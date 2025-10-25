O preço ao vivo de Bluwhale Points hoje é 0.001793 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de BLUP para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de BLUP facilmente na MEXC agora.O preço ao vivo de Bluwhale Points hoje é 0.001793 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de BLUP para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de BLUP facilmente na MEXC agora.

Logo de Bluwhale Points

Cotação Bluwhale Points (BLUP)

Preço em tempo real de 1 BLUP para USD

+0.56%1D
Gráfico de preço em tempo real de Bluwhale Points (BLUP)
Última atualização da página: 2025-10-25 13:10:06 (UTC+8)

Informações de preço de Bluwhale Points (BLUP) (USD)

Variação de preço em 24 horas:
Mínimo 24h
Máximo 24h

+0.33%

+0.56%

-13.97%

-13.97%

O preço em tempo real de Bluwhale Points (BLUP) é $ 0.001793. Nas últimas 24 horas, BLUP foi negociado entre a mínima de $ 0.001782 e a máxima de $ 0.001899, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de BLUP é --, enquanto o mais baixo é --.

Em termos de desempenho de curto prazo, BLUP variou +0.33% na última hora, +0.56% nas últimas 24 horas e -13.97% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Bluwhale Points (BLUP)

BSC

A capitalização de mercado atual de Bluwhale Points é --, com um volume de negociação de 24 horas de $ 6.83K. A oferta em circulação de BLUP é --, com um fornecimento total de 1000000000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 1.79M.

Histórico de preços de Bluwhale Points (BLUP) em USD

Acompanhe as variações de preço de Bluwhale Points para hoje, 30 dias, 60 dias e 90 dias:

PeríodoVariação (USD)Variação (%)
Hoje$ +0.00000998+0.56%
30 dias$ -0.00184-50.65%
60 dias$ -0.002988-62.50%
90 dias$ -0.000707-28.28%
Variação de preço de Bluwhale Points hoje

Hoje, BLUP registrou uma variação de $ +0.00000998 (+0.56%), refletindo sua atividade mais recente no mercado.

Variação de preço de 30 dias de Bluwhale Points

Nos últimos 30 dias, o preço variou em $ -0.00184 (-50.65%), refletindo o desempenho de curto prazo do token.

Variação de preço de 60 dias de Bluwhale Points

Expandindo a visualização para 60 dias, BLUP teve uma variação de $ -0.002988 (-62.50%), oferecendo uma perspectiva mais ampla sobre seu desempenho.

Variação de preço de 90 dias de Bluwhale Points

Analisando a tendência de 90 dias, o preço variou em $ -0.000707 (-28.28%), oferecendo uma visão sobre a trajetória de longo prazo do token.

Confira agora toda a história de preços e os movimentos de Bluwhale Points (BLUP)!

Confira agora a página de histórico de preço do Bluwhale Points.

O que é Bluwhale Points (BLUP)

BluWhale é a camada de inteligência do Web3 que alimenta aplicações inteligentes, agentes de IA e modelos por meio da orquestração de recursos, utilizando um protocolo de contexto de modelo para escalar on-chain. Nos últimos anos, a BluWhale expandiu sua rede de IA (um marketplace de dois lados) para 4.780 contas corporativas e mais de 3.500.000 carteiras únicas, além de ter processado mais de 800 milhões de carteiras em uma estrutura de grafo universal, abrangendo 37 blockchains. Embora The Graph, OriginTrail e MindNetwork tenham projetado infraestruturas semelhantes, sua escalabilidade para IA é fortemente limitada pelo número e pela velocidade com que os nós podem criar e operar subgrafos.

Bluwhale Points está disponível na MEXC, proporcionando a você a conveniência de comprar, fazer hold, transferir e fazer staking do token diretamente em nossa plataforma. Seja você um investidor experiente ou um novato no mundo das criptomoedas, a MEXC oferece uma interface amigável e uma variedade de ferramentas para gerenciar seus investimentos em Bluwhale Points de forma eficaz. Para mais informações detalhadas sobre este token, convidamos você a visitar nossa página de introdução de ativos digitais.

Além disso, você pode:
- Verificar a disponibilidade de staking de BLUP para saber como ganhar recompensas com suas participações.
- Ler análises e avaliações sobre Bluwhale Points em nosso blogue para se manter informado sobre as últimas tendências do mercado e insights de especialistas.

Nossos recursos abrangentes são projetados para tornar sua experiência de compra de Bluwhale Points tranquila e informada, garantindo que você tenha todas as ferramentas e conhecimentos necessários para investir com confiança.

Previsão de preço do Bluwhale Points (em USD)

Quanto valerá Bluwhale Points (BLUP) em USD amanhã, na próxima semana ou no próximo mês? Qual poderá ser o valor dos seus ativos em Bluwhale Points (BLUP) em 2025, 2026, 2027, 2028 - ou até mesmo daqui a 10 ou 20 anos? Use nossa ferramenta de previsão de preços para explorar tanto cenários de curto prazo quanto projeções de longo prazo para Bluwhale Points.

Confira a previsão de preço de Bluwhale Points agora!

Tokenomics de Bluwhale Points (BLUP)

Compreender a tokenomics de Bluwhale Points (BLUP) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token BLUP agora!

Como comprar Bluwhale Points (BLUP)

Quer saber como comprar Bluwhale Points? O processo é simples e sem complicações! Você pode comprar Bluwhale Points facilmente na MEXC seguindo nosso guia passo a passo de Como Comprar. Fornecemos instruções detalhadas e tutoriais em vídeo, demonstrando como se cadastrar na MEXC e usar as várias opções de pagamento convenientes disponíveis.

Recurso Bluwhale Points

Para uma compreensão mais aprofundada de Bluwhale Points, considere explorar recursos adicionais, como o whitepaper, o site oficial e outras publicações:

Whitepaper
Site oficial do Bluwhale Points
Explorador de blocos

As Pessoas Também Perguntam: Outras Perguntas Sobre Bluwhale Points

Quanto vale hoje o Bluwhale Points (BLUP)?
O preço ao vivo de BLUP em USD é 0.001793 USD, atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes.
Qual é o preço atual de BLUP para USD?
O preço atual de BLUP para USD é $ 0.001793. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens.
Qual é a capitalização de mercado de Bluwhale Points?
A capitalização de mercado de BLUP é -- USD. Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token.
Qual é o fornecimento circulante de BLUP?
O fornecimento circulante de BLUP é de -- USD.
Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de BLUP?
BLUP atingiu um preço máximo histórico de -- USD.
Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de BLUP?
BLUP atingiu um preço minímo histórico de -- USD.
Qual é o volume de negociação de BLUP?
O volume de negociação ao vivo de 24 horas para BLUP é $ 6.83K USD.
BLUP vai subir ainda este ano?
BLUP pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do BLUP para uma análise mais detalhada.
Última atualização da página: 2025-10-25 13:10:06 (UTC+8)

Atualizações importantes da indústria sobre o Bluwhale Points (BLUP)

Hora (UTC+8)TipoInformação
10-24 21:49:00Atualizações da Indústria
Alguns tokens no ecossistema Base começam a subir, com PING, CLANKER e VIRTUAL a ganhar mais atenção
10-23 22:32:48Atualizações da Indústria
Índice de medo das criptomoedas sobe para 27, mercado muda de "medo extremo" para "medo"
10-23 15:34:02Atualizações da Indústria
As taxas de financiamento atuais das CEX e DEX populares indicam que o mercado está mais pessimista em relação às altcoins, enquanto as taxas do Bitcoin retornaram ao neutro
10-23 01:13:05Atualizações da Indústria
Índice de medo das criptomoedas cai, mercado volta ao modo de "medo extremo"
10-22 21:14:27Atualizações da Indústria
O Bitcoin caiu 5,12% até agora em outubro, potencialmente marcando o terceiro outubro em declínio na história
10-22 12:58:37Atualizações da Indústria
Bitcoin cai abaixo de $109.000, Ethereum perde suporte de $3.900, capitalização total do mercado cripto cai para $3,751 triliões

Notícias principais

Por Que Tantas Pessoas Ainda Perdem Dinheiro em um Bull Run?

October 6, 2025

A Ascensão das Redes Layer 2 do Bitcoin: Compreendendo a Tecnologia que Está Transformando o Futuro do Bitcoin em 2025

October 6, 2025

Altcoins em 2025: Quando o TOTAL3 Atinge Novas Alturas, mas Seu Portfólio Não Se Move

October 5, 2025
Ver mais

Aviso legal

Os preços de criptomoedas estão sujeitos a altos riscos de mercado e volatilidade de preços. Deve-se investir em projetos e produtos com os quais está familiarizado e onde entende os riscos envolvidos. Deve-se considerar cuidadosamente a sua experiência de investimento, situação financeira, objetivos de investimento e tolerância ao risco e consultar um assessor financeiro independente antes de fazer qualquer investimento. Este material não deve ser interpretado como aconselhamento financeiro. O desempenho passado não é um indicador confiável do desempenho futuro. O valor do seu investimento pode ir tanto para baixo quanto para cima, e talvez não recupere o montante investido. Você é o único responsável por suas decisões de investimento. A MEXC não se responsabiliza por quaisquer perdas que possa incorrer. Para maiores informações, consulte os nossos Termos de Uso e Aviso de Risco. Observe também que os dados relativos à criptomoedas acima mencionada aqui apresentados (como o seu preço atual ao vivo) são baseados em fontes de terceiros. Elas são apresentadas a você "como estão" e somente para fins informativos, sem representação ou garantia de qualquer tipo. Os links fornecidos para sites de terceiros também não estão sob o controle da MEXC. A MEXC não é responsável pela confiabilidade e precisão de tais sites de terceiros e o seu conteúdo.

Junte-se à MEXC hoje mesmo

Taxa Maker no Spot de --, Taxa Taker no Spot de --
Taxa Maker em Futuros de --, Taxa Taker em Futuros de --

