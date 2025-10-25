O preço ao vivo de Coinbase xStock hoje é 354.81 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de COINX para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de COINX facilmente na MEXC agora.O preço ao vivo de Coinbase xStock hoje é 354.81 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de COINX para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de COINX facilmente na MEXC agora.

Logo de Coinbase xStock

Cotação Coinbase xStock (COINX)

Preço em tempo real de 1 COINX para USD

$354.77
$354.77$354.77
+2.52%1D
USD
Gráfico de preço em tempo real de Coinbase xStock (COINX)
Última atualização da página: 2025-10-25 13:14:21 (UTC+8)

Informações de preço de Coinbase xStock (COINX) (USD)

Variação de preço em 24 horas:
$ 326.92
$ 326.92$ 326.92
Mínimo 24h
$ 356.44
$ 356.44$ 356.44
Máximo 24h

$ 326.92
$ 326.92$ 326.92

$ 356.44
$ 356.44$ 356.44

$ 444.5539034948311
$ 444.5539034948311$ 444.5539034948311

$ 292.4649785882087
$ 292.4649785882087$ 292.4649785882087

-0.20%

+2.52%

+4.92%

+4.92%

O preço em tempo real de Coinbase xStock (COINX) é $ 354.81. Nas últimas 24 horas, COINX foi negociado entre a mínima de $ 326.92 e a máxima de $ 356.44, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de COINX é $ 444.5539034948311, enquanto o mais baixo é $ 292.4649785882087.

Em termos de desempenho de curto prazo, COINX variou -0.20% na última hora, +2.52% nas últimas 24 horas e +4.92% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Coinbase xStock (COINX)

No.1166

$ 9.58M
$ 9.58M$ 9.58M

$ 60.54K
$ 60.54K$ 60.54K

$ 9.58M
$ 9.58M$ 9.58M

27.00K
27.00K 27.00K

--
----

26,999.99653448
26,999.99653448 26,999.99653448

SOL

A capitalização de mercado atual de Coinbase xStock é $ 9.58M, com um volume de negociação de 24 horas de $ 60.54K. A oferta em circulação de COINX é 27.00K, com um fornecimento total de 26999.99653448. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 9.58M.

Histórico de preços de Coinbase xStock (COINX) em USD

Acompanhe as variações de preço de Coinbase xStock para hoje, 30 dias, 60 dias e 90 dias:

PeríodoVariação (USD)Variação (%)
Hoje$ +8.7204+2.52%
30 dias$ +36.29+11.39%
60 dias$ +48.53+15.84%
90 dias$ -40.41-10.23%
Variação de preço de Coinbase xStock hoje

Hoje, COINX registrou uma variação de $ +8.7204 (+2.52%), refletindo sua atividade mais recente no mercado.

Variação de preço de 30 dias de Coinbase xStock

Nos últimos 30 dias, o preço variou em $ +36.29 (+11.39%), refletindo o desempenho de curto prazo do token.

Variação de preço de 60 dias de Coinbase xStock

Expandindo a visualização para 60 dias, COINX teve uma variação de $ +48.53 (+15.84%), oferecendo uma perspectiva mais ampla sobre seu desempenho.

Variação de preço de 90 dias de Coinbase xStock

Analisando a tendência de 90 dias, o preço variou em $ -40.41 (-10.23%), oferecendo uma visão sobre a trajetória de longo prazo do token.

Confira agora toda a história de preços e os movimentos de Coinbase xStock (COINX)!

Confira agora a página de histórico de preço do Coinbase xStock.

O que é Coinbase xStock (COINX)

Coinbase xStock (COINx) is a tracker certificate issued as Solana SPL and ERC-20 tokens. COINx tracks the price of Coinbase Global, Inc. (the underlying). COINx is designed to give eligible cryptocurrency market participants regulatory-compliant access to the stock price of Coinbase Global, Inc., whilst maintaining the benefits of blockchain technology.

Coinbase xStock está disponível na MEXC, proporcionando a você a conveniência de comprar, fazer hold, transferir e fazer staking do token diretamente em nossa plataforma. Seja você um investidor experiente ou um novato no mundo das criptomoedas, a MEXC oferece uma interface amigável e uma variedade de ferramentas para gerenciar seus investimentos em Coinbase xStock de forma eficaz. Para mais informações detalhadas sobre este token, convidamos você a visitar nossa página de introdução de ativos digitais.

Além disso, você pode:
- Verificar a disponibilidade de staking de COINX para saber como ganhar recompensas com suas participações.
- Ler análises e avaliações sobre Coinbase xStock em nosso blogue para se manter informado sobre as últimas tendências do mercado e insights de especialistas.

Nossos recursos abrangentes são projetados para tornar sua experiência de compra de Coinbase xStock tranquila e informada, garantindo que você tenha todas as ferramentas e conhecimentos necessários para investir com confiança.

Previsão de preço do Coinbase xStock (em USD)

Quanto valerá Coinbase xStock (COINX) em USD amanhã, na próxima semana ou no próximo mês? Qual poderá ser o valor dos seus ativos em Coinbase xStock (COINX) em 2025, 2026, 2027, 2028 - ou até mesmo daqui a 10 ou 20 anos? Use nossa ferramenta de previsão de preços para explorar tanto cenários de curto prazo quanto projeções de longo prazo para Coinbase xStock.

Confira a previsão de preço de Coinbase xStock agora!

Tokenomics de Coinbase xStock (COINX)

Compreender a tokenomics de Coinbase xStock (COINX) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token COINX agora!

Como comprar Coinbase xStock (COINX)

Quer saber como comprar Coinbase xStock? O processo é simples e sem complicações! Você pode comprar Coinbase xStock facilmente na MEXC seguindo nosso guia passo a passo de Como Comprar. Fornecemos instruções detalhadas e tutoriais em vídeo, demonstrando como se cadastrar na MEXC e usar as várias opções de pagamento convenientes disponíveis.

1 Coinbase xStock (COINX) para VND
9,336,825.15
1 Coinbase xStock (COINX) para AUD
A$542.8593
1 Coinbase xStock (COINX) para GBP
266.1075
1 Coinbase xStock (COINX) para EUR
305.1366
1 Coinbase xStock (COINX) para USD
$354.81
1 Coinbase xStock (COINX) para MYR
RM1,497.2982
1 Coinbase xStock (COINX) para TRY
14,880.7314
1 Coinbase xStock (COINX) para JPY
¥53,931.12
1 Coinbase xStock (COINX) para ARS
ARS$528,776.8911
1 Coinbase xStock (COINX) para RUB
28,246.4241
1 Coinbase xStock (COINX) para INR
31,155.8661
1 Coinbase xStock (COINX) para IDR
Rp5,913,497.6346
1 Coinbase xStock (COINX) para PHP
20,845.0875
1 Coinbase xStock (COINX) para EGP
￡E.16,892.5041
1 Coinbase xStock (COINX) para BRL
R$1,908.8778
1 Coinbase xStock (COINX) para CAD
C$496.734
1 Coinbase xStock (COINX) para BDT
43,357.782
1 Coinbase xStock (COINX) para NGN
517,969.3785
1 Coinbase xStock (COINX) para COP
$1,375,229.3676
1 Coinbase xStock (COINX) para ZAR
R.6,124.0206
1 Coinbase xStock (COINX) para UAH
14,827.5099
1 Coinbase xStock (COINX) para TZS
T.Sh.882,611.1636
1 Coinbase xStock (COINX) para VES
Bs75,219.72
1 Coinbase xStock (COINX) para CLP
$333,876.21
1 Coinbase xStock (COINX) para PKR
Rs99,690.9657
1 Coinbase xStock (COINX) para KZT
191,065.185
1 Coinbase xStock (COINX) para THB
฿11,584.5465
1 Coinbase xStock (COINX) para TWD
NT$10,942.3404
1 Coinbase xStock (COINX) para AED
د.إ1,302.1527
1 Coinbase xStock (COINX) para CHF
Fr280.2999
1 Coinbase xStock (COINX) para HKD
HK$2,753.3256
1 Coinbase xStock (COINX) para AMD
֏135,888.6819
1 Coinbase xStock (COINX) para MAD
.د.م3,271.3482
1 Coinbase xStock (COINX) para MXN
$6,546.2445
1 Coinbase xStock (COINX) para SAR
ريال1,330.5375
1 Coinbase xStock (COINX) para ETB
Br53,579.8581
1 Coinbase xStock (COINX) para KES
KSh45,837.9039
1 Coinbase xStock (COINX) para JOD
د.أ251.56029
1 Coinbase xStock (COINX) para PLN
1,295.0565
1 Coinbase xStock (COINX) para RON
лв1,550.5197
1 Coinbase xStock (COINX) para SEK
kr3,335.214
1 Coinbase xStock (COINX) para BGN
лв596.0808
1 Coinbase xStock (COINX) para HUF
Ft119,021.0145
1 Coinbase xStock (COINX) para CZK
7,419.0771
1 Coinbase xStock (COINX) para KWD
د.ك108.57186
1 Coinbase xStock (COINX) para ILS
1,163.7768
1 Coinbase xStock (COINX) para BOB
Bs2,448.189
1 Coinbase xStock (COINX) para AZN
603.177
1 Coinbase xStock (COINX) para TJS
SM3,274.8963
1 Coinbase xStock (COINX) para GEL
961.5351
1 Coinbase xStock (COINX) para AOA
Kz325,513.3383
1 Coinbase xStock (COINX) para BHD
.د.ب133.40856
1 Coinbase xStock (COINX) para BMD
$354.81
1 Coinbase xStock (COINX) para DKK
kr2,277.8802
1 Coinbase xStock (COINX) para HNL
L9,274.7334
1 Coinbase xStock (COINX) para MUR
16,154.4993
1 Coinbase xStock (COINX) para NAD
$6,124.0206
1 Coinbase xStock (COINX) para NOK
kr3,551.6481
1 Coinbase xStock (COINX) para NZD
$613.8213
1 Coinbase xStock (COINX) para PAB
B/.354.81
1 Coinbase xStock (COINX) para PGK
K1,493.7501
1 Coinbase xStock (COINX) para QAR
ر.ق1,291.5084
1 Coinbase xStock (COINX) para RSD
дин.35,814.5214
1 Coinbase xStock (COINX) para UZS
soʻm4,326,950.5272
1 Coinbase xStock (COINX) para ALL
L29,449.23
1 Coinbase xStock (COINX) para ANG
ƒ635.1099
1 Coinbase xStock (COINX) para AWG
ƒ635.1099
1 Coinbase xStock (COINX) para BBD
$709.62
1 Coinbase xStock (COINX) para BAM
KM596.0808
1 Coinbase xStock (COINX) para BIF
Fr1,046,334.69
1 Coinbase xStock (COINX) para BND
$457.7049
1 Coinbase xStock (COINX) para BSD
$354.81
1 Coinbase xStock (COINX) para JMD
$56,893.7835
1 Coinbase xStock (COINX) para KHR
1,430,682.6225
1 Coinbase xStock (COINX) para KMF
Fr150,439.44
1 Coinbase xStock (COINX) para LAK
7,713,260.7153
1 Coinbase xStock (COINX) para LKR
රු107,745.1527
1 Coinbase xStock (COINX) para MDL
L6,028.2219
1 Coinbase xStock (COINX) para MGA
Ar1,605,472.6728
1 Coinbase xStock (COINX) para MOP
P2,838.48
1 Coinbase xStock (COINX) para MVR
5,428.593
1 Coinbase xStock (COINX) para MWK
MK615,989.1891
1 Coinbase xStock (COINX) para MZN
MT22,672.359
1 Coinbase xStock (COINX) para NPR
रु49,811.7759
1 Coinbase xStock (COINX) para PYG
2,516,312.52
1 Coinbase xStock (COINX) para RWF
Fr514,119.69
1 Coinbase xStock (COINX) para SBD
$2,916.5382
1 Coinbase xStock (COINX) para SCR
4,960.2438
1 Coinbase xStock (COINX) para SRD
$14,082.4089
1 Coinbase xStock (COINX) para SVC
$3,101.0394
1 Coinbase xStock (COINX) para SZL
L6,134.6649
1 Coinbase xStock (COINX) para TMT
m1,245.3831
1 Coinbase xStock (COINX) para TND
د.ت1,039.94811
1 Coinbase xStock (COINX) para TTD
$2,405.6118
1 Coinbase xStock (COINX) para UGX
Sh1,236,158.04
1 Coinbase xStock (COINX) para XAF
Fr200,112.84
1 Coinbase xStock (COINX) para XCD
$957.987
1 Coinbase xStock (COINX) para XOF
Fr200,112.84
1 Coinbase xStock (COINX) para XPF
Fr36,190.62
1 Coinbase xStock (COINX) para BWP
P5,063.1387
1 Coinbase xStock (COINX) para BZD
$713.1681
1 Coinbase xStock (COINX) para CVE
$33,792.1044
1 Coinbase xStock (COINX) para DJF
Fr62,801.37
1 Coinbase xStock (COINX) para DOP
$22,594.3008
1 Coinbase xStock (COINX) para DZD
د.ج46,185.6177
1 Coinbase xStock (COINX) para FJD
$805.4187
1 Coinbase xStock (COINX) para GNF
Fr3,085,072.95
1 Coinbase xStock (COINX) para GTQ
Q2,714.2965
1 Coinbase xStock (COINX) para GYD
$74,226.252
1 Coinbase xStock (COINX) para ISK
kr43,641.63

Para uma compreensão mais aprofundada de Coinbase xStock, considere explorar recursos adicionais, como o whitepaper, o site oficial e outras publicações:

Site oficial do Coinbase xStock
Explorador de blocos

Site oficial do Coinbase xStock
Explorador de blocos

As Pessoas Também Perguntam: Outras Perguntas Sobre Coinbase xStock

Quanto vale hoje o Coinbase xStock (COINX)?
O preço ao vivo de COINX em USD é 354.81 USD, atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes.
Qual é o preço atual de COINX para USD?
O preço atual de COINX para USD é $ 354.81. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens.
Qual é a capitalização de mercado de Coinbase xStock?
A capitalização de mercado de COINX é $ 9.58M USD. Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token.
Qual é o fornecimento circulante de COINX?
O fornecimento circulante de COINX é de 27.00K USD.
Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de COINX?
COINX atingiu um preço máximo histórico de 444.5539034948311 USD.
Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de COINX?
COINX atingiu um preço minímo histórico de 292.4649785882087 USD.
Qual é o volume de negociação de COINX?
O volume de negociação ao vivo de 24 horas para COINX é $ 60.54K USD.
COINX vai subir ainda este ano?
COINX pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do COINX para uma análise mais detalhada.
Última atualização da página: 2025-10-25 13:14:21 (UTC+8)

Atualizações importantes da indústria sobre o Coinbase xStock (COINX)

Hora (UTC+8)TipoInformação
10-24 21:49:00Atualizações da Indústria
Alguns tokens no ecossistema Base começam a subir, com PING, CLANKER e VIRTUAL a ganhar mais atenção
10-23 22:32:48Atualizações da Indústria
Índice de medo das criptomoedas sobe para 27, mercado muda de "medo extremo" para "medo"
10-23 15:34:02Atualizações da Indústria
As taxas de financiamento atuais das CEX e DEX populares indicam que o mercado está mais pessimista em relação às altcoins, enquanto as taxas do Bitcoin retornaram ao neutro
10-23 01:13:05Atualizações da Indústria
Índice de medo das criptomoedas cai, mercado volta ao modo de "medo extremo"
10-22 21:14:27Atualizações da Indústria
O Bitcoin caiu 5,12% até agora em outubro, potencialmente marcando o terceiro outubro em declínio na história
10-22 12:58:37Atualizações da Indústria
Bitcoin cai abaixo de $109.000, Ethereum perde suporte de $3.900, capitalização total do mercado cripto cai para $3,751 triliões

Notícias principais

Por Que Tantas Pessoas Ainda Perdem Dinheiro em um Bull Run?

October 6, 2025

A Ascensão das Redes Layer 2 do Bitcoin: Compreendendo a Tecnologia que Está Transformando o Futuro do Bitcoin em 2025

October 6, 2025

Altcoins em 2025: Quando o TOTAL3 Atinge Novas Alturas, mas Seu Portfólio Não Se Move

October 5, 2025
Ver mais

Aviso legal

Os preços de criptomoedas estão sujeitos a altos riscos de mercado e volatilidade de preços. Deve-se investir em projetos e produtos com os quais está familiarizado e onde entende os riscos envolvidos. Deve-se considerar cuidadosamente a sua experiência de investimento, situação financeira, objetivos de investimento e tolerância ao risco e consultar um assessor financeiro independente antes de fazer qualquer investimento. Este material não deve ser interpretado como aconselhamento financeiro. O desempenho passado não é um indicador confiável do desempenho futuro. O valor do seu investimento pode ir tanto para baixo quanto para cima, e talvez não recupere o montante investido. Você é o único responsável por suas decisões de investimento. A MEXC não se responsabiliza por quaisquer perdas que possa incorrer. Para maiores informações, consulte os nossos Termos de Uso e Aviso de Risco. Observe também que os dados relativos à criptomoedas acima mencionada aqui apresentados (como o seu preço atual ao vivo) são baseados em fontes de terceiros. Elas são apresentadas a você "como estão" e somente para fins informativos, sem representação ou garantia de qualquer tipo. Os links fornecidos para sites de terceiros também não estão sob o controle da MEXC. A MEXC não é responsável pela confiabilidade e precisão de tais sites de terceiros e o seu conteúdo.

