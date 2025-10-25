O preço ao vivo de Circle xStock hoje é 141.49 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de CRCLX para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de CRCLX facilmente na MEXC agora.O preço ao vivo de Circle xStock hoje é 141.49 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de CRCLX para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de CRCLX facilmente na MEXC agora.

Logo de Circle xStock

Cotação Circle xStock (CRCLX)

Preço em tempo real de 1 CRCLX para USD

$141,48
$141,48$141,48
+%3,611D
USD
Gráfico de preço em tempo real de Circle xStock (CRCLX)
Última atualização da página: 2025-10-25 13:15:05 (UTC+8)

Informações de preço de Circle xStock (CRCLX) (USD)

Variação de preço em 24 horas:
$ 131,5
$ 131,5$ 131,5
Mínimo 24h
$ 144,2
$ 144,2$ 144,2
Máximo 24h

$ 131,5
$ 131,5$ 131,5

$ 144,2
$ 144,2$ 144,2

$ 258,3037707311062
$ 258,3037707311062$ 258,3037707311062

$ 108,7001141157051
$ 108,7001141157051$ 108,7001141157051

+%0,16

+%3,61

+%10,97

+%10,97

O preço em tempo real de Circle xStock (CRCLX) é $ 141,49. Nas últimas 24 horas, CRCLX foi negociado entre a mínima de $ 131,5 e a máxima de $ 144,2, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de CRCLX é $ 258,3037707311062, enquanto o mais baixo é $ 108,7001141157051.

Em termos de desempenho de curto prazo, CRCLX variou +%0,16 na última hora, +%3,61 nas últimas 24 horas e +%10,97 nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Circle xStock (CRCLX)

No.1102

$ 11,26M
$ 11,26M$ 11,26M

$ 66,54K
$ 66,54K$ 66,54K

$ 11,26M
$ 11,26M$ 11,26M

79,60K
79,60K 79,60K

79.598,43789643
79.598,43789643 79.598,43789643

SOL

A capitalização de mercado atual de Circle xStock é $ 11,26M, com um volume de negociação de 24 horas de $ 66,54K. A oferta em circulação de CRCLX é 79,60K, com um fornecimento total de 79598.43789643. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 11,26M.

Histórico de preços de Circle xStock (CRCLX) em USD

Acompanhe as variações de preço de Circle xStock para hoje, 30 dias, 60 dias e 90 dias:

PeríodoVariação (USD)Variação (%)
Hoje$ +4,9295+%3,61
30 dias$ +9,8+%7,44
60 dias$ +15,97+%12,72
90 dias$ -52,72-%27,15
Variação de preço de Circle xStock hoje

Hoje, CRCLX registrou uma variação de $ +4,9295 (+%3,61), refletindo sua atividade mais recente no mercado.

Variação de preço de 30 dias de Circle xStock

Nos últimos 30 dias, o preço variou em $ +9,8 (+%7,44), refletindo o desempenho de curto prazo do token.

Variação de preço de 60 dias de Circle xStock

Expandindo a visualização para 60 dias, CRCLX teve uma variação de $ +15,97 (+%12,72), oferecendo uma perspectiva mais ampla sobre seu desempenho.

Variação de preço de 90 dias de Circle xStock

Analisando a tendência de 90 dias, o preço variou em $ -52,72 (-%27,15), oferecendo uma visão sobre a trajetória de longo prazo do token.

Confira agora toda a história de preços e os movimentos de Circle xStock (CRCLX)!

Confira agora a página de histórico de preço do Circle xStock.

O que é Circle xStock (CRCLX)

Circle xStock (CRCLx) is a tracker certificate issued as Solana SPL and ERC-20 tokens. CRCLx tracks the price of Circle Internet Group (the underlying). CRCLx is designed to give eligible cryptocurrency market participants regulatory-compliant access to the stock price of Circle Internet Group, whilst maintaining the benefits of blockchain technology.

Circle xStock está disponível na MEXC, proporcionando a você a conveniência de comprar, fazer hold, transferir e fazer staking do token diretamente em nossa plataforma. Seja você um investidor experiente ou um novato no mundo das criptomoedas, a MEXC oferece uma interface amigável e uma variedade de ferramentas para gerenciar seus investimentos em Circle xStock de forma eficaz. Para mais informações detalhadas sobre este token, convidamos você a visitar nossa página de introdução de ativos digitais.

Além disso, você pode:
- Verificar a disponibilidade de staking de CRCLX para saber como ganhar recompensas com suas participações.
- Ler análises e avaliações sobre Circle xStock em nosso blogue para se manter informado sobre as últimas tendências do mercado e insights de especialistas.

Nossos recursos abrangentes são projetados para tornar sua experiência de compra de Circle xStock tranquila e informada, garantindo que você tenha todas as ferramentas e conhecimentos necessários para investir com confiança.

Previsão de preço do Circle xStock (em USD)

Quanto valerá Circle xStock (CRCLX) em USD amanhã, na próxima semana ou no próximo mês? Qual poderá ser o valor dos seus ativos em Circle xStock (CRCLX) em 2025, 2026, 2027, 2028 - ou até mesmo daqui a 10 ou 20 anos? Use nossa ferramenta de previsão de preços para explorar tanto cenários de curto prazo quanto projeções de longo prazo para Circle xStock.

Confira a previsão de preço de Circle xStock agora!

Tokenomics de Circle xStock (CRCLX)

Compreender a tokenomics de Circle xStock (CRCLX) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token CRCLX agora!

Como comprar Circle xStock (CRCLX)

Quer saber como comprar Circle xStock? O processo é simples e sem complicações! Você pode comprar Circle xStock facilmente na MEXC seguindo nosso guia passo a passo de Como Comprar. Fornecemos instruções detalhadas e tutoriais em vídeo, demonstrando como se cadastrar na MEXC e usar as várias opções de pagamento convenientes disponíveis.

CRCLX para moedas locais

1 Circle xStock (CRCLX) para VND
3.723.309,35
1 Circle xStock (CRCLX) para AUD
A$216,4797
1 Circle xStock (CRCLX) para GBP
106,1175
1 Circle xStock (CRCLX) para EUR
121,6814
1 Circle xStock (CRCLX) para USD
$141,49
1 Circle xStock (CRCLX) para MYR
RM597,0878
1 Circle xStock (CRCLX) para TRY
5.934,0906
1 Circle xStock (CRCLX) para JPY
¥21.506,48
1 Circle xStock (CRCLX) para ARS
ARS$210.863,9619
1 Circle xStock (CRCLX) para RUB
11.264,0189
1 Circle xStock (CRCLX) para INR
12.424,2369
1 Circle xStock (CRCLX) para IDR
Rp2.358.165,7234
1 Circle xStock (CRCLX) para PHP
8.312,5375
1 Circle xStock (CRCLX) para EGP
￡E.6.736,3389
1 Circle xStock (CRCLX) para BRL
R$761,2162
1 Circle xStock (CRCLX) para CAD
C$198,086
1 Circle xStock (CRCLX) para BDT
17.290,078
1 Circle xStock (CRCLX) para NGN
206.554,1765
1 Circle xStock (CRCLX) para COP
$548.409,5804
1 Circle xStock (CRCLX) para ZAR
R.2.442,1174
1 Circle xStock (CRCLX) para UAH
5.912,8671
1 Circle xStock (CRCLX) para TZS
T.Sh.351.964,8644
1 Circle xStock (CRCLX) para VES
Bs29.995,88
1 Circle xStock (CRCLX) para CLP
$133.142,09
1 Circle xStock (CRCLX) para PKR
Rs39.754,4453
1 Circle xStock (CRCLX) para KZT
76.192,365
1 Circle xStock (CRCLX) para THB
฿4.619,6485
1 Circle xStock (CRCLX) para TWD
NT$4.363,5516
1 Circle xStock (CRCLX) para AED
د.إ519,2683
1 Circle xStock (CRCLX) para CHF
Fr111,7771
1 Circle xStock (CRCLX) para HKD
HK$1.097,9624
1 Circle xStock (CRCLX) para AMD
֏54.189,2551
1 Circle xStock (CRCLX) para MAD
.د.م1.304,5378
1 Circle xStock (CRCLX) para MXN
$2.610,4905
1 Circle xStock (CRCLX) para SAR
ريال530,5875
1 Circle xStock (CRCLX) para ETB
Br21.366,4049
1 Circle xStock (CRCLX) para KES
KSh18.279,0931
1 Circle xStock (CRCLX) para JOD
د.أ100,31641
1 Circle xStock (CRCLX) para PLN
516,4385
1 Circle xStock (CRCLX) para RON
лв618,3113
1 Circle xStock (CRCLX) para SEK
kr1.330,006
1 Circle xStock (CRCLX) para BGN
лв237,7032
1 Circle xStock (CRCLX) para HUF
Ft47.462,8205
1 Circle xStock (CRCLX) para CZK
2.958,5559
1 Circle xStock (CRCLX) para KWD
د.ك43,29594
1 Circle xStock (CRCLX) para ILS
464,0872
1 Circle xStock (CRCLX) para BOB
Bs976,281
1 Circle xStock (CRCLX) para AZN
240,533
1 Circle xStock (CRCLX) para TJS
SM1.305,9527
1 Circle xStock (CRCLX) para GEL
383,4379
1 Circle xStock (CRCLX) para AOA
Kz129.807,1707
1 Circle xStock (CRCLX) para BHD
.د.ب53,20024
1 Circle xStock (CRCLX) para BMD
$141,49
1 Circle xStock (CRCLX) para DKK
kr908,3658
1 Circle xStock (CRCLX) para HNL
L3.698,5486
1 Circle xStock (CRCLX) para MUR
6.442,0397
1 Circle xStock (CRCLX) para NAD
$2.442,1174
1 Circle xStock (CRCLX) para NOK
kr1.416,3149
1 Circle xStock (CRCLX) para NZD
$244,7777
1 Circle xStock (CRCLX) para PAB
B/.141,49
1 Circle xStock (CRCLX) para PGK
K595,6729
1 Circle xStock (CRCLX) para QAR
ر.ق515,0236
1 Circle xStock (CRCLX) para RSD
дин.14.282,0006
1 Circle xStock (CRCLX) para UZS
soʻm1.725.487,5288
1 Circle xStock (CRCLX) para ALL
L11.743,67
1 Circle xStock (CRCLX) para ANG
ƒ253,2671
1 Circle xStock (CRCLX) para AWG
ƒ253,2671
1 Circle xStock (CRCLX) para BBD
$282,98
1 Circle xStock (CRCLX) para BAM
KM237,7032
1 Circle xStock (CRCLX) para BIF
Fr417.254,01
1 Circle xStock (CRCLX) para BND
$182,5221
1 Circle xStock (CRCLX) para BSD
$141,49
1 Circle xStock (CRCLX) para JMD
$22.687,9215
1 Circle xStock (CRCLX) para KHR
570.523,0525
1 Circle xStock (CRCLX) para KMF
Fr59.991,76
1 Circle xStock (CRCLX) para LAK
3.075.869,5037
1 Circle xStock (CRCLX) para LKR
රු42.966,2683
1 Circle xStock (CRCLX) para MDL
L2.403,9151
1 Circle xStock (CRCLX) para MGA
Ar640.225,2712
1 Circle xStock (CRCLX) para MOP
P1.131,92
1 Circle xStock (CRCLX) para MVR
2.164,797
1 Circle xStock (CRCLX) para MWK
MK245.642,2039
1 Circle xStock (CRCLX) para MZN
MT9.041,211
1 Circle xStock (CRCLX) para NPR
रु19.863,7811
1 Circle xStock (CRCLX) para PYG
1.003.447,08
1 Circle xStock (CRCLX) para RWF
Fr205.019,01
1 Circle xStock (CRCLX) para SBD
$1.163,0478
1 Circle xStock (CRCLX) para SCR
1.978,0302
1 Circle xStock (CRCLX) para SRD
$5.615,7381
1 Circle xStock (CRCLX) para SVC
$1.236,6226
1 Circle xStock (CRCLX) para SZL
L2.446,3621
1 Circle xStock (CRCLX) para TMT
m496,6299
1 Circle xStock (CRCLX) para TND
د.ت414,70719
1 Circle xStock (CRCLX) para TTD
$959,3022
1 Circle xStock (CRCLX) para UGX
Sh492.951,16
1 Circle xStock (CRCLX) para XAF
Fr79.800,36
1 Circle xStock (CRCLX) para XCD
$382,023
1 Circle xStock (CRCLX) para XOF
Fr79.800,36
1 Circle xStock (CRCLX) para XPF
Fr14.431,98
1 Circle xStock (CRCLX) para BWP
P2.019,0623
1 Circle xStock (CRCLX) para BZD
$284,3949
1 Circle xStock (CRCLX) para CVE
$13.475,5076
1 Circle xStock (CRCLX) para DJF
Fr25.043,73
1 Circle xStock (CRCLX) para DOP
$9.010,0832
1 Circle xStock (CRCLX) para DZD
د.ج18.417,7533
1 Circle xStock (CRCLX) para FJD
$321,1823
1 Circle xStock (CRCLX) para GNF
Fr1.230.255,55
1 Circle xStock (CRCLX) para GTQ
Q1.082,3985
1 Circle xStock (CRCLX) para GYD
$29.599,708
1 Circle xStock (CRCLX) para ISK
kr17.403,27

Para uma compreensão mais aprofundada de Circle xStock, considere explorar recursos adicionais, como o whitepaper, o site oficial e outras publicações:

Site oficial do Circle xStock
Explorador de blocos

As Pessoas Também Perguntam: Outras Perguntas Sobre Circle xStock

Quanto vale hoje o Circle xStock (CRCLX)?
O preço ao vivo de CRCLX em USD é 141,49 USD, atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes.
Qual é o preço atual de CRCLX para USD?
O preço atual de CRCLX para USD é $ 141,49. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens.
Qual é a capitalização de mercado de Circle xStock?
A capitalização de mercado de CRCLX é $ 11,26M USD. Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token.
Qual é o fornecimento circulante de CRCLX?
O fornecimento circulante de CRCLX é de 79,60K USD.
Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de CRCLX?
CRCLX atingiu um preço máximo histórico de 258,3037707311062 USD.
Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de CRCLX?
CRCLX atingiu um preço minímo histórico de 108,7001141157051 USD.
Qual é o volume de negociação de CRCLX?
O volume de negociação ao vivo de 24 horas para CRCLX é $ 66,54K USD.
CRCLX vai subir ainda este ano?
CRCLX pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do CRCLX para uma análise mais detalhada.
Última atualização da página: 2025-10-25 13:15:05 (UTC+8)

Atualizações importantes da indústria sobre o Circle xStock (CRCLX)

Hora (UTC+8)TipoInformação
10-24 21:49:00Atualizações da Indústria
Alguns tokens no ecossistema Base começam a subir, com PING, CLANKER e VIRTUAL a ganhar mais atenção
10-23 22:32:48Atualizações da Indústria
Índice de medo das criptomoedas sobe para 27, mercado muda de "medo extremo" para "medo"
10-23 15:34:02Atualizações da Indústria
As taxas de financiamento atuais das CEX e DEX populares indicam que o mercado está mais pessimista em relação às altcoins, enquanto as taxas do Bitcoin retornaram ao neutro
10-23 01:13:05Atualizações da Indústria
Índice de medo das criptomoedas cai, mercado volta ao modo de "medo extremo"
10-22 21:14:27Atualizações da Indústria
O Bitcoin caiu 5,12% até agora em outubro, potencialmente marcando o terceiro outubro em declínio na história
10-22 12:58:37Atualizações da Indústria
Bitcoin cai abaixo de $109.000, Ethereum perde suporte de $3.900, capitalização total do mercado cripto cai para $3,751 triliões

Notícias principais

Por Que Tantas Pessoas Ainda Perdem Dinheiro em um Bull Run?

October 6, 2025

A Ascensão das Redes Layer 2 do Bitcoin: Compreendendo a Tecnologia que Está Transformando o Futuro do Bitcoin em 2025

October 6, 2025

Altcoins em 2025: Quando o TOTAL3 Atinge Novas Alturas, mas Seu Portfólio Não Se Move

October 5, 2025
Aviso legal

Os preços de criptomoedas estão sujeitos a altos riscos de mercado e volatilidade de preços. Deve-se investir em projetos e produtos com os quais está familiarizado e onde entende os riscos envolvidos. Deve-se considerar cuidadosamente a sua experiência de investimento, situação financeira, objetivos de investimento e tolerância ao risco e consultar um assessor financeiro independente antes de fazer qualquer investimento. Este material não deve ser interpretado como aconselhamento financeiro. O desempenho passado não é um indicador confiável do desempenho futuro. O valor do seu investimento pode ir tanto para baixo quanto para cima, e talvez não recupere o montante investido. Você é o único responsável por suas decisões de investimento. A MEXC não se responsabiliza por quaisquer perdas que possa incorrer. Para maiores informações, consulte os nossos Termos de Uso e Aviso de Risco. Observe também que os dados relativos à criptomoedas acima mencionada aqui apresentados (como o seu preço atual ao vivo) são baseados em fontes de terceiros. Elas são apresentadas a você "como estão" e somente para fins informativos, sem representação ou garantia de qualquer tipo. Os links fornecidos para sites de terceiros também não estão sob o controle da MEXC. A MEXC não é responsável pela confiabilidade e precisão de tais sites de terceiros e o seu conteúdo.

