O que é Alliance Games (COA)

A Alliance Games é uma rede descentralizada que combina criação de jogos com IA, uma rede multiplayer integrada ao blockchain e um sistema distribuído de nós de trabalho, com o objetivo de redefinir a forma como os jogos são desenvolvidos, hospedados e monetizados. O token nativo, $COA, impulsiona todo o ecossistema - sendo utilizado por desenvolvedores para acessar a infraestrutura, por operadores de nós para ganhar recompensas e por usuários para fazer staking, participar da governança e desbloquear recursos premium.

Tokenomics de Alliance Games (COA)

Compreender a tokenomics de Alliance Games (COA) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token COA agora!

Como comprar Alliance Games (COA)

Quer saber como comprar Alliance Games? O processo é simples e sem complicações! Você pode comprar Alliance Games facilmente na MEXC seguindo nosso guia passo a passo de Como Comprar. Fornecemos instruções detalhadas e tutoriais em vídeo, demonstrando como se cadastrar na MEXC e usar as várias opções de pagamento convenientes disponíveis.

COA para moedas locais

Recurso Alliance Games

Para uma compreensão mais aprofundada de Alliance Games, considere explorar recursos adicionais, como o whitepaper, o site oficial e outras publicações:

