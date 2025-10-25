O preço ao vivo de Alliance Games hoje é 0.00522 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de COA para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de COA facilmente na MEXC agora.O preço ao vivo de Alliance Games hoje é 0.00522 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de COA para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de COA facilmente na MEXC agora.

Cotação Alliance Games (COA)

Preço em tempo real de 1 COA para USD

$0.00522
$0.00522$0.00522
-0.57%1D
USD
Gráfico de preço em tempo real de Alliance Games (COA)
Última atualização da página: 2025-10-25 13:13:52 (UTC+8)

Informações de preço de Alliance Games (COA) (USD)

Variação de preço em 24 horas:
$ 0.00483
$ 0.00483$ 0.00483
Mínimo 24h
$ 0.00612
$ 0.00612$ 0.00612
Máximo 24h

$ 0.00483
$ 0.00483$ 0.00483

$ 0.00612
$ 0.00612$ 0.00612

$ 0.03474769210606202
$ 0.03474769210606202$ 0.03474769210606202

$ 0.003300711612594677
$ 0.003300711612594677$ 0.003300711612594677

+2.55%

-0.57%

-38.59%

-38.59%

O preço em tempo real de Alliance Games (COA) é $ 0.00522. Nas últimas 24 horas, COA foi negociado entre a mínima de $ 0.00483 e a máxima de $ 0.00612, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de COA é $ 0.03474769210606202, enquanto o mais baixo é $ 0.003300711612594677.

Em termos de desempenho de curto prazo, COA variou +2.55% na última hora, -0.57% nas últimas 24 horas e -38.59% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Alliance Games (COA)

No.1806

$ 2.16M
$ 2.16M$ 2.16M

$ 18.34K
$ 18.34K$ 18.34K

$ 10.44M
$ 10.44M$ 10.44M

414.42M
414.42M 414.42M

2,000,000,000
2,000,000,000 2,000,000,000

2,000,000,000
2,000,000,000 2,000,000,000

20.72%

BSC

A capitalização de mercado atual de Alliance Games é $ 2.16M, com um volume de negociação de 24 horas de $ 18.34K. A oferta em circulação de COA é 414.42M, com um fornecimento total de 2000000000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 10.44M.

Histórico de preços de Alliance Games (COA) em USD

Acompanhe as variações de preço de Alliance Games para hoje, 30 dias, 60 dias e 90 dias:

PeríodoVariação (USD)Variação (%)
Hoje$ -0.0000299-0.57%
30 dias$ +0.00142+37.36%
60 dias$ +0.00021+4.19%
90 dias$ -0.00837-61.59%
Variação de preço de Alliance Games hoje

Hoje, COA registrou uma variação de $ -0.0000299 (-0.57%), refletindo sua atividade mais recente no mercado.

Variação de preço de 30 dias de Alliance Games

Nos últimos 30 dias, o preço variou em $ +0.00142 (+37.36%), refletindo o desempenho de curto prazo do token.

Variação de preço de 60 dias de Alliance Games

Expandindo a visualização para 60 dias, COA teve uma variação de $ +0.00021 (+4.19%), oferecendo uma perspectiva mais ampla sobre seu desempenho.

Variação de preço de 90 dias de Alliance Games

Analisando a tendência de 90 dias, o preço variou em $ -0.00837 (-61.59%), oferecendo uma visão sobre a trajetória de longo prazo do token.

Confira agora toda a história de preços e os movimentos de Alliance Games (COA)!

Confira agora a página de histórico de preço do Alliance Games.

O que é Alliance Games (COA)

A Alliance Games é uma rede descentralizada que combina criação de jogos com IA, uma rede multiplayer integrada ao blockchain e um sistema distribuído de nós de trabalho, com o objetivo de redefinir a forma como os jogos são desenvolvidos, hospedados e monetizados. O token nativo, $COA, impulsiona todo o ecossistema - sendo utilizado por desenvolvedores para acessar a infraestrutura, por operadores de nós para ganhar recompensas e por usuários para fazer staking, participar da governança e desbloquear recursos premium.

Alliance Games está disponível na MEXC, proporcionando a você a conveniência de comprar, fazer hold, transferir e fazer staking do token diretamente em nossa plataforma. Seja você um investidor experiente ou um novato no mundo das criptomoedas, a MEXC oferece uma interface amigável e uma variedade de ferramentas para gerenciar seus investimentos em Alliance Games de forma eficaz. Para mais informações detalhadas sobre este token, convidamos você a visitar nossa página de introdução de ativos digitais.

Além disso, você pode:
- Verificar a disponibilidade de staking de COA para saber como ganhar recompensas com suas participações.
- Ler análises e avaliações sobre Alliance Games em nosso blogue para se manter informado sobre as últimas tendências do mercado e insights de especialistas.

Nossos recursos abrangentes são projetados para tornar sua experiência de compra de Alliance Games tranquila e informada, garantindo que você tenha todas as ferramentas e conhecimentos necessários para investir com confiança.

Previsão de preço do Alliance Games (em USD)

Quanto valerá Alliance Games (COA) em USD amanhã, na próxima semana ou no próximo mês? Qual poderá ser o valor dos seus ativos em Alliance Games (COA) em 2025, 2026, 2027, 2028 - ou até mesmo daqui a 10 ou 20 anos? Use nossa ferramenta de previsão de preços para explorar tanto cenários de curto prazo quanto projeções de longo prazo para Alliance Games.

Confira a previsão de preço de Alliance Games agora!

Tokenomics de Alliance Games (COA)

Compreender a tokenomics de Alliance Games (COA) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token COA agora!

Como comprar Alliance Games (COA)

Quer saber como comprar Alliance Games? O processo é simples e sem complicações! Você pode comprar Alliance Games facilmente na MEXC seguindo nosso guia passo a passo de Como Comprar. Fornecemos instruções detalhadas e tutoriais em vídeo, demonstrando como se cadastrar na MEXC e usar as várias opções de pagamento convenientes disponíveis.

Última atualização da página: 2025-10-25 13:13:52 (UTC+8)

Aviso legal

Os preços de criptomoedas estão sujeitos a altos riscos de mercado e volatilidade de preços. Deve-se investir em projetos e produtos com os quais está familiarizado e onde entende os riscos envolvidos. Deve-se considerar cuidadosamente a sua experiência de investimento, situação financeira, objetivos de investimento e tolerância ao risco e consultar um assessor financeiro independente antes de fazer qualquer investimento. Este material não deve ser interpretado como aconselhamento financeiro. O desempenho passado não é um indicador confiável do desempenho futuro. O valor do seu investimento pode ir tanto para baixo quanto para cima, e talvez não recupere o montante investido. Você é o único responsável por suas decisões de investimento. A MEXC não se responsabiliza por quaisquer perdas que possa incorrer. Para maiores informações, consulte os nossos Termos de Uso e Aviso de Risco. Observe também que os dados relativos à criptomoedas acima mencionada aqui apresentados (como o seu preço atual ao vivo) são baseados em fontes de terceiros. Elas são apresentadas a você "como estão" e somente para fins informativos, sem representação ou garantia de qualquer tipo. Os links fornecidos para sites de terceiros também não estão sob o controle da MEXC. A MEXC não é responsável pela confiabilidade e precisão de tais sites de terceiros e o seu conteúdo.

