O que é Aster Inu (ASTERINU)

O token meme impulsionado pela comunidade, inspirado na missão da Aster de oferecer conectividade cross-chain perfeita, unindo utilidade cripto com a cultura dos memes. O token meme impulsionado pela comunidade, inspirado na missão da Aster de oferecer conectividade cross-chain perfeita, unindo utilidade cripto com a cultura dos memes.

Aster Inu está disponível na MEXC, proporcionando a você a conveniência de comprar, fazer hold, transferir e fazer staking do token diretamente em nossa plataforma. Seja você um investidor experiente ou um novato no mundo das criptomoedas, a MEXC oferece uma interface amigável e uma variedade de ferramentas para gerenciar seus investimentos em Aster Inu de forma eficaz. Para mais informações detalhadas sobre este token, convidamos você a visitar nossa página de introdução de ativos digitais.



Além disso, você pode:

- Verificar a disponibilidade de staking de ASTERINU para saber como ganhar recompensas com suas participações.

- Ler análises e avaliações sobre Aster Inu em nosso blogue para se manter informado sobre as últimas tendências do mercado e insights de especialistas.

Nossos recursos abrangentes são projetados para tornar sua experiência de compra de Aster Inu tranquila e informada, garantindo que você tenha todas as ferramentas e conhecimentos necessários para investir com confiança.

Previsão de preço do Aster Inu (em USD)

Quanto valerá Aster Inu (ASTERINU) em USD amanhã, na próxima semana ou no próximo mês? Qual poderá ser o valor dos seus ativos em Aster Inu (ASTERINU) em 2025, 2026, 2027, 2028 - ou até mesmo daqui a 10 ou 20 anos? Use nossa ferramenta de previsão de preços para explorar tanto cenários de curto prazo quanto projeções de longo prazo para Aster Inu.

Confira a previsão de preço de Aster Inu agora!

Tokenomics de Aster Inu (ASTERINU)

Compreender a tokenomics de Aster Inu (ASTERINU) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token ASTERINU agora!

Como comprar Aster Inu (ASTERINU)

Quer saber como comprar Aster Inu? O processo é simples e sem complicações! Você pode comprar Aster Inu facilmente na MEXC seguindo nosso guia passo a passo de Como Comprar. Fornecemos instruções detalhadas e tutoriais em vídeo, demonstrando como se cadastrar na MEXC e usar as várias opções de pagamento convenientes disponíveis.

ASTERINU para moedas locais

Experimente o Conversor

Recurso Aster Inu

Para uma compreensão mais aprofundada de Aster Inu, considere explorar recursos adicionais, como o whitepaper, o site oficial e outras publicações:

As Pessoas Também Perguntam: Outras Perguntas Sobre Aster Inu Quanto vale hoje o Aster Inu (ASTERINU)? O preço ao vivo de ASTERINU em USD é 0.000382 USD , atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes. Qual é o preço atual de ASTERINU para USD? $ 0.000382 . Confira o O preço atual de ASTERINU para USD é. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens. Qual é a capitalização de mercado de Aster Inu? A capitalização de mercado de ASTERINU é $ 378.18K USD . Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token. Qual é o fornecimento circulante de ASTERINU? O fornecimento circulante de ASTERINU é de 990.00M USD . Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de ASTERINU? ASTERINU atingiu um preço máximo histórico de 0.008002267526781424 USD . Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de ASTERINU? ASTERINU atingiu um preço minímo histórico de 0.000259532459962941 USD . Qual é o volume de negociação de ASTERINU? O volume de negociação ao vivo de 24 horas para ASTERINU é $ 13.13K USD . ASTERINU vai subir ainda este ano? ASTERINU pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do ASTERINU para uma análise mais detalhada.

Atualizações importantes da indústria sobre o Aster Inu (ASTERINU)

Hora (UTC+8) Tipo Informação 10-24 21:49:00 Atualizações da Indústria Alguns tokens no ecossistema Base começam a subir, com PING, CLANKER e VIRTUAL a ganhar mais atenção 10-23 22:32:48 Atualizações da Indústria Índice de medo das criptomoedas sobe para 27, mercado muda de "medo extremo" para "medo" 10-23 15:34:02 Atualizações da Indústria As taxas de financiamento atuais das CEX e DEX populares indicam que o mercado está mais pessimista em relação às altcoins, enquanto as taxas do Bitcoin retornaram ao neutro 10-23 01:13:05 Atualizações da Indústria Índice de medo das criptomoedas cai, mercado volta ao modo de "medo extremo" 10-22 21:14:27 Atualizações da Indústria O Bitcoin caiu 5,12% até agora em outubro, potencialmente marcando o terceiro outubro em declínio na história 10-22 12:58:37 Atualizações da Indústria Bitcoin cai abaixo de $109.000, Ethereum perde suporte de $3.900, capitalização total do mercado cripto cai para $3,751 triliões

Notícias principais

Por Que Tantas Pessoas Ainda Perdem Dinheiro em um Bull Run?

A Ascensão das Redes Layer 2 do Bitcoin: Compreendendo a Tecnologia que Está Transformando o Futuro do Bitcoin em 2025