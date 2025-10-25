O preço ao vivo de Aster Inu hoje é 0.000382 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de ASTERINU para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de ASTERINU facilmente na MEXC agora.O preço ao vivo de Aster Inu hoje é 0.000382 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de ASTERINU para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de ASTERINU facilmente na MEXC agora.

Mais sobre ASTERINU

Informações sobre preços de ASTERINU

Site oficial do ASTERINU

Tokenomics de ASTERINU

Previsão de preço de ASTERINU

Histórico de preço de ASTERINU

Guia de compra de ASTERINU

Conversor de ASTERINU para moeda Fiat

Spot ASTERINU

Pré-mercado

Ganhos

Airdrop+

Notícias

Blog

Aprendizado

Logo de Aster Inu

Cotação Aster Inu (ASTERINU)

Preço em tempo real de 1 ASTERINU para USD

$0.000382
$0.000382$0.000382
+3.24%1D
USD
Gráfico de preço em tempo real de Aster Inu (ASTERINU)
Última atualização da página: 2025-10-25 13:07:46 (UTC+8)

Informações de preço de Aster Inu (ASTERINU) (USD)

Variação de preço em 24 horas:
$ 0.000356
$ 0.000356$ 0.000356
Mínimo 24h
$ 0.000432
$ 0.000432$ 0.000432
Máximo 24h

$ 0.000356
$ 0.000356$ 0.000356

$ 0.000432
$ 0.000432$ 0.000432

$ 0.008002267526781424
$ 0.008002267526781424$ 0.008002267526781424

$ 0.000259532459962941
$ 0.000259532459962941$ 0.000259532459962941

+2.41%

+3.24%

+3.24%

+3.24%

O preço em tempo real de Aster Inu (ASTERINU) é $ 0.000382. Nas últimas 24 horas, ASTERINU foi negociado entre a mínima de $ 0.000356 e a máxima de $ 0.000432, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de ASTERINU é $ 0.008002267526781424, enquanto o mais baixo é $ 0.000259532459962941.

Em termos de desempenho de curto prazo, ASTERINU variou +2.41% na última hora, +3.24% nas últimas 24 horas e +3.24% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Aster Inu (ASTERINU)

No.2669

$ 378.18K
$ 378.18K$ 378.18K

$ 13.13K
$ 13.13K$ 13.13K

$ 382.00K
$ 382.00K$ 382.00K

990.00M
990.00M 990.00M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

98.99%

BSC

A capitalização de mercado atual de Aster Inu é $ 378.18K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 13.13K. A oferta em circulação de ASTERINU é 990.00M, com um fornecimento total de 1000000000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 382.00K.

Histórico de preços de Aster Inu (ASTERINU) em USD

Acompanhe as variações de preço de Aster Inu para hoje, 30 dias, 60 dias e 90 dias:

PeríodoVariação (USD)Variação (%)
Hoje$ +0.00001199+3.24%
30 dias$ -0.001118-74.54%
60 dias$ -0.001118-74.54%
90 dias$ -0.001118-74.54%
Variação de preço de Aster Inu hoje

Hoje, ASTERINU registrou uma variação de $ +0.00001199 (+3.24%), refletindo sua atividade mais recente no mercado.

Variação de preço de 30 dias de Aster Inu

Nos últimos 30 dias, o preço variou em $ -0.001118 (-74.54%), refletindo o desempenho de curto prazo do token.

Variação de preço de 60 dias de Aster Inu

Expandindo a visualização para 60 dias, ASTERINU teve uma variação de $ -0.001118 (-74.54%), oferecendo uma perspectiva mais ampla sobre seu desempenho.

Variação de preço de 90 dias de Aster Inu

Analisando a tendência de 90 dias, o preço variou em $ -0.001118 (-74.54%), oferecendo uma visão sobre a trajetória de longo prazo do token.

Confira agora toda a história de preços e os movimentos de Aster Inu (ASTERINU)!

Confira agora a página de histórico de preço do Aster Inu.

O que é Aster Inu (ASTERINU)

O token meme impulsionado pela comunidade, inspirado na missão da Aster de oferecer conectividade cross-chain perfeita, unindo utilidade cripto com a cultura dos memes.

Aster Inu está disponível na MEXC, proporcionando a você a conveniência de comprar, fazer hold, transferir e fazer staking do token diretamente em nossa plataforma. Seja você um investidor experiente ou um novato no mundo das criptomoedas, a MEXC oferece uma interface amigável e uma variedade de ferramentas para gerenciar seus investimentos em Aster Inu de forma eficaz. Para mais informações detalhadas sobre este token, convidamos você a visitar nossa página de introdução de ativos digitais.

Além disso, você pode:
- Verificar a disponibilidade de staking de ASTERINU para saber como ganhar recompensas com suas participações.
- Ler análises e avaliações sobre Aster Inu em nosso blogue para se manter informado sobre as últimas tendências do mercado e insights de especialistas.

Nossos recursos abrangentes são projetados para tornar sua experiência de compra de Aster Inu tranquila e informada, garantindo que você tenha todas as ferramentas e conhecimentos necessários para investir com confiança.

Previsão de preço do Aster Inu (em USD)

Quanto valerá Aster Inu (ASTERINU) em USD amanhã, na próxima semana ou no próximo mês? Qual poderá ser o valor dos seus ativos em Aster Inu (ASTERINU) em 2025, 2026, 2027, 2028 - ou até mesmo daqui a 10 ou 20 anos? Use nossa ferramenta de previsão de preços para explorar tanto cenários de curto prazo quanto projeções de longo prazo para Aster Inu.

Confira a previsão de preço de Aster Inu agora!

Tokenomics de Aster Inu (ASTERINU)

Compreender a tokenomics de Aster Inu (ASTERINU) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token ASTERINU agora!

Como comprar Aster Inu (ASTERINU)

Quer saber como comprar Aster Inu? O processo é simples e sem complicações! Você pode comprar Aster Inu facilmente na MEXC seguindo nosso guia passo a passo de Como Comprar. Fornecemos instruções detalhadas e tutoriais em vídeo, demonstrando como se cadastrar na MEXC e usar as várias opções de pagamento convenientes disponíveis.

ASTERINU para moedas locais

1 Aster Inu (ASTERINU) para VND
10.05233
1 Aster Inu (ASTERINU) para AUD
A$0.00058446
1 Aster Inu (ASTERINU) para GBP
0.0002865
1 Aster Inu (ASTERINU) para EUR
0.00032852
1 Aster Inu (ASTERINU) para USD
$0.000382
1 Aster Inu (ASTERINU) para MYR
RM0.00161204
1 Aster Inu (ASTERINU) para TRY
0.01602108
1 Aster Inu (ASTERINU) para JPY
¥0.058064
1 Aster Inu (ASTERINU) para ARS
ARS$0.56929842
1 Aster Inu (ASTERINU) para RUB
0.03041102
1 Aster Inu (ASTERINU) para INR
0.03354342
1 Aster Inu (ASTERINU) para IDR
Rp6.36666412
1 Aster Inu (ASTERINU) para PHP
0.0224425
1 Aster Inu (ASTERINU) para EGP
￡E.0.01818702
1 Aster Inu (ASTERINU) para BRL
R$0.00205516
1 Aster Inu (ASTERINU) para CAD
C$0.0005348
1 Aster Inu (ASTERINU) para BDT
0.0466804
1 Aster Inu (ASTERINU) para NGN
0.5576627
1 Aster Inu (ASTERINU) para COP
$1.48061672
1 Aster Inu (ASTERINU) para ZAR
R.0.00659332
1 Aster Inu (ASTERINU) para UAH
0.01596378
1 Aster Inu (ASTERINU) para TZS
T.Sh.0.95024792
1 Aster Inu (ASTERINU) para VES
Bs0.080984
1 Aster Inu (ASTERINU) para CLP
$0.359462
1 Aster Inu (ASTERINU) para PKR
Rs0.10733054
1 Aster Inu (ASTERINU) para KZT
0.205707
1 Aster Inu (ASTERINU) para THB
฿0.0124723
1 Aster Inu (ASTERINU) para TWD
NT$0.01178088
1 Aster Inu (ASTERINU) para AED
د.إ0.00140194
1 Aster Inu (ASTERINU) para CHF
Fr0.00030178
1 Aster Inu (ASTERINU) para HKD
HK$0.00296432
1 Aster Inu (ASTERINU) para AMD
֏0.14630218
1 Aster Inu (ASTERINU) para MAD
.د.م0.00352204
1 Aster Inu (ASTERINU) para MXN
$0.0070479
1 Aster Inu (ASTERINU) para SAR
ريال0.0014325
1 Aster Inu (ASTERINU) para ETB
Br0.05768582
1 Aster Inu (ASTERINU) para KES
KSh0.04935058
1 Aster Inu (ASTERINU) para JOD
د.أ0.000270838
1 Aster Inu (ASTERINU) para PLN
0.0013943
1 Aster Inu (ASTERINU) para RON
лв0.00166934
1 Aster Inu (ASTERINU) para SEK
kr0.0035908
1 Aster Inu (ASTERINU) para BGN
лв0.00064176
1 Aster Inu (ASTERINU) para HUF
Ft0.1281419
1 Aster Inu (ASTERINU) para CZK
0.00798762
1 Aster Inu (ASTERINU) para KWD
د.ك0.000116892
1 Aster Inu (ASTERINU) para ILS
0.00125296
1 Aster Inu (ASTERINU) para BOB
Bs0.0026358
1 Aster Inu (ASTERINU) para AZN
0.0006494
1 Aster Inu (ASTERINU) para TJS
SM0.00352586
1 Aster Inu (ASTERINU) para GEL
0.00103522
1 Aster Inu (ASTERINU) para AOA
Kz0.35045826
1 Aster Inu (ASTERINU) para BHD
.د.ب0.000143632
1 Aster Inu (ASTERINU) para BMD
$0.000382
1 Aster Inu (ASTERINU) para DKK
kr0.00245244
1 Aster Inu (ASTERINU) para HNL
L0.00998548
1 Aster Inu (ASTERINU) para MUR
0.01739246
1 Aster Inu (ASTERINU) para NAD
$0.00659332
1 Aster Inu (ASTERINU) para NOK
kr0.00382382
1 Aster Inu (ASTERINU) para NZD
$0.00066086
1 Aster Inu (ASTERINU) para PAB
B/.0.000382
1 Aster Inu (ASTERINU) para PGK
K0.00160822
1 Aster Inu (ASTERINU) para QAR
ر.ق0.00139048
1 Aster Inu (ASTERINU) para RSD
дин.0.03855908
1 Aster Inu (ASTERINU) para UZS
soʻm4.65853584
1 Aster Inu (ASTERINU) para ALL
L0.031706
1 Aster Inu (ASTERINU) para ANG
ƒ0.00068378
1 Aster Inu (ASTERINU) para AWG
ƒ0.00068378
1 Aster Inu (ASTERINU) para BBD
$0.000764
1 Aster Inu (ASTERINU) para BAM
KM0.00064176
1 Aster Inu (ASTERINU) para BIF
Fr1.126518
1 Aster Inu (ASTERINU) para BND
$0.00049278
1 Aster Inu (ASTERINU) para BSD
$0.000382
1 Aster Inu (ASTERINU) para JMD
$0.0612537
1 Aster Inu (ASTERINU) para KHR
1.5403195
1 Aster Inu (ASTERINU) para KMF
Fr0.161968
1 Aster Inu (ASTERINU) para LAK
8.30434766
1 Aster Inu (ASTERINU) para LKR
රු0.11600194
1 Aster Inu (ASTERINU) para MDL
L0.00649018
1 Aster Inu (ASTERINU) para MGA
Ar1.72850416
1 Aster Inu (ASTERINU) para MOP
P0.003056
1 Aster Inu (ASTERINU) para MVR
0.0058446
1 Aster Inu (ASTERINU) para MWK
MK0.66319402
1 Aster Inu (ASTERINU) para MZN
MT0.0244098
1 Aster Inu (ASTERINU) para NPR
रु0.05362898
1 Aster Inu (ASTERINU) para PYG
2.709144
1 Aster Inu (ASTERINU) para RWF
Fr0.553518
1 Aster Inu (ASTERINU) para SBD
$0.00314004
1 Aster Inu (ASTERINU) para SCR
0.00534036
1 Aster Inu (ASTERINU) para SRD
$0.01516158
1 Aster Inu (ASTERINU) para SVC
$0.00333868
1 Aster Inu (ASTERINU) para SZL
L0.00660478
1 Aster Inu (ASTERINU) para TMT
m0.00134082
1 Aster Inu (ASTERINU) para TND
د.ت0.001119642
1 Aster Inu (ASTERINU) para TTD
$0.00258996
1 Aster Inu (ASTERINU) para UGX
Sh1.330888
1 Aster Inu (ASTERINU) para XAF
Fr0.215448
1 Aster Inu (ASTERINU) para XCD
$0.0010314
1 Aster Inu (ASTERINU) para XOF
Fr0.215448
1 Aster Inu (ASTERINU) para XPF
Fr0.038964
1 Aster Inu (ASTERINU) para BWP
P0.00545114
1 Aster Inu (ASTERINU) para BZD
$0.00076782
1 Aster Inu (ASTERINU) para CVE
$0.03638168
1 Aster Inu (ASTERINU) para DJF
Fr0.067614
1 Aster Inu (ASTERINU) para DOP
$0.02432576
1 Aster Inu (ASTERINU) para DZD
د.ج0.04972494
1 Aster Inu (ASTERINU) para FJD
$0.00086714
1 Aster Inu (ASTERINU) para GNF
Fr3.32149
1 Aster Inu (ASTERINU) para GTQ
Q0.0029223
1 Aster Inu (ASTERINU) para GYD
$0.0799144
1 Aster Inu (ASTERINU) para ISK
kr0.046986

Recurso Aster Inu

Para uma compreensão mais aprofundada de Aster Inu, considere explorar recursos adicionais, como o whitepaper, o site oficial e outras publicações:

Site oficial do Aster Inu
Explorador de blocos

As Pessoas Também Perguntam: Outras Perguntas Sobre Aster Inu

Quanto vale hoje o Aster Inu (ASTERINU)?
O preço ao vivo de ASTERINU em USD é 0.000382 USD, atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes.
Qual é o preço atual de ASTERINU para USD?
O preço atual de ASTERINU para USD é $ 0.000382. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens.
Qual é a capitalização de mercado de Aster Inu?
A capitalização de mercado de ASTERINU é $ 378.18K USD. Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token.
Qual é o fornecimento circulante de ASTERINU?
O fornecimento circulante de ASTERINU é de 990.00M USD.
Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de ASTERINU?
ASTERINU atingiu um preço máximo histórico de 0.008002267526781424 USD.
Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de ASTERINU?
ASTERINU atingiu um preço minímo histórico de 0.000259532459962941 USD.
Qual é o volume de negociação de ASTERINU?
O volume de negociação ao vivo de 24 horas para ASTERINU é $ 13.13K USD.
ASTERINU vai subir ainda este ano?
ASTERINU pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do ASTERINU para uma análise mais detalhada.
Última atualização da página: 2025-10-25 13:07:46 (UTC+8)

Atualizações importantes da indústria sobre o Aster Inu (ASTERINU)

Hora (UTC+8)TipoInformação
10-24 21:49:00Atualizações da Indústria
Alguns tokens no ecossistema Base começam a subir, com PING, CLANKER e VIRTUAL a ganhar mais atenção
10-23 22:32:48Atualizações da Indústria
Índice de medo das criptomoedas sobe para 27, mercado muda de "medo extremo" para "medo"
10-23 15:34:02Atualizações da Indústria
As taxas de financiamento atuais das CEX e DEX populares indicam que o mercado está mais pessimista em relação às altcoins, enquanto as taxas do Bitcoin retornaram ao neutro
10-23 01:13:05Atualizações da Indústria
Índice de medo das criptomoedas cai, mercado volta ao modo de "medo extremo"
10-22 21:14:27Atualizações da Indústria
O Bitcoin caiu 5,12% até agora em outubro, potencialmente marcando o terceiro outubro em declínio na história
10-22 12:58:37Atualizações da Indústria
Bitcoin cai abaixo de $109.000, Ethereum perde suporte de $3.900, capitalização total do mercado cripto cai para $3,751 triliões

Notícias principais

Por Que Tantas Pessoas Ainda Perdem Dinheiro em um Bull Run?

October 6, 2025

A Ascensão das Redes Layer 2 do Bitcoin: Compreendendo a Tecnologia que Está Transformando o Futuro do Bitcoin em 2025

October 6, 2025

Altcoins em 2025: Quando o TOTAL3 Atinge Novas Alturas, mas Seu Portfólio Não Se Move

October 5, 2025
Ver mais

Aviso legal

Os preços de criptomoedas estão sujeitos a altos riscos de mercado e volatilidade de preços. Deve-se investir em projetos e produtos com os quais está familiarizado e onde entende os riscos envolvidos. Deve-se considerar cuidadosamente a sua experiência de investimento, situação financeira, objetivos de investimento e tolerância ao risco e consultar um assessor financeiro independente antes de fazer qualquer investimento. Este material não deve ser interpretado como aconselhamento financeiro. O desempenho passado não é um indicador confiável do desempenho futuro. O valor do seu investimento pode ir tanto para baixo quanto para cima, e talvez não recupere o montante investido. Você é o único responsável por suas decisões de investimento. A MEXC não se responsabiliza por quaisquer perdas que possa incorrer. Para maiores informações, consulte os nossos Termos de Uso e Aviso de Risco. Observe também que os dados relativos à criptomoedas acima mencionada aqui apresentados (como o seu preço atual ao vivo) são baseados em fontes de terceiros. Elas são apresentadas a você "como estão" e somente para fins informativos, sem representação ou garantia de qualquer tipo. Os links fornecidos para sites de terceiros também não estão sob o controle da MEXC. A MEXC não é responsável pela confiabilidade e precisão de tais sites de terceiros e o seu conteúdo.

Calculadora de ASTERINU para USD

Montante

ASTERINU
ASTERINU
USD
USD

1 ASTERINU = 0.000382 USD

Negocie ASTERINU

ASTERINU/USDT
$0.000382
$0.000382$0.000382
+3.24%

Junte-se à MEXC hoje mesmo

Taxa Maker no Spot de --, Taxa Taker no Spot de --
Taxa Maker em Futuros de --, Taxa Taker em Futuros de --

HOT

Criptomoedas que estão em alta atualmente e ganhando atenção significativa do mercado

Logo de Bitcoin

Bitcoin

BTC

$111,245.14
$111,245.14$111,245.14

+1.08%

Logo de Ethereum

Ethereum

ETH

$3,927.50
$3,927.50$3,927.50

+0.99%

Logo de Ping

Ping

PING

$0.05608
$0.05608$0.05608

+54.91%

Logo de Solana

Solana

SOL

$194.22
$194.22$194.22

+2.51%

Logo de ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$10.8282
$10.8282$10.8282

-44.37%

TOP volume

As criptomoedas com o maior volume de negociação

Logo de Ethereum

Ethereum

ETH

$3,927.50
$3,927.50$3,927.50

+0.99%

Logo de Bitcoin

Bitcoin

BTC

$111,245.14
$111,245.14$111,245.14

+1.08%

Logo de Solana

Solana

SOL

$194.22
$194.22$194.22

+2.51%

Logo de XRP

XRP

XRP

$2.5633
$2.5633$2.5633

+3.36%

Logo de DOGE

DOGE

DOGE

$0.19880
$0.19880$0.19880

+1.99%

Recém-adicionados

Criptomoedas listadas recentemente que estão disponíveis para negociação

Logo de HODL

HODL

HODL

$0.0000
$0.0000$0.0000

0.00%

Logo de AstroVerse

AstroVerse

ASTRO

$0.000000
$0.000000$0.000000

0.00%

Logo de SILVER

SILVER

SILVER

$0.0000000000000000
$0.0000000000000000$0.0000000000000000

0.00%

Logo de DramaBits

DramaBits

DRAMA

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo de PEPPER

PEPPER

PEPPER

$0.000000002003
$0.000000002003$0.000000002003

+100.30%

Principais altas

Principais altas do dia

Logo de QBOT AI TRADING

QBOT AI TRADING

QBOT

$0.0000000000000000004511
$0.0000000000000000004511$0.0000000000000000004511

+1,931.98%

Logo de Cryvantis

Cryvantis

CRYVANTIS

$0.0007998
$0.0007998$0.0007998

+1,009.29%

Logo de APRO

APRO

AT

$0.3739
$0.3739$0.3739

+273.90%

Logo de Giggle Fund

Giggle Fund

GIGGLE

$250.91
$250.91$250.91

+177.12%

Logo de Orochi Network

Orochi Network

ON

$0.2615
$0.2615$0.2615

+161.50%