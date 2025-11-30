Tokenomics de Alliance Games (COA)

Última atualização da página: 2025-11-30 18:45:44 (UTC+8)
Tokenomics e análise de preços de Alliance Games (COA)

Explore os principais dados de tokenomics e preço de Alliance Games (COA), incluindo capitalização de mercado, detalhes de fornecimento, FDV e histórico de preços. Entenda o valor atual do token e sua posição no mercado de forma rápida.

Capitalização de mercado:
$ 891.64K
$ 891.64K
Fornecimento total:
$ 2.00B
$ 2.00B
Fornecimento circulante:
$ 414.72M
$ 414.72M
FDV (Avaliação totalmente diluída):
$ 4.30M
$ 4.30M
Máximo histórico:
$ 0.027
$ 0.027
Mínimo histórico:
$ 0.001969528474311044
$ 0.001969528474311044
Preço atual:
$ 0.00215
$ 0.00215

Informação sobre Alliance Games (COA)

A Alliance Games é uma rede descentralizada que combina criação de jogos com IA, uma rede multiplayer integrada ao blockchain e um sistema distribuído de nós de trabalho, com o objetivo de redefinir a forma como os jogos são desenvolvidos, hospedados e monetizados. O token nativo, $COA, impulsiona todo o ecossistema - sendo utilizado por desenvolvedores para acessar a infraestrutura, por operadores de nós para ganhar recompensas e por usuários para fazer staking, participar da governança e desbloquear recursos premium.

Site oficial:
https://alliancegames.xyz/
Whitepaper:
https://alliance-games.gitbook.io/alliance-games-gitbook
Explorador de blocos:
https://bscscan.com/token/0xA992ffb0C9B753307B9704079c61DB4e405DeFfd

Tokenomics de Alliance Games (COA): principais métricas explicadas e casos de uso

Compreender a tokenomics de Alliance Games (COA) é essencial para analisar seu valor de longo prazo, sustentabilidade e potencial.

Principais métricas e como são calculadas:

Fornecimento total:

A quantidade máxima de tokens COA que foram ou que poderão ser criados.

Fornecimento circulante:

A quantidade de tokens atualmente disponível no mercado e em circulação pública.

Fornecimento máx.:

O limite máximo (hard cap) de quantos tokens COA podem existir no total.

FDV (Avaliação totalmente diluída):

Calculado como preço atual × fornecimento máximo, fornecendo uma projeção da capitalização total de mercado caso todos os tokens estejam em circulação.

Taxa de inflação:

Reflete a velocidade com que novos tokens são introduzidos, impactando a escassez e a movimentação de preço no longo prazo.

Por que essas métricas são importantes para os traders?

Alto fornecimento circulante = maior liquidez.

Fornecimento máx. limitado + baixa inflação = potencial de valorização de preço no longo prazo.

Distribuição de tokens transparente = maior confiança no projeto e menor risco de controle centralizado.

FDV elevado com capitalização de mercado atual baixa = possível sinal de sobrevalorização.

Agora que você compreende a tokenomics do COA, explore o preço em tempo real do token COA!

