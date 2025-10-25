O que é Bluwhale Points (BLUP)

BluWhale é a camada de inteligência do Web3 que alimenta aplicações inteligentes, agentes de IA e modelos por meio da orquestração de recursos, utilizando um protocolo de contexto de modelo para escalar on-chain. Nos últimos anos, a BluWhale expandiu sua rede de IA (um marketplace de dois lados) para 4.780 contas corporativas e mais de 3.500.000 carteiras únicas, além de ter processado mais de 800 milhões de carteiras em uma estrutura de grafo universal, abrangendo 37 blockchains. Embora The Graph, OriginTrail e MindNetwork tenham projetado infraestruturas semelhantes, sua escalabilidade para IA é fortemente limitada pelo número e pela velocidade com que os nós podem criar e operar subgrafos. BluWhale é a camada de inteligência do Web3 que alimenta aplicações inteligentes, agentes de IA e modelos por meio da orquestração de recursos, utilizando um protocolo de contexto de modelo para escalar on-chain. Nos últimos anos, a BluWhale expandiu sua rede de IA (um marketplace de dois lados) para 4.780 contas corporativas e mais de 3.500.000 carteiras únicas, além de ter processado mais de 800 milhões de carteiras em uma estrutura de grafo universal, abrangendo 37 blockchains. Embora The Graph, OriginTrail e MindNetwork tenham projetado infraestruturas semelhantes, sua escalabilidade para IA é fortemente limitada pelo número e pela velocidade com que os nós podem criar e operar subgrafos.

Tokenomics de Bluwhale Points (BLUP)

Compreender a tokenomics de Bluwhale Points (BLUP) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token BLUP agora!

Como comprar Bluwhale Points (BLUP)

Quer saber como comprar Bluwhale Points? O processo é simples e sem complicações! Você pode comprar Bluwhale Points facilmente na MEXC seguindo nosso guia passo a passo de Como Comprar. Fornecemos instruções detalhadas e tutoriais em vídeo, demonstrando como se cadastrar na MEXC e usar as várias opções de pagamento convenientes disponíveis.

Recurso Bluwhale Points

Para uma compreensão mais aprofundada de Bluwhale Points, considere explorar recursos adicionais, como o whitepaper, o site oficial e outras publicações:

Atualizações importantes da indústria sobre o Bluwhale Points (BLUP)

