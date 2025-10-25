O que é Delabs Games (DELABS)

A Delabs Games está reinventando a forma como jogamos - trazendo franquias consagradas do universo Web2 para experiências ousadas de médio porte, desenvolvidas com foco em dispositivos móveis, integração social e aprimoramento via blockchain. A Delabs Games está reinventando a forma como jogamos - trazendo franquias consagradas do universo Web2 para experiências ousadas de médio porte, desenvolvidas com foco em dispositivos móveis, integração social e aprimoramento via blockchain.

Previsão de preço do Delabs Games (em USD)

Quanto valerá Delabs Games (DELABS) em USD amanhã, na próxima semana ou no próximo mês? Qual poderá ser o valor dos seus ativos em Delabs Games (DELABS) em 2025, 2026, 2027, 2028 - ou até mesmo daqui a 10 ou 20 anos? Use nossa ferramenta de previsão de preços para explorar tanto cenários de curto prazo quanto projeções de longo prazo para Delabs Games.

Tokenomics de Delabs Games (DELABS)

Compreender a tokenomics de Delabs Games (DELABS) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token DELABS agora!

Como comprar Delabs Games (DELABS)

DELABS para moedas locais

Recurso Delabs Games

Para uma compreensão mais aprofundada de Delabs Games, considere explorar recursos adicionais, como o whitepaper, o site oficial e outras publicações:

As Pessoas Também Perguntam: Outras Perguntas Sobre Delabs Games Quanto vale hoje o Delabs Games (DELABS)? O preço ao vivo de DELABS em USD é 0.007168 USD , atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes. Qual é o preço atual de DELABS para USD? $ 0.007168 . Confira o O preço atual de DELABS para USD é. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens. Qual é a capitalização de mercado de Delabs Games? A capitalização de mercado de DELABS é $ 5.38M USD . Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token. Qual é o fornecimento circulante de DELABS? O fornecimento circulante de DELABS é de 750.30M USD . Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de DELABS? DELABS atingiu um preço máximo histórico de 0.02049703623689548 USD . Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de DELABS? DELABS atingiu um preço minímo histórico de 0.00694452878312584 USD . Qual é o volume de negociação de DELABS? O volume de negociação ao vivo de 24 horas para DELABS é $ 54.17K USD . DELABS vai subir ainda este ano? DELABS pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do DELABS para uma análise mais detalhada.

Atualizações importantes da indústria sobre o Delabs Games (DELABS)

