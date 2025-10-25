Cotação AssetMint (ASSETMINT)
O preço em tempo real de AssetMint (ASSETMINT) é $ 0.00000007754. Nas últimas 24 horas, ASSETMINT foi negociado entre a mínima de $ 0.00000007754 e a máxima de $ 0.00000008245, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de ASSETMINT é --, enquanto o mais baixo é --.
Em termos de desempenho de curto prazo, ASSETMINT variou -1.30% na última hora, -1.82% nas últimas 24 horas e -48.65% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.
A capitalização de mercado atual de AssetMint é --, com um volume de negociação de 24 horas de $ 36.13K. A oferta em circulação de ASSETMINT é --, com um fornecimento total de 2100000000000000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 162.83M.
Acompanhe as variações de preço de AssetMint para hoje, 30 dias, 60 dias e 90 dias:
|Período
|Variação (USD)
|Variação (%)
|Hoje
|$ -0.0000000014374
|-1.82%
|30 dias
|$ -0.00000003846
|-33.16%
|60 dias
|$ -0.00000042246
|-84.50%
|90 dias
|$ -0.00124992246
|-100.00%
Hoje, ASSETMINT registrou uma variação de $ -0.0000000014374 (-1.82%), refletindo sua atividade mais recente no mercado.
Nos últimos 30 dias, o preço variou em $ -0.00000003846 (-33.16%), refletindo o desempenho de curto prazo do token.
Expandindo a visualização para 60 dias, ASSETMINT teve uma variação de $ -0.00000042246 (-84.50%), oferecendo uma perspectiva mais ampla sobre seu desempenho.
Analisando a tendência de 90 dias, o preço variou em $ -0.00124992246 (-100.00%), oferecendo uma visão sobre a trajetória de longo prazo do token.
AssetMint is an RWA tokenization and compliance infrastructure platform. It provides an execution layer for asset mapping logic, liquidity construction, regulatory routing, and DAO governance for real-world assets such as real estate, credit, intellectual property, and revenue streams. The system integrates programmable compliance and two-tier liquidity (AMM + professional execution) to support multiple asset types across jurisdictions.
Para uma compreensão mais aprofundada de AssetMint, considere explorar recursos adicionais, como o whitepaper, o site oficial e outras publicações:
Os preços de criptomoedas estão sujeitos a altos riscos de mercado e volatilidade de preços.
