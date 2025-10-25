O preço ao vivo de Bnb Tiger Inu hoje é 0.000000000005332 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de BNBTIGER para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de BNBTIGER facilmente na MEXC agora.O preço ao vivo de Bnb Tiger Inu hoje é 0.000000000005332 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de BNBTIGER para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de BNBTIGER facilmente na MEXC agora.

Cotação Bnb Tiger Inu (BNBTIGER)

Preço em tempo real de 1 BNBTIGER para USD

$0.000000000005332
$0.000000000005332
-3.44%1D
USD
Gráfico de preço em tempo real de Bnb Tiger Inu (BNBTIGER)
Última atualização da página: 2025-10-25 12:56:25 (UTC+8)

Informações de preço de Bnb Tiger Inu (BNBTIGER) (USD)

Variação de preço em 24 horas:
$ 0.000000000004712
$ 0.000000000004712
Mínimo 24h
$ 0.000000000005854
$ 0.000000000005854
Máximo 24h

$ 0.000000000004712
$ 0.000000000004712

$ 0.000000000005854
$ 0.000000000005854

$ 0.000000000011449246
$ 0.000000000011449246

$ 0.000000000001738887
$ 0.000000000001738887

-0.14%

-3.44%

-0.27%

-0.27%

O preço em tempo real de Bnb Tiger Inu (BNBTIGER) é $ 0.000000000005332. Nas últimas 24 horas, BNBTIGER foi negociado entre a mínima de $ 0.000000000004712 e a máxima de $ 0.000000000005854, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de BNBTIGER é $ 0.000000000011449246, enquanto o mais baixo é $ 0.000000000001738887.

Em termos de desempenho de curto prazo, BNBTIGER variou -0.14% na última hora, -3.44% nas últimas 24 horas e -0.27% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Bnb Tiger Inu (BNBTIGER)

No.3870

$ 3.14M
$ 3.14M

$ 38.91K
$ 38.91K

$ 5.33M
$ 5.33M

588,659.61T
588,659.61T

1,000,000,000,000,000,000
1,000,000,000,000,000,000

588,659,610,002,000,000
588,659,610,002,000,000

58.86%

BSC

A capitalização de mercado atual de Bnb Tiger Inu é $ 3.14M, com um volume de negociação de 24 horas de $ 38.91K. A oferta em circulação de BNBTIGER é 588,659.61T, com um fornecimento total de 588659610002000000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 5.33M.

Histórico de preços de Bnb Tiger Inu (BNBTIGER) em USD

Acompanhe as variações de preço de Bnb Tiger Inu para hoje, 30 dias, 60 dias e 90 dias:

PeríodoVariação (USD)Variação (%)
Hoje$ -0.00000000000018996-3.44%
30 dias$ +0.000000000000332+6.64%
60 dias$ +0.000000000000332+6.64%
90 dias$ +0.000000000000332+6.64%
Variação de preço de Bnb Tiger Inu hoje

Hoje, BNBTIGER registrou uma variação de $ -0.00000000000018996 (-3.44%), refletindo sua atividade mais recente no mercado.

Variação de preço de 30 dias de Bnb Tiger Inu

Nos últimos 30 dias, o preço variou em $ +0.000000000000332 (+6.64%), refletindo o desempenho de curto prazo do token.

Variação de preço de 60 dias de Bnb Tiger Inu

Expandindo a visualização para 60 dias, BNBTIGER teve uma variação de $ +0.000000000000332 (+6.64%), oferecendo uma perspectiva mais ampla sobre seu desempenho.

Variação de preço de 90 dias de Bnb Tiger Inu

Analisando a tendência de 90 dias, o preço variou em $ +0.000000000000332 (+6.64%), oferecendo uma visão sobre a trajetória de longo prazo do token.

Confira agora toda a história de preços e os movimentos de Bnb Tiger Inu (BNBTIGER)!

Confira agora a página de histórico de preço do Bnb Tiger Inu.

O que é Bnb Tiger Inu (BNBTIGER)

BNBTiger! Fierce Firm Victory. BNBTiger is the king of beasts. They are the symbol of victory and strength. Powerful and tough and our $BNBTIGER community is the same.

Bnb Tiger Inu está disponível na MEXC, proporcionando a você a conveniência de comprar, fazer hold, transferir e fazer staking do token diretamente em nossa plataforma. Seja você um investidor experiente ou um novato no mundo das criptomoedas, a MEXC oferece uma interface amigável e uma variedade de ferramentas para gerenciar seus investimentos em Bnb Tiger Inu de forma eficaz. Para mais informações detalhadas sobre este token, convidamos você a visitar nossa página de introdução de ativos digitais.

Além disso, você pode:
- Verificar a disponibilidade de staking de BNBTIGER para saber como ganhar recompensas com suas participações.
- Ler análises e avaliações sobre Bnb Tiger Inu em nosso blogue para se manter informado sobre as últimas tendências do mercado e insights de especialistas.

Nossos recursos abrangentes são projetados para tornar sua experiência de compra de Bnb Tiger Inu tranquila e informada, garantindo que você tenha todas as ferramentas e conhecimentos necessários para investir com confiança.

Previsão de preço do Bnb Tiger Inu (em USD)

Quanto valerá Bnb Tiger Inu (BNBTIGER) em USD amanhã, na próxima semana ou no próximo mês? Qual poderá ser o valor dos seus ativos em Bnb Tiger Inu (BNBTIGER) em 2025, 2026, 2027, 2028 - ou até mesmo daqui a 10 ou 20 anos? Use nossa ferramenta de previsão de preços para explorar tanto cenários de curto prazo quanto projeções de longo prazo para Bnb Tiger Inu.

Confira a previsão de preço de Bnb Tiger Inu agora!

Tokenomics de Bnb Tiger Inu (BNBTIGER)

Compreender a tokenomics de Bnb Tiger Inu (BNBTIGER) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token BNBTIGER agora!

Como comprar Bnb Tiger Inu (BNBTIGER)

Quer saber como comprar Bnb Tiger Inu? O processo é simples e sem complicações! Você pode comprar Bnb Tiger Inu facilmente na MEXC seguindo nosso guia passo a passo de Como Comprar. Fornecemos instruções detalhadas e tutoriais em vídeo, demonstrando como se cadastrar na MEXC e usar as várias opções de pagamento convenientes disponíveis.

BNBTIGER para moedas locais

1 Bnb Tiger Inu (BNBTIGER) para VND
0.00000014031158
1 Bnb Tiger Inu (BNBTIGER) para AUD
A$0.00000000000815796
1 Bnb Tiger Inu (BNBTIGER) para GBP
0.000000000003999
1 Bnb Tiger Inu (BNBTIGER) para EUR
0.00000000000458552
1 Bnb Tiger Inu (BNBTIGER) para USD
$0.000000000005332
1 Bnb Tiger Inu (BNBTIGER) para MYR
RM0.00000000002250104
1 Bnb Tiger Inu (BNBTIGER) para TRY
0.00000000022362408
1 Bnb Tiger Inu (BNBTIGER) para JPY
¥0.000000000810464
1 Bnb Tiger Inu (BNBTIGER) para ARS
ARS$0.00000000794633292
1 Bnb Tiger Inu (BNBTIGER) para RUB
0.00000000042448052
1 Bnb Tiger Inu (BNBTIGER) para INR
0.00000000046820292
1 Bnb Tiger Inu (BNBTIGER) para IDR
Rp0.00000008886663112
1 Bnb Tiger Inu (BNBTIGER) para PHP
0.000000000313255
1 Bnb Tiger Inu (BNBTIGER) para EGP
￡E.0.00000000025385652
1 Bnb Tiger Inu (BNBTIGER) para BRL
R$0.00000000002868616
1 Bnb Tiger Inu (BNBTIGER) para CAD
C$0.0000000000074648
1 Bnb Tiger Inu (BNBTIGER) para BDT
0.0000000006515704
1 Bnb Tiger Inu (BNBTIGER) para NGN
0.0000000077839202
1 Bnb Tiger Inu (BNBTIGER) para COP
$0.00000002066661872
1 Bnb Tiger Inu (BNBTIGER) para ZAR
R.0.00000000009203032
1 Bnb Tiger Inu (BNBTIGER) para UAH
0.00000000022282428
1 Bnb Tiger Inu (BNBTIGER) para TZS
T.Sh.0.00000001326366992
1 Bnb Tiger Inu (BNBTIGER) para VES
Bs0.000000001130384
1 Bnb Tiger Inu (BNBTIGER) para CLP
$0.000000005017412
1 Bnb Tiger Inu (BNBTIGER) para PKR
Rs0.00000000149813204
1 Bnb Tiger Inu (BNBTIGER) para KZT
0.000000002871282
1 Bnb Tiger Inu (BNBTIGER) para THB
฿0.0000000001740898
1 Bnb Tiger Inu (BNBTIGER) para TWD
NT$0.00000000016443888
1 Bnb Tiger Inu (BNBTIGER) para AED
د.إ0.00000000001956844
1 Bnb Tiger Inu (BNBTIGER) para CHF
Fr0.00000000000421228
1 Bnb Tiger Inu (BNBTIGER) para HKD
HK$0.00000000004137632
1 Bnb Tiger Inu (BNBTIGER) para AMD
֏0.00000000204210268
1 Bnb Tiger Inu (BNBTIGER) para MAD
.د.م0.00000000004916104
1 Bnb Tiger Inu (BNBTIGER) para MXN
$0.0000000000983754
1 Bnb Tiger Inu (BNBTIGER) para SAR
ريال0.000000000019995
1 Bnb Tiger Inu (BNBTIGER) para ETB
Br0.00000000080518532
1 Bnb Tiger Inu (BNBTIGER) para KES
KSh0.00000000068884108
1 Bnb Tiger Inu (BNBTIGER) para JOD
د.أ0.000000000003780388
1 Bnb Tiger Inu (BNBTIGER) para PLN
0.0000000000194618
1 Bnb Tiger Inu (BNBTIGER) para RON
лв0.00000000002330084
1 Bnb Tiger Inu (BNBTIGER) para SEK
kr0.0000000000501208
1 Bnb Tiger Inu (BNBTIGER) para BGN
лв0.00000000000895776
1 Bnb Tiger Inu (BNBTIGER) para HUF
Ft0.0000000017886194
1 Bnb Tiger Inu (BNBTIGER) para CZK
0.00000000011149212
1 Bnb Tiger Inu (BNBTIGER) para KWD
د.ك0.000000000001631592
1 Bnb Tiger Inu (BNBTIGER) para ILS
0.00000000001748896
1 Bnb Tiger Inu (BNBTIGER) para BOB
Bs0.0000000000367908
1 Bnb Tiger Inu (BNBTIGER) para AZN
0.0000000000090644
1 Bnb Tiger Inu (BNBTIGER) para TJS
SM0.00000000004921436
1 Bnb Tiger Inu (BNBTIGER) para GEL
0.00000000001444972
1 Bnb Tiger Inu (BNBTIGER) para AOA
Kz0.00000000489173676
1 Bnb Tiger Inu (BNBTIGER) para BHD
.د.ب0.000000000002004832
1 Bnb Tiger Inu (BNBTIGER) para BMD
$0.000000000005332
1 Bnb Tiger Inu (BNBTIGER) para DKK
kr0.00000000003423144
1 Bnb Tiger Inu (BNBTIGER) para HNL
L0.00000000013937848
1 Bnb Tiger Inu (BNBTIGER) para MUR
0.00000000024276596
1 Bnb Tiger Inu (BNBTIGER) para NAD
$0.00000000009203032
1 Bnb Tiger Inu (BNBTIGER) para NOK
kr0.00000000005337332
1 Bnb Tiger Inu (BNBTIGER) para NZD
$0.00000000000922436
1 Bnb Tiger Inu (BNBTIGER) para PAB
B/.0.000000000005332
1 Bnb Tiger Inu (BNBTIGER) para PGK
K0.00000000002244772
1 Bnb Tiger Inu (BNBTIGER) para QAR
ر.ق0.00000000001940848
1 Bnb Tiger Inu (BNBTIGER) para RSD
дин.0.00000000053821208
1 Bnb Tiger Inu (BNBTIGER) para UZS
soʻm0.00000006502437984
1 Bnb Tiger Inu (BNBTIGER) para ALL
L0.000000000442556
1 Bnb Tiger Inu (BNBTIGER) para ANG
ƒ0.00000000000954428
1 Bnb Tiger Inu (BNBTIGER) para AWG
ƒ0.00000000000954428
1 Bnb Tiger Inu (BNBTIGER) para BBD
$0.000000000010664
1 Bnb Tiger Inu (BNBTIGER) para BAM
KM0.00000000000895776
1 Bnb Tiger Inu (BNBTIGER) para BIF
Fr0.000000015724068
1 Bnb Tiger Inu (BNBTIGER) para BND
$0.00000000000687828
1 Bnb Tiger Inu (BNBTIGER) para BSD
$0.000000000005332
1 Bnb Tiger Inu (BNBTIGER) para JMD
$0.0000000008549862
1 Bnb Tiger Inu (BNBTIGER) para KHR
0.000000021499957
1 Bnb Tiger Inu (BNBTIGER) para KMF
Fr0.000000002260768
1 Bnb Tiger Inu (BNBTIGER) para LAK
0.00000011591304116
1 Bnb Tiger Inu (BNBTIGER) para LKR
රු0.00000000161916844
1 Bnb Tiger Inu (BNBTIGER) para MDL
L0.00000000009059068
1 Bnb Tiger Inu (BNBTIGER) para MGA
Ar0.00000002412666016
1 Bnb Tiger Inu (BNBTIGER) para MOP
P0.000000000042656
1 Bnb Tiger Inu (BNBTIGER) para MVR
0.0000000000815796
1 Bnb Tiger Inu (BNBTIGER) para MWK
MK0.00000000925693852
1 Bnb Tiger Inu (BNBTIGER) para MZN
MT0.0000000003407148
1 Bnb Tiger Inu (BNBTIGER) para NPR
रु0.00000000074855948
1 Bnb Tiger Inu (BNBTIGER) para PYG
0.000000037814544
1 Bnb Tiger Inu (BNBTIGER) para RWF
Fr0.000000007726068
1 Bnb Tiger Inu (BNBTIGER) para SBD
$0.00000000004382904
1 Bnb Tiger Inu (BNBTIGER) para SCR
0.00000000007454136
1 Bnb Tiger Inu (BNBTIGER) para SRD
$0.00000000021162708
1 Bnb Tiger Inu (BNBTIGER) para SVC
$0.00000000004660168
1 Bnb Tiger Inu (BNBTIGER) para SZL
L0.00000000009219028
1 Bnb Tiger Inu (BNBTIGER) para TMT
m0.00000000001871532
1 Bnb Tiger Inu (BNBTIGER) para TND
د.ت0.000000000015628092
1 Bnb Tiger Inu (BNBTIGER) para TTD
$0.00000000003615096
1 Bnb Tiger Inu (BNBTIGER) para UGX
Sh0.000000018576688
1 Bnb Tiger Inu (BNBTIGER) para XAF
Fr0.000000003007248
1 Bnb Tiger Inu (BNBTIGER) para XCD
$0.0000000000143964
1 Bnb Tiger Inu (BNBTIGER) para XOF
Fr0.000000003007248
1 Bnb Tiger Inu (BNBTIGER) para XPF
Fr0.000000000543864
1 Bnb Tiger Inu (BNBTIGER) para BWP
P0.00000000007608764
1 Bnb Tiger Inu (BNBTIGER) para BZD
$0.00000000001071732
1 Bnb Tiger Inu (BNBTIGER) para CVE
$0.00000000050781968
1 Bnb Tiger Inu (BNBTIGER) para DJF
Fr0.000000000943764
1 Bnb Tiger Inu (BNBTIGER) para DOP
$0.00000000033954176
1 Bnb Tiger Inu (BNBTIGER) para DZD
د.ج0.00000000069406644
1 Bnb Tiger Inu (BNBTIGER) para FJD
$0.00000000001210364
1 Bnb Tiger Inu (BNBTIGER) para GNF
Fr0.00000004636174
1 Bnb Tiger Inu (BNBTIGER) para GTQ
Q0.0000000000407898
1 Bnb Tiger Inu (BNBTIGER) para GYD
$0.0000000011154544
1 Bnb Tiger Inu (BNBTIGER) para ISK
kr0.000000000655836

Recurso Bnb Tiger Inu

Para uma compreensão mais aprofundada de Bnb Tiger Inu, considere explorar recursos adicionais, como o whitepaper, o site oficial e outras publicações:

Site oficial do Bnb Tiger Inu
Explorador de blocos

As Pessoas Também Perguntam: Outras Perguntas Sobre Bnb Tiger Inu

Quanto vale hoje o Bnb Tiger Inu (BNBTIGER)?
O preço ao vivo de BNBTIGER em USD é 0.000000000005332 USD, atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes.
Qual é o preço atual de BNBTIGER para USD?
O preço atual de BNBTIGER para USD é $ 0.000000000005332. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens.
Qual é a capitalização de mercado de Bnb Tiger Inu?
A capitalização de mercado de BNBTIGER é $ 3.14M USD. Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token.
Qual é o fornecimento circulante de BNBTIGER?
O fornecimento circulante de BNBTIGER é de 588,659.61T USD.
Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de BNBTIGER?
BNBTIGER atingiu um preço máximo histórico de 0.000000000011449246 USD.
Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de BNBTIGER?
BNBTIGER atingiu um preço minímo histórico de 0.000000000001738887 USD.
Qual é o volume de negociação de BNBTIGER?
O volume de negociação ao vivo de 24 horas para BNBTIGER é $ 38.91K USD.
BNBTIGER vai subir ainda este ano?
BNBTIGER pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do BNBTIGER para uma análise mais detalhada.
Última atualização da página: 2025-10-25 12:56:25 (UTC+8)

Atualizações importantes da indústria sobre o Bnb Tiger Inu (BNBTIGER)

Aviso legal

