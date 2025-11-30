Mais sobre ASSETMINT
Tokenomics de AssetMint (ASSETMINT)
Tokenomics e análise de preços de AssetMint (ASSETMINT)
Explore os principais dados de tokenomics e preço de AssetMint (ASSETMINT), incluindo capitalização de mercado, detalhes de fornecimento, FDV e histórico de preços. Entenda o valor atual do token e sua posição no mercado de forma rápida.
Informação sobre AssetMint (ASSETMINT)
AssetMint is an RWA tokenization and compliance infrastructure platform. It provides an execution layer for asset mapping logic, liquidity construction, regulatory routing, and DAO governance for real-world assets such as real estate, credit, intellectual property, and revenue streams. The system integrates programmable compliance and two-tier liquidity (AMM + professional execution) to support multiple asset types across jurisdictions.
Tokenomics de AssetMint (ASSETMINT): principais métricas explicadas e casos de uso
Compreender a tokenomics de AssetMint (ASSETMINT) é essencial para analisar seu valor de longo prazo, sustentabilidade e potencial.
Principais métricas e como são calculadas:
Fornecimento total:
A quantidade máxima de tokens ASSETMINT que foram ou que poderão ser criados.
Fornecimento circulante:
A quantidade de tokens atualmente disponível no mercado e em circulação pública.
Fornecimento máx.:
O limite máximo (hard cap) de quantos tokens ASSETMINT podem existir no total.
FDV (Avaliação totalmente diluída):
Calculado como preço atual × fornecimento máximo, fornecendo uma projeção da capitalização total de mercado caso todos os tokens estejam em circulação.
Taxa de inflação:
Reflete a velocidade com que novos tokens são introduzidos, impactando a escassez e a movimentação de preço no longo prazo.
Por que essas métricas são importantes para os traders?
Alto fornecimento circulante = maior liquidez.
Fornecimento máx. limitado + baixa inflação = potencial de valorização de preço no longo prazo.
Distribuição de tokens transparente = maior confiança no projeto e menor risco de controle centralizado.
FDV elevado com capitalização de mercado atual baixa = possível sinal de sobrevalorização.
Agora que você compreende a tokenomics do ASSETMINT, explore o preço em tempo real do token ASSETMINT!
Como comprar ASSETMINT
Interessado em adicionar AssetMint (ASSETMINT) ao seu portfólio? A MEXC oferece diversos métodos para comprar ASSETMINT, incluindo cartão de crédito, transferências bancárias e negociação peer-to-peer (P2P). Seja você iniciante ou experiente, a MEXC torna a compra de criptomoedas fácil e segura.
Histórico de preços de AssetMint (ASSETMINT)
Analisar o histórico de preços de ASSETMINT ajuda os usuários a entender os movimentos passados do mercado, os principais níveis de suporte e resistência, e os padrões de volatilidade. Seja acompanhando máximas históricas ou identificando tendências, os dados históricos são uma parte essencial da previsão de preços e da análise técnica.
Previsão de preço de ASSETMINT
Quer saber para onde o ASSETMINT pode estar indo? Nossa página de previsão de preço do ASSETMINT combina sentimento de mercado, tendências históricas e indicadores técnicos para oferecer uma visão futura.
