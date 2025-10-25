O preço ao vivo de Delabs Games hoje é 0.007168 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de DELABS para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de DELABS facilmente na MEXC agora.O preço ao vivo de Delabs Games hoje é 0.007168 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de DELABS para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de DELABS facilmente na MEXC agora.

Logo de Delabs Games

Cotação Delabs Games (DELABS)

Preço em tempo real de 1 DELABS para USD

$0.007165
-3.18%1D
-3.18%1D
USD
Gráfico de preço em tempo real de Delabs Games (DELABS)
Informações de preço de Delabs Games (DELABS) (USD)

Variação de preço em 24 horas:
Mínimo 24h
Máximo 24h

+0.01%

-3.18%

-1.27%

-1.27%

O preço em tempo real de Delabs Games (DELABS) é $ 0.007168. Nas últimas 24 horas, DELABS foi negociado entre a mínima de $ 0.006951 e a máxima de $ 0.007907, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de DELABS é $ 0.02049703623689548, enquanto o mais baixo é $ 0.00694452878312584.

Em termos de desempenho de curto prazo, DELABS variou +0.01% na última hora, -3.18% nas últimas 24 horas e -1.27% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Delabs Games (DELABS)

No.1389

25.01%

BSC

A capitalização de mercado atual de Delabs Games é $ 5.38M, com um volume de negociação de 24 horas de $ 54.17K. A oferta em circulação de DELABS é 750.30M, com um fornecimento total de 3000000000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 21.50M.

Histórico de preços de Delabs Games (DELABS) em USD

Acompanhe as variações de preço de Delabs Games para hoje, 30 dias, 60 dias e 90 dias:

PeríodoVariação (USD)Variação (%)
Hoje$ -0.00023533-3.18%
30 dias$ -0.001511-17.41%
60 dias$ -0.003092-30.14%
90 dias$ +0.005168+258.40%
Variação de preço de Delabs Games hoje

Hoje, DELABS registrou uma variação de $ -0.00023533 (-3.18%), refletindo sua atividade mais recente no mercado.

Variação de preço de 30 dias de Delabs Games

Nos últimos 30 dias, o preço variou em $ -0.001511 (-17.41%), refletindo o desempenho de curto prazo do token.

Variação de preço de 60 dias de Delabs Games

Expandindo a visualização para 60 dias, DELABS teve uma variação de $ -0.003092 (-30.14%), oferecendo uma perspectiva mais ampla sobre seu desempenho.

Variação de preço de 90 dias de Delabs Games

Analisando a tendência de 90 dias, o preço variou em $ +0.005168 (+258.40%), oferecendo uma visão sobre a trajetória de longo prazo do token.

Confira agora toda a história de preços e os movimentos de Delabs Games (DELABS)!

Confira agora a página de histórico de preço do Delabs Games.

O que é Delabs Games (DELABS)

A Delabs Games está reinventando a forma como jogamos - trazendo franquias consagradas do universo Web2 para experiências ousadas de médio porte, desenvolvidas com foco em dispositivos móveis, integração social e aprimoramento via blockchain.

Delabs Games está disponível na MEXC, proporcionando a você a conveniência de comprar, fazer hold, transferir e fazer staking do token diretamente em nossa plataforma. Seja você um investidor experiente ou um novato no mundo das criptomoedas, a MEXC oferece uma interface amigável e uma variedade de ferramentas para gerenciar seus investimentos em Delabs Games de forma eficaz. Para mais informações detalhadas sobre este token, convidamos você a visitar nossa página de introdução de ativos digitais.

Além disso, você pode:
- Verificar a disponibilidade de staking de DELABS para saber como ganhar recompensas com suas participações.
- Ler análises e avaliações sobre Delabs Games em nosso blogue para se manter informado sobre as últimas tendências do mercado e insights de especialistas.

Nossos recursos abrangentes são projetados para tornar sua experiência de compra de Delabs Games tranquila e informada, garantindo que você tenha todas as ferramentas e conhecimentos necessários para investir com confiança.

Previsão de preço do Delabs Games (em USD)

Quanto valerá Delabs Games (DELABS) em USD amanhã, na próxima semana ou no próximo mês? Qual poderá ser o valor dos seus ativos em Delabs Games (DELABS) em 2025, 2026, 2027, 2028 - ou até mesmo daqui a 10 ou 20 anos? Use nossa ferramenta de previsão de preços para explorar tanto cenários de curto prazo quanto projeções de longo prazo para Delabs Games.

Confira a previsão de preço de Delabs Games agora!

Tokenomics de Delabs Games (DELABS)

Compreender a tokenomics de Delabs Games (DELABS) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token DELABS agora!

Como comprar Delabs Games (DELABS)

Quer saber como comprar Delabs Games? O processo é simples e sem complicações! Você pode comprar Delabs Games facilmente na MEXC seguindo nosso guia passo a passo de Como Comprar. Fornecemos instruções detalhadas e tutoriais em vídeo, demonstrando como se cadastrar na MEXC e usar as várias opções de pagamento convenientes disponíveis.

DELABS para moedas locais

Recurso Delabs Games

Para uma compreensão mais aprofundada de Delabs Games, considere explorar recursos adicionais, como o whitepaper, o site oficial e outras publicações:

Whitepaper
Site oficial do Delabs Games
Explorador de blocos

As Pessoas Também Perguntam: Outras Perguntas Sobre Delabs Games

Quanto vale hoje o Delabs Games (DELABS)?
O preço ao vivo de DELABS em USD é 0.007168 USD, atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes.
Qual é o preço atual de DELABS para USD?
O preço atual de DELABS para USD é $ 0.007168. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens.
Qual é a capitalização de mercado de Delabs Games?
A capitalização de mercado de DELABS é $ 5.38M USD. Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token.
Qual é o fornecimento circulante de DELABS?
O fornecimento circulante de DELABS é de 750.30M USD.
Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de DELABS?
DELABS atingiu um preço máximo histórico de 0.02049703623689548 USD.
Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de DELABS?
DELABS atingiu um preço minímo histórico de 0.00694452878312584 USD.
Qual é o volume de negociação de DELABS?
O volume de negociação ao vivo de 24 horas para DELABS é $ 54.17K USD.
DELABS vai subir ainda este ano?
DELABS pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do DELABS para uma análise mais detalhada.
Atualizações importantes da indústria sobre o Delabs Games (DELABS)

Hora (UTC+8)TipoInformação
10-24 21:49:00Atualizações da Indústria
Alguns tokens no ecossistema Base começam a subir, com PING, CLANKER e VIRTUAL a ganhar mais atenção
10-23 22:32:48Atualizações da Indústria
Índice de medo das criptomoedas sobe para 27, mercado muda de "medo extremo" para "medo"
10-23 15:34:02Atualizações da Indústria
As taxas de financiamento atuais das CEX e DEX populares indicam que o mercado está mais pessimista em relação às altcoins, enquanto as taxas do Bitcoin retornaram ao neutro
10-23 01:13:05Atualizações da Indústria
Índice de medo das criptomoedas cai, mercado volta ao modo de "medo extremo"
10-22 21:14:27Atualizações da Indústria
O Bitcoin caiu 5,12% até agora em outubro, potencialmente marcando o terceiro outubro em declínio na história
10-22 12:58:37Atualizações da Indústria
Bitcoin cai abaixo de $109.000, Ethereum perde suporte de $3.900, capitalização total do mercado cripto cai para $3,751 triliões

Notícias principais

Por Que Tantas Pessoas Ainda Perdem Dinheiro em um Bull Run?

October 6, 2025

A Ascensão das Redes Layer 2 do Bitcoin: Compreendendo a Tecnologia que Está Transformando o Futuro do Bitcoin em 2025

October 6, 2025

Altcoins em 2025: Quando o TOTAL3 Atinge Novas Alturas, mas Seu Portfólio Não Se Move

October 5, 2025
Ver mais

Aviso legal

Os preços de criptomoedas estão sujeitos a altos riscos de mercado e volatilidade de preços. Deve-se investir em projetos e produtos com os quais está familiarizado e onde entende os riscos envolvidos. Deve-se considerar cuidadosamente a sua experiência de investimento, situação financeira, objetivos de investimento e tolerância ao risco e consultar um assessor financeiro independente antes de fazer qualquer investimento. Este material não deve ser interpretado como aconselhamento financeiro. O desempenho passado não é um indicador confiável do desempenho futuro. O valor do seu investimento pode ir tanto para baixo quanto para cima, e talvez não recupere o montante investido. Você é o único responsável por suas decisões de investimento. A MEXC não se responsabiliza por quaisquer perdas que possa incorrer. Para maiores informações, consulte os nossos Termos de Uso e Aviso de Risco. Observe também que os dados relativos à criptomoedas acima mencionada aqui apresentados (como o seu preço atual ao vivo) são baseados em fontes de terceiros. Elas são apresentadas a você "como estão" e somente para fins informativos, sem representação ou garantia de qualquer tipo. Os links fornecidos para sites de terceiros também não estão sob o controle da MEXC. A MEXC não é responsável pela confiabilidade e precisão de tais sites de terceiros e o seu conteúdo.

