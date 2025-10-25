O preço ao vivo de Pacu Jalur hoje é 0.0001916 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de BOATKID para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de BOATKID facilmente na MEXC agora.O preço ao vivo de Pacu Jalur hoje é 0.0001916 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de BOATKID para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de BOATKID facilmente na MEXC agora.

Logo de Pacu Jalur

Cotação Pacu Jalur (BOATKID)

Preço em tempo real de 1 BOATKID para USD

$0.0001916
$0.0001916
+15.91%1D
USD
Gráfico de preço em tempo real de Pacu Jalur (BOATKID)
Última atualização da página: 2025-10-25 13:10:19 (UTC+8)

Informações de preço de Pacu Jalur (BOATKID) (USD)

Variação de preço em 24 horas:
$ 0.0001483
$ 0.0001483
Mínimo 24h
$ 0.0001916
$ 0.0001916
Máximo 24h

$ 0.0001483
$ 0.0001483

$ 0.0001916
$ 0.0001916

--
----

--
----

+26.88%

+15.91%

+19.75%

+19.75%

O preço em tempo real de Pacu Jalur (BOATKID) é $ 0.0001916. Nas últimas 24 horas, BOATKID foi negociado entre a mínima de $ 0.0001483 e a máxima de $ 0.0001916, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de BOATKID é --, enquanto o mais baixo é --.

Em termos de desempenho de curto prazo, BOATKID variou +26.88% na última hora, +15.91% nas últimas 24 horas e +19.75% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Pacu Jalur (BOATKID)

--
--

$ 23.07
$ 23.07

$ 191.17K
$ 191.17K

--
--

997,735,729
997,735,729

SOL

A capitalização de mercado atual de Pacu Jalur é --, com um volume de negociação de 24 horas de $ 23.07. A oferta em circulação de BOATKID é --, com um fornecimento total de 997735729. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 191.17K.

Histórico de preços de Pacu Jalur (BOATKID) em USD

Acompanhe as variações de preço de Pacu Jalur para hoje, 30 dias, 60 dias e 90 dias:

PeríodoVariação (USD)Variação (%)
Hoje$ +0.000026299+15.91%
30 dias$ -0.0003104-61.84%
60 dias$ -0.0019254-90.95%
90 dias$ -0.0018324-90.54%
Variação de preço de Pacu Jalur hoje

Hoje, BOATKID registrou uma variação de $ +0.000026299 (+15.91%), refletindo sua atividade mais recente no mercado.

Variação de preço de 30 dias de Pacu Jalur

Nos últimos 30 dias, o preço variou em $ -0.0003104 (-61.84%), refletindo o desempenho de curto prazo do token.

Variação de preço de 60 dias de Pacu Jalur

Expandindo a visualização para 60 dias, BOATKID teve uma variação de $ -0.0019254 (-90.95%), oferecendo uma perspectiva mais ampla sobre seu desempenho.

Variação de preço de 90 dias de Pacu Jalur

Analisando a tendência de 90 dias, o preço variou em $ -0.0018324 (-90.54%), oferecendo uma visão sobre a trajetória de longo prazo do token.

Confira agora toda a história de preços e os movimentos de Pacu Jalur (BOATKID)!

Confira agora a página de histórico de preço do Pacu Jalur.

O que é Pacu Jalur (BOATKID)

Join the dance. Farm the aura. #BoatKid

Pacu Jalur está disponível na MEXC, proporcionando a você a conveniência de comprar, fazer hold, transferir e fazer staking do token diretamente em nossa plataforma. Seja você um investidor experiente ou um novato no mundo das criptomoedas, a MEXC oferece uma interface amigável e uma variedade de ferramentas para gerenciar seus investimentos em Pacu Jalur de forma eficaz. Para mais informações detalhadas sobre este token, convidamos você a visitar nossa página de introdução de ativos digitais.

Além disso, você pode:
- Verificar a disponibilidade de staking de BOATKID para saber como ganhar recompensas com suas participações.
- Ler análises e avaliações sobre Pacu Jalur em nosso blogue para se manter informado sobre as últimas tendências do mercado e insights de especialistas.

Nossos recursos abrangentes são projetados para tornar sua experiência de compra de Pacu Jalur tranquila e informada, garantindo que você tenha todas as ferramentas e conhecimentos necessários para investir com confiança.

Previsão de preço do Pacu Jalur (em USD)

Quanto valerá Pacu Jalur (BOATKID) em USD amanhã, na próxima semana ou no próximo mês? Qual poderá ser o valor dos seus ativos em Pacu Jalur (BOATKID) em 2025, 2026, 2027, 2028 - ou até mesmo daqui a 10 ou 20 anos? Use nossa ferramenta de previsão de preços para explorar tanto cenários de curto prazo quanto projeções de longo prazo para Pacu Jalur.

Confira a previsão de preço de Pacu Jalur agora!

Tokenomics de Pacu Jalur (BOATKID)

Compreender a tokenomics de Pacu Jalur (BOATKID) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token BOATKID agora!

Como comprar Pacu Jalur (BOATKID)

Quer saber como comprar Pacu Jalur? O processo é simples e sem complicações! Você pode comprar Pacu Jalur facilmente na MEXC seguindo nosso guia passo a passo de Como Comprar. Fornecemos instruções detalhadas e tutoriais em vídeo, demonstrando como se cadastrar na MEXC e usar as várias opções de pagamento convenientes disponíveis.

BOATKID para moedas locais

1 Pacu Jalur (BOATKID) para VND
5.041954
1 Pacu Jalur (BOATKID) para AUD
A$0.000293148
1 Pacu Jalur (BOATKID) para GBP
0.0001437
1 Pacu Jalur (BOATKID) para EUR
0.000164776
1 Pacu Jalur (BOATKID) para USD
$0.0001916
1 Pacu Jalur (BOATKID) para MYR
RM0.000808552
1 Pacu Jalur (BOATKID) para TRY
0.008035704
1 Pacu Jalur (BOATKID) para JPY
¥0.0291232
1 Pacu Jalur (BOATKID) para ARS
ARS$0.285543396
1 Pacu Jalur (BOATKID) para RUB
0.015253276
1 Pacu Jalur (BOATKID) para INR
0.016824396
1 Pacu Jalur (BOATKID) para IDR
Rp3.193332056
1 Pacu Jalur (BOATKID) para PHP
0.0112565
1 Pacu Jalur (BOATKID) para EGP
￡E.0.009122076
1 Pacu Jalur (BOATKID) para BRL
R$0.001030808
1 Pacu Jalur (BOATKID) para CAD
C$0.00026824
1 Pacu Jalur (BOATKID) para BDT
0.02341352
1 Pacu Jalur (BOATKID) para NGN
0.27970726
1 Pacu Jalur (BOATKID) para COP
$0.742633936
1 Pacu Jalur (BOATKID) para ZAR
R.0.003307016
1 Pacu Jalur (BOATKID) para UAH
0.008006964
1 Pacu Jalur (BOATKID) para TZS
T.Sh.0.476616496
1 Pacu Jalur (BOATKID) para VES
Bs0.0406192
1 Pacu Jalur (BOATKID) para CLP
$0.1802956
1 Pacu Jalur (BOATKID) para PKR
Rs0.053833852
1 Pacu Jalur (BOATKID) para KZT
0.1031766
1 Pacu Jalur (BOATKID) para THB
฿0.00625574
1 Pacu Jalur (BOATKID) para TWD
NT$0.005908944
1 Pacu Jalur (BOATKID) para AED
د.إ0.000703172
1 Pacu Jalur (BOATKID) para CHF
Fr0.000151364
1 Pacu Jalur (BOATKID) para HKD
HK$0.001486816
1 Pacu Jalur (BOATKID) para AMD
֏0.073380884
1 Pacu Jalur (BOATKID) para MAD
.د.م0.001766552
1 Pacu Jalur (BOATKID) para MXN
$0.00353502
1 Pacu Jalur (BOATKID) para SAR
ريال0.0007185
1 Pacu Jalur (BOATKID) para ETB
Br0.028933516
1 Pacu Jalur (BOATKID) para KES
KSh0.024752804
1 Pacu Jalur (BOATKID) para JOD
د.أ0.0001358444
1 Pacu Jalur (BOATKID) para PLN
0.00069934
1 Pacu Jalur (BOATKID) para RON
лв0.000837292
1 Pacu Jalur (BOATKID) para SEK
kr0.00180104
1 Pacu Jalur (BOATKID) para BGN
лв0.000321888
1 Pacu Jalur (BOATKID) para HUF
Ft0.06427222
1 Pacu Jalur (BOATKID) para CZK
0.004006356
1 Pacu Jalur (BOATKID) para KWD
د.ك0.0000586296
1 Pacu Jalur (BOATKID) para ILS
0.000628448
1 Pacu Jalur (BOATKID) para BOB
Bs0.00132204
1 Pacu Jalur (BOATKID) para AZN
0.00032572
1 Pacu Jalur (BOATKID) para TJS
SM0.001768468
1 Pacu Jalur (BOATKID) para GEL
0.000519236
1 Pacu Jalur (BOATKID) para AOA
Kz0.175779588
1 Pacu Jalur (BOATKID) para BHD
.د.ب0.0000720416
1 Pacu Jalur (BOATKID) para BMD
$0.0001916
1 Pacu Jalur (BOATKID) para DKK
kr0.001230072
1 Pacu Jalur (BOATKID) para HNL
L0.005008424
1 Pacu Jalur (BOATKID) para MUR
0.008723548
1 Pacu Jalur (BOATKID) para NAD
$0.003307016
1 Pacu Jalur (BOATKID) para NOK
kr0.001917916
1 Pacu Jalur (BOATKID) para NZD
$0.000331468
1 Pacu Jalur (BOATKID) para PAB
B/.0.0001916
1 Pacu Jalur (BOATKID) para PGK
K0.000806636
1 Pacu Jalur (BOATKID) para QAR
ر.ق0.000697424
1 Pacu Jalur (BOATKID) para RSD
дин.0.019340104
1 Pacu Jalur (BOATKID) para UZS
soʻm2.336584992
1 Pacu Jalur (BOATKID) para ALL
L0.0159028
1 Pacu Jalur (BOATKID) para ANG
ƒ0.000342964
1 Pacu Jalur (BOATKID) para AWG
ƒ0.000342964
1 Pacu Jalur (BOATKID) para BBD
$0.0003832
1 Pacu Jalur (BOATKID) para BAM
KM0.000321888
1 Pacu Jalur (BOATKID) para BIF
Fr0.5650284
1 Pacu Jalur (BOATKID) para BND
$0.000247164
1 Pacu Jalur (BOATKID) para BSD
$0.0001916
1 Pacu Jalur (BOATKID) para JMD
$0.03072306
1 Pacu Jalur (BOATKID) para KHR
0.7725791
1 Pacu Jalur (BOATKID) para KMF
Fr0.0812384
1 Pacu Jalur (BOATKID) para LAK
4.165217308
1 Pacu Jalur (BOATKID) para LKR
රු0.058183172
1 Pacu Jalur (BOATKID) para MDL
L0.003255284
1 Pacu Jalur (BOATKID) para MGA
Ar0.866967008
1 Pacu Jalur (BOATKID) para MOP
P0.0015328
1 Pacu Jalur (BOATKID) para MVR
0.00293148
1 Pacu Jalur (BOATKID) para MWK
MK0.332638676
1 Pacu Jalur (BOATKID) para MZN
MT0.01224324
1 Pacu Jalur (BOATKID) para NPR
रु0.026898724
1 Pacu Jalur (BOATKID) para PYG
1.3588272
1 Pacu Jalur (BOATKID) para RWF
Fr0.2776284
1 Pacu Jalur (BOATKID) para SBD
$0.001574952
1 Pacu Jalur (BOATKID) para SCR
0.002678568
1 Pacu Jalur (BOATKID) para SRD
$0.007604604
1 Pacu Jalur (BOATKID) para SVC
$0.001674584
1 Pacu Jalur (BOATKID) para SZL
L0.003312764
1 Pacu Jalur (BOATKID) para TMT
m0.000672516
1 Pacu Jalur (BOATKID) para TND
د.ت0.0005615796
1 Pacu Jalur (BOATKID) para TTD
$0.001299048
1 Pacu Jalur (BOATKID) para UGX
Sh0.6675344
1 Pacu Jalur (BOATKID) para XAF
Fr0.1080624
1 Pacu Jalur (BOATKID) para XCD
$0.00051732
1 Pacu Jalur (BOATKID) para XOF
Fr0.1080624
1 Pacu Jalur (BOATKID) para XPF
Fr0.0195432
1 Pacu Jalur (BOATKID) para BWP
P0.002734132
1 Pacu Jalur (BOATKID) para BZD
$0.000385116
1 Pacu Jalur (BOATKID) para CVE
$0.018247984
1 Pacu Jalur (BOATKID) para DJF
Fr0.0339132
1 Pacu Jalur (BOATKID) para DOP
$0.012201088
1 Pacu Jalur (BOATKID) para DZD
د.ج0.024940572
1 Pacu Jalur (BOATKID) para FJD
$0.000434932
1 Pacu Jalur (BOATKID) para GNF
Fr1.665962
1 Pacu Jalur (BOATKID) para GTQ
Q0.00146574
1 Pacu Jalur (BOATKID) para GYD
$0.04008272
1 Pacu Jalur (BOATKID) para ISK
kr0.0235668

Recurso Pacu Jalur

Para uma compreensão mais aprofundada de Pacu Jalur, considere explorar recursos adicionais, como o whitepaper, o site oficial e outras publicações:

Explorador de blocos

As Pessoas Também Perguntam: Outras Perguntas Sobre Pacu Jalur

Quanto vale hoje o Pacu Jalur (BOATKID)?
O preço ao vivo de BOATKID em USD é 0.0001916 USD, atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes.
Qual é o preço atual de BOATKID para USD?
O preço atual de BOATKID para USD é $ 0.0001916. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens.
Qual é a capitalização de mercado de Pacu Jalur?
A capitalização de mercado de BOATKID é -- USD. Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token.
Qual é o fornecimento circulante de BOATKID?
O fornecimento circulante de BOATKID é de -- USD.
Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de BOATKID?
BOATKID atingiu um preço máximo histórico de -- USD.
Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de BOATKID?
BOATKID atingiu um preço minímo histórico de -- USD.
Qual é o volume de negociação de BOATKID?
O volume de negociação ao vivo de 24 horas para BOATKID é $ 23.07 USD.
BOATKID vai subir ainda este ano?
BOATKID pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do BOATKID para uma análise mais detalhada.
Última atualização da página: 2025-10-25 13:10:19 (UTC+8)

Atualizações importantes da indústria sobre o Pacu Jalur (BOATKID)

Hora (UTC+8)TipoInformação
10-24 21:49:00Atualizações da Indústria
Alguns tokens no ecossistema Base começam a subir, com PING, CLANKER e VIRTUAL a ganhar mais atenção
10-23 22:32:48Atualizações da Indústria
Índice de medo das criptomoedas sobe para 27, mercado muda de "medo extremo" para "medo"
10-23 15:34:02Atualizações da Indústria
As taxas de financiamento atuais das CEX e DEX populares indicam que o mercado está mais pessimista em relação às altcoins, enquanto as taxas do Bitcoin retornaram ao neutro
10-23 01:13:05Atualizações da Indústria
Índice de medo das criptomoedas cai, mercado volta ao modo de "medo extremo"
10-22 21:14:27Atualizações da Indústria
O Bitcoin caiu 5,12% até agora em outubro, potencialmente marcando o terceiro outubro em declínio na história
10-22 12:58:37Atualizações da Indústria
Bitcoin cai abaixo de $109.000, Ethereum perde suporte de $3.900, capitalização total do mercado cripto cai para $3,751 triliões

Notícias principais

Por Que Tantas Pessoas Ainda Perdem Dinheiro em um Bull Run?

October 6, 2025

A Ascensão das Redes Layer 2 do Bitcoin: Compreendendo a Tecnologia que Está Transformando o Futuro do Bitcoin em 2025

October 6, 2025

Altcoins em 2025: Quando o TOTAL3 Atinge Novas Alturas, mas Seu Portfólio Não Se Move

October 5, 2025
Ver mais

Aviso legal

Os preços de criptomoedas estão sujeitos a altos riscos de mercado e volatilidade de preços. Deve-se investir em projetos e produtos com os quais está familiarizado e onde entende os riscos envolvidos. Deve-se considerar cuidadosamente a sua experiência de investimento, situação financeira, objetivos de investimento e tolerância ao risco e consultar um assessor financeiro independente antes de fazer qualquer investimento. Este material não deve ser interpretado como aconselhamento financeiro. O desempenho passado não é um indicador confiável do desempenho futuro. O valor do seu investimento pode ir tanto para baixo quanto para cima, e talvez não recupere o montante investido. Você é o único responsável por suas decisões de investimento. A MEXC não se responsabiliza por quaisquer perdas que possa incorrer. Para maiores informações, consulte os nossos Termos de Uso e Aviso de Risco. Observe também que os dados relativos à criptomoedas acima mencionada aqui apresentados (como o seu preço atual ao vivo) são baseados em fontes de terceiros. Elas são apresentadas a você "como estão" e somente para fins informativos, sem representação ou garantia de qualquer tipo. Os links fornecidos para sites de terceiros também não estão sob o controle da MEXC. A MEXC não é responsável pela confiabilidade e precisão de tais sites de terceiros e o seu conteúdo.

Calculadora de BOATKID para USD

Montante

BOATKID
BOATKID
USD
USD

1 BOATKID = 0.0001916 USD

Negocie BOATKID

BOATKID/USDT
$0.0001916
$0.0001916$0.0001916
+15.91%

Junte-se à MEXC hoje mesmo

Taxa Maker no Spot de --, Taxa Taker no Spot de --
Taxa Maker em Futuros de --, Taxa Taker em Futuros de --

