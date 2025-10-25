O preço ao vivo de CarFi hoje é 0.458 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de CARFI para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de CARFI facilmente na MEXC agora.O preço ao vivo de CarFi hoje é 0.458 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de CARFI para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de CARFI facilmente na MEXC agora.

Logo de CarFi

Cotação CarFi (CARFI)

Preço em tempo real de 1 CARFI para USD

$0.458
$0.458$0.458
-11.71%1D
USD
Gráfico de preço em tempo real de CarFi (CARFI)
Última atualização da página: 2025-10-25 12:56:44 (UTC+8)

Informações de preço de CarFi (CARFI) (USD)

Variação de preço em 24 horas:
$ 0.439
$ 0.439$ 0.439
Mínimo 24h
$ 0.5615
$ 0.5615$ 0.5615
Máximo 24h

$ 0.439
$ 0.439$ 0.439

$ 0.5615
$ 0.5615$ 0.5615

--
----

--
----

+1.77%

-11.70%

-6.19%

-6.19%

O preço em tempo real de CarFi (CARFI) é $ 0.458. Nas últimas 24 horas, CARFI foi negociado entre a mínima de $ 0.439 e a máxima de $ 0.5615, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de CARFI é --, enquanto o mais baixo é --.

Em termos de desempenho de curto prazo, CARFI variou +1.77% na última hora, -11.70% nas últimas 24 horas e -6.19% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de CarFi (CARFI)

--
----

$ 9.69K
$ 9.69K$ 9.69K

$ 45.80M
$ 45.80M$ 45.80M

--
----

100,000,000
100,000,000 100,000,000

ETH

A capitalização de mercado atual de CarFi é --, com um volume de negociação de 24 horas de $ 9.69K. A oferta em circulação de CARFI é --, com um fornecimento total de 100000000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 45.80M.

Histórico de preços de CarFi (CARFI) em USD

Acompanhe as variações de preço de CarFi para hoje, 30 dias, 60 dias e 90 dias:

PeríodoVariação (USD)Variação (%)
Hoje$ -0.060745-11.70%
30 dias$ +0.2383+108.46%
60 dias$ +0.308+205.33%
90 dias$ +0.308+205.33%
Variação de preço de CarFi hoje

Hoje, CARFI registrou uma variação de $ -0.060745 (-11.70%), refletindo sua atividade mais recente no mercado.

Variação de preço de 30 dias de CarFi

Nos últimos 30 dias, o preço variou em $ +0.2383 (+108.46%), refletindo o desempenho de curto prazo do token.

Variação de preço de 60 dias de CarFi

Expandindo a visualização para 60 dias, CARFI teve uma variação de $ +0.308 (+205.33%), oferecendo uma perspectiva mais ampla sobre seu desempenho.

Variação de preço de 90 dias de CarFi

Analisando a tendência de 90 dias, o preço variou em $ +0.308 (+205.33%), oferecendo uma visão sobre a trajetória de longo prazo do token.

Confira agora toda a história de preços e os movimentos de CarFi (CARFI)!

Confira agora a página de histórico de preço do CarFi.

O que é CarFi (CARFI)

CarFi é uma plataforma de infraestrutura desenvolvida para a emissão e negociação de Ativos do Mundo Real (RWA), permitindo a representação, verificação e circulação on-chain de diversos ativos do mundo real com validade legal.

CarFi está disponível na MEXC, proporcionando a você a conveniência de comprar, fazer hold, transferir e fazer staking do token diretamente em nossa plataforma. Seja você um investidor experiente ou um novato no mundo das criptomoedas, a MEXC oferece uma interface amigável e uma variedade de ferramentas para gerenciar seus investimentos em CarFi de forma eficaz. Para mais informações detalhadas sobre este token, convidamos você a visitar nossa página de introdução de ativos digitais.

Além disso, você pode:
- Verificar a disponibilidade de staking de CARFI para saber como ganhar recompensas com suas participações.
- Ler análises e avaliações sobre CarFi em nosso blogue para se manter informado sobre as últimas tendências do mercado e insights de especialistas.

Nossos recursos abrangentes são projetados para tornar sua experiência de compra de CarFi tranquila e informada, garantindo que você tenha todas as ferramentas e conhecimentos necessários para investir com confiança.

Previsão de preço do CarFi (em USD)

Quanto valerá CarFi (CARFI) em USD amanhã, na próxima semana ou no próximo mês? Qual poderá ser o valor dos seus ativos em CarFi (CARFI) em 2025, 2026, 2027, 2028 - ou até mesmo daqui a 10 ou 20 anos? Use nossa ferramenta de previsão de preços para explorar tanto cenários de curto prazo quanto projeções de longo prazo para CarFi.

Confira a previsão de preço de CarFi agora!

Tokenomics de CarFi (CARFI)

Compreender a tokenomics de CarFi (CARFI) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token CARFI agora!

Como comprar CarFi (CARFI)

Quer saber como comprar CarFi? O processo é simples e sem complicações! Você pode comprar CarFi facilmente na MEXC seguindo nosso guia passo a passo de Como Comprar. Fornecemos instruções detalhadas e tutoriais em vídeo, demonstrando como se cadastrar na MEXC e usar as várias opções de pagamento convenientes disponíveis.

CARFI para moedas locais

1 CarFi (CARFI) para VND
12,052.27
1 CarFi (CARFI) para AUD
A$0.70074
1 CarFi (CARFI) para GBP
0.3435
1 CarFi (CARFI) para EUR
0.39388
1 CarFi (CARFI) para USD
$0.458
1 CarFi (CARFI) para MYR
RM1.93276
1 CarFi (CARFI) para TRY
19.20852
1 CarFi (CARFI) para JPY
¥69.616
1 CarFi (CARFI) para ARS
ARS$682.56198
1 CarFi (CARFI) para RUB
36.46138
1 CarFi (CARFI) para INR
40.21698
1 CarFi (CARFI) para IDR
Rp7,633.33028
1 CarFi (CARFI) para PHP
26.9075
1 CarFi (CARFI) para EGP
￡E.21.80538
1 CarFi (CARFI) para BRL
R$2.46404
1 CarFi (CARFI) para CAD
C$0.6412
1 CarFi (CARFI) para BDT
55.9676
1 CarFi (CARFI) para NGN
668.6113
1 CarFi (CARFI) para COP
$1,775.18968
1 CarFi (CARFI) para ZAR
R.7.90508
1 CarFi (CARFI) para UAH
19.13982
1 CarFi (CARFI) para TZS
T.Sh.1,139.30248
1 CarFi (CARFI) para VES
Bs97.096
1 CarFi (CARFI) para CLP
$430.978
1 CarFi (CARFI) para PKR
Rs128.68426
1 CarFi (CARFI) para KZT
246.633
1 CarFi (CARFI) para THB
฿14.9537
1 CarFi (CARFI) para TWD
NT$14.12472
1 CarFi (CARFI) para AED
د.إ1.68086
1 CarFi (CARFI) para CHF
Fr0.36182
1 CarFi (CARFI) para HKD
HK$3.55408
1 CarFi (CARFI) para AMD
֏175.40942
1 CarFi (CARFI) para MAD
.د.م4.22276
1 CarFi (CARFI) para MXN
$8.4501
1 CarFi (CARFI) para SAR
ريال1.7175
1 CarFi (CARFI) para ETB
Br69.16258
1 CarFi (CARFI) para KES
KSh59.16902
1 CarFi (CARFI) para JOD
د.أ0.324722
1 CarFi (CARFI) para PLN
1.6717
1 CarFi (CARFI) para RON
лв2.00146
1 CarFi (CARFI) para SEK
kr4.3052
1 CarFi (CARFI) para BGN
лв0.76944
1 CarFi (CARFI) para HUF
Ft153.6361
1 CarFi (CARFI) para CZK
9.57678
1 CarFi (CARFI) para KWD
د.ك0.140148
1 CarFi (CARFI) para ILS
1.50224
1 CarFi (CARFI) para BOB
Bs3.1602
1 CarFi (CARFI) para AZN
0.7786
1 CarFi (CARFI) para TJS
SM4.22734
1 CarFi (CARFI) para GEL
1.24118
1 CarFi (CARFI) para AOA
Kz420.18294
1 CarFi (CARFI) para BHD
.د.ب0.172208
1 CarFi (CARFI) para BMD
$0.458
1 CarFi (CARFI) para DKK
kr2.94036
1 CarFi (CARFI) para HNL
L11.97212
1 CarFi (CARFI) para MUR
20.85274
1 CarFi (CARFI) para NAD
$7.90508
1 CarFi (CARFI) para NOK
kr4.58458
1 CarFi (CARFI) para NZD
$0.79234
1 CarFi (CARFI) para PAB
B/.0.458
1 CarFi (CARFI) para PGK
K1.92818
1 CarFi (CARFI) para QAR
ر.ق1.66712
1 CarFi (CARFI) para RSD
дин.46.23052
1 CarFi (CARFI) para UZS
soʻm5,585.36496
1 CarFi (CARFI) para ALL
L38.014
1 CarFi (CARFI) para ANG
ƒ0.81982
1 CarFi (CARFI) para AWG
ƒ0.81982
1 CarFi (CARFI) para BBD
$0.916
1 CarFi (CARFI) para BAM
KM0.76944
1 CarFi (CARFI) para BIF
Fr1,350.642
1 CarFi (CARFI) para BND
$0.59082
1 CarFi (CARFI) para BSD
$0.458
1 CarFi (CARFI) para JMD
$73.4403
1 CarFi (CARFI) para KHR
1,846.7705
1 CarFi (CARFI) para KMF
Fr194.192
1 CarFi (CARFI) para LAK
9,956.52154
1 CarFi (CARFI) para LKR
රු139.08086
1 CarFi (CARFI) para MDL
L7.78142
1 CarFi (CARFI) para MGA
Ar2,072.39504
1 CarFi (CARFI) para MOP
P3.664
1 CarFi (CARFI) para MVR
7.0074
1 CarFi (CARFI) para MWK
MK795.13838
1 CarFi (CARFI) para MZN
MT29.2662
1 CarFi (CARFI) para NPR
रु64.29862
1 CarFi (CARFI) para PYG
3,248.136
1 CarFi (CARFI) para RWF
Fr663.642
1 CarFi (CARFI) para SBD
$3.76476
1 CarFi (CARFI) para SCR
6.40284
1 CarFi (CARFI) para SRD
$18.17802
1 CarFi (CARFI) para SVC
$4.00292
1 CarFi (CARFI) para SZL
L7.91882
1 CarFi (CARFI) para TMT
m1.60758
1 CarFi (CARFI) para TND
د.ت1.342398
1 CarFi (CARFI) para TTD
$3.10524
1 CarFi (CARFI) para UGX
Sh1,595.672
1 CarFi (CARFI) para XAF
Fr258.312
1 CarFi (CARFI) para XCD
$1.2366
1 CarFi (CARFI) para XOF
Fr258.312
1 CarFi (CARFI) para XPF
Fr46.716
1 CarFi (CARFI) para BWP
P6.53566
1 CarFi (CARFI) para BZD
$0.92058
1 CarFi (CARFI) para CVE
$43.61992
1 CarFi (CARFI) para DJF
Fr81.066
1 CarFi (CARFI) para DOP
$29.16544
1 CarFi (CARFI) para DZD
د.ج59.61786
1 CarFi (CARFI) para FJD
$1.03966
1 CarFi (CARFI) para GNF
Fr3,982.31
1 CarFi (CARFI) para GTQ
Q3.5037
1 CarFi (CARFI) para GYD
$95.8136
1 CarFi (CARFI) para ISK
kr56.334

Para uma compreensão mais aprofundada de CarFi, considere explorar recursos adicionais, como o whitepaper, o site oficial e outras publicações:

Whitepaper
Site oficial do CarFi
Explorador de blocos

As Pessoas Também Perguntam: Outras Perguntas Sobre CarFi

Quanto vale hoje o CarFi (CARFI)?
O preço ao vivo de CARFI em USD é 0.458 USD, atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes.
Qual é o preço atual de CARFI para USD?
O preço atual de CARFI para USD é $ 0.458. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens.
Qual é a capitalização de mercado de CarFi?
A capitalização de mercado de CARFI é -- USD. Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token.
Qual é o fornecimento circulante de CARFI?
O fornecimento circulante de CARFI é de -- USD.
Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de CARFI?
CARFI atingiu um preço máximo histórico de -- USD.
Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de CARFI?
CARFI atingiu um preço minímo histórico de -- USD.
Qual é o volume de negociação de CARFI?
O volume de negociação ao vivo de 24 horas para CARFI é $ 9.69K USD.
CARFI vai subir ainda este ano?
CARFI pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do CARFI para uma análise mais detalhada.
Última atualização da página: 2025-10-25 12:56:44 (UTC+8)

Atualizações importantes da indústria sobre o CarFi (CARFI)

Hora (UTC+8)TipoInformação
10-24 21:49:00Atualizações da Indústria
Alguns tokens no ecossistema Base começam a subir, com PING, CLANKER e VIRTUAL a ganhar mais atenção
10-23 22:32:48Atualizações da Indústria
Índice de medo das criptomoedas sobe para 27, mercado muda de "medo extremo" para "medo"
10-23 15:34:02Atualizações da Indústria
As taxas de financiamento atuais das CEX e DEX populares indicam que o mercado está mais pessimista em relação às altcoins, enquanto as taxas do Bitcoin retornaram ao neutro
10-23 01:13:05Atualizações da Indústria
Índice de medo das criptomoedas cai, mercado volta ao modo de "medo extremo"
10-22 21:14:27Atualizações da Indústria
O Bitcoin caiu 5,12% até agora em outubro, potencialmente marcando o terceiro outubro em declínio na história
10-22 12:58:37Atualizações da Indústria
Bitcoin cai abaixo de $109.000, Ethereum perde suporte de $3.900, capitalização total do mercado cripto cai para $3,751 triliões

Notícias principais

Por Que Tantas Pessoas Ainda Perdem Dinheiro em um Bull Run?

October 6, 2025

A Ascensão das Redes Layer 2 do Bitcoin: Compreendendo a Tecnologia que Está Transformando o Futuro do Bitcoin em 2025

October 6, 2025

Altcoins em 2025: Quando o TOTAL3 Atinge Novas Alturas, mas Seu Portfólio Não Se Move

October 5, 2025
Aviso legal

Os preços de criptomoedas estão sujeitos a altos riscos de mercado e volatilidade de preços. Deve-se investir em projetos e produtos com os quais está familiarizado e onde entende os riscos envolvidos. Deve-se considerar cuidadosamente a sua experiência de investimento, situação financeira, objetivos de investimento e tolerância ao risco e consultar um assessor financeiro independente antes de fazer qualquer investimento. Este material não deve ser interpretado como aconselhamento financeiro. O desempenho passado não é um indicador confiável do desempenho futuro. O valor do seu investimento pode ir tanto para baixo quanto para cima, e talvez não recupere o montante investido. Você é o único responsável por suas decisões de investimento. A MEXC não se responsabiliza por quaisquer perdas que possa incorrer. Para maiores informações, consulte os nossos Termos de Uso e Aviso de Risco. Observe também que os dados relativos à criptomoedas acima mencionada aqui apresentados (como o seu preço atual ao vivo) são baseados em fontes de terceiros. Elas são apresentadas a você "como estão" e somente para fins informativos, sem representação ou garantia de qualquer tipo. Os links fornecidos para sites de terceiros também não estão sob o controle da MEXC. A MEXC não é responsável pela confiabilidade e precisão de tais sites de terceiros e o seu conteúdo.

