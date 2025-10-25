O que é Bachi on Base (BACHI)

BACHI é uma memecoin lançada na blockchain Base, inspirada em uma Shiba Inu real conhecida por andar com as patas da frente - uma habilidade rara e divertida que simboliza a mensagem central do projeto: desafiar o convencional. Combinando a cultura viral dos memes com uma história real, a BACHI aposta no engajamento da comunidade, em NFTs e em conteúdos criativos para construir um ecossistema descentralizado e divertido. O projeto valoriza a transparência, a segurança e o potencial de longo prazo, indo além do simples hype.

Previsão de preço do Bachi on Base (em USD)

Quanto valerá Bachi on Base (BACHI) em USD amanhã, na próxima semana ou no próximo mês? Qual poderá ser o valor dos seus ativos em Bachi on Base (BACHI) em 2025, 2026, 2027, 2028 - ou até mesmo daqui a 10 ou 20 anos? Use nossa ferramenta de previsão de preços para explorar tanto cenários de curto prazo quanto projeções de longo prazo para Bachi on Base.

Tokenomics de Bachi on Base (BACHI)

Compreender a tokenomics de Bachi on Base (BACHI) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token BACHI agora!

As Pessoas Também Perguntam: Outras Perguntas Sobre Bachi on Base Quanto vale hoje o Bachi on Base (BACHI)? O preço ao vivo de BACHI em USD é 0.0001463 USD , atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes. Qual é o preço atual de BACHI para USD? $ 0.0001463 . Confira o O preço atual de BACHI para USD é. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens. Qual é a capitalização de mercado de Bachi on Base? A capitalização de mercado de BACHI é $ 85.80K USD . Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token. Qual é o fornecimento circulante de BACHI? O fornecimento circulante de BACHI é de 586.50M USD . Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de BACHI? BACHI atingiu um preço máximo histórico de 0.003823031716810274 USD . Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de BACHI? BACHI atingiu um preço minímo histórico de 0.000017265994794665 USD . Qual é o volume de negociação de BACHI? O volume de negociação ao vivo de 24 horas para BACHI é $ 20.06K USD . BACHI vai subir ainda este ano? BACHI pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do BACHI para uma análise mais detalhada.

Atualizações importantes da indústria sobre o Bachi on Base (BACHI)

