Logo de Circle Internet

Cotação Circle Internet (CRCLON)

Preço em tempo real de 1 CRCLON para USD

$142.44
+4.23%1D
USD
Gráfico de preço em tempo real de Circle Internet (CRCLON)
Última atualização da página: 2025-10-25 13:14:57 (UTC+8)

Informações de preço de Circle Internet (CRCLON) (USD)

Variação de preço em 24 horas:
$ 131
Mínimo 24h
$ 146.52
Máximo 24h

$ 131
$ 146.52
$ 157.6281918017911
$ 108.2495922443734
-0.10%

+4.23%

+12.54%

+12.54%

O preço em tempo real de Circle Internet (CRCLON) é $ 142.44. Nas últimas 24 horas, CRCLON foi negociado entre a mínima de $ 131 e a máxima de $ 146.52, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de CRCLON é $ 157.6281918017911, enquanto o mais baixo é $ 108.2495922443734.

Em termos de desempenho de curto prazo, CRCLON variou -0.10% na última hora, +4.23% nas últimas 24 horas e +12.54% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Circle Internet (CRCLON)

No.1890

$ 1.80M
$ 63.87K
$ 1.80M
12.61K
12,612.55192457
ETH

A capitalização de mercado atual de Circle Internet é $ 1.80M, com um volume de negociação de 24 horas de $ 63.87K. A oferta em circulação de CRCLON é 12.61K, com um fornecimento total de 12612.55192457. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 1.80M.

Histórico de preços de Circle Internet (CRCLON) em USD

Acompanhe as variações de preço de Circle Internet para hoje, 30 dias, 60 dias e 90 dias:

PeríodoVariação (USD)Variação (%)
Hoje$ +5.7807+4.23%
30 dias$ +11.08+8.43%
60 dias$ +62.44+78.05%
90 dias$ +62.44+78.05%
Variação de preço de Circle Internet hoje

Hoje, CRCLON registrou uma variação de $ +5.7807 (+4.23%), refletindo sua atividade mais recente no mercado.

Variação de preço de 30 dias de Circle Internet

Nos últimos 30 dias, o preço variou em $ +11.08 (+8.43%), refletindo o desempenho de curto prazo do token.

Variação de preço de 60 dias de Circle Internet

Expandindo a visualização para 60 dias, CRCLON teve uma variação de $ +62.44 (+78.05%), oferecendo uma perspectiva mais ampla sobre seu desempenho.

Variação de preço de 90 dias de Circle Internet

Analisando a tendência de 90 dias, o preço variou em $ +62.44 (+78.05%), oferecendo uma visão sobre a trajetória de longo prazo do token.

Confira agora toda a história de preços e os movimentos de Circle Internet (CRCLON)!

Confira agora a página de histórico de preço do Circle Internet.

O que é Circle Internet (CRCLON)

A Ondo é uma empresa de tecnologia blockchain cuja missão é acelerar a transição para uma economia aberta, desenvolvendo plataformas, ativos e infraestrutura que tragam os mercados financeiros para a blockchain.

Circle Internet está disponível na MEXC, proporcionando a você a conveniência de comprar, fazer hold, transferir e fazer staking do token diretamente em nossa plataforma. Seja você um investidor experiente ou um novato no mundo das criptomoedas, a MEXC oferece uma interface amigável e uma variedade de ferramentas para gerenciar seus investimentos em Circle Internet de forma eficaz. Para mais informações detalhadas sobre este token, convidamos você a visitar nossa página de introdução de ativos digitais.

Além disso, você pode:
- Verificar a disponibilidade de staking de CRCLON para saber como ganhar recompensas com suas participações.
- Ler análises e avaliações sobre Circle Internet em nosso blogue para se manter informado sobre as últimas tendências do mercado e insights de especialistas.

Nossos recursos abrangentes são projetados para tornar sua experiência de compra de Circle Internet tranquila e informada, garantindo que você tenha todas as ferramentas e conhecimentos necessários para investir com confiança.

Previsão de preço do Circle Internet (em USD)

Quanto valerá Circle Internet (CRCLON) em USD amanhã, na próxima semana ou no próximo mês? Qual poderá ser o valor dos seus ativos em Circle Internet (CRCLON) em 2025, 2026, 2027, 2028 - ou até mesmo daqui a 10 ou 20 anos? Use nossa ferramenta de previsão de preços para explorar tanto cenários de curto prazo quanto projeções de longo prazo para Circle Internet.

Confira a previsão de preço de Circle Internet agora!

Tokenomics de Circle Internet (CRCLON)

Compreender a tokenomics de Circle Internet (CRCLON) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token CRCLON agora!

Como comprar Circle Internet (CRCLON)

Quer saber como comprar Circle Internet? O processo é simples e sem complicações! Você pode comprar Circle Internet facilmente na MEXC seguindo nosso guia passo a passo de Como Comprar. Fornecemos instruções detalhadas e tutoriais em vídeo, demonstrando como se cadastrar na MEXC e usar as várias opções de pagamento convenientes disponíveis.

Recurso Circle Internet

Para uma compreensão mais aprofundada de Circle Internet, considere explorar recursos adicionais, como o whitepaper, o site oficial e outras publicações:

Site oficial do Circle Internet
Explorador de blocos

As Pessoas Também Perguntam: Outras Perguntas Sobre Circle Internet

Quanto vale hoje o Circle Internet (CRCLON)?
O preço ao vivo de CRCLON em USD é 142.44 USD, atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes.
Qual é o preço atual de CRCLON para USD?
O preço atual de CRCLON para USD é $ 142.44. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens.
Qual é a capitalização de mercado de Circle Internet?
A capitalização de mercado de CRCLON é $ 1.80M USD. Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token.
Qual é o fornecimento circulante de CRCLON?
O fornecimento circulante de CRCLON é de 12.61K USD.
Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de CRCLON?
CRCLON atingiu um preço máximo histórico de 157.6281918017911 USD.
Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de CRCLON?
CRCLON atingiu um preço minímo histórico de 108.2495922443734 USD.
Qual é o volume de negociação de CRCLON?
O volume de negociação ao vivo de 24 horas para CRCLON é $ 63.87K USD.
CRCLON vai subir ainda este ano?
CRCLON pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do CRCLON para uma análise mais detalhada.
Aviso legal

Os preços de criptomoedas estão sujeitos a altos riscos de mercado e volatilidade de preços. Deve-se investir em projetos e produtos com os quais está familiarizado e onde entende os riscos envolvidos. Deve-se considerar cuidadosamente a sua experiência de investimento, situação financeira, objetivos de investimento e tolerância ao risco e consultar um assessor financeiro independente antes de fazer qualquer investimento. Este material não deve ser interpretado como aconselhamento financeiro. O desempenho passado não é um indicador confiável do desempenho futuro. O valor do seu investimento pode ir tanto para baixo quanto para cima, e talvez não recupere o montante investido. Você é o único responsável por suas decisões de investimento. A MEXC não se responsabiliza por quaisquer perdas que possa incorrer. Para maiores informações, consulte os nossos Termos de Uso e Aviso de Risco. Observe também que os dados relativos à criptomoedas acima mencionada aqui apresentados (como o seu preço atual ao vivo) são baseados em fontes de terceiros. Elas são apresentadas a você "como estão" e somente para fins informativos, sem representação ou garantia de qualquer tipo. Os links fornecidos para sites de terceiros também não estão sob o controle da MEXC. A MEXC não é responsável pela confiabilidade e precisão de tais sites de terceiros e o seu conteúdo.

