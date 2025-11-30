Mais sobre CIRRCA
Tokenomics de Cirrca (CIRRCA)
Tokenomics e análise de preços de Cirrca (CIRRCA)
Explore os principais dados de tokenomics e preço de Cirrca (CIRRCA), incluindo capitalização de mercado, detalhes de fornecimento, FDV e histórico de preços. Entenda o valor atual do token e sua posição no mercado de forma rápida.
Informação sobre Cirrca (CIRRCA)
A Cirrca permite o staking de ativos tokenizados, incluindo ações, commodities, criptomoedas e outros ativos do mundo real, para desbloquear rendimentos passivos e recompensas de forma flexível.
Tokenomics de Cirrca (CIRRCA): principais métricas explicadas e casos de uso
Compreender a tokenomics de Cirrca (CIRRCA) é essencial para analisar seu valor de longo prazo, sustentabilidade e potencial.
Principais métricas e como são calculadas:
Fornecimento total:
A quantidade máxima de tokens CIRRCA que foram ou que poderão ser criados.
Fornecimento circulante:
A quantidade de tokens atualmente disponível no mercado e em circulação pública.
Fornecimento máx.:
O limite máximo (hard cap) de quantos tokens CIRRCA podem existir no total.
FDV (Avaliação totalmente diluída):
Calculado como preço atual × fornecimento máximo, fornecendo uma projeção da capitalização total de mercado caso todos os tokens estejam em circulação.
Taxa de inflação:
Reflete a velocidade com que novos tokens são introduzidos, impactando a escassez e a movimentação de preço no longo prazo.
Por que essas métricas são importantes para os traders?
Alto fornecimento circulante = maior liquidez.
Fornecimento máx. limitado + baixa inflação = potencial de valorização de preço no longo prazo.
Distribuição de tokens transparente = maior confiança no projeto e menor risco de controle centralizado.
FDV elevado com capitalização de mercado atual baixa = possível sinal de sobrevalorização.
Agora que você compreende a tokenomics do CIRRCA, explore o preço em tempo real do token CIRRCA!
Como comprar CIRRCA
Interessado em adicionar Cirrca (CIRRCA) ao seu portfólio? A MEXC oferece diversos métodos para comprar CIRRCA, incluindo cartão de crédito, transferências bancárias e negociação peer-to-peer (P2P). Seja você iniciante ou experiente, a MEXC torna a compra de criptomoedas fácil e segura.
Histórico de preços de Cirrca (CIRRCA)
Analisar o histórico de preços de CIRRCA ajuda os usuários a entender os movimentos passados do mercado, os principais níveis de suporte e resistência, e os padrões de volatilidade. Seja acompanhando máximas históricas ou identificando tendências, os dados históricos são uma parte essencial da previsão de preços e da análise técnica.
Previsão de preço de CIRRCA
Quer saber para onde o CIRRCA pode estar indo? Nossa página de previsão de preço do CIRRCA combina sentimento de mercado, tendências históricas e indicadores técnicos para oferecer uma visão futura.
