O preço ao vivo de AVIAH Protocol hoje é 6.163 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de AVIAH para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de AVIAH facilmente na MEXC agora.

Cotação AVIAH Protocol (AVIAH)

Preço em tempo real de 1 AVIAH para USD

$6.163
$6.163$6.163
+0.78%1D
USD
Gráfico de preço em tempo real de AVIAH Protocol (AVIAH)
Última atualização da página: 2025-10-25 13:08:22 (UTC+8)

Informações de preço de AVIAH Protocol (AVIAH) (USD)

Variação de preço em 24 horas:
$ 6.097
$ 6.097$ 6.097
Mínimo 24h
$ 6.209
$ 6.209$ 6.209
Máximo 24h

$ 6.097
$ 6.097$ 6.097

$ 6.209
$ 6.209$ 6.209

--
----

--
----

-0.10%

+0.78%

+2.08%

+2.08%

O preço em tempo real de AVIAH Protocol (AVIAH) é $ 6.163. Nas últimas 24 horas, AVIAH foi negociado entre a mínima de $ 6.097 e a máxima de $ 6.209, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de AVIAH é --, enquanto o mais baixo é --.

Em termos de desempenho de curto prazo, AVIAH variou -0.10% na última hora, +0.78% nas últimas 24 horas e +2.08% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de AVIAH Protocol (AVIAH)

--
----

$ 62.38K
$ 62.38K$ 62.38K

$ 30.82B
$ 30.82B$ 30.82B

--
----

5,000,000,000
5,000,000,000 5,000,000,000

SOL

A capitalização de mercado atual de AVIAH Protocol é --, com um volume de negociação de 24 horas de $ 62.38K. A oferta em circulação de AVIAH é --, com um fornecimento total de 5000000000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 30.82B.

Histórico de preços de AVIAH Protocol (AVIAH) em USD

Acompanhe as variações de preço de AVIAH Protocol para hoje, 30 dias, 60 dias e 90 dias:

PeríodoVariação (USD)Variação (%)
Hoje$ +0.0477+0.78%
30 dias$ +3.663+146.52%
60 dias$ +3.663+146.52%
90 dias$ +3.663+146.52%
Variação de preço de AVIAH Protocol hoje

Hoje, AVIAH registrou uma variação de $ +0.0477 (+0.78%), refletindo sua atividade mais recente no mercado.

Variação de preço de 30 dias de AVIAH Protocol

Nos últimos 30 dias, o preço variou em $ +3.663 (+146.52%), refletindo o desempenho de curto prazo do token.

Variação de preço de 60 dias de AVIAH Protocol

Expandindo a visualização para 60 dias, AVIAH teve uma variação de $ +3.663 (+146.52%), oferecendo uma perspectiva mais ampla sobre seu desempenho.

Variação de preço de 90 dias de AVIAH Protocol

Analisando a tendência de 90 dias, o preço variou em $ +3.663 (+146.52%), oferecendo uma visão sobre a trajetória de longo prazo do token.

Confira agora toda a história de preços e os movimentos de AVIAH Protocol (AVIAH)!

Confira agora a página de histórico de preço do AVIAH Protocol.

O que é AVIAH Protocol (AVIAH)

AVIAH é um token utilitário na blockchain Solana que impulsiona o ecossistema AVIAH.ai, permitindo que desenvolvedores criem, implementem e monetizem humanos virtuais movidos por IA. O token facilita a propriedade de ativos virtuais, o uso de APIs, recompensas em NFTs e governança descentralizada, garantindo um ecossistema sustentável e escalável de humanos digitais alimentados por IA.

AVIAH Protocol está disponível na MEXC, proporcionando a você a conveniência de comprar, fazer hold, transferir e fazer staking do token diretamente em nossa plataforma. Seja você um investidor experiente ou um novato no mundo das criptomoedas, a MEXC oferece uma interface amigável e uma variedade de ferramentas para gerenciar seus investimentos em AVIAH Protocol de forma eficaz. Para mais informações detalhadas sobre este token, convidamos você a visitar nossa página de introdução de ativos digitais.

Além disso, você pode:
- Verificar a disponibilidade de staking de AVIAH para saber como ganhar recompensas com suas participações.
- Ler análises e avaliações sobre AVIAH Protocol em nosso blogue para se manter informado sobre as últimas tendências do mercado e insights de especialistas.

Nossos recursos abrangentes são projetados para tornar sua experiência de compra de AVIAH Protocol tranquila e informada, garantindo que você tenha todas as ferramentas e conhecimentos necessários para investir com confiança.

Previsão de preço do AVIAH Protocol (em USD)

Quanto valerá AVIAH Protocol (AVIAH) em USD amanhã, na próxima semana ou no próximo mês? Qual poderá ser o valor dos seus ativos em AVIAH Protocol (AVIAH) em 2025, 2026, 2027, 2028 - ou até mesmo daqui a 10 ou 20 anos? Use nossa ferramenta de previsão de preços para explorar tanto cenários de curto prazo quanto projeções de longo prazo para AVIAH Protocol.

Confira a previsão de preço de AVIAH Protocol agora!

Tokenomics de AVIAH Protocol (AVIAH)

Compreender a tokenomics de AVIAH Protocol (AVIAH) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token AVIAH agora!

Como comprar AVIAH Protocol (AVIAH)

Quer saber como comprar AVIAH Protocol? O processo é simples e sem complicações! Você pode comprar AVIAH Protocol facilmente na MEXC seguindo nosso guia passo a passo de Como Comprar. Fornecemos instruções detalhadas e tutoriais em vídeo, demonstrando como se cadastrar na MEXC e usar as várias opções de pagamento convenientes disponíveis.

AVIAH para moedas locais

1 AVIAH Protocol (AVIAH) para VND
162,179.345
1 AVIAH Protocol (AVIAH) para AUD
A$9.42939
1 AVIAH Protocol (AVIAH) para GBP
4.62225
1 AVIAH Protocol (AVIAH) para EUR
5.30018
1 AVIAH Protocol (AVIAH) para USD
$6.163
1 AVIAH Protocol (AVIAH) para MYR
RM26.00786
1 AVIAH Protocol (AVIAH) para TRY
258.47622
1 AVIAH Protocol (AVIAH) para JPY
¥936.776
1 AVIAH Protocol (AVIAH) para ARS
ARS$9,184.78053
1 AVIAH Protocol (AVIAH) para RUB
490.63643
1 AVIAH Protocol (AVIAH) para INR
541.17303
1 AVIAH Protocol (AVIAH) para IDR
Rp102,716.62558
1 AVIAH Protocol (AVIAH) para PHP
362.07625
1 AVIAH Protocol (AVIAH) para EGP
￡E.293.42043
1 AVIAH Protocol (AVIAH) para BRL
R$33.15694
1 AVIAH Protocol (AVIAH) para CAD
C$8.6282
1 AVIAH Protocol (AVIAH) para BDT
753.1186
1 AVIAH Protocol (AVIAH) para NGN
8,997.05555
1 AVIAH Protocol (AVIAH) para COP
$23,887.54148
1 AVIAH Protocol (AVIAH) para ZAR
R.106.37338
1 AVIAH Protocol (AVIAH) para UAH
257.55177
1 AVIAH Protocol (AVIAH) para TZS
T.Sh.15,330.83228
1 AVIAH Protocol (AVIAH) para VES
Bs1,306.556
1 AVIAH Protocol (AVIAH) para CLP
$5,799.383
1 AVIAH Protocol (AVIAH) para PKR
Rs1,731.61811
1 AVIAH Protocol (AVIAH) para KZT
3,318.7755
1 AVIAH Protocol (AVIAH) para THB
฿201.22195
1 AVIAH Protocol (AVIAH) para TWD
NT$190.06692
1 AVIAH Protocol (AVIAH) para AED
د.إ22.61821
1 AVIAH Protocol (AVIAH) para CHF
Fr4.86877
1 AVIAH Protocol (AVIAH) para HKD
HK$47.82488
1 AVIAH Protocol (AVIAH) para AMD
֏2,360.36737
1 AVIAH Protocol (AVIAH) para MAD
.د.م56.82286
1 AVIAH Protocol (AVIAH) para MXN
$113.70735
1 AVIAH Protocol (AVIAH) para SAR
ريال23.11125
1 AVIAH Protocol (AVIAH) para ETB
Br930.67463
1 AVIAH Protocol (AVIAH) para KES
KSh796.19797
1 AVIAH Protocol (AVIAH) para JOD
د.أ4.369567
1 AVIAH Protocol (AVIAH) para PLN
22.49495
1 AVIAH Protocol (AVIAH) para RON
лв26.93231
1 AVIAH Protocol (AVIAH) para SEK
kr57.9322
1 AVIAH Protocol (AVIAH) para BGN
лв10.35384
1 AVIAH Protocol (AVIAH) para HUF
Ft2,067.37835
1 AVIAH Protocol (AVIAH) para CZK
128.86833
1 AVIAH Protocol (AVIAH) para KWD
د.ك1.885878
1 AVIAH Protocol (AVIAH) para ILS
20.21464
1 AVIAH Protocol (AVIAH) para BOB
Bs42.5247
1 AVIAH Protocol (AVIAH) para AZN
10.4771
1 AVIAH Protocol (AVIAH) para TJS
SM56.88449
1 AVIAH Protocol (AVIAH) para GEL
16.70173
1 AVIAH Protocol (AVIAH) para AOA
Kz5,654.12109
1 AVIAH Protocol (AVIAH) para BHD
.د.ب2.317288
1 AVIAH Protocol (AVIAH) para BMD
$6.163
1 AVIAH Protocol (AVIAH) para DKK
kr39.56646
1 AVIAH Protocol (AVIAH) para HNL
L161.10082
1 AVIAH Protocol (AVIAH) para MUR
280.60139
1 AVIAH Protocol (AVIAH) para NAD
$106.37338
1 AVIAH Protocol (AVIAH) para NOK
kr61.69163
1 AVIAH Protocol (AVIAH) para NZD
$10.66199
1 AVIAH Protocol (AVIAH) para PAB
B/.6.163
1 AVIAH Protocol (AVIAH) para PGK
K25.94623
1 AVIAH Protocol (AVIAH) para QAR
ر.ق22.43332
1 AVIAH Protocol (AVIAH) para RSD
дин.622.09322
1 AVIAH Protocol (AVIAH) para UZS
soʻm75,158.52456
1 AVIAH Protocol (AVIAH) para ALL
L511.529
1 AVIAH Protocol (AVIAH) para ANG
ƒ11.03177
1 AVIAH Protocol (AVIAH) para AWG
ƒ11.03177
1 AVIAH Protocol (AVIAH) para BBD
$12.326
1 AVIAH Protocol (AVIAH) para BAM
KM10.35384
1 AVIAH Protocol (AVIAH) para BIF
Fr18,174.687
1 AVIAH Protocol (AVIAH) para BND
$7.95027
1 AVIAH Protocol (AVIAH) para BSD
$6.163
1 AVIAH Protocol (AVIAH) para JMD
$988.23705
1 AVIAH Protocol (AVIAH) para KHR
24,850.75675
1 AVIAH Protocol (AVIAH) para KMF
Fr2,613.112
1 AVIAH Protocol (AVIAH) para LAK
133,978.25819
1 AVIAH Protocol (AVIAH) para LKR
රු1,871.51821
1 AVIAH Protocol (AVIAH) para MDL
L104.70937
1 AVIAH Protocol (AVIAH) para MGA
Ar27,886.83544
1 AVIAH Protocol (AVIAH) para MOP
P49.304
1 AVIAH Protocol (AVIAH) para MVR
94.2939
1 AVIAH Protocol (AVIAH) para MWK
MK10,699.64593
1 AVIAH Protocol (AVIAH) para MZN
MT393.8157
1 AVIAH Protocol (AVIAH) para NPR
रु865.22357
1 AVIAH Protocol (AVIAH) para PYG
43,707.996
1 AVIAH Protocol (AVIAH) para RWF
Fr8,930.187
1 AVIAH Protocol (AVIAH) para SBD
$50.65986
1 AVIAH Protocol (AVIAH) para SCR
86.15874
1 AVIAH Protocol (AVIAH) para SRD
$244.60947
1 AVIAH Protocol (AVIAH) para SVC
$53.86462
1 AVIAH Protocol (AVIAH) para SZL
L106.55827
1 AVIAH Protocol (AVIAH) para TMT
m21.63213
1 AVIAH Protocol (AVIAH) para TND
د.ت18.063753
1 AVIAH Protocol (AVIAH) para TTD
$41.78514
1 AVIAH Protocol (AVIAH) para UGX
Sh21,471.892
1 AVIAH Protocol (AVIAH) para XAF
Fr3,475.932
1 AVIAH Protocol (AVIAH) para XCD
$16.6401
1 AVIAH Protocol (AVIAH) para XOF
Fr3,475.932
1 AVIAH Protocol (AVIAH) para XPF
Fr628.626
1 AVIAH Protocol (AVIAH) para BWP
P87.94601
1 AVIAH Protocol (AVIAH) para BZD
$12.38763
1 AVIAH Protocol (AVIAH) para CVE
$586.96412
1 AVIAH Protocol (AVIAH) para DJF
Fr1,090.851
1 AVIAH Protocol (AVIAH) para DOP
$392.45984
1 AVIAH Protocol (AVIAH) para DZD
د.ج802.23771
1 AVIAH Protocol (AVIAH) para FJD
$13.99001
1 AVIAH Protocol (AVIAH) para GNF
Fr53,587.285
1 AVIAH Protocol (AVIAH) para GTQ
Q47.14695
1 AVIAH Protocol (AVIAH) para GYD
$1,289.2996
1 AVIAH Protocol (AVIAH) para ISK
kr758.049

Para uma compreensão mais aprofundada de AVIAH Protocol, considere explorar recursos adicionais, como o whitepaper, o site oficial e outras publicações:

Whitepaper
Site oficial do AVIAH Protocol
Explorador de blocos

As Pessoas Também Perguntam: Outras Perguntas Sobre AVIAH Protocol

Quanto vale hoje o AVIAH Protocol (AVIAH)?
O preço ao vivo de AVIAH em USD é 6.163 USD, atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes.
Qual é o preço atual de AVIAH para USD?
O preço atual de AVIAH para USD é $ 6.163. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens.
Qual é a capitalização de mercado de AVIAH Protocol?
A capitalização de mercado de AVIAH é -- USD. Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token.
Qual é o fornecimento circulante de AVIAH?
O fornecimento circulante de AVIAH é de -- USD.
Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de AVIAH?
AVIAH atingiu um preço máximo histórico de -- USD.
Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de AVIAH?
AVIAH atingiu um preço minímo histórico de -- USD.
Qual é o volume de negociação de AVIAH?
O volume de negociação ao vivo de 24 horas para AVIAH é $ 62.38K USD.
AVIAH vai subir ainda este ano?
AVIAH pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do AVIAH para uma análise mais detalhada.
Última atualização da página: 2025-10-25 13:08:22 (UTC+8)

Atualizações importantes da indústria sobre o AVIAH Protocol (AVIAH)

Hora (UTC+8)TipoInformação
10-24 21:49:00Atualizações da Indústria
Alguns tokens no ecossistema Base começam a subir, com PING, CLANKER e VIRTUAL a ganhar mais atenção
10-23 22:32:48Atualizações da Indústria
Índice de medo das criptomoedas sobe para 27, mercado muda de "medo extremo" para "medo"
10-23 15:34:02Atualizações da Indústria
As taxas de financiamento atuais das CEX e DEX populares indicam que o mercado está mais pessimista em relação às altcoins, enquanto as taxas do Bitcoin retornaram ao neutro
10-23 01:13:05Atualizações da Indústria
Índice de medo das criptomoedas cai, mercado volta ao modo de "medo extremo"
10-22 21:14:27Atualizações da Indústria
O Bitcoin caiu 5,12% até agora em outubro, potencialmente marcando o terceiro outubro em declínio na história
10-22 12:58:37Atualizações da Indústria
Bitcoin cai abaixo de $109.000, Ethereum perde suporte de $3.900, capitalização total do mercado cripto cai para $3,751 triliões

Aviso legal

Os preços de criptomoedas estão sujeitos a altos riscos de mercado e volatilidade de preços. Deve-se investir em projetos e produtos com os quais está familiarizado e onde entende os riscos envolvidos. Deve-se considerar cuidadosamente a sua experiência de investimento, situação financeira, objetivos de investimento e tolerância ao risco e consultar um assessor financeiro independente antes de fazer qualquer investimento. Este material não deve ser interpretado como aconselhamento financeiro. O desempenho passado não é um indicador confiável do desempenho futuro. O valor do seu investimento pode ir tanto para baixo quanto para cima, e talvez não recupere o montante investido. Você é o único responsável por suas decisões de investimento. A MEXC não se responsabiliza por quaisquer perdas que possa incorrer. Para maiores informações, consulte os nossos Termos de Uso e Aviso de Risco. Observe também que os dados relativos à criptomoedas acima mencionada aqui apresentados (como o seu preço atual ao vivo) são baseados em fontes de terceiros. Elas são apresentadas a você "como estão" e somente para fins informativos, sem representação ou garantia de qualquer tipo. Os links fornecidos para sites de terceiros também não estão sob o controle da MEXC. A MEXC não é responsável pela confiabilidade e precisão de tais sites de terceiros e o seu conteúdo.

Calculadora de AVIAH para USD

Montante

AVIAH
AVIAH
USD
USD

1 AVIAH = 6.163 USD

Negocie AVIAH

AVIAH/USDT
$6.163
$6.163$6.163
+0.78%

