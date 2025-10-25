O preço ao vivo de DANGNN DAYA COIN hoje é 0.00003688 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de DANGNN para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de DANGNN facilmente na MEXC agora.O preço ao vivo de DANGNN DAYA COIN hoje é 0.00003688 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de DANGNN para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de DANGNN facilmente na MEXC agora.

Logo de DANGNN DAYA COIN

Cotação DANGNN DAYA COIN (DANGNN)

Preço em tempo real de 1 DANGNN para USD

-0.27%1D
USD
Gráfico de preço em tempo real de DANGNN DAYA COIN (DANGNN)
Última atualização da página: 2025-10-25 13:16:24 (UTC+8)

Informações de preço de DANGNN DAYA COIN (DANGNN) (USD)

Variação de preço em 24 horas:
Mínimo 24h
Máximo 24h

-0.06%

-0.27%

-0.36%

-0.36%

O preço em tempo real de DANGNN DAYA COIN (DANGNN) é $ 0.00003688. Nas últimas 24 horas, DANGNN foi negociado entre a mínima de $ 0.00003686 e a máxima de $ 0.00003705, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de DANGNN é --, enquanto o mais baixo é --.

Em termos de desempenho de curto prazo, DANGNN variou -0.06% na última hora, -0.27% nas últimas 24 horas e -0.36% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de DANGNN DAYA COIN (DANGNN)

0.00%

DGC

A capitalização de mercado atual de DANGNN DAYA COIN é $ 0.00, com um volume de negociação de 24 horas de $ 48.85K. A oferta em circulação de DANGNN é 0.00, com um fornecimento total de 10000000000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 368.80K.

Histórico de preços de DANGNN DAYA COIN (DANGNN) em USD

Acompanhe as variações de preço de DANGNN DAYA COIN para hoje, 30 dias, 60 dias e 90 dias:

PeríodoVariação (USD)Variação (%)
Hoje$ -0.0000000998-0.27%
30 dias$ -0.00000396-9.70%
60 dias$ -0.00001547-29.56%
90 dias$ +0.00000848+29.85%
Variação de preço de DANGNN DAYA COIN hoje

Hoje, DANGNN registrou uma variação de $ -0.0000000998 (-0.27%), refletindo sua atividade mais recente no mercado.

Variação de preço de 30 dias de DANGNN DAYA COIN

Nos últimos 30 dias, o preço variou em $ -0.00000396 (-9.70%), refletindo o desempenho de curto prazo do token.

Variação de preço de 60 dias de DANGNN DAYA COIN

Expandindo a visualização para 60 dias, DANGNN teve uma variação de $ -0.00001547 (-29.56%), oferecendo uma perspectiva mais ampla sobre seu desempenho.

Variação de preço de 90 dias de DANGNN DAYA COIN

Analisando a tendência de 90 dias, o preço variou em $ +0.00000848 (+29.85%), oferecendo uma visão sobre a trajetória de longo prazo do token.

Confira agora toda a história de preços e os movimentos de DANGNN DAYA COIN (DANGNN)!

Confira agora a página de histórico de preço do DANGNN DAYA COIN.

O que é DANGNN DAYA COIN (DANGNN)

DGC Coin is Hybrid POW A+ Blockchain platfrom services to activated Dapp, Smartcontract, Voting & Payment System. DGC Coin which will support coin mining while maintaining the form of the private blockchain until the halving period of the DGC Coin.

DANGNN DAYA COIN está disponível na MEXC, proporcionando a você a conveniência de comprar, fazer hold, transferir e fazer staking do token diretamente em nossa plataforma. Seja você um investidor experiente ou um novato no mundo das criptomoedas, a MEXC oferece uma interface amigável e uma variedade de ferramentas para gerenciar seus investimentos em DANGNN DAYA COIN de forma eficaz. Para mais informações detalhadas sobre este token, convidamos você a visitar nossa página de introdução de ativos digitais.

Além disso, você pode:
- Verificar a disponibilidade de staking de DANGNN para saber como ganhar recompensas com suas participações.
- Ler análises e avaliações sobre DANGNN DAYA COIN em nosso blogue para se manter informado sobre as últimas tendências do mercado e insights de especialistas.

Nossos recursos abrangentes são projetados para tornar sua experiência de compra de DANGNN DAYA COIN tranquila e informada, garantindo que você tenha todas as ferramentas e conhecimentos necessários para investir com confiança.

Previsão de preço do DANGNN DAYA COIN (em USD)

Quanto valerá DANGNN DAYA COIN (DANGNN) em USD amanhã, na próxima semana ou no próximo mês? Qual poderá ser o valor dos seus ativos em DANGNN DAYA COIN (DANGNN) em 2025, 2026, 2027, 2028 - ou até mesmo daqui a 10 ou 20 anos? Use nossa ferramenta de previsão de preços para explorar tanto cenários de curto prazo quanto projeções de longo prazo para DANGNN DAYA COIN.

Confira a previsão de preço de DANGNN DAYA COIN agora!

Tokenomics de DANGNN DAYA COIN (DANGNN)

Compreender a tokenomics de DANGNN DAYA COIN (DANGNN) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token DANGNN agora!

Como comprar DANGNN DAYA COIN (DANGNN)

Quer saber como comprar DANGNN DAYA COIN? O processo é simples e sem complicações! Você pode comprar DANGNN DAYA COIN facilmente na MEXC seguindo nosso guia passo a passo de Como Comprar. Fornecemos instruções detalhadas e tutoriais em vídeo, demonstrando como se cadastrar na MEXC e usar as várias opções de pagamento convenientes disponíveis.

DANGNN para moedas locais

1 DANGNN DAYA COIN (DANGNN) para VND
0.9704972
1 DANGNN DAYA COIN (DANGNN) para AUD
A$0.0000564264
1 DANGNN DAYA COIN (DANGNN) para GBP
0.00002766
1 DANGNN DAYA COIN (DANGNN) para EUR
0.0000317168
1 DANGNN DAYA COIN (DANGNN) para USD
$0.00003688
1 DANGNN DAYA COIN (DANGNN) para MYR
RM0.0001556336
1 DANGNN DAYA COIN (DANGNN) para TRY
0.0015467472
1 DANGNN DAYA COIN (DANGNN) para JPY
¥0.00560576
1 DANGNN DAYA COIN (DANGNN) para ARS
ARS$0.0549626328
1 DANGNN DAYA COIN (DANGNN) para RUB
0.0029360168
1 DANGNN DAYA COIN (DANGNN) para INR
0.0032384328
1 DANGNN DAYA COIN (DANGNN) para IDR
Rp0.6146664208
1 DANGNN DAYA COIN (DANGNN) para PHP
0.0021667
1 DANGNN DAYA COIN (DANGNN) para EGP
￡E.0.0017558568
1 DANGNN DAYA COIN (DANGNN) para BRL
R$0.0001984144
1 DANGNN DAYA COIN (DANGNN) para CAD
C$0.000051632
1 DANGNN DAYA COIN (DANGNN) para BDT
0.004506736
1 DANGNN DAYA COIN (DANGNN) para NGN
0.053839268
1 DANGNN DAYA COIN (DANGNN) para COP
$0.1429454048
1 DANGNN DAYA COIN (DANGNN) para ZAR
R.0.0006365488
1 DANGNN DAYA COIN (DANGNN) para UAH
0.0015412152
1 DANGNN DAYA COIN (DANGNN) para TZS
T.Sh.0.0917412128
1 DANGNN DAYA COIN (DANGNN) para VES
Bs0.00781856
1 DANGNN DAYA COIN (DANGNN) para CLP
$0.03470408
1 DANGNN DAYA COIN (DANGNN) para PKR
Rs0.0103621736
1 DANGNN DAYA COIN (DANGNN) para KZT
0.01985988
1 DANGNN DAYA COIN (DANGNN) para THB
฿0.001204132
1 DANGNN DAYA COIN (DANGNN) para TWD
NT$0.0011373792
1 DANGNN DAYA COIN (DANGNN) para AED
د.إ0.0001353496
1 DANGNN DAYA COIN (DANGNN) para CHF
Fr0.0000291352
1 DANGNN DAYA COIN (DANGNN) para HKD
HK$0.0002861888
1 DANGNN DAYA COIN (DANGNN) para AMD
֏0.0141246712
1 DANGNN DAYA COIN (DANGNN) para MAD
.د.م0.0003400336
1 DANGNN DAYA COIN (DANGNN) para MXN
$0.000680436
1 DANGNN DAYA COIN (DANGNN) para SAR
ريال0.0001383
1 DANGNN DAYA COIN (DANGNN) para ETB
Br0.0055692488
1 DANGNN DAYA COIN (DANGNN) para KES
KSh0.0047645272
1 DANGNN DAYA COIN (DANGNN) para JOD
د.أ0.00002614792
1 DANGNN DAYA COIN (DANGNN) para PLN
0.000134612
1 DANGNN DAYA COIN (DANGNN) para RON
лв0.0001611656
1 DANGNN DAYA COIN (DANGNN) para SEK
kr0.000346672
1 DANGNN DAYA COIN (DANGNN) para BGN
лв0.0000619584
1 DANGNN DAYA COIN (DANGNN) para HUF
Ft0.012371396
1 DANGNN DAYA COIN (DANGNN) para CZK
0.0007711608
1 DANGNN DAYA COIN (DANGNN) para KWD
د.ك0.00001128528
1 DANGNN DAYA COIN (DANGNN) para ILS
0.0001209664
1 DANGNN DAYA COIN (DANGNN) para BOB
Bs0.000254472
1 DANGNN DAYA COIN (DANGNN) para AZN
0.000062696
1 DANGNN DAYA COIN (DANGNN) para TJS
SM0.0003404024
1 DANGNN DAYA COIN (DANGNN) para GEL
0.0000999448
1 DANGNN DAYA COIN (DANGNN) para AOA
Kz0.0338348184
1 DANGNN DAYA COIN (DANGNN) para BHD
.د.ب0.00001386688
1 DANGNN DAYA COIN (DANGNN) para BMD
$0.00003688
1 DANGNN DAYA COIN (DANGNN) para DKK
kr0.0002367696
1 DANGNN DAYA COIN (DANGNN) para HNL
L0.0009640432
1 DANGNN DAYA COIN (DANGNN) para MUR
0.0016791464
1 DANGNN DAYA COIN (DANGNN) para NAD
$0.0006365488
1 DANGNN DAYA COIN (DANGNN) para NOK
kr0.0003691688
1 DANGNN DAYA COIN (DANGNN) para NZD
$0.0000638024
1 DANGNN DAYA COIN (DANGNN) para PAB
B/.0.00003688
1 DANGNN DAYA COIN (DANGNN) para PGK
K0.0001552648
1 DANGNN DAYA COIN (DANGNN) para QAR
ر.ق0.0001342432
1 DANGNN DAYA COIN (DANGNN) para RSD
дин.0.0037226672
1 DANGNN DAYA COIN (DANGNN) para UZS
soʻm0.4497560256
1 DANGNN DAYA COIN (DANGNN) para ALL
L0.00306104
1 DANGNN DAYA COIN (DANGNN) para ANG
ƒ0.0000660152
1 DANGNN DAYA COIN (DANGNN) para AWG
ƒ0.0000660152
1 DANGNN DAYA COIN (DANGNN) para BBD
$0.00007376
1 DANGNN DAYA COIN (DANGNN) para BAM
KM0.0000619584
1 DANGNN DAYA COIN (DANGNN) para BIF
Fr0.10875912
1 DANGNN DAYA COIN (DANGNN) para BND
$0.0000475752
1 DANGNN DAYA COIN (DANGNN) para BSD
$0.00003688
1 DANGNN DAYA COIN (DANGNN) para JMD
$0.005913708
1 DANGNN DAYA COIN (DANGNN) para KHR
0.14870938
1 DANGNN DAYA COIN (DANGNN) para KMF
Fr0.01563712
1 DANGNN DAYA COIN (DANGNN) para LAK
0.8017391144
1 DANGNN DAYA COIN (DANGNN) para LKR
රු0.0111993496
1 DANGNN DAYA COIN (DANGNN) para MDL
L0.0006265912
1 DANGNN DAYA COIN (DANGNN) para MGA
Ar0.1668775744
1 DANGNN DAYA COIN (DANGNN) para MOP
P0.00029504
1 DANGNN DAYA COIN (DANGNN) para MVR
0.000564264
1 DANGNN DAYA COIN (DANGNN) para MWK
MK0.0640277368
1 DANGNN DAYA COIN (DANGNN) para MZN
MT0.002356632
1 DANGNN DAYA COIN (DANGNN) para NPR
रु0.0051775832
1 DANGNN DAYA COIN (DANGNN) para PYG
0.26155296
1 DANGNN DAYA COIN (DANGNN) para RWF
Fr0.05343912
1 DANGNN DAYA COIN (DANGNN) para SBD
$0.0003031536
1 DANGNN DAYA COIN (DANGNN) para SCR
0.0005155824
1 DANGNN DAYA COIN (DANGNN) para SRD
$0.0014637672
1 DANGNN DAYA COIN (DANGNN) para SVC
$0.0003223312
1 DANGNN DAYA COIN (DANGNN) para SZL
L0.0006376552
1 DANGNN DAYA COIN (DANGNN) para TMT
m0.0001294488
1 DANGNN DAYA COIN (DANGNN) para TND
د.ت0.00010809528
1 DANGNN DAYA COIN (DANGNN) para TTD
$0.0002500464
1 DANGNN DAYA COIN (DANGNN) para UGX
Sh0.12848992
1 DANGNN DAYA COIN (DANGNN) para XAF
Fr0.02080032
1 DANGNN DAYA COIN (DANGNN) para XCD
$0.000099576
1 DANGNN DAYA COIN (DANGNN) para XOF
Fr0.02080032
1 DANGNN DAYA COIN (DANGNN) para XPF
Fr0.00376176
1 DANGNN DAYA COIN (DANGNN) para BWP
P0.0005262776
1 DANGNN DAYA COIN (DANGNN) para BZD
$0.0000741288
1 DANGNN DAYA COIN (DANGNN) para CVE
$0.0035124512
1 DANGNN DAYA COIN (DANGNN) para DJF
Fr0.00652776
1 DANGNN DAYA COIN (DANGNN) para DOP
$0.0023485184
1 DANGNN DAYA COIN (DANGNN) para DZD
د.ج0.0048006696
1 DANGNN DAYA COIN (DANGNN) para FJD
$0.0000837176
1 DANGNN DAYA COIN (DANGNN) para GNF
Fr0.3206716
1 DANGNN DAYA COIN (DANGNN) para GTQ
Q0.000282132
1 DANGNN DAYA COIN (DANGNN) para GYD
$0.007715296
1 DANGNN DAYA COIN (DANGNN) para ISK
kr0.00453624

Recurso DANGNN DAYA COIN

Para uma compreensão mais aprofundada de DANGNN DAYA COIN, considere explorar recursos adicionais, como o whitepaper, o site oficial e outras publicações:

Whitepaper
Site oficial do DANGNN DAYA COIN
Explorador de blocos

As Pessoas Também Perguntam: Outras Perguntas Sobre DANGNN DAYA COIN

Quanto vale hoje o DANGNN DAYA COIN (DANGNN)?
O preço ao vivo de DANGNN em USD é 0.00003688 USD, atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes.
Qual é o preço atual de DANGNN para USD?
O preço atual de DANGNN para USD é $ 0.00003688. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens.
Qual é a capitalização de mercado de DANGNN DAYA COIN?
A capitalização de mercado de DANGNN é $ 0.00 USD. Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token.
Qual é o fornecimento circulante de DANGNN?
O fornecimento circulante de DANGNN é de 0.00 USD.
Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de DANGNN?
DANGNN atingiu um preço máximo histórico de -- USD.
Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de DANGNN?
DANGNN atingiu um preço minímo histórico de -- USD.
Qual é o volume de negociação de DANGNN?
O volume de negociação ao vivo de 24 horas para DANGNN é $ 48.85K USD.
DANGNN vai subir ainda este ano?
DANGNN pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do DANGNN para uma análise mais detalhada.
Última atualização da página: 2025-10-25 13:16:24 (UTC+8)

Atualizações importantes da indústria sobre o DANGNN DAYA COIN (DANGNN)

Hora (UTC+8)TipoInformação
10-24 21:49:00Atualizações da Indústria
Alguns tokens no ecossistema Base começam a subir, com PING, CLANKER e VIRTUAL a ganhar mais atenção
10-23 22:32:48Atualizações da Indústria
Índice de medo das criptomoedas sobe para 27, mercado muda de "medo extremo" para "medo"
10-23 15:34:02Atualizações da Indústria
As taxas de financiamento atuais das CEX e DEX populares indicam que o mercado está mais pessimista em relação às altcoins, enquanto as taxas do Bitcoin retornaram ao neutro
10-23 01:13:05Atualizações da Indústria
Índice de medo das criptomoedas cai, mercado volta ao modo de "medo extremo"
10-22 21:14:27Atualizações da Indústria
O Bitcoin caiu 5,12% até agora em outubro, potencialmente marcando o terceiro outubro em declínio na história
10-22 12:58:37Atualizações da Indústria
Bitcoin cai abaixo de $109.000, Ethereum perde suporte de $3.900, capitalização total do mercado cripto cai para $3,751 triliões

Notícias principais

Por Que Tantas Pessoas Ainda Perdem Dinheiro em um Bull Run?

October 6, 2025

A Ascensão das Redes Layer 2 do Bitcoin: Compreendendo a Tecnologia que Está Transformando o Futuro do Bitcoin em 2025

October 6, 2025

Altcoins em 2025: Quando o TOTAL3 Atinge Novas Alturas, mas Seu Portfólio Não Se Move

October 5, 2025
Ver mais

Aviso legal

Os preços de criptomoedas estão sujeitos a altos riscos de mercado e volatilidade de preços. Deve-se investir em projetos e produtos com os quais está familiarizado e onde entende os riscos envolvidos. Deve-se considerar cuidadosamente a sua experiência de investimento, situação financeira, objetivos de investimento e tolerância ao risco e consultar um assessor financeiro independente antes de fazer qualquer investimento. Este material não deve ser interpretado como aconselhamento financeiro. O desempenho passado não é um indicador confiável do desempenho futuro. O valor do seu investimento pode ir tanto para baixo quanto para cima, e talvez não recupere o montante investido. Você é o único responsável por suas decisões de investimento. A MEXC não se responsabiliza por quaisquer perdas que possa incorrer. Para maiores informações, consulte os nossos Termos de Uso e Aviso de Risco. Observe também que os dados relativos à criptomoedas acima mencionada aqui apresentados (como o seu preço atual ao vivo) são baseados em fontes de terceiros. Elas são apresentadas a você "como estão" e somente para fins informativos, sem representação ou garantia de qualquer tipo. Os links fornecidos para sites de terceiros também não estão sob o controle da MEXC. A MEXC não é responsável pela confiabilidade e precisão de tais sites de terceiros e o seu conteúdo.

Calculadora de DANGNN para USD

Montante

DANGNN
DANGNN
USD
USD

1 DANGNN = 0.00003688 USD

Negocie DANGNN

DANGNN/USDT
$0.00003688
$0.00003688$0.00003688
-0.18%

Junte-se à MEXC hoje mesmo

Taxa Maker no Spot de --, Taxa Taker no Spot de --
Taxa Maker em Futuros de --, Taxa Taker em Futuros de --

