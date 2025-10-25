O preço ao vivo de Bachi on Base hoje é 0.0001463 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de BACHI para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de BACHI facilmente na MEXC agora.O preço ao vivo de Bachi on Base hoje é 0.0001463 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de BACHI para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de BACHI facilmente na MEXC agora.

Mais sobre BACHI

Informações sobre preços de BACHI

Site oficial do BACHI

Tokenomics de BACHI

Previsão de preço de BACHI

Histórico de preço de BACHI

Guia de compra de BACHI

Conversor de BACHI para moeda Fiat

Spot BACHI

Pré-mercado

Ganhos

Airdrop+

Notícias

Blog

Aprendizado

Logo de Bachi on Base

Cotação Bachi on Base (BACHI)

Preço em tempo real de 1 BACHI para USD

$0.0001464
$0.0001464$0.0001464
-4.93%1D
USD
Gráfico de preço em tempo real de Bachi on Base (BACHI)
Última atualização da página: 2025-10-25 13:08:46 (UTC+8)

Informações de preço de Bachi on Base (BACHI) (USD)

Variação de preço em 24 horas:
$ 0.0001384
$ 0.0001384$ 0.0001384
Mínimo 24h
$ 0.0001618
$ 0.0001618$ 0.0001618
Máximo 24h

$ 0.0001384
$ 0.0001384$ 0.0001384

$ 0.0001618
$ 0.0001618$ 0.0001618

$ 0.003823031716810274
$ 0.003823031716810274$ 0.003823031716810274

$ 0.000017265994794665
$ 0.000017265994794665$ 0.000017265994794665

+4.35%

-4.93%

-29.33%

-29.33%

O preço em tempo real de Bachi on Base (BACHI) é $ 0.0001463. Nas últimas 24 horas, BACHI foi negociado entre a mínima de $ 0.0001384 e a máxima de $ 0.0001618, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de BACHI é $ 0.003823031716810274, enquanto o mais baixo é $ 0.000017265994794665.

Em termos de desempenho de curto prazo, BACHI variou +4.35% na última hora, -4.93% nas últimas 24 horas e -29.33% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Bachi on Base (BACHI)

No.3112

$ 85.80K
$ 85.80K$ 85.80K

$ 20.06K
$ 20.06K$ 20.06K

$ 100.95K
$ 100.95K$ 100.95K

586.50M
586.50M 586.50M

690,000,000
690,000,000 690,000,000

690,000,000
690,000,000 690,000,000

85.00%

BASE

A capitalização de mercado atual de Bachi on Base é $ 85.80K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 20.06K. A oferta em circulação de BACHI é 586.50M, com um fornecimento total de 690000000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 100.95K.

Histórico de preços de Bachi on Base (BACHI) em USD

Acompanhe as variações de preço de Bachi on Base para hoje, 30 dias, 60 dias e 90 dias:

PeríodoVariação (USD)Variação (%)
Hoje$ -0.000007592-4.93%
30 dias$ -0.0000714-32.80%
60 dias$ -0.0010807-88.08%
90 dias$ -0.0011537-88.75%
Variação de preço de Bachi on Base hoje

Hoje, BACHI registrou uma variação de $ -0.000007592 (-4.93%), refletindo sua atividade mais recente no mercado.

Variação de preço de 30 dias de Bachi on Base

Nos últimos 30 dias, o preço variou em $ -0.0000714 (-32.80%), refletindo o desempenho de curto prazo do token.

Variação de preço de 60 dias de Bachi on Base

Expandindo a visualização para 60 dias, BACHI teve uma variação de $ -0.0010807 (-88.08%), oferecendo uma perspectiva mais ampla sobre seu desempenho.

Variação de preço de 90 dias de Bachi on Base

Analisando a tendência de 90 dias, o preço variou em $ -0.0011537 (-88.75%), oferecendo uma visão sobre a trajetória de longo prazo do token.

Confira agora toda a história de preços e os movimentos de Bachi on Base (BACHI)!

Confira agora a página de histórico de preço do Bachi on Base.

O que é Bachi on Base (BACHI)

BACHI é uma memecoin lançada na blockchain Base, inspirada em uma Shiba Inu real conhecida por andar com as patas da frente - uma habilidade rara e divertida que simboliza a mensagem central do projeto: desafiar o convencional. Combinando a cultura viral dos memes com uma história real, a BACHI aposta no engajamento da comunidade, em NFTs e em conteúdos criativos para construir um ecossistema descentralizado e divertido. O projeto valoriza a transparência, a segurança e o potencial de longo prazo, indo além do simples hype.

Bachi on Base está disponível na MEXC, proporcionando a você a conveniência de comprar, fazer hold, transferir e fazer staking do token diretamente em nossa plataforma. Seja você um investidor experiente ou um novato no mundo das criptomoedas, a MEXC oferece uma interface amigável e uma variedade de ferramentas para gerenciar seus investimentos em Bachi on Base de forma eficaz. Para mais informações detalhadas sobre este token, convidamos você a visitar nossa página de introdução de ativos digitais.

Além disso, você pode:
- Verificar a disponibilidade de staking de BACHI para saber como ganhar recompensas com suas participações.
- Ler análises e avaliações sobre Bachi on Base em nosso blogue para se manter informado sobre as últimas tendências do mercado e insights de especialistas.

Nossos recursos abrangentes são projetados para tornar sua experiência de compra de Bachi on Base tranquila e informada, garantindo que você tenha todas as ferramentas e conhecimentos necessários para investir com confiança.

Previsão de preço do Bachi on Base (em USD)

Quanto valerá Bachi on Base (BACHI) em USD amanhã, na próxima semana ou no próximo mês? Qual poderá ser o valor dos seus ativos em Bachi on Base (BACHI) em 2025, 2026, 2027, 2028 - ou até mesmo daqui a 10 ou 20 anos? Use nossa ferramenta de previsão de preços para explorar tanto cenários de curto prazo quanto projeções de longo prazo para Bachi on Base.

Confira a previsão de preço de Bachi on Base agora!

Tokenomics de Bachi on Base (BACHI)

Compreender a tokenomics de Bachi on Base (BACHI) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token BACHI agora!

Como comprar Bachi on Base (BACHI)

Quer saber como comprar Bachi on Base? O processo é simples e sem complicações! Você pode comprar Bachi on Base facilmente na MEXC seguindo nosso guia passo a passo de Como Comprar. Fornecemos instruções detalhadas e tutoriais em vídeo, demonstrando como se cadastrar na MEXC e usar as várias opções de pagamento convenientes disponíveis.

BACHI para moedas locais

1 Bachi on Base (BACHI) para VND
3.8498845
1 Bachi on Base (BACHI) para AUD
A$0.000223839
1 Bachi on Base (BACHI) para GBP
0.000109725
1 Bachi on Base (BACHI) para EUR
0.000125818
1 Bachi on Base (BACHI) para USD
$0.0001463
1 Bachi on Base (BACHI) para MYR
RM0.000617386
1 Bachi on Base (BACHI) para TRY
0.006135822
1 Bachi on Base (BACHI) para JPY
¥0.0222376
1 Bachi on Base (BACHI) para ARS
ARS$0.218032353
1 Bachi on Base (BACHI) para RUB
0.011646943
1 Bachi on Base (BACHI) para INR
0.012846603
1 Bachi on Base (BACHI) para IDR
Rp2.438332358
1 Bachi on Base (BACHI) para PHP
0.008595125
1 Bachi on Base (BACHI) para EGP
￡E.0.006965343
1 Bachi on Base (BACHI) para BRL
R$0.000787094
1 Bachi on Base (BACHI) para CAD
C$0.00020482
1 Bachi on Base (BACHI) para BDT
0.01787786
1 Bachi on Base (BACHI) para NGN
0.213576055
1 Bachi on Base (BACHI) para COP
$0.567052948
1 Bachi on Base (BACHI) para ZAR
R.0.002525138
1 Bachi on Base (BACHI) para UAH
0.006113877
1 Bachi on Base (BACHI) para TZS
T.Sh.0.363930028
1 Bachi on Base (BACHI) para VES
Bs0.0310156
1 Bachi on Base (BACHI) para CLP
$0.1376683
1 Bachi on Base (BACHI) para PKR
Rs0.041105911
1 Bachi on Base (BACHI) para KZT
0.07878255
1 Bachi on Base (BACHI) para THB
฿0.004776695
1 Bachi on Base (BACHI) para TWD
NT$0.004511892
1 Bachi on Base (BACHI) para AED
د.إ0.000536921
1 Bachi on Base (BACHI) para CHF
Fr0.000115577
1 Bachi on Base (BACHI) para HKD
HK$0.001135288
1 Bachi on Base (BACHI) para AMD
֏0.056031437
1 Bachi on Base (BACHI) para MAD
.د.م0.001348886
1 Bachi on Base (BACHI) para MXN
$0.002699235
1 Bachi on Base (BACHI) para SAR
ريال0.000548625
1 Bachi on Base (BACHI) para ETB
Br0.022092763
1 Bachi on Base (BACHI) para KES
KSh0.018900497
1 Bachi on Base (BACHI) para JOD
د.أ0.0001037267
1 Bachi on Base (BACHI) para PLN
0.000533995
1 Bachi on Base (BACHI) para RON
лв0.000639331
1 Bachi on Base (BACHI) para SEK
kr0.00137522
1 Bachi on Base (BACHI) para BGN
лв0.000245784
1 Bachi on Base (BACHI) para HUF
Ft0.049076335
1 Bachi on Base (BACHI) para CZK
0.003059133
1 Bachi on Base (BACHI) para KWD
د.ك0.0000447678
1 Bachi on Base (BACHI) para ILS
0.000479864
1 Bachi on Base (BACHI) para BOB
Bs0.00100947
1 Bachi on Base (BACHI) para AZN
0.00024871
1 Bachi on Base (BACHI) para TJS
SM0.001350349
1 Bachi on Base (BACHI) para GEL
0.000396473
1 Bachi on Base (BACHI) para AOA
Kz0.134220009
1 Bachi on Base (BACHI) para BHD
.د.ب0.0000550088
1 Bachi on Base (BACHI) para BMD
$0.0001463
1 Bachi on Base (BACHI) para DKK
kr0.000939246
1 Bachi on Base (BACHI) para HNL
L0.003824282
1 Bachi on Base (BACHI) para MUR
0.006661039
1 Bachi on Base (BACHI) para NAD
$0.002525138
1 Bachi on Base (BACHI) para NOK
kr0.001464463
1 Bachi on Base (BACHI) para NZD
$0.000253099
1 Bachi on Base (BACHI) para PAB
B/.0.0001463
1 Bachi on Base (BACHI) para PGK
K0.000615923
1 Bachi on Base (BACHI) para QAR
ر.ق0.000532532
1 Bachi on Base (BACHI) para RSD
дин.0.014767522
1 Bachi on Base (BACHI) para UZS
soʻm1.784146056
1 Bachi on Base (BACHI) para ALL
L0.0121429
1 Bachi on Base (BACHI) para ANG
ƒ0.000261877
1 Bachi on Base (BACHI) para AWG
ƒ0.000261877
1 Bachi on Base (BACHI) para BBD
$0.0002926
1 Bachi on Base (BACHI) para BAM
KM0.000245784
1 Bachi on Base (BACHI) para BIF
Fr0.4314387
1 Bachi on Base (BACHI) para BND
$0.000188727
1 Bachi on Base (BACHI) para BSD
$0.0001463
1 Bachi on Base (BACHI) para JMD
$0.023459205
1 Bachi on Base (BACHI) para KHR
0.589918175
1 Bachi on Base (BACHI) para KMF
Fr0.0620312
1 Bachi on Base (BACHI) para LAK
3.180434719
1 Bachi on Base (BACHI) para LKR
රු0.044426921
1 Bachi on Base (BACHI) para MDL
L0.002485637
1 Bachi on Base (BACHI) para MGA
Ar0.661989944
1 Bachi on Base (BACHI) para MOP
P0.0011704
1 Bachi on Base (BACHI) para MVR
0.00223839
1 Bachi on Base (BACHI) para MWK
MK0.253992893
1 Bachi on Base (BACHI) para MZN
MT0.00934857
1 Bachi on Base (BACHI) para NPR
रु0.020539057
1 Bachi on Base (BACHI) para PYG
1.0375596
1 Bachi on Base (BACHI) para RWF
Fr0.2119887
1 Bachi on Base (BACHI) para SBD
$0.001202586
1 Bachi on Base (BACHI) para SCR
0.002045274
1 Bachi on Base (BACHI) para SRD
$0.005806647
1 Bachi on Base (BACHI) para SVC
$0.001278662
1 Bachi on Base (BACHI) para SZL
L0.002529527
1 Bachi on Base (BACHI) para TMT
m0.000513513
1 Bachi on Base (BACHI) para TND
د.ت0.0004288053
1 Bachi on Base (BACHI) para TTD
$0.000991914
1 Bachi on Base (BACHI) para UGX
Sh0.5097092
1 Bachi on Base (BACHI) para XAF
Fr0.0825132
1 Bachi on Base (BACHI) para XCD
$0.00039501
1 Bachi on Base (BACHI) para XOF
Fr0.0825132
1 Bachi on Base (BACHI) para XPF
Fr0.0149226
1 Bachi on Base (BACHI) para BWP
P0.002087701
1 Bachi on Base (BACHI) para BZD
$0.000294063
1 Bachi on Base (BACHI) para CVE
$0.013933612
1 Bachi on Base (BACHI) para DJF
Fr0.0258951
1 Bachi on Base (BACHI) para DOP
$0.009316384
1 Bachi on Base (BACHI) para DZD
د.ج0.019043871
1 Bachi on Base (BACHI) para FJD
$0.000332101
1 Bachi on Base (BACHI) para GNF
Fr1.2720785
1 Bachi on Base (BACHI) para GTQ
Q0.001119195
1 Bachi on Base (BACHI) para GYD
$0.03060596
1 Bachi on Base (BACHI) para ISK
kr0.0179949

Recurso Bachi on Base

Para uma compreensão mais aprofundada de Bachi on Base, considere explorar recursos adicionais, como o whitepaper, o site oficial e outras publicações:

Site oficial do Bachi on Base
Explorador de blocos

As Pessoas Também Perguntam: Outras Perguntas Sobre Bachi on Base

Quanto vale hoje o Bachi on Base (BACHI)?
O preço ao vivo de BACHI em USD é 0.0001463 USD, atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes.
Qual é o preço atual de BACHI para USD?
O preço atual de BACHI para USD é $ 0.0001463. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens.
Qual é a capitalização de mercado de Bachi on Base?
A capitalização de mercado de BACHI é $ 85.80K USD. Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token.
Qual é o fornecimento circulante de BACHI?
O fornecimento circulante de BACHI é de 586.50M USD.
Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de BACHI?
BACHI atingiu um preço máximo histórico de 0.003823031716810274 USD.
Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de BACHI?
BACHI atingiu um preço minímo histórico de 0.000017265994794665 USD.
Qual é o volume de negociação de BACHI?
O volume de negociação ao vivo de 24 horas para BACHI é $ 20.06K USD.
BACHI vai subir ainda este ano?
BACHI pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do BACHI para uma análise mais detalhada.
Última atualização da página: 2025-10-25 13:08:46 (UTC+8)

Atualizações importantes da indústria sobre o Bachi on Base (BACHI)

Hora (UTC+8)TipoInformação
10-24 21:49:00Atualizações da Indústria
Alguns tokens no ecossistema Base começam a subir, com PING, CLANKER e VIRTUAL a ganhar mais atenção
10-23 22:32:48Atualizações da Indústria
Índice de medo das criptomoedas sobe para 27, mercado muda de "medo extremo" para "medo"
10-23 15:34:02Atualizações da Indústria
As taxas de financiamento atuais das CEX e DEX populares indicam que o mercado está mais pessimista em relação às altcoins, enquanto as taxas do Bitcoin retornaram ao neutro
10-23 01:13:05Atualizações da Indústria
Índice de medo das criptomoedas cai, mercado volta ao modo de "medo extremo"
10-22 21:14:27Atualizações da Indústria
O Bitcoin caiu 5,12% até agora em outubro, potencialmente marcando o terceiro outubro em declínio na história
10-22 12:58:37Atualizações da Indústria
Bitcoin cai abaixo de $109.000, Ethereum perde suporte de $3.900, capitalização total do mercado cripto cai para $3,751 triliões

Notícias principais

Por Que Tantas Pessoas Ainda Perdem Dinheiro em um Bull Run?

October 6, 2025

A Ascensão das Redes Layer 2 do Bitcoin: Compreendendo a Tecnologia que Está Transformando o Futuro do Bitcoin em 2025

October 6, 2025

Altcoins em 2025: Quando o TOTAL3 Atinge Novas Alturas, mas Seu Portfólio Não Se Move

October 5, 2025
Ver mais

Aviso legal

Os preços de criptomoedas estão sujeitos a altos riscos de mercado e volatilidade de preços. Deve-se investir em projetos e produtos com os quais está familiarizado e onde entende os riscos envolvidos. Deve-se considerar cuidadosamente a sua experiência de investimento, situação financeira, objetivos de investimento e tolerância ao risco e consultar um assessor financeiro independente antes de fazer qualquer investimento. Este material não deve ser interpretado como aconselhamento financeiro. O desempenho passado não é um indicador confiável do desempenho futuro. O valor do seu investimento pode ir tanto para baixo quanto para cima, e talvez não recupere o montante investido. Você é o único responsável por suas decisões de investimento. A MEXC não se responsabiliza por quaisquer perdas que possa incorrer. Para maiores informações, consulte os nossos Termos de Uso e Aviso de Risco. Observe também que os dados relativos à criptomoedas acima mencionada aqui apresentados (como o seu preço atual ao vivo) são baseados em fontes de terceiros. Elas são apresentadas a você "como estão" e somente para fins informativos, sem representação ou garantia de qualquer tipo. Os links fornecidos para sites de terceiros também não estão sob o controle da MEXC. A MEXC não é responsável pela confiabilidade e precisão de tais sites de terceiros e o seu conteúdo.

Calculadora de BACHI para USD

Montante

BACHI
BACHI
USD
USD

1 BACHI = 0.0001463 USD

Negocie BACHI

BACHI/USDT
$0.0001464
$0.0001464$0.0001464
-4.93%

Junte-se à MEXC hoje mesmo

Taxa Maker no Spot de --, Taxa Taker no Spot de --
Taxa Maker em Futuros de --, Taxa Taker em Futuros de --

HOT

Criptomoedas que estão em alta atualmente e ganhando atenção significativa do mercado

Logo de Bitcoin

Bitcoin

BTC

$111,226.92
$111,226.92$111,226.92

+1.07%

Logo de Ethereum

Ethereum

ETH

$3,927.36
$3,927.36$3,927.36

+0.98%

Logo de Ping

Ping

PING

$0.05550
$0.05550$0.05550

+53.31%

Logo de Solana

Solana

SOL

$194.21
$194.21$194.21

+2.51%

Logo de ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$10.9790
$10.9790$10.9790

-43.60%

TOP volume

As criptomoedas com o maior volume de negociação

Logo de Ethereum

Ethereum

ETH

$3,927.36
$3,927.36$3,927.36

+0.98%

Logo de Bitcoin

Bitcoin

BTC

$111,226.92
$111,226.92$111,226.92

+1.07%

Logo de Solana

Solana

SOL

$194.21
$194.21$194.21

+2.51%

Logo de XRP

XRP

XRP

$2.5625
$2.5625$2.5625

+3.33%

Logo de DOGE

DOGE

DOGE

$0.19877
$0.19877$0.19877

+1.97%

Recém-adicionados

Criptomoedas listadas recentemente que estão disponíveis para negociação

Logo de HODL

HODL

HODL

$0.0000
$0.0000$0.0000

0.00%

Logo de AstroVerse

AstroVerse

ASTRO

$0.000000
$0.000000$0.000000

0.00%

Logo de SILVER

SILVER

SILVER

$0.0000000000000000
$0.0000000000000000$0.0000000000000000

0.00%

Logo de DramaBits

DramaBits

DRAMA

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo de PEPPER

PEPPER

PEPPER

$0.000000002003
$0.000000002003$0.000000002003

+100.30%

Principais altas

Principais altas do dia

Logo de QBOT AI TRADING

QBOT AI TRADING

QBOT

$0.0000000000000000004511
$0.0000000000000000004511$0.0000000000000000004511

+1,931.98%

Logo de Cryvantis

Cryvantis

CRYVANTIS

$0.0007998
$0.0007998$0.0007998

+1,009.29%

Logo de APRO

APRO

AT

$0.3742
$0.3742$0.3742

+274.20%

Logo de Orochi Network

Orochi Network

ON

$0.2630
$0.2630$0.2630

+163.00%

Logo de Giggle Fund

Giggle Fund

GIGGLE

$238.66
$238.66$238.66

+163.59%