. Deve-se considerar cuidadosamente a sua experiência de investimento, situação financeira, objetivos de investimento e tolerância ao risco e consultar um assessor financeiro independente antes de fazer qualquer investimento. Este material não deve ser interpretado como aconselhamento financeiro. O desempenho passado não é um indicador confiável do desempenho futuro. O valor do seu investimento pode ir tanto para baixo quanto para cima, e talvez não recupere o montante investido. Você é o único responsável por suas decisões de investimento. A MEXC não se responsabiliza por quaisquer perdas que possa incorrer. Para maiores informações, consulte os nossos Termos de Uso e Aviso de Risco. Observe também que os dados relativos à criptomoedas acima mencionada aqui apresentados (como o seu preço atual ao vivo) são baseados em fontes de terceiros. Elas são apresentadas a você "como estão" e somente para fins informativos, sem representação ou garantia de qualquer tipo. Os links fornecidos para sites de terceiros também não estão sob o controle da MEXC. A MEXC não é responsável pela confiabilidade e precisão de tais sites de terceiros e o seu conteúdo.

