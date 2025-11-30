Mais sobre COINDEPO
Tokenomics de CoinDepo (COINDEPO)
Tokenomics e análise de preços de CoinDepo (COINDEPO)
Explore os principais dados de tokenomics e preço de CoinDepo (COINDEPO), incluindo capitalização de mercado, detalhes de fornecimento, FDV e histórico de preços. Entenda o valor atual do token e sua posição no mercado de forma rápida.
Informação sobre CoinDepo (COINDEPO)
COINDEPO é o token utilitário nativo da plataforma CoinDepo, criado para oferecer aos investidores de criptomoedas benefícios financeiros exclusivos e oportunidades inovadoras de rendimento. O token impulsiona um algoritmo exclusivo e totalmente automatizado que analisa todo o setor DeFi, oferecendo as melhores taxas de APR combinadas com juros compostos, sem risco para o investimento principal, graças ao Mecanismo de Supercolateralização da CoinDepo.
Tokenomics de CoinDepo (COINDEPO): principais métricas explicadas e casos de uso
Compreender a tokenomics de CoinDepo (COINDEPO) é essencial para analisar seu valor de longo prazo, sustentabilidade e potencial.
Principais métricas e como são calculadas:
Fornecimento total:
A quantidade máxima de tokens COINDEPO que foram ou que poderão ser criados.
Fornecimento circulante:
A quantidade de tokens atualmente disponível no mercado e em circulação pública.
Fornecimento máx.:
O limite máximo (hard cap) de quantos tokens COINDEPO podem existir no total.
FDV (Avaliação totalmente diluída):
Calculado como preço atual × fornecimento máximo, fornecendo uma projeção da capitalização total de mercado caso todos os tokens estejam em circulação.
Taxa de inflação:
Reflete a velocidade com que novos tokens são introduzidos, impactando a escassez e a movimentação de preço no longo prazo.
Por que essas métricas são importantes para os traders?
Alto fornecimento circulante = maior liquidez.
Fornecimento máx. limitado + baixa inflação = potencial de valorização de preço no longo prazo.
Distribuição de tokens transparente = maior confiança no projeto e menor risco de controle centralizado.
FDV elevado com capitalização de mercado atual baixa = possível sinal de sobrevalorização.
Agora que você compreende a tokenomics do COINDEPO, explore o preço em tempo real do token COINDEPO!
Histórico de preços de CoinDepo (COINDEPO)
Analisar o histórico de preços de COINDEPO ajuda os usuários a entender os movimentos passados do mercado, os principais níveis de suporte e resistência, e os padrões de volatilidade. Seja acompanhando máximas históricas ou identificando tendências, os dados históricos são uma parte essencial da previsão de preços e da análise técnica.
Previsão de preço de COINDEPO
Quer saber para onde o COINDEPO pode estar indo? Nossa página de previsão de preço do COINDEPO combina sentimento de mercado, tendências históricas e indicadores técnicos para oferecer uma visão futura.
