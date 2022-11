O que é ()

Cantina Royale is a top-down tactical arcade shooter game featuring both single-player and intense online multiplayer battles. It is the first Free-to-Play and Play-to-Earn Metaverse game in the market with fully-modelled unique characters and NFT interoperability. The $CRT token powers the in-game economy of Cantina Royale, the number 1 multiplayer tactical shooter game on the Elrond blockchain - providing crucial economic utility like character upgrades, future NFT recruiting, and unlocking in-game assets and rewards.

